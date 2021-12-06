АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
8 декабря
Открытие выставки «День телевидения» (до 26 декабря). Будут представлены две графические работы члена Союза художников, советского художника-графика, живописца, акварелиста, иллюстратора, художника театра Раймонда Сурвилло. (12+)
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX – XXI вв.» (до 31 декабря); «Свет и тени художника мира» - из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 26 декабря); выставка иконописных работ Кирилла Федотовского (до 26 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).
7 декабря - 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
5 декабря - 16.00
Акция «Музей для всех». Всем желающим бесплатно нарисуют аквагрим. (0+)
ОНЛАЙН:
7 и 9 декабря - 10.00
В группе «ВКонтакте» продолжение онлайн-курса «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках проекта культурного проекта «КультFAQ». (6+) 7 декабря - обработка фотографий, обзор программ. 9 декабря - практическое занятие.
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На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же начала работу виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
9 декабря - 19.00
Встреча проекта «Школа критики». Тема занятия: «Продуктивная критика». (16+).
ОНЛАЙН:
Интерактивная выставка «Прокуратура России: история и современность». (12+)
Интерактивная выставка Полины Лосевой «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 16 января
Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
6 декабря - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
6 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Гуси – лебеди». (2+)
6 декабря - 16.00
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
7 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
12 декабря - 19.00
Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+)
13 декабря - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
13 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+)
14 декабря - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+)
14 декабря - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
19 декабря - 18.00
Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+)
20 декабря - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+)
20 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 декабря - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
21 декабря - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
12 декабря - 11.00
«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 14.00
«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.
12 декабря - 17.00
«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
18 декабря - 18.00
«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.
19 декабря - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
21 декабря - 18.00
Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 декабря - 11.00 и 14.0
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
27 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
28 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
2 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
3 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
4 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
5 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
6 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
7 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
11 декабря – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
12 декабря – 12.00
«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)
12 декабря – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
16 декабря – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)
18 декабря – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
19 декабря – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)
19 декабря – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
25-30 декабря – 12.00 и 15.00
Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с заведующим отделом постановочной и художественно-оформительской работы Алексеем Ивановым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Жизнь в творчестве» (до 15 декабря); «Радость творчества» (до 15 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: Любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
8 декабря - 18.00
Мастер-класс «Искусство батика» под руководством членов народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон» Ольги Правды и Натальи Шиловой. Будут представлены две техники: узелковый батик «тай дай» и роспись «по загустке». (12+)
Мастер-класс реализуется в рамках проекта «Вторая жизнь вещей», который стал победителем конкурса мини-грантов экологического движения «Природа и Молодёжь». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
7 декабря - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
7 декабря - 17.30
«Космонавтика для детей». (6+)
7 декабря - 18.30
«В глубины Вселенной». (12+)
7 декабря - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
8 декабря - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
8 декабря - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
8 декабря - 18.30
«Зрение». (12+)
8 декабря - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В центральной городской библиотеке открыта тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Дуальность» (до 11 декабря), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «Снег в городе» (до 30 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея открылась новая рубрика #экспонат_памяти. (6+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД проходит викторина «МультиМама». (0+)
Там же размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!». (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря).
В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+)
г.КИРОВСК
До 19 декабря
В МВЦ «Апатит» работает выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». (6+)
г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» стартовал конкурс-загадка «А был ли тигр?». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
Продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества «Милый сердцу городок». (до 26 декабря).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
По 10 декабря
Центральная библиотека приглашает учащихся города принять участие в акции «Герои былых времён», посвящённая Дню Героев Отечества. На уроках памяти и мужества из цикла «Забвению не подлежит» школьники познакомятся с подвигами генерала Д.М. Карбышева, летчика М. Девятаева, подольских курсантов на Ильинском рубеже и др. Записаться на уроки по телефону 8900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
По 26 декабря
Городской творческий конкурс «Символ года-2022». С 1 декабря в центральной библиотеке стартует традиционный городской творческий конкурс «Символ года-2022». В 2022 году этим символом является голубой водяной тигр. Для участия в конкурсе приглашается все желающие. Творческие работы могут быть как коллективными и семейными, так и индивидуальными, сделанные своими руками из любого материала и в любой технике. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
7 декабря - 15.00
Студия развития речи «Говорилка» приглашает ребят от 7 до 10 лет на занятия по развитию речи. В программе занятий: упражнения на развитие дыхания, голоса, дикции и интонации. Занятия проводятся в игровой форме. (7+)
г.Апатиты, Зиновьева, 8. Сектор художественной литературы центральной городской библиотеки.
7 декабря - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в творческий клуб «Шпулька». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить современную бытовую швейную машину, научатся быстро и качественно выполнять любые швейные операции: обмётывание срезов и петель, стачивание деталей и застрачивание подогнутого края, пришивание пуговиц, штопку и вышивание. Занятия в клубе помогут правильно снимать мерки, делать выкройки, шить различные виды одежды и предметы быта. Бесплатно. Запись на первое занятие клуба по телефону 8900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
8 декабря - 17.30
В школе раннего развития «Умничка» детско-юношеской библиотеки состоится очередное занятие, на котором отгадают загадки про овощи, примут участие в играх «Что лежит в ящике», «Хитрые мышки», «Скажи ласково» и выполнят задания на рабочих листах. Занятие проводятся по предварительной записи. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
9 декабря - 17.30
Литературно-творческое занятие в арт-студии «Брусничка». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Сергея Юрского «Я кот» и примут участие в мастер-классе «Котёнок». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
10 декабря - 17.30
Занятие в литературно-творческой студии «Сказки на песке». Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
10 декабря - 18.00
Женский клуб «Девичник». Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на очередную встречу, посвященную подготовке к Новому году. Куратор женского клуба «Девичник» Ирина Венедиктова, расскажет о своём увлечении – фелтинге (мокрое валяние) и проведёт мастер–класс по изготовлению шерстяного колокольчика для новогодней ёлки. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. Сектор художественной и детской литературы ЦГБ.
11 декабря - 13.00
Познавательное занятие в «Академии субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное познавательное занятие на котором ребята узнают, что такое северное сияние, как оно выглядит и примут участие в занимательном эксперименте. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
11 декабря - 17.00
Ретро–вечер «Улыбнитесь, эти снимки нам на память…». Городская библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает горожан на вечер воспоминаний и историй из семейных фотоальбомов. Ведущий вечера Роман Серов представит свою коллекцию фотографий, на которых запечатлены календарные праздники и люди, судьбы которых связаны с жизнью на Севере. (16+)
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
11 декабря – 12.00 и 17.00
Концерт «В ритме Pulse». Апатиский городской Дворец культуры приглашает на отчетный концерт студии танцев «Pulse». Танец – это «пульс», биение сердца, дыхание. Это ритм жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье, радости.
В 12.00 состоится концерт младшей группы (от 3 до 12 лет). В концерте примут участие как коллективы студии, так приглашенные гости из других клубов и студий нашего города: вокальный ансамбль «До-мажор» Дворца культуры г. Апатиты, коллективы клуба «Счастливые родители» и др. (3+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
В 17.00 студия «Пульс» продемонстрирует отчётный концерт старших возрастных групп, представит конкурсные номера коллективов – лауреатов международных конкурсов. Мероприятие пройдет в рамках культурной программы «Пушкинская карта». В концерте примут участие коллективы Дворца культуры города Апатиты: цирк «Улыбка», шоу-группа «Колдовское зелье», вокальная группа «Рапсодия», а также главный волшебник – иллюзионист «Jason» подарит массу сказочных впечатлений во время представления. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
12 декабря - 13.00
В городской детско-юношеской библиотеке состоится очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Маттер Ф. «Волчонок встречает Новый год» и выполнят поделку «Ёлочка» (бумагопластика). (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
12 декабря - 13.00
Семейный выходной «Сказки Бабушки Зимы». Городская библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на семейный выходной «Сказки Бабушки Зимы». Участников ждет литературный сказочный квест, снежные загадки, шарады и ребусы, зимний мастер–класс и новогодний мультпоказ. (0+)
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной.
12 декабря – 15.00
Во Дворце культуры города Апатиты состоится праздничный концерт «Тебе, Россия!». В концерте примут участие лучшие творческие коллективы нашего города: ансамбль песни и танца «Заполярье», шоу-группа «Колдовское зелье», ансамбль современного танца «Джосс», ансамбль танца «Ангажемент», эстрадно-вокальная студия «Модус», цирк «Улыбка», ансамбль бального танца «Тандем», ансамбль песни и танца «Забава» и другие. Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьёй, прочувствовать атмосферу праздника единения и согласия. Ведущие познакомят зрителей с историей праздника и его традициями. В концертной программе прозвучат проникновенные и любимые песни о России и не только, будут представлены яркие и колоритные танцы. (12+)
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дворца культуры. Количество мест ограничено.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
12 декабря - 15.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить VR-студию «Вокруг света». Ребята познакомятся с книгой «Звездное небо» из серии «Я люблю читать!», а с помощью очков виртуальной реальности смогут совершить путешествие на международную космическую станцию. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 декабря - 16.30
Студия ораторского мастерства «Цицерон». Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 декабря - 18.00
Игротека в библиотеке. Центральная городская библиотека приглашает принять участие в воскресных турнирах по настольной игре «Грани судьбы». Эта игра для тех, кто не прочь провести вечер в компании, споря за место на Олимпе. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 декабря – 19.00
Концерт членов жюри IX Международного конкурса «Волшебство звука».
В Апатитском Дворце культуры состоится концерт членов жюри IX Международного конкурса «Волшебство звука». Уже не первый год настоящие мастера своего дела, лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, преподаватели ведущих учебных заведений страны радуют наших слушателей своим творчеством.
Концерт состоится в рамках проведения Международного конкурса, проходящего при поддержке Министерства культуры Мурманской области. На сцене в исполнении Марии Смердовой, Дмитрия Онищенко, Иосифа Пурица, Сергея Журавля зрители услышат мировую классику в блестящем исполнении. (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (0+)
Там же продолжается рубрика «Читаем сказки дома». В новом выпуске - «Маугли. Эпизод первый» Редьярда Киплинга. (0+)
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Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
12 декабря
ХIV Открытый городской конкурс исполнителей оркестрового струнного отделения «Северные струны».
В МБУДО Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М. состоится Конкурс-фестиваль учащихся струнных отделений «Северные струны», который является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, поэтому проводится в форме фестиваля с конкурсными номинациями «Солисты», «Ансамбли» и концертным посвящением знаменитым музыкантам. Конкурс проводится в формате онлайн на странице ДМШ: https://vk.com/dmshburkovaapatity
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В выставочном зале Дворца культуры работает выставка аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+)
г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «День художника» (до 30 декабря); «Такие разные куклы» (до 30 декабря).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
По 10 декабря
Открытый городской фестиваль самодеятельного художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Тепло наших сердец». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+)
В группе ДК «Металлург» запущен онлайн-челлендж #МыЗаЗОЖ. (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены видео открытого районного фестиваля межнационального согласия «#НаСевереВместе» (0+), а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд Армении, Азербайджана и Гипербореи (6+), по созданию оригинального букета (6+), по декоративно-прикладному творчеству (6+).
Каждую среду - 19.00
Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.