г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

8 декабря

Открытие выставки «День телевидения» (до 26 декабря). Будут представлены две графические работы члена Союза художников, советского художника-графика, живописца, акварелиста, иллюстратора, художника театра Раймонда Сурвилло. (12+)

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX – XXI вв.» (до 31 декабря); «Свет и тени художника мира» - из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 26 декабря); выставка иконописных работ Кирилла Федотовского (до 26 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «По пути «Фрама» - великие дрейфы судов в Центральной Арктике» (до 30 ноября); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).

7 декабря - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

5 декабря - 16.00

Акция «Музей для всех». Всем желающим бесплатно нарисуют аквагрим. (0+)

ОНЛАЙН:

7 и 9 декабря - 10.00

В группе «ВКонтакте» продолжение онлайн-курса «Предметная съёмка экспонатов музея для создания архивов и публикаций» в рамках проекта культурного проекта «КультFAQ». (6+) 7 декабря - обработка фотографий, обзор программ. 9 декабря - практическое занятие.

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На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же начала работу виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

9 декабря - 19.00

Встреча проекта «Школа критики». Тема занятия: «Продуктивная критика». (16+).

ОНЛАЙН:

Интерактивная выставка «Прокуратура России: история и современность». (12+)

Интерактивная выставка Полины Лосевой «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) ОНЛАЙН: До 16 января Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 7 декабря - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 7 декабря - 15.30, 17.00 и 18.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 12 декабря - 19.00 Светлана Дорожко. «Эйнар и Брунилла». (18+) 13 декабря - 11.00 и 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 13 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Пряничный человечек». (2+) 14 декабря - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Чудо в перьях». (4+) 14 декабря - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+) 19 декабря - 18.00 Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+) 20 декабря - 11.00 и 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+) 20 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 21 декабря - 11.00 и 13.30 Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+) 21 декабря - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 26 декабря - 19.00 Пётр Васильев. «Эшелон». (12+) 27 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 27 декабря - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 28 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+) 28 декабря - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 декабря - 11.00

«Сказки ёлочных игрушек». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

12 декабря - 14.00

«Незнайка и Ко». Группа «До-ми-но». Камерный зал.

12 декабря - 17.00

«От Испании до Великой Тартарии». Концерт фламенко-фьюжн, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

18 декабря - 18.00

«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.

19 декабря - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

21 декабря - 18.00

Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.

25 декабря - 18.00

«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

26 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

26 декабря - 17.00

«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.

29 декабря - 19.00

«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 декабря - 11.00 и 14.0

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

11 декабря – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

12 декабря – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

12 декабря – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 декабря – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)

18 декабря – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

19 декабря – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)

19 декабря – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с заведующим отделом постановочной и художественно-оформительской работы Алексеем Ивановым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Жизнь в творчестве» (до 15 декабря); «Радость творчества» (до 15 декабря); «Арктическое искусство и дизайн» (до 15 декабря).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: Любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

8 декабря - 18.00

Мастер-класс «Искусство батика» под руководством членов народного самодеятельного коллектива клуба росписи по ткани «Махаон» Ольги Правды и Натальи Шиловой. Будут представлены две техники: узелковый батик «тай дай» и роспись «по загустке». (12+)

Мастер-класс реализуется в рамках проекта «Вторая жизнь вещей», который стал победителем конкурса мини-грантов экологического движения «Природа и Молодёжь». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

7 декабря - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

7 декабря - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

7 декабря - 18.30

«В глубины Вселенной». (12+)

7 декабря - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

8 декабря - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

8 декабря - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

8 декабря - 18.30

«Зрение». (12+)

8 декабря - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря). ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс. В центральной городской библиотеке открыта тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» (до 30 декабря). ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна. ОНЛАЙН: В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+) Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+) пгт.МУРМАШИ ОНЛАЙН: В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+) пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши». п.ЗВЕРОСОВХОЗ ОНЛАЙН: В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+) Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+) г.ПОЛЯРНЫЙ В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «Дуальность» (до 11 декабря), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «Снег в городе» (до 30 декабря). г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей. ОНЛАЙН: В сообществе музея открылась новая рубрика #экспонат_памяти. (6+) ЗАТО ВИДЯЕВО ОНЛАЙН: В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+) Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+) г.ОЛЕНЕГОРСК ОНЛАЙН: В сообществе ЦКиД проходит викторина «МультиМама». (0+) Там же размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!». (6+) г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда». г.МОНЧЕГОРСК В выставочном зале работает выставка Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря). В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря). г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры. ОНЛАЙН: Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+) г.КИРОВСК До 19 декабря В МВЦ «Апатит» работает выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». (6+) г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр «Апатит». ОНЛАЙН: В сообществе ГДК «ВКонтакте» стартовал конкурс-загадка «А был ли тигр?». (0+) Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+) г.АПАТИТЫ Продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества «Милый сердцу городок». (до 26 декабря). г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. По 10 декабря Центральная библиотека приглашает учащихся города принять участие в акции «Герои былых времён», посвящённая Дню Героев Отечества. На уроках памяти и мужества из цикла «Забвению не подлежит» школьники познакомятся с подвигами генерала Д.М. Карбышева, летчика М. Девятаева, подольских курсантов на Ильинском рубеже и др. Записаться на уроки по телефону 8900-943-87-37. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». По 26 декабря Городской творческий конкурс «Символ года-2022». С 1 декабря в центральной библиотеке стартует традиционный городской творческий конкурс «Символ года-2022». В 2022 году этим символом является голубой водяной тигр. Для участия в конкурсе приглашается все желающие. Творческие работы могут быть как коллективными и семейными, так и индивидуальными, сделанные своими руками из любого материала и в любой технике. (6+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 7 декабря - 15.00 Студия развития речи «Говорилка» приглашает ребят от 7 до 10 лет на занятия по развитию речи. В программе занятий: упражнения на развитие дыхания, голоса, дикции и интонации. Занятия проводятся в игровой форме. (7+) г.Апатиты, Зиновьева, 8. Сектор художественной литературы центральной городской библиотеки. 7 декабря - 16.30 Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в творческий клуб «Шпулька». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить современную бытовую швейную машину, научатся быстро и качественно выполнять любые швейные операции: обмётывание срезов и петель, стачивание деталей и застрачивание подогнутого края, пришивание пуговиц, штопку и вышивание. Занятия в клубе помогут правильно снимать мерки, делать выкройки, шить различные виды одежды и предметы быта. Бесплатно. Запись на первое занятие клуба по телефону 8900-943-87-37. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 8 декабря - 17.30 В школе раннего развития «Умничка» детско-юношеской библиотеки состоится очередное занятие, на котором отгадают загадки про овощи, примут участие в играх «Что лежит в ящике», «Хитрые мышки», «Скажи ласково» и выполнят задания на рабочих листах. Занятие проводятся по предварительной записи. (0+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 9 декабря - 17.30 Литературно-творческое занятие в арт-студии «Брусничка». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Сергея Юрского «Я кот» и примут участие в мастер-классе «Котёнок». (6+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 10 декабря - 17.30 Занятие в литературно-творческой студии «Сказки на песке». Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (6+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 10 декабря - 18.00 Женский клуб «Девичник». Библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на очередную встречу, посвященную подготовке к Новому году. Куратор женского клуба «Девичник» Ирина Венедиктова, расскажет о своём увлечении – фелтинге (мокрое валяние) и проведёт мастер–класс по изготовлению шерстяного колокольчика для новогодней ёлки. (16+) г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. Сектор художественной и детской литературы ЦГБ. 11 декабря - 13.00 Познавательное занятие в «Академии субботних знаний». В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередное познавательное занятие на котором ребята узнают, что такое северное сияние, как оно выглядит и примут участие в занимательном эксперименте. (6+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 11 декабря - 17.00 Ретро–вечер «Улыбнитесь, эти снимки нам на память…». Городская библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает горожан на вечер воспоминаний и историй из семейных фотоальбомов. Ведущий вечера Роман Серов представит свою коллекцию фотографий, на которых запечатлены календарные праздники и люди, судьбы которых связаны с жизнью на Севере. (16+) г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной. 11 декабря – 12.00 и 17.00 Концерт «В ритме Pulse». Апатиский городской Дворец культуры приглашает на отчетный концерт студии танцев «Pulse». Танец – это «пульс», биение сердца, дыхание. Это ритм жизни. Это выражение во времени и движении, в счастье, радости. В 12.00 состоится концерт младшей группы (от 3 до 12 лет). В концерте примут участие как коллективы студии, так приглашенные гости из других клубов и студий нашего города: вокальный ансамбль «До-мажор» Дворца культуры г. Апатиты, коллективы клуба «Счастливые родители» и др. (3+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. В 17.00 студия «Пульс» продемонстрирует отчётный концерт старших возрастных групп, представит конкурсные номера коллективов – лауреатов международных конкурсов. Мероприятие пройдет в рамках культурной программы «Пушкинская карта». В концерте примут участие коллективы Дворца культуры города Апатиты: цирк «Улыбка», шоу-группа «Колдовское зелье», вокальная группа «Рапсодия», а также главный волшебник – иллюзионист «Jason» подарит массу сказочных впечатлений во время представления. (12+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 12 декабря - 13.00 В городской детско-юношеской библиотеке состоится очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Маттер Ф. «Волчонок встречает Новый год» и выполнят поделку «Ёлочка» (бумагопластика). (0+) г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека. 12 декабря - 13.00 Семейный выходной «Сказки Бабушки Зимы». Городская библиотека им. Л.А. Гладиной приглашает на семейный выходной «Сказки Бабушки Зимы». Участников ждет литературный сказочный квест, снежные загадки, шарады и ребусы, зимний мастер–класс и новогодний мультпоказ. (0+) г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной. 12 декабря – 15.00 Во Дворце культуры города Апатиты состоится праздничный концерт «Тебе, Россия!». В концерте примут участие лучшие творческие коллективы нашего города: ансамбль песни и танца «Заполярье», шоу-группа «Колдовское зелье», ансамбль современного танца «Джосс», ансамбль танца «Ангажемент», эстрадно-вокальная студия «Модус», цирк «Улыбка», ансамбль бального танца «Тандем», ансамбль песни и танца «Забава» и другие. Это прекрасная возможность отдохнуть всей семьёй, прочувствовать атмосферу праздника единения и согласия. Ведущие познакомят зрителей с историей праздника и его традициями. В концертной программе прозвучат проникновенные и любимые песни о России и не только, будут представлены яркие и колоритные танцы. (12+) Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Дворца культуры. Количество мест ограничено. г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. 12 декабря - 15.00 Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить VR-студию «Вокруг света». Ребята познакомятся с книгой «Звездное небо» из серии «Я люблю читать!», а с помощью очков виртуальной реальности смогут совершить путешествие на международную космическую станцию. (6+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 12 декабря - 16.30 Студия ораторского мастерства «Цицерон». Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 12 декабря - 18.00 Игротека в библиотеке. Центральная городская библиотека приглашает принять участие в воскресных турнирах по настольной игре «Грани судьбы». Эта игра для тех, кто не прочь провести вечер в компании, споря за место на Олимпе. (12+) г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека». 12 декабря – 19.00 Концерт членов жюри IX Международного конкурса «Волшебство звука». В Апатитском Дворце культуры состоится концерт членов жюри IX Международного конкурса «Волшебство звука». Уже не первый год настоящие мастера своего дела, лауреаты Международных и Всероссийских конкурсов, преподаватели ведущих учебных заведений страны радуют наших слушателей своим творчеством. Концерт состоится в рамках проведения Международного конкурса, проходящего при поддержке Министерства культуры Мурманской области. На сцене в исполнении Марии Смердовой, Дмитрия Онищенко, Иосифа Пурица, Сергея Журавля зрители услышат мировую классику в блестящем исполнении. (6+) г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. ОНЛАЙН: В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (0+) Там же продолжается рубрика «Читаем сказки дома». В новом выпуске - «Маугли. Эпизод первый» Редьярда Киплинга. (0+) *** Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+) 12 декабря ХIV Открытый городской конкурс исполнителей оркестрового струнного отделения «Северные струны». В МБУДО Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М. состоится Конкурс-фестиваль учащихся струнных отделений «Северные струны», который является учебно-методическим и музыкально-просветительским мероприятием, поэтому проводится в форме фестиваля с конкурсными номинациями «Солисты», «Ансамбли» и концертным посвящением знаменитым музыкантам. Конкурс проводится в формате онлайн на странице ДМШ: https://vk.com/dmshburkovaapatity г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ В выставочном зале Дворца культуры работает выставка аутентичный фотопроект «Шепот» фотографа-документалиста Надежды Титовой (до 10 декабря). (0+) г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры. ОНЛАЙН: В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12) г.КАНДАЛАКША В ГКЦ «Нива» работают выставки: «День художника» (до 30 декабря); «Такие разные куклы» (до 30 декабря). г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива». По 10 декабря Открытый городской фестиваль самодеятельного художественного творчества среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Тепло наших сердец». (0+) г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург». ОНЛАЙН: В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+) В группе ДК «Металлург» запущен онлайн-челлендж #МыЗаЗОЖ. (0+) п.АФРИКАНДА ОНЛАЙН: В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+) пгт.НИКЕЛЬ Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины». пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района. ОНЛАЙН: В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+) г.КОВДОР В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова. г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека. Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+) г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей. ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены видео открытого районного фестиваля межнационального согласия «#НаСевереВместе» (0+), а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд Армении, Азербайджана и Гипербореи (6+), по созданию оригинального букета (6+), по декоративно-прикладному творчеству (6+). Каждую среду - 19.00 Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.