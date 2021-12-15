г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «День телевидения» (до 26 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

15 декабря - 12.00

Мероприятие «Под сиянием Большой Медведицы». (6+)

15 декабря - 15.00

История поморской козули «Маленькая, рогатенькая, головой не вертит, на зубах хрустит» и мастер-класс «Тетерка». (6+)

16 декабря - 15.00

Интерактивное занятие «Из истории новогодней открытки». (6+)

17 декабря – 17.00

Открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье-2021».

25 и 26 декабря – 11.00-19.00

Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 26 декабря); «Иконописные работы Кирилла Федотовского» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

15 и 16 декабря - 14.00

Новогодний мастер-класс «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).

20 декабря – 15.00

Мастер-класс «Новогоднее настроение».

21 декабря – 12.00

Мастер-класс по рисованию «Сказочная зима».

22 декабря – 15.00

Мастер-класс «Новогоднее настроение».

27 декабря – 14.00

Мастер-класс «В ожидании праздника».

ОНЛАЙН:

15 декабря - 10.00

В группе «ВКонтакте» финальные занятия онлайн-курса «Предметная съемка экспонатов музея для создания архивов и публикаций». 15 декабря - фотосъёмка мероприятий в музее. (12+)

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На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским Музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же начала работу виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 30 декабря); «Что читала самая читающая страна» (до 30 декабря); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 декабря); «Что тебе подарить?» (до 30 декабря); «Свечи, елки, хоровод…» (до 30 декабря); «Интеллектуальное чтение: итоги года» (до 30 декабря); «Не небесам чужой отчизны - я песни родине слагал!» (до 30 декабря); «Изобретатель реальности» (до 30 декабря); «Свидание вслепую» (до 30 декабря); «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая).

18 декабря – 14.00

«Сказки старой Англии»: интерактивная выставка.

18 декабря – 16.00

«Пойте вместе с нами»: интерактивная выставка.

18 декабря – 17.00

Интерактивная выставка в рамках работы книжного клуба «Переплёт».

19 декабря – 15.00

Интерактивная выставка «Кандинский».

25 декабря

«День новой книги»: интерактивная выставка.

26 декабря – 14.00

Интерактивная выставка в рамках Мурманского Родословного общества.

ОНЛАЙН:

Интерактивная выставка «Прокуратура России: история и современность». (12+)

Интерактивная выставка Полины Лосевой «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». (12+)

21 декабря – 11.00

Онлайн-РосКвиз «Доброе кино».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой (г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/) ОНЛАЙН: До 16 января Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+) Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 19 декабря - 18.00 Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+) 20 декабря - 11.00 и 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+) 20 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 21 декабря - 11.00 и 13.30 Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+) 21 декабря - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 26 декабря - 19.00 Пётр Васильев. «Эшелон». (12+) 27 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 27 декабря - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 28 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+) 28 декабря - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 декабря - 18.00

«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.

19 декабря - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

21 декабря - 18.00

Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.

25 декабря - 18.00

«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

26 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

26 декабря - 17.00

«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.

29 декабря - 19.00

«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 декабря - 11.00 и 14.0

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

16 декабря – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)

18 декабря – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

19 декабря – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)

19 декабря – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 декабря – 16.00

Концерт «Нет мудрее и прекрасней…» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)

25-31 декабря – 11.00 и 15.00

Новогоднее театрализованное представление «Настоящая история Зимнего царства». (6+)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

15 декабря

Проходит акция «Твори - дари». В её рамках пройдёт ряд мастер-классов. (12+)

15 декабря - 15.00

Интерактивная экскурсия по 46-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. (6+)

15 декабря - 18.00

«Новогодняя открытка с использованием природных материалов». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

15 декабря - 17.00

«Новый год по-марсиански». (6+)

15 декабря - 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

15 декабря - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК