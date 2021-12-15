АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «День телевидения» (до 26 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
15 декабря - 12.00
Мероприятие «Под сиянием Большой Медведицы». (6+)
15 декабря - 15.00
История поморской козули «Маленькая, рогатенькая, головой не вертит, на зубах хрустит» и мастер-класс «Тетерка». (6+)
16 декабря - 15.00
Интерактивное занятие «Из истории новогодней открытки». (6+)
17 декабря – 17.00
Открытие выставки произведений художников Мурманской области «Заполярье-2021».
25 и 26 декабря – 11.00-19.00
Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 26 декабря); «Иконописные работы Кирилла Федотовского» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).
15 и 16 декабря - 14.00
Новогодний мастер-класс «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).
20 декабря – 15.00
Мастер-класс «Новогоднее настроение».
21 декабря – 12.00
Мастер-класс по рисованию «Сказочная зима».
22 декабря – 15.00
Мастер-класс «Новогоднее настроение».
27 декабря – 14.00
Мастер-класс «В ожидании праздника».
ОНЛАЙН:
15 декабря - 10.00
В группе «ВКонтакте» финальные занятия онлайн-курса «Предметная съемка экспонатов музея для создания архивов и публикаций». 15 декабря - фотосъёмка мероприятий в музее. (12+)
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На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским Музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же начала работу виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 30 декабря); «Что читала самая читающая страна» (до 30 декабря); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 декабря); «Что тебе подарить?» (до 30 декабря); «Свечи, елки, хоровод…» (до 30 декабря); «Интеллектуальное чтение: итоги года» (до 30 декабря); «Не небесам чужой отчизны - я песни родине слагал!» (до 30 декабря); «Изобретатель реальности» (до 30 декабря); «Свидание вслепую» (до 30 декабря); «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая).
18 декабря – 14.00
«Сказки старой Англии»: интерактивная выставка.
18 декабря – 16.00
«Пойте вместе с нами»: интерактивная выставка.
18 декабря – 17.00
Интерактивная выставка в рамках работы книжного клуба «Переплёт».
19 декабря – 15.00
Интерактивная выставка «Кандинский».
25 декабря
«День новой книги»: интерактивная выставка.
26 декабря – 14.00
Интерактивная выставка в рамках Мурманского Родословного общества.
ОНЛАЙН:
Интерактивная выставка «Прокуратура России: история и современность». (12+)
Интерактивная выставка Полины Лосевой «Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться». (12+)
21 декабря – 11.00
Онлайн-РосКвиз «Доброе кино».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
ОНЛАЙН:
До 16 января
Доступна интерактивная выставка «Хвала детской книге». Интерактивная экспозиция Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой расскажет посетителям о шведской детской литературе и её ключевых персонажах. Выставка подготовлена посольством Швеции в России, Шведским институтом и шведской Академией детской книги. Кураторскую экскурсию проведёт советник по культуре посольства Швеции в России Мария Линд. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
19 декабря - 18.00
Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+)
20 декабря - 11.00 и 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+)
20 декабря - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+)
21 декабря - 11.00 и 13.30
Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+)
21 декабря - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
18 декабря - 18.00
«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.
19 декабря - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.
21 декабря - 18.00
Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 декабря - 11.00 и 14.0
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
27 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
28 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
2 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
3 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
4 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
5 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
6 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
7 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
16 декабря – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+)
18 декабря – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
19 декабря – 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)
19 декабря – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
25-30 декабря – 12.00 и 15.00
Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
18 декабря – 16.00
Концерт «Нет мудрее и прекрасней…» клуба авторской песни «Пять углов». (12+)
25-31 декабря – 11.00 и 15.00
Новогоднее театрализованное представление «Настоящая история Зимнего царства». (6+)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
15 декабря
Проходит акция «Твори - дари». В её рамках пройдёт ряд мастер-классов. (12+)
15 декабря - 15.00
Интерактивная экскурсия по 46-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. (6+)
15 декабря - 18.00
«Новогодняя открытка с использованием природных материалов». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
15 декабря - 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
15 декабря - 18.30
«Космонавтика для детей». (6+)
15 декабря - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе продолжает работу выставка картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В центральной городской библиотеке открыта тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга молодёжи размещены видео мастер-класса от «Светлицы» по созданию выкройки методом макетирования. (12+)
Доступно видео концерта кружка «Триумф», младших вокальных групп «Бруснички» и «Морошки». (0+)
пгт.МУРМАШИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Энергетик» размещён видеоролик «В объективе - Север», посвященный дню рождения Мурманской области. Зрители узнают, каким видят наш край фотографы - люди, которых неудержимо влечет суровая северная красота, потрясающие пейзажи, удивительные природные особенности. (6+)
пгт.Мурмаши, ул.Энергетиков, 1. ДК «Мурмаши».
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В группе ДК «ВКонтакте» публикуются записи веселых интерактивных онлайн-минуток «Озорные танцевашки», размещены развлекательно-познавательный видеоролик «Занимательные опыты», фильм «Мурманск. Битва за Арктику». (12+)
Начался дистанционный конкурс детского творчества «Краски лета». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В историко-краеведческом музее Полярного работают выставки: «О животном мире нашего края» (до 31 декабря); «Снег в городе» (до 30 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея открылась новая рубрика #экспонат_памяти. (6+)
ЗАТО ВИДЯЕВО
ОНЛАЙН:
В сообществе Центра культуры и досуга опубликованы мультфильмы, снятые по саамским сказкам: «Дочь Луны и сын Солнца» и «Эвван и Марьи». (6+)
Там же проходит акция, посвященная Дню Государственного флага. В неё вошли: журнал «Флаг державы - символ славы», квест-игра «Гордо реет флаг России», информ-релиз «Три державных цвета». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
15 и 16 декабря - 11.00
Новогоднее представление «Гуси-лебеди». (0+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД проходит викторина «МультиМама». (0+)
Там же размещена запись спектакля «А кто там в чемодане?!». (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря).
В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+)
***
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» можно посмотреть записи праздничного концерта, посвященного Дню матери и поэтического онлайн-марафона «Горячий снег». (0+.
г.КИРОВСК
До 19 декабря
В МВЦ «Апатит» работает выставка живописи и графики «Федор Конюхов. Путешествие длиною в жизнь». (6+)
г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр «Апатит».
15 декабря - 14.00
Мастер-класс «Елочные игрушки в технике фьюзинг». (18+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
16 декабря - 19.00
Концерт скрипичной музыки. (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» стартовал конкурс-загадка «А был ли тигр?». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
Продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества «Милый сердцу городок». (до 26 декабря).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
По 26 декабря
Городской творческий конкурс «Символ года-2022». С 1 декабря в центральной библиотеке стартует традиционный городской творческий конкурс «Символ года-2022». В 2022 году этим символом является голубой водяной тигр. Для участия в конкурсе приглашается все желающие. Творческие работы могут быть как коллективными и семейными, так и индивидуальными, сделанные своими руками из любого материала и в любой технике. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены видеозапись спектакля «Бесценный дар Жизнь», видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (6+)
Там же продолжается рубрика «Читаем сказки дома». В новом выпуске - «Маугли. Эпизод первый» Редьярда Киплинга. (0+)
В группе работает рубрика «Ищу свой дом», в которой можно выбрать себе четвероногого друга. (0+)
***
Продолжается ежегодная благотворительная акция «Подари чудо для ангела». Подопечные клуба «Дети-ангелы Мурмана» с радостью примут в подарок сладости, новые развивающие игрушки и другие детские радости. Место сбора подарков: «Совенок» на ул. Дзержинского, 37а, и ул. Ферсмана, 48. (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «День художника» (до 30 декабря); «Такие разные куклы» (до 30 декабря).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
18 декабря
«День рождения Заполярного Деда Мороза» в рамках проекта «Семейный апгрейд».
г. Кандалакша, набережная.
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+)
п.АФРИКАНДА
ОНЛАЙН:
В группе ДК в рубрике «Дом культуры. Лучшее за год» опубликованы записи концертных программ к Дню пожилого человека и «Лучшие песни для любимых», мастер-класс по изготовлению настенного панно. (6+)
пгт.УМБА
До 19 декабря
Проходит Арктический фестиваль «Северные Морозы». Терем Мороза Поморовича будет открыт для посещения жителями и гостями Заполярья. Подробная информация о времени проведения фестиваля, программе мероприятий и записи на посещение Терема доступна в группе организаторов мероприятия: https://vk.com/moo_crk_umba2020
пгт.Умба, ул. Беломорская, 1а. Дом культуры.
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён мастер-класс по созданию елочной игрушки.
Каждую среду - 19.00
Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.