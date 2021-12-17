г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «День телевидения» (до 26 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

17 декабря – 17.00

Начнёт работу традиционная выставка произведений художников Мурманской области «Заполярье-2021» (до 23 января).

17 декабря - 15.00

Занятие «Образ Снегурочки в изобразительном искусстве». (6+)

22 декабря - 15.00

История поморской козули «Маленькая, рогатенькая, головой не вертит, на зубах хрустит» и мастер-класс «Тетёрка». (6+)

23 декабря - 15.00

Интерактивное занятие «Из истории новогодней открытки». (6+)

25 и 26 декабря – 11.00-19.00

Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 26 декабря); «Иконописные работы Кирилла Федотовского» (до 26 декабря); «Мурманск» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

17 декабря - 14.00

Новогодний мастер-класс «Чайные традиции в культуре русского народа. Подарочная упаковка чая». (12+)

18 и 19 декабря - 13.00

Мастер-класс «Азбука бала. Изготовление бальной книжечки». (12+)

19 декабря - 15.00

Встреча, посвящённая истории жизни и творчества Василия Кандинского. (12+)

19 декабря - 16.00

В рамках видеоабонемента «Рассказы о Русском музее» состоится показ фильма «Константин Сомов» (Россия, 2004 г.). (16+)

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).

18 декабря - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику». (16+)

19 и 21 декабря - 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

20 и 22 декабря - 15.00

Мастер-класс «Новогоднее настроение». (6+)

21 декабря - 12.00

Мастер-класс по рисованию «Сказочная зима». (12+)

22 декабря – 15.00

Мастер-класс «Новогоднее настроение».

27 декабря – 14.00

Мастер-класс «В ожидании праздника».

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же работает виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 30 декабря); «Что читала самая читающая страна» (до 30 декабря); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 декабря); «Что тебе подарить?» (до 30 декабря); «Свечи, ёлки, хоровод…» (до 30 декабря); «Интеллектуальное чтение: итоги года» (до 30 декабря); «Не небесам чужой отчизны - Я песни родине слагал!» (до 30 декабря); «Изобретатель реальности» (до 30 декабря); «Свидание вслепую» (до 30 декабря); «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая).

18 декабря - 15.00

Интерактивная выставка к 100-летию Юрия Никулина «Комедия - дело серьёзное». (12+)

18 декабря - 16.00

Студия исторических танцев «Шатлен» и областная научная библиотека приглашают на мероприятие «Сказки старой Британии». (12+)

18 декабря - 16.00

Детско-юношеский клуб авторской песни «Гравицапа» ждёт всех на встречу «Пойте вместе с нами». (12+)

18 декабря - 18.00

Встреча в рамках проекта «Школа критики», тема которой «Искусство античности». (16+)

18 декабря - 18.00

Интерактивная выставка «Культурологический альманах Ассоциации творческих союзов Мурманской области», на которой главный редактор, председатель АСТЭС Борис Блинов познакомит с творчеством авторов нового издания. (12+)

19 декабря - 15.00

Интерактивная выставка, посвященная творчеству основателя абстракционизма Василия Кандинского. (12+)

19 декабря - 17.00

Встреча проекта «Киноклуб», тема «Малыш на драйве» (18+).

25 декабря

«День новой книги»: интерактивная выставка.

26 декабря – 14.00

Интерактивная выставка в рамках Мурманского Родословного общества.

ОНЛАЙН:

21 декабря – 11.00

Онлайн-РосКвиз «Доброе кино».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

19 декабря - 12.00

Театрализованное игровое представление «Зимушка-Зима». (6+)

19 декабря - 13.00

Тематический день, посвященный вселенной «Сталкера». В программе: тематическая лекция, квиз, мастер-класс, лавка Сидоровича, выставка сталкерского хабара. (12+)

19 декабря - 14.00

Встреча «Лучшего книжного клуба во Вселенной». Участники обсудят цикл рассказов Роберта Льюиса Стивенсона «Приключения принца Флоризеля». (12+).

20 декабря - 18.00

Мастер-класс «Мнемотехника: секреты суперпамяти». (12+)

Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 19 декабря - 18.00 Бадри Цаава «Чудеса иллюзии». (12+) 20 декабря - 11.00 и 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир. «Три медведя». (3+) 20 декабря - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина. «Маша и медведь». (2+) 21 декабря - 11.00 и 13.30 Светлана Дорожко. «Невезучая курица». (6+) 21 декабря - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 26 декабря - 19.00 Пётр Васильев. «Эшелон». (12+) 27 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 27 декабря - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 28 декабря - 11.00 и 13.30 Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+) 28 декабря - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

18 декабря - 18.00

«Музыка струн». Екатерина Ефремова - голос, гитара и Ирина Волокославская - кантеле. Камерный зал.

19 декабря - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер и солист - Марк Дробинский (виолончель), Франция. Концертный зал.

21 декабря - 18.00

Виртуальный зал. «Параллели». Концертный зал.

25 декабря - 18.00

«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

26 декабря - 11.00

«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

26 декабря - 17.00

«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.

29 декабря - 19.00

«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

26 декабря - 11.00 и 14.0

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

27 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

28 декабря - 11.00 и 14.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

18 декабря – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

19 декабря – 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко (по мотивам сказки А. Толстова). Театральная сказка. (6+)

19 декабря – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

25-30 декабря – 12.00 и 15.00

Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 декабря – 16.00

Концерт «Нет мудрее и прекрасней…» клуба авторской песни «Пять углов». Прозвучат песни: «Уезжаю в Ленинград», «А я еду за туманом», «Но пройдёт зима...», «Закон дороги простой», «Дорога», «Молитва» и многие другие.

(12+)

25-31 декабря – 11.00 и 15.00

Новогоднее театрализованное представление «Настоящая история Зимнего царства». (6+)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

17 декабря

На всех площадках начнёт работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (до 10 января).

18 декабря - 14.00

Мастер-класс по живописи для детей и взрослых «Зимняя сказка» от художника Всеволода Кузнецова. (6+)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 19 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

18 декабря - 14.00

Экскурсия по 46-й выставке любительского изобразительного и декоративно-прикладного творчества Мурманской области. (6+)

18 декабря - 16.00

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)

19 декабря - 13.00

Мастер-класс «Лепка тигра - символ года из соленого теста». (6+)

19 декабря - 16.00

Мастер-класс «Новогодняя подвеска Олень». (6+)

22 декабря - 18.00

Мастер-класс «Новогоднее панно «В лесу родилась ёлочка». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

17 декабря - 17.00

«Новый год по-марсиански». (6+)

17 декабря - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

17 декабря - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

17 декабря - 19.00

«В глубины Вселенной». (12+).

18 декабря - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

18 декабря - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

18 декабря - 14.30

«Космонавтика для детей». (6+)

18 декабря - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

18 декабря - 17.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

18 декабря - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

18 декабря - 19.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+).

19 декабря - 12.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 декабря - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 декабря - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 декабря - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 декабря - 18.00

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

19 декабря - 19.00

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+).

21 декабря - 17.00

«Новый год по-марсиански». (6+)

21 декабря - 18.30

«Вода - чудо природы». (6+)

21 декабря - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

22 декабря - 16.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

22 декабря - 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

22 декабря - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+). 23декабря -

22 декабря - 15.30 и 17.00

«Новый год по-марсиански». (6+)

22 декабря - 19.15

«Призрак Вселенной». (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК