АФИША
г.МУРМАНСК
25 декабря 2021 года – 9 января 2022 года
Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд. До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар, для юных северян будет подготовлена развлекательная программа.
г.Мурманск, ул.Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «День телевидения» (до 26 декабря); «РАЗНОвидности» (до 26 декабря); «К 115-летию со дня рождения Бориса Чернышева» (до 26 декабря); «Простая вещь - веер» (до 26 декабря); «Персоны. Михаил Ломоносов» (до 26 декабря); «Открывая Библию» (до 26 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Заполярье-2021» (до 23 января).
23 декабря - 15.00
Интерактивное занятие «Из истории новогодней открытки». (6+)
24 декабря - 15.00
Занятие «Образ Снегурочки в изобразительном искусстве». (6+)
25 и 26 декабря – 11.00-19.00
Ежегодная выставка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».
Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00
Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 26 декабря); «Иконописные работы Кирилла Федотовского» (до 26 декабря); «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Мурманск» (до 9 января).
24 декабря - 13.00
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Клод Моне. «Впечатление. Восход Солнца» (Россия, 2012 г.). (16+)
25 и 26 декабря - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Самая рождественская сказка. Щелкунчик». (6+)
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выстави: «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 30 декабря); «На страже мира» (до 30 декабря); «Многоликая Россия» (до 30 декабря).
25 и 26 декабря - 12.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
27 декабря - 15.00
Мастер-класс «В ожидании праздника». (12+)
27 декабря - 15.00
Пешеходная экскурсия «Рождение столицы Заполярья». (16+).
27 декабря – 14.00
Мастер-класс «В ожидании праздника».
28 декабря - 17.00
Открытие выставки «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января). Будут представлены материалы, рассказывающие об истории и современности прокуратуры Мурманской области, прокуратуры Северного флота. В экспозиции гости увидят форменную одежду работников прокуратуры разных периодов, личные вещи, документы, награды ветеранов ведомства.
30 и 31 декабря, 1 января - выходной день.
ОНЛАЙН:
На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским Музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же работает виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Возможности ограничены, способности безграничны» (до 30 декабря); «Что читала самая читающая страна» (до 30 декабря); «Книги, которые помогут обрести любовь и семейное счастье» (до 30 декабря); «Что тебе подарить?» (до 30 декабря); «Свечи, елки, хоровод…» (до 30 декабря); «Интеллектуальное чтение: итоги года» (до 30 декабря); «Не небесам чужой отчизны - Я песни родине слагал!» (до 30 декабря); «Изобретатель реальности» (до 30 декабря); «Свидание вслепую» (до 30 декабря); «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая).
25 декабря - 12.00
День новой книги и День возвращенной книги.
25 декабря - 17.00
Интерактивная выставка в рамках работы книжного клуба «Переплёт», во время которой состоится торжественное посвящение в члены клуба новых участников, а также награждение самых активных книголюбов, подведение итогов работы клуба, новогодняя литературная командная игра. (12+)
25 декабря - 18.00
Встреча проекта «Школа критики». Темой занятия станет «Готическое искусство». Посетителям будут представлены издания из фонда библиотеки с комментариями искусствоведа Виктории Лазаревой. (16+)
26 декабря – 14.00
Интерактивная выставка в рамках Мурманского Родословного общества.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
26 декабря - 12.00
Встреча с персонажем книги «Мама Му читает». (6+)
26 декабря - 13.00
Творческий час, на котором юные читатели создадут весёлого снеговика из белого рулончика. (6+)
26 декабря - 14.00
Праздник «Ёлкины проделки». (6+)
26 декабря - 16.00
Волшебный мастер-класс «Карта мечты». (12+)
26 декабря - 17.00
Встреча любителей комиксов, посвященная одному из главных основоположников жанра «сёнэн» манге One Piece, или в переводе «Большой куш». (12+)
27 декабря
Санитарный день.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 декабря - 19.00
Пётр Васильев. «Эшелон». (12+)
27 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Колобок». (4+)
27 декабря - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
28 декабря - 11.00 и 13.30
Николай Боровков «Золотой ключик». ( | 5+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
25 декабря - 18.00
«С Новым Джазом!». Александр Златин (фортепиано), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
26 декабря - 11.00
«Я мечтаю». Программа для малышей. Ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
26 декабря - 17.00
«Девятый вал». Токкаты от XVII до XXI века. Владимир Королевский (орган), г.Сочи. Концертный зал.
29 декабря - 19.00
«The Latin Jazz Mass». Для солистов, хора и джазового ансамбля, г.Мурманск. Концертный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
26 декабря - 11.00 и 14.0
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
27 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
28 декабря - 11.00 и 14.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
2 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
3 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
4 января - 12.00 и 15.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
5 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
6 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
7 января - 12.00
«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
25-30 декабря – 12.00 и 15.00
Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
25-31 декабря – 11.00 и 15.00
На сцене заполярной «Кировки» состоится новогодняя сказка «Настоящая история Зимнего царства». Гости окунутся в мир, полный волшебства и настоящих зимних чудес, познакомятся с жителями загадочного Зимнего царства, побывают на Конференции Зимы, спасут Снегурочку и встретят праздник в Ледяном дворце Деда Мороза. (0+)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию Детской художественной школы города Мурманска (до 10 января).
25 декабря – 11.00-18.00
Второй праздник керамики, лэмпворка и фьюзинга «Рожденные в огне». Выставка-ярмарка. (0+)
25 декабря - 12.00-14.00
Мастер-класс по керамике «Подвеска на ёлку». (6+)
25 декабря - 17.00
Торжественное вручение дипломов участникам. (0+)
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
25 и 26 декабря
Выставка-ярмарка народного искусства Мурманской области «Никольская ярмарка».
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
24 декабря - 15.30 и 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
24 декабря - 18.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
24 декабря - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
25 декабря - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
25 декабря - 14.30
«Космонавтика для детей». (6+)
25 декабря - 15.30 и 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
25 декабря - 18.30
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
26 декабря - 12.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
26 декабря - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
26 декабря - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
26 декабря - 15.30 и 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
26 декабря - 18.30
«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)
27 декабря - 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
28 декабря - 15.30 и 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
28 декабря - 18.30
«Вода - чудо природы». (6+)
28 декабря - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
29 декабря - 15.30 и 17.00
«Новый год по-марсиански». (6+)
29 декабря - 18.30
«Космонавтика для детей». (6+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: новогодних и рождественских игрушек «Дед Мороз спешит на елку» из коллекции Александра Михайлова (г. Москва) (до 30 декабря) и картин в жанре абстракции, посвященная 155-летию Василия Кандинского (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Сафонова, 15. Музейно-выставочный комплекс.
В центральной городской библиотеке открыта тематическая выставка «Особый и прекрасный мир театра» (до 30 декабря).
ЗАТО г.Североморск, ул.Кирова, 2. Центральная городская библиотека имени Леонида Крейна.
ОНЛАЙН:
В сообществе комплекса размещена виртуальная выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!», на которой представлены работы североморских художников и мастеров, выполненные в различных техниках и жанрах: живописные и графические пейзажи, кружевные панно, флористические и вышитые картины. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работать экспозиции: «Снег в городе» (музей Полярного, до 30 декабря), «О животном мире нашего края» (до 31 декабря).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея можно посмотреть запись лекции кандидата исторических наук, председателя Мурманского отделения Российского исторического общества Дмитрия Жалнина. (12+)
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале работает выставка Марии Кирсановой «Северный пейзаж» (до 30 декабря).
В фойе второго этажа ГЦК разместилась выставка творческих работ Аллы Журовой «Цветочные фантазии» (до 30 декабря).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
25 декабря - 17.00
Премьера кукольного спектакля «Чудеса в новогоднем лесу». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
28-30 декабря - 15.00 до 19.00
Фестиваль народных промыслов и ремесел «Ярмарка новогодних чудес». (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
25 декабря - 16.00
Мастер-класс «Создание новогоднего образа». (12+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
27 декабря - 11.00
Новогоднее представление «Три кота и тайна Волшебного сундука». (0+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».
29 декабря – 16.00 и 18.00
Увлекательная и загадочная предновогодняя история «Новый год в Зазеркалье». (6+)
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦКиД «Полярная звезда» стартовал конкурс «Сказка на оконце». 27 декабря с помощью генератора случайных чисел будут определены 10 счастливчиков, которым Морозко лично вручит призы.
г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
г.КИРОВСК
24 декабря - 11.00
Семейный праздник для самых маленьких «Новый год с Лоло и Пепе». (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
27 декабря - 17.00
Литературно-музыкальный вечер, посвященный великому поэту Сергею Есенину. О биографии поэта расскажет ведущий Александр Судак. (18+)
г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
Продолжает работу выставка декоративно-прикладного творчества «Милый сердцу городок». (до 26 декабря).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
По 26 декабря
Городской творческий конкурс «Символ года-2022». С 1 декабря в центральной библиотеке стартует традиционный городской творческий конкурс «Символ года-2022». В 2022 году этим символом является голубой водяной тигр. Для участия в конкурсе приглашается все желающие. Творческие работы могут быть как коллективными и семейными, так и индивидуальными, сделанные своими руками из любого материала и в любой технике. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
По 10 января 2022 года
Проходит муниципальный этап конкурса «Рождественский Перезвон» на базе Дома творчества города Апатиты. В муниципальном этапе конкурса «Рождественский перезвон» примут участие 19 работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств. (6+)
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.
24 декабря - 16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. «Ярость Дракулы. Третья редакция» - это новое издание известной игры для 2-5 игроков, созданное по мотивам классического романа Брэма Стокера. Всё действие игры проходит на огромной карте Европы. Игроки должны поделить между собой роли. Все охотники играют в команде и поэтому одерживают победу или терпят поражения все вместе. Дракула же играет сам за себя и тайно передвигается по всей Европе, пока на него идёт охота. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
24 декабря - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает ребят на занятие в литературно-творческую студию «Сказки на песке». В программе занятий: чтение интересных книг, рисование песком на световых столах, конструирование на льняных планшетах, познавательные игры. Занятия проводятся по предварительной записи. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
24 декабря - 17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6 - 12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3-D ручками. Участники создадут новогоднее украшение «Тигренок». (6+)
Занятие проводится по предварительной записи по телефону +7900-943-87-37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
25 декабря - 13.00
В библиотеке семейного чтения для школьников МБОУ СОШ №4 пройдёт познавательно-игровая библиомозаика «Сказочное Новогодье». Участники мероприятия смогут поучаствовать в новогодней викторине, веселых конкурсах и эстафетах и разгадать зимние загадки. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
25 декабря - 15.00
В «Академии субботних знаний» детско-юношеской библиотек пройдёт познавательное занятие «Секреты зимнего волшебника». Ребята узнают, где живет и когда празднует свой день рождения российский Дед Мороз, какие новогодние волшебники приходят к ребятам разных стран. Познакомятся с историей новогоднего праздника. В завершении занятия ребят ждет мастер-класс по созданию поделки «Ёлочной игрушки» в технике объемная бумагопластика. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
26 декабря - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
30 декабря - 12.00
Конкурс-выставка на лучшую фигуру снеговика «Парад снеговиков». (0+) г.Апатиты, парк «Огни города».
30 декабря – 15.00
Новогодний праздник «Путешествие в Снеголандию». (0+)
Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех в парке «Огни города», благоустроенном в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Девчонок и мальчишек, а также их родителей ждет в настоящее путешествие в сказочную зимнюю страну Снеголандию, где живут самые веселые и задорные Снеговики. Именно здесь все готовятся к встрече Нового 2022 года — самого волшебного праздника в году.
Гости праздника смогут поучаствовать в увлекательных играх с жителями Снеголандии, интерактивных площадках, зажигательной дискотеке, параде Снеговиков и, конечно же, встрече с Дедушкой Морозом и Снегурочкой.
г.Апатиты, парк «Огни города».
2 января – 15.00
Праздник «Новогодний карнавал» (0+)
Девчонок и мальчишек приглашаем во Дворец культуры. Здесь пройдёт большой, веселый и красивый праздник «Новогодний карнавал». Готовят праздник сказочные герои, а отвечает за него Снеговичок. Но озорная и весёлая Маша решает внести свои изменения в программу карнавала. Что она приготовила на этот раз, вы узнаете, когда придете на праздник. Вас ждут невероятные новогодние приключения, выступление сказочных героев, игры, танцы, развлечения.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики «Мульт-викторина», «Ищу свой дом» и «Читаем сказки дома». (0+)
Там же размещены: видеозапись спектакля «Бесценный дар Жизнь», видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (6+)
24 декабря - 15.00
Мастер-класс «Ёлочная игрушка». (0+)
24 декабря
Традиционный новогодний онлайн-концерт преподавателей и учащихся ДМШ им. Л.М. Буркова «Новогодний калейдоскоп».
г.Апатиты МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова. Официальная страница «ВКонтакте» https://vk.com/dmshburkovaapatity
25 декабря - 17.00
«Скоро-скоро Новый год». (16+)
26 декабря
В ДМШ им. Л.М. Буркова состоится конкурс «Музыкальный калейдоскоп» для учащихся фортепианных, хоровых и инструментальных отделений ДМШ и ДШИ 9 в онлайн–формате. Конкурс «Музыкальный калейдоскоп» является учебно-методическим мероприятием, способствует пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, совершенствованию учебного репертуара, стимулирует рост технического, исполнительского и педагогического мастерства.
https://vk.com/dmshburkovaapatity 26.12.2021
26 и 28 декабря - 17.00
«Читаем сказки дома». (0+)
27 декабря - 12.00
«Город мастеров». (6+)
29 декабря - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
29 декабря - 15.00
«Что такое Новый год». (0+)
30 декабря - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
30 декабря - 15.00
Фотоконкурс «Я и Дедушка Мороз». (0+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
26 декабря - 12.00
Мастер-класс «Превращение маленькой шишки в новогоднее дерево». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
26 декабря - 14.00
Мастер-класс «Домик из дерева». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
26 декабря - 17.00
Мастер-класс «Снеговик-крупеничка». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
26 декабря - 16.00
Встреча с арктическим литературным десантом. В составе члены Союза писателей России: Дмитрий Коржов, Илья Виноградов, Анастасия Герасенко, Екатерина Яковлева, Владимир Трусов, издатель Олег Дроздов, поэты Виталий Коротаевский, Георгий Корницов, музыкант Андрей Миронюк, специалист Областной научной библиотеки Светлана Дячок. Они представят свои книги, новинки издательства, обсудят проекты литературной жизни края. (12+)
г.Полярные Зори, Нивский просп., 7а. Центральная городская библиотека.
27, 28 и 29 декабря - 11.00
Представление «Удивительное путешествие Тигрули». (0+)
г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Выставочный зал.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12)
г.КАНДАЛАКША
В ГКЦ «Нива» работают выставки: «День художника» (до 30 декабря); «Такие разные куклы» (до 30 декабря); «Старинные новогодние мелочи» (до 30 декабря).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе Кандалакшской библиотечной системы работает рубрика «Сказки от Дедушки Мороза». (0+)
п.АФРИКАНДА
24 декабря - 18.00
Семейный вечер отдыха «Новогодний огонёк». (18+)
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
26 декабря - 16.00
Театрализованное игровое представление «Новогодние приключения». (0+)
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
28 декабря - 15.00
Развлекательная программа для северян старшего возраста «Новогодние посиделки». (18+)
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
30 декабря - 16.00
Служба Деда Мороза «В каждый дом приходит сказка». (0+).
п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» опубликованы «Снежные загадки». Там же стартовал конкурс «Новогоднее караоке». Необходимо сделать запись исполнения любой песни новогодней тематики. Заявки принимаются до 10 января. (0+)
В сообществе продолжается фотоконкурс «Моя ёлочка - самая красивая». (0+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В библиотеке работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
Центральная библиотека объявила о начале ежегодного конкурса для детей на лучшую новогоднюю поделку - «Символ года». (0+)
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
Открыта выставка творческих работ в рамках ХI открытого районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», номинация «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество». (0+)
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.
До 28 декабря
«Новогодняя ярмарка-2021». (центральная библиотека, 6+).
г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.
24 декабря - 16.00
Итоговый форум «Культурный патруль». (12+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
26 декабря - 15.00
27 декабря - 13.00 и 16.00
Представление «Новогодний мультконцерт». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён мастер-класс по созданию ёлочной игрушки. (6+)
Каждую среду - 19.00
Выходит рубрика «Волшебное детское кино». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.