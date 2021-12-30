г.МУРМАНСК

1 января 2022 года

Для горожан и гостей областного центра пройдут следующие мероприятия:

на площадь Пять Углов:

1.30 – развлекательная шоу-программа с участием Деда Мороза и Снегурочки;

2.00 – праздничный фейерверк.

В жилом районе Росляково (сценическая площадка Дворца культуры «Судоремонтник»):

1.10 – поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

1.20 – праздничный фейерверк;

1.30 – концертная программа коллективов Дворца культуры «Здравствуй, здравствуй, Новый год».

По 9 января

Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд. До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар, для юных северян будет подготовлена развлекательная программа.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); «Заполярье-2021» (до 23 января).

Со среды по воскресенье - 12.00, 14.00 и 16.00

Экскурсии по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (0+)

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» размещено видео мастер-класса по созданию фактуры ткани «Секреты мастерства». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира» (до 31 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); «Мурманск» (до 9 января).

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с виртуальной выставкой живописных и графических произведений Михаила Лапина из фондовой коллекции.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выстава «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

30 и 31 декабря, 1 января - выходной день.

ОНЛАЙН:

На сайте музея можно познакомиться с мультимедийной выставкой «Маршал Победы. Путь и судьба», подготовленной московским Музеем Победы. В экспозицию вошли около 150 фотографий. Там же работает виртуальная выставка фотографий XIX - начала XX века «Застывшее мгновение». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Достоевский навсегда» (до конца года); «Своими словами» (годовая); «Новые книги» (годовая); «Современное искусство - это интересно» (годовая); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 2 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 2 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 2 января - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А. П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 3 января - 11.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 4 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 4 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Снежная королева». (5+) 4 января - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский «Телефон». (3+) 4 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 5 января - 11.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 5 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Умка». (6+) 5 января - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+) 5 января - 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 6 января - 11.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 6 января - 11.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 7 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 7 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 8 января - 11.00, 14.00 и 17.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 8 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 9 января - 11.00 и 14.00 Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 9 января - 11.00, 16.00 и 18.00 Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 10 января - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 11 января - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов «Колобок». (4+) 11 января - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 11 января - 18.00 Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+) 12 января - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 января - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+) 17 января - 19.00 Фламенко. Оживляя полотна. 18 января - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+) 18 января - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 19 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 19 января - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

5 января - 17.00

«Ирония судьбы, или С Новым годом!». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал.

6 января - 12.00

«Малыш и Карлсон». Музыкальная сказка с песочной анимацией. Концертный зал.

8 января - 18.00

Рождественский концерт. Концертный зал.

9 января - 14.00

«В гостях у сказочника». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.

9 января - 17.00

«Музыка севера». Егор Колесов (орган), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 января - 19.00

«JAZZ DO IT». Ансамбль «WAKA BAND». Арт-кафе.

15 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

2 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

3 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

4 января - 12.00 и 15.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

30 декабря – 12.00 и 15.00

Премьера. Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

30 и 31 декабря – 11.00 и 15.00

На сцене заполярной «Кировки» состоится новогодняя сказка «Настоящая история Зимнего царства». Гости окунутся в мир, полный волшебства и настоящих зимних чудес, познакомятся с жителями загадочного Зимнего царства, побывают на Конференции Зимы, спасут Снегурочку и встретят праздник в Ледяном дворце Деда Мороза. (0+)

2 и 3 января – 19.00

Пройдут концерты Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота. В декабре 2020 года коллективу исполнилось 80 лет, но, к сожалению, юбилейные концерты не состоялись из-за эпидемиологических ограничений. И сейчас, спустя год, артисты-североморцы представят зрителям насыщенную программу, состоящую из любимых всеми песен и танцевальных номеров. Первая часть концерта посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Гости Дворца культуры услышат такие песни, как «Баллада о солдате», «Дети войны», «Письмо из 45-го» и многие другие. Вторая часть –история и судьба маленького мальчишки, который стал моряком. Зрители услышат песни и увидят хореографические зарисовки о море, о флоте: «Утро туманное», «Морская пехота», «Вишнёвый сад», «Колыбельная» и другие.

За последние несколько лет коллектив пополнил свою копилку наград, завоевав Гран-при IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Санкт-Петербурге (2017 год), и Гран-при VII Всеармейского смотра-конкурса ансамблей ВС РФ в Москве (2021 год).

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию Детской художественной школы города Мурманска (до 10 января).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК