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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.22 09:00

АФИША

г.МУРМАНСК

По 9 января

Новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». В торговых домиках и фудтраках можно будет приобрести сувениры и подарки к праздникам, деликатесы к новогоднему столу и уличную еду – стритфуд.  До 31 декабря здесь также развернётся ёлочный базар, для юных северян будет подготовлена развлекательная программа.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

5 января музей работает - с 11 до 19 часов,

6 января - с 11 до 18 часов.

Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

5 января начнут работу выставки:

«Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января). Художник был представителем строго реалистического, академического стиля, работал в техниках печатной и станковой графики, акварели и живописи.

«Ночь перед Рождеством» (до 16 января). Экспозиция познакомит с красочными открытками разных годов и уникальными изделиями декоративно-прикладного искусства: невесомыми и снежными кружевами, матрешками со сказочной росписью и традиционными поморскими игрушками, кропотливо выполненными руками мастеров. С помощью QR-кодов у посетителей будет возможность узнать, как создать рождественское чудо своими руками, отгадать загадки и услышать знакомые мелодии, олицетворяющие дух праздника.

«Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля). Гости музея увидят репродукционные художественные открытки советского периода 1950-1960 годов, воспроизводящие картины известных зарубежных, русских и советских художников из Государственной Третьяковской галереи, художественных музеев.

6 января - 15.00

Мероприятие «Всем ART!». Гостей ждёт путешествие по музею: посещение выставки «Заполярье-2021» и интерактивной площадки «Умная гостиная», фотосессия «Живописный образ». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Мурманск» (до 9 января); «Простая вещь. Веер» (до 9 января); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

5 января откроются выставки:

«Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года). Будут представлены произведения художественных промыслов России из собрания музея: гжель, кружевоплетение и искусство резьбы по кости.

«Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля). Посетители увидят фарфор и фаянс, созданный Конаковским фаянсовым заводом из частной коллекции иерея Андре; «Уроки живописи» (до 30 января) - работы выпускников отделения «Живопись» Мурманского колледжа искусств.

5 января - 13.00

Мастер-класс «Легкое дуновение веера!». (6+)

5 января - 16.00

Мастер-класс «На бал к императрице!». (12+)

6 января - 13.00

Мастер-класс «Открытка на Рождество». (6+)

6 января - 16.00

Мероприятие «Чайные традиции в культуре русского народа», на котором состоится беседа о картинах русских художников, рассказ о чайных традициях в культуре русского народа, а также мастер-класс по созданию ароматной чайной смеси. (6+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

5 января - с 11 до 18 часов. 6 января - выходной день.

Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

С 1 января

Стартует проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов».  (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

5 января

Программа «Новогодний кавардак»:

5 января - 14.00

Мастер-класс «Новогодний сувенир» (6+)

5 января - 16.00

Мастер-класс «Новогодний сувенир». (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» начался «Оливье-марафон». Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. (6+)

8 января

Будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 31 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января); «Новые книги - новые встречи» (до 31 января).

5 января

Новогодняя программа. В зале электронных ресурсов посетителей ждут интеллектуальные игры: «Приключения в стране Букландии». (6+)

Виртуальное путешествие с вопросами на литературную тематику, «Колдовство в библиотеке». (12+)

Свои двери откроет волшебная библиотека для юных фей и чародеек, попасть туда смогут только храбрецы, которые не испугаются колдовских испытаний, «Пиратский квиз». (12+)

Виртуальный бой для отважных корсаров, любителей морских странствий и ярких впечатлений, а также «Новогодняя викторина» и игра о новогодних обычаях и традициях. (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

5 января - 13.00

«Ёлочный» мастер-класс. (6+)

6 января - 13.00 и 14.00

Игровая программа «Сочельник в библиотеке». Гостей ждут весёлые розыгрыши, конкурсы, зажигательные «тигриные» танцы и шуточные предсказания, а также мастер-класс по росписи рождественского пряника. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

5 января - 11.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

5 января - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Умка». (6+)

5 января - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский «Муха – Цокотуха». (3+)

5 января - 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

6 января - 11.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

6 января - 11.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

7 января - 11.00, 14.00 и 17.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

7 января - 11.00, 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

8 января - 11.00, 14.00 и 17.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

8 января - 11.00, 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

9 января - 11.00 и 14.00

Премьера. Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

9 января - 11.00, 16.00 и 18.00

Премьера. Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

10 января - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

11 января - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов «Колобок». (4+)

11 января - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

11 января - 18.00

Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+)

12 января - 11.00 и 13.30

Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+)

12 января - 15.30 и 17.00

Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+)

17 января - 19.00

Фламенко. Оживляя полотна.

18 января - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)

18 января - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)

19 января - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

19 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

5 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Концерт для малышей. Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

5 января - 17.00

«Ирония судьбы, или С Новым годом!». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал.

6 января - 12.00

«Малыш и Карлсон». Музыкальная сказка с песочной анимацией. Концертный зал.

8 января - 18.00

Рождественский концерт. Концертный зал.

9 января - 14.00

«В гостях у сказочника». Ирина Волокославская (кантеле) и солисты филармонии. Камерный зал.

9 января - 17.00

«Музыка севера». Егор Колесов (орган), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

9 января - 19.00

«JAZZ DO IT». Ансамбль «WAKA BAND». Арт-кафе.

15 января - 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!».  «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

5 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

6 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

7 января - 12.00

«Новогодняя сказка из ларца». Е. Порошина, по мотивам русских народных сказок. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

5 и 6 января - 12.00 и 15.00

Новогодние представления для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

8 января – 19.00

«Призрак замка К*». А. Волошина. Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+)

9 января – 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

9 января – 19.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

15 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

16 января – 19.00

«Привет с фронта!».  В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)

19 и 20 января – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.

22 января – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

23 января – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

23 января – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)

29 января – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 января – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

30 января – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» (6+) знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В. М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (ул. Октябрьская, 22 и ГДЦ «Арктика») (до 10 января).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

5 января - 14.00

Мероприятие «Батюшка Январь - зимы государь». Почему месяц январь в народном календаре называют зимы государь? Что такое колядки и зимние святки? Какие игры были у наших прабабушек и прадедушек в январские праздники? Об этом узнают маленькие посетители и их родители, а ещё отгадают загадки и сделают текстильного ангела - оберег семьи. (6+)

6 января - 14.00

Мероприятие «Волшебство Нового года». В программе - беседа о зимних праздниках и традициях, истории новогодних атрибутов. (12+)

Маленькие посетители поучаствуют в кукольном представлении, рассказывающем об истории Рождества, а также распишут елку в технике точечной росписи. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

5 и 6 января - 12.30

«Космический Новый год». (0+)

5 и 6 января - 14.00

«Космонавтика для детей». (6+)

5 и 6 января - 15.00

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

5 и 6 января - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

5 и 6 января - 17.00

 «Энергия Вселенной». (12+)

5 и 6 января - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

5 и 6 января - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работают экспозиции: «На страже правопорядка» (до 9 января) и «Елочный беспредел» (до 12 января).

ОНЛАЙН:

В сообществе комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!». (0+)

г.МОНЧЕГОРСК

6 января - 15.00

Мюзикл «Снежная королева». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

Стартовал городской конкурс на создание логотипа 85-летнего юбилея Мончегорска, который будет праздноваться в 2022 году. Необходимо придумать эскиз логотипа, который должен отражать юбилейную дату или, например, узнаваемый символ города и т. д. Образы должны быть простыми и понятными, а также привлекающими внимание. Победитель будет выбран в результате онлайн-голосования в конце этого года. (0+)

г.КИРОВСК

В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

5 января - 12.00 и 15.00

Новогодняя сказка «Волшебное время». (0+).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?»  и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)

Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...»  из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)

г.АПАТИТЫ

По 10 января 2022 года

Проходит муниципальный этап конкурса «Рождественский Перезвон» на базе Дома творчества города Апатиты. В муниципальном этапе конкурса «Рождественский перезвон» примут участие 19 работ учащихся художественного отделения Детской школы искусств. (6+)

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

5 января – 12.00

На новогодних каникулах приглашаем вас в сказку-путешествие «Дед Мороз спешит на Север». Вы побываете на вотчине зимнего волшебника, на родине Бабы Яги, в саамской деревне… Познакомитесь с новым питомцем Снегурочки-Шариком и поможете ему проводить Деда Мороза в таинственный Подземный мир в поисках его мистических обитателей...

Вместе с нашими героями вам предстоит выполнить сложную и ответственную миссию – спасти Новый год! (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

5 января – 18.00

Уникальный юмористический концерт участников популярных юмористических телелепередач канала «Россия» Натальи Коростелёвой и Юрия Хвостова.

Наталья Коростелёва – очаровательная смех–бомба, на её монологах зал взрывается от хохота. Постоянной сменой образов, персонажей и костюмов юмористка создаёт эффект присутствия на сцене целой театральной труппы. Все номера артистка придумывает сама, и у неё это выходит настолько замечательно, что миниатюры из-под её пера с успехом исполняют многие прославленные юмористы.

Юрий Хвостов – остроумный писатель-юморист, вместе с Натальей Коростелёвой написал более 150 миниатюр всем нашим звёздам юмора. Талант Юрия Хвостова отмечал Михаил Задорнов и не раз приглашал его в свои концерты.

Концерт Натальи Коростелёвой и Юрия Хвостова – это яркое, современное юмористическое шоу с монологами, сценками, песнями интерактивом и видеопроекцией настоящий концерт-комикс!

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

6 января - 14.00

Рождественский кинозал: анимационный фильм «Снежная королева 2: Перезаморозка». Библиотека семейного чтения приглашает всех желающих на рождественский просмотр анимационного фильма «Снежная королева 2: Перезаморозка». (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

6 января – 14.00

Состоится развлекательное мероприятие для детей в парке имени Пушкина «Зимние забавы». Вас ждут подвижные игры на свежем воздухе, сюрпризы и хорошее настроение. (6+)

г.Апатиты, парк имени Пушкина.

6 января - 17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет вечеринка, посвященная Рождеству. Госте праздника ждёт рождественский квест «Вечера на хуторе…», гадания на картах, воске, зеркалах и даже на валенках. В заключение праздника участников ждет шуточный гороскоп на предстоящий год и уютное чаепитие. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

8 января – 15.00

Праздник «Волшебное время чудес». Творческие коллективы Дворца культуры приглашают жителей города в сквер у школы №4 на новогодний праздник. На празднике гостей ждут игры, танцы, песни и веселье. В празднике примут участие коллективы Дворца культуры: ансамбль современного танца «Джосс» и вокальный ансамбль «До мажор».

Во время новогодних праздников вредная Баба Яга потушила новогоднюю елочку, и она больше не светится огоньками. Чтобы вернуть новогоднее волшебство весёлые Снеговики собирают апатитских ребят, чтобы вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вернуть елочке праздничный вид. (0+)

г.Апатиты, сквер у школы №4.

8 января

Добры молодцы, да красны-девицы! Студия народного творчества «Ярушка» и молодёжный центр приглашают вас на танцевально-игровую молодёжную вечёрку. Будем играть, танцевать, познавать радостный мир народного творчества. По окончании программы. (12+)

Душевные посидели с ароматным чаем. Барышни в юбках и вкусняшки к чаю горячо приветствуются.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января - 14.00

«Ретрокинозал на Пушкина» центральной городской библиотеки приглашает знатоков советского кино на встречу с Романом Серовым, который расскажет о творчестве актрисы Валентины Теличкиной. Участников встречи ждет просмотр художественного фильма «Осенние свадьбы», созданного в 1967 году режиссером Б. Яшиным.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 января - 15.00

Студия рисования «СкетчТайм». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по рисованию рождественского венка. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на встречу в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Ирины Яковлевой «Лесная столовая» и нарисуют птичку-синичку. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 января – 16.00-20.00

В Молодёжном центре будет проходить новогодний киномарафон от команды #PROговори. Приглашаем всех желающих уютно провести время за просмотром доброго рождественского кино. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

9 и 16 января - 16.30

Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

9 и 16 января - 18.00

Центральная библиотека приглашает ребят старше 12 лет на увлекательные настольные игры. Для любителей настолок более 30 самых современных и популярных настольных игр, среди которых «Манчкин», «Дженга», «Шакал. Остров сокровищ», «Ticket to Ride», «Имаджинариум», «Экивоки», «Доббль», «Alias», «Каркассон» и другие. Вход свободный.  (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

11 января - 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Для участников пройдёт мастер-класс «Лесные звери» в технике оттиска поролоном. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 января - 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки», где они познакомятся с японской сказкой «Кувшинный человечек», а также изготовить кувшин из соленого теста. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

12 января - 17.30

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в возрасте 4-5 лет на занятия в школу раннего развития «Умничка». В программе занятий: упражнения и игры на развитие мышления, логики и творческого интеллекта, игровой массаж, рисование песком на световых столах. Занятие проводятся по предварительной записи, на платной основе. (0+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 января - 16.00

Арт-студия «Хобби-микс». Библиотеке семейного чтения приглашает детей на занятие в арт-студию «Хобби-микс», где для ребят пройдёт мастер-класс по созданию интерьерного украшения «Снежинки» из подложки для ламината. (6+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

13 января - 17.30

Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Марины Абрамовой «Я летучая мышь» и посетят мастер-класс «Летучая мышь». (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

13 января - 17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет мастер-класс по рисованию на графических планшетах. Участники мастер-класса обучатся основам рисования на планшете и нарисуют «Новогоднее фэнтези». (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 января - 16.00

Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы за настольной игрой «Каркассон». Это стратегически-экономическая игра немецкого стиля, где участники становятся феодальными правителями одной из провинций средневековой Франции и им предстоит расширять свои владения, строить города и монастыри, прокладывать дороги и не забывать мудро управлять своими подданными, ведь именно они приносят вам успех в соперничестве с соседями. В ходе игры постепенно составляется карта средневековой страны с городами, полями, дорогами и монастырями, при этом принцип немного напоминает домино (или пазл). (12+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

14 января - 17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «Just Dance». Участники тусовки поговорят о танцевальной культуре и познакомятся с очень молодым и популярным стилем танца «Just Dance». (16+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

14 января - 17.00

Студия 3D- рисования. Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6

12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Домик Бабы-Яги». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

15 января - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 15.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча волонтёров команды «БМВ». Ребята обсудят темы и формат будущих мероприятий, которые будут проводиться в библиотеке. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 15.00

В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки ребят 6-8 лет ждёт новый цикл познавательных занятий «Откроем тайны науки и техники». На первом занятии «Чудо-магнит» ребята познакомятся с понятием «магнит», узнают, откуда появилось такое название, исследуют свойства магнита и примут участие в игре-эксперименте «Золотой ключик». (6+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

15 января - 17.00

Мастер-класс по плетению «Балаклава». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по плетению балаклавы. Участники мастер-класса обучатся основам плетения и смогут сплести самостоятельно модный аксессуар. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

16 января - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Изготовление свечей». Занятие проводится по предварительной записи по тел.+7900-943-87-37. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января -15.00

Студия чтения «Бабушкины сказки». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята познакомятся со сказкой «Колокольчик», примут участие в мастер-классе «Колокольчик» и отведают угощение от бабушки. (4+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Клер Буйе «Что у волка на обед» и сделают аппликацию «Огород». (0+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

16 января - 15.00

Центральная библиотека и ЛИТО «Хибины» приглашают на Рождественские встречи. Для гостей прозвучат стихи, песни, посвященные самому волшебному времени года – зиме, Рождеству и Новому году. (16+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

16 января - 18.00

Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». Центральная библиотека приглашает жителей города Апатиты независимо от возраста принять участие в первом заседании молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». В уютной атмосфере кинозала библиотеки любители интеллектуального кино и чтения смогут познакомиться с новинками мировой литературы и кинематографа, а также обсудить волнующие их темы, касающиеся различных сфер жизни общества. Спикер встречи опытный психолог Ирина Сергеевна Гулецкая. (12+)

Посещать мероприятия Дворца культуры допускается зрителям только с QR-кодом или при наличии ПЦР-теста, с предоставлением документа позволяющим идентифицировать его личность. При входе во Дворец культуры будет проводиться термометрия и контроль масочного режима.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики «Мульт-викторина», «Ищу свой дом» и «Читаем сказки дома». (0+)

Там же размещены: видеозапись спектакля «Бесценный дар Жизнь», видео праздничного концерта «Нет милее дружка, чем родная матушка!». (6+)

4 января

Молодёжный центр и игровой клуб «Возможно все!» приглашают всех желающих принять участие в интерактивной игре «Крокодил». Положительные эмоции, новые знакомства и теплая атмосфера обеспечены. Запись на игру под обязательна, количество участников ограничено. (18+)

https://vk.com/event119644423

6 января – 15.00

Во Дворце культуры состоится Мастер-класс «Символ года. Тигрёнок» от Н.А. Коровашковой. Вместе с Надеждой Александровной вы узнаете, как из одного квадрата можно сшить тигрёнка, получить удовольствие от пошива и насладиться результатом. (6+)

Для мастер-класса понадобится: квадрат оранжевой ткани 14 см*14 см, белый фетр 3см*2см, ножницы, нитки, хорошее настроение.

Для участия в мастер-классе необходимо пройти регистрацию по указанной ссылке:  https://forms.yandex.ru/u/60d1c29f8d9858ece7f67f95/

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

5 января - 11.00

Представление «Удивительное путешествие Тигрули». (0+)

г.Полярные Зори, Нивский просп., 11. Выставочный зал.

5 января - 17.00

Мастер-класс «Домик из дерева». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В группе ГДК «ВКонтакте» размещены видео юбилейного концерта ансамбля русских народных инструментов «45 звонких лет. Юбилейный наигрыш» и концерт «Чьё сердце не имеет границ». (12)

г.КАНДАЛАКША

4 января - 17.00

5 и 6 января - 15.00 и 17.00

Спектакль «Просто новогоднее чудо». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

5 января - 12.00

Программа мастер-классов в ДК: «Поморские козули». (0+)

5 января - 16.00

Программа мастер-классов в ДК: «Роспись кофейных позитивчиков». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

ОНЛАЙН:

группе ДК «Металлург» будет размещено видео музыкальной программы «Примите наши поздравления» - «Голубой огонек по-кандалакшски» (0+).

п.АФРИКАНДА

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» продолжается конкурс «Новогоднее караоке» (0+). Необходимо сделать запись исполнения любой песни новогодней тематики. Заявки принимаются до 10 января. (0+)

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию ёлочной игрушки. (6+).

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

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