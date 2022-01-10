АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Время работы музея: 10 и 11 января – выходной.
Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Ночь перед Рождеством» (до 16 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
13 января - 15.00
Интерактивное мероприятие «Под сиянием Большой Медведицы». (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
12 января
Начнёт работу выставка из собрания музея «Экслибрис» (до 3 апреля). В экспозиции будут представлены работы, выполненные Михаилом Кириным, Татьяной Ковригиной, Михаилом Верхоланцевым.
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).
С 1 января
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» продолжается «Оливье-марафон». Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. 8 января будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (6+)
Также в группе размещено видео мастер-класса по созданию новогодней елочки из обычной офисной бумаги. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); выставка изданий к 150-летию Александра Скрябина «Поэма огня» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).
11 января откроются выставки:
«Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Время работы библиотеки: 10 января - c 11.00 до 19.00, «БиблиоДвиж» - с 11.00 до 21.00.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
10 января - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
11 января - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов «Колобок». (4+)
11 января - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
11 января - 18.00
Группа «VAGABONDs» («Бродяги»). Концерт «Золотой запас». (12+)
12 января - 11.00 и 13.30
Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+)
12 января - 15.30 и 17.00
Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+)
17 января - 19.00
Фламенко. Оживляя полотна.
18 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)
18 января - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
19 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
19 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)15 января - 11.00
15 января – 11.00
«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.
16 января - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00
Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
23 января - 14.00
«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
15 января – 17.00
Акция «В театр всей семьёй». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
16 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
19 января – 19.00
Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
20 января – 19.00
пгт. Мурмаши
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
21 января – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
22 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
29 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
30 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
30 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
15 января – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
16 января – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
16 января – 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)
19 и 20 января – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.
22 января – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
23 января – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
23 января – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка, посвященная 55-летию детской художественной школы города Мурманска (ул. Октябрьская, 22 и ГДЦ «Арктика») (до 10 января).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
12 января - 17.00
Тожественное открытие выставки Елены Долгополовой «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля). В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, выполненных в разные годы. Зритель сможет познакомиться с различными творческими экспериментами художника.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
11 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
11 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
11 января - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
11 января - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
12 января - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
12 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
12 января - 18.30
«Розетта». (12+)
12 января - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
13 января - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
13 января - 17.30
«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)
13 января - 18.30
«Зрение». (12+)
13 января - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают экспозиции: «Ёлочный беспредел» (до 12 января).
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!». (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК размещено видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от образцового самодеятельного фольклорного коллектива «Золотица». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
11 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Для участников пройдёт мастер-класс «Лесные звери» в технике оттиска поролоном. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
12 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки», где они познакомятся с японской сказкой «Кувшинный человечек», а также изготовить кувшин из соленого теста. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
12 января - 17.30
Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей в возрасте 4-5 лет на занятия в школу раннего развития «Умничка». В программе занятий: упражнения и игры на развитие мышления, логики и творческого интеллекта, игровой массаж, рисование песком на световых столах. Занятие проводятся по предварительной записи, на платной основе. (0+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
13 января - 16.00
Арт-студия «Хобби-микс». Библиотеке семейного чтения приглашает детей на занятие в арт-студию «Хобби-микс», где для ребят пройдёт мастер-класс по созданию интерьерного украшения «Снежинки» из подложки для ламината. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
13 января - 17.30
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Марины Абрамовой «Я летучая мышь» и посетят мастер-класс «Летучая мышь». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
13 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет мастер-класс по рисованию на графических планшетах. Участники мастер-класса обучатся основам рисования на планшете и нарисуют «Новогоднее фэнтези». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 января - 16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы за настольной игрой «Каркассон». Это стратегически-экономическая игра немецкого стиля, где участники становятся феодальными правителями одной из провинций средневековой Франции и им предстоит расширять свои владения, строить города и монастыри, прокладывать дороги и не забывать мудро управлять своими подданными, ведь именно они приносят вам успех в соперничестве с соседями. В ходе игры постепенно составляется карта средневековой страны с городами, полями, дорогами и монастырями, при этом принцип немного напоминает домино (или пазл). (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
14 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «Just Dance». Участники тусовки поговорят о танцевальной культуре и познакомятся с очень молодым и популярным стилем танца «Just Dance». (16+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 января - 17.00
Студия 3D- рисования. Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6
12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Домик Бабы-Яги». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча волонтёров команды «БМВ». Ребята обсудят темы и формат будущих мероприятий, которые будут проводиться в библиотеке. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки ребят 6-8 лет ждёт новый цикл познавательных занятий «Откроем тайны науки и техники». На первом занятии «Чудо-магнит» ребята познакомятся с понятием «магнит», узнают, откуда появилось такое название, исследуют свойства магнита и примут участие в игре-эксперименте «Золотой ключик». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 17.00
Мастер-класс по плетению «Балаклава». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по плетению балаклавы. Участники мастер-класса обучатся основам плетения и смогут сплести самостоятельно модный аксессуар. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 13.00
Клуб «Модное рукоделие». Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Изготовление свечей». Занятие проводится по предварительной записи по тел.+7900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января -15.00
Студия чтения «Бабушкины сказки». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята познакомятся со сказкой «Колокольчик», примут участие в мастер-классе «Колокольчик» и отведают угощение от бабушки. (4+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 15.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Клер Буйе «Что у волка на обед» и сделают аппликацию «Огород». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 15.00
Центральная библиотека и ЛИТО «Хибины» приглашают на Рождественские встречи. Для гостей прозвучат стихи, песни, посвященные самому волшебному времени года – зиме, Рождеству и Новому году. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 18.00
Центральная библиотека приглашает ребят старше 12 лет на увлекательные настольные игры. Для любителей настолок более 30 самых современных и популярных настольных игр, среди которых «Манчкин», «Дженга», «Шакал. Остров сокровищ», «Ticket to Ride», «Имаджинариум», «Экивоки», «Доббль», «Alias», «Каркассон» и другие. Вход свободный. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 18.00
Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». Центральная библиотека приглашает жителей города Апатиты независимо от возраста принять участие в первом заседании молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». В уютной атмосфере кинозала библиотеки любители интеллектуального кино и чтения смогут познакомиться с новинками мировой литературы и кинематографа, а также обсудить волнующие их темы, касающиеся различных сфер жизни общества. Спикер встречи опытный психолог Ирина Сергеевна Гулецкая. (12+)
Посещать мероприятия Дворца культуры допускается зрителям только с QR-кодом или при наличии ПЦР-теста, с предоставлением документа позволяющим идентифицировать его личность. При входе во Дворец культуры будет проводиться термометрия и контроль масочного режима.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.
11 января - 15.00
Программа «Голоса истории», посвященная Дню прибытия в Мурманск первого конвоя судов союзников СССР. (6+)
12 января - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
12 января - 11.00
«Памятная дата. История». (6+)
нп.ТИТАН
8 января - 11.00
Развлекательная программа «СнегоПАТИ». (0+)
нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
12 января - 19.00
Концерт «К Рождеству Христову». (0+)
г.Полярные Зори, ул.Пушкина, 22. Духовно-просветительский центр.
13 января - 18.00
Театрализованная молодёжная программа «Старый Новый год». (12+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!». (0+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
11 января - 19.00
Концерт звезд ВИА «Рожденные в СССР». На сцене выступят Анатолий Алешин - экс-солист ВИА «Весёлые ребята», группы «Аракс», Владимир Преображенский - экс-солист золотого состава ВИА «Синяя Птица», Михаил Долотов - экс-солист ВИА «Песняры», Игорь Офицеров - экс-солист ВИА «Поющие сердца». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
12 января - 16.00
Инфоблок «300 лет прокуратуре России». (12+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
12 января - 19.00
Познавательная рубрика для детей «Волшебное детское кино». (0+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
13 января - 15.00
Анимационная программа для северян пожилого возраста и молодых инвалидов «Старый Новый год». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)
Также размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию ёлочной игрушки. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
11 января - 14.00
Онлайн-акция «День спасибо». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.