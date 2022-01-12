г.МУРМАНСК

14-16 января

В центре Мурманска пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики». Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукция местных производителей и дары Баренцева моря.

г.Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Ночь перед Рождеством» (до 16 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

13 января - 15.00

Интерактивное мероприятие «Под сиянием Большой Медведицы». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

12 января

Начнёт работу выставка из собрания музея «Экслибрис» (до 3 апреля). В экспозиции будут представлены работы, выполненные Михаилом Кириным, Татьяной Ковригиной, Михаилом Верхоланцевым.

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

С 1 января

Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» продолжается «Оливье-марафон». Для участия необходимо выложить рецепт и фото салата. 8 января будет опубликована подборка самых вкусных салатов. Там же вы найдете рецепты «Оливье» из старинных поваренных книг. (6+)

Также в группе размещено видео мастер-класса по созданию новогодней елочки из обычной офисной бумаги. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); выставка изданий к 150-летию Александра Скрябина «Поэма огня» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января).

Мурманский областной театр кукол (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 12 января - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 января - 15.30 и 17.00 Николай Шувалов «Красная Шапочка». (3+) 17 января - 19.00 Фламенко. Оживляя полотна. 18 января - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+) 18 января - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 19 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 19 января - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 января – 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

15 января – 17.00

Акция «В театр всей семьёй». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

16 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

19 января – 19.00

Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

20 января – 19.00

пгт. Мурмаши

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

21 января – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

22 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

29 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

30 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

30 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

15 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

16 января – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)

19 и 20 января – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.

22 января – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

23 января – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

23 января – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)

29 января – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 января – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

30 января – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

12 января - 17.00

Тожественное открытие выставки Елены Долгополовой «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля). В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, выполненных в разные годы. Зритель сможет познакомиться с различными творческими экспериментами художника.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

12 января - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

12 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

12 января - 18.30

«Розетта». (12+)

12 января - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

13 января - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

13 января - 17.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (6+)

13 января - 18.30

«Зрение». (12+)

13 января - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК