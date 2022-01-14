г.МУРМАНСК

14-16 января

В центре Мурманска пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики». Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукция местных производителей и дары Баренцева моря.

г.Мурманск, ул. Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ночь перед Рождеством» (до 16 января); «Заполярье-2021» (до 23 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 23 января); «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

14 января

Начнёт работу выставка «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта). В экспозиции представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Братья Александр Георгиевич (род. в 1931) и Валерий Георгиевич (1936-2009) Трауготы, заслуженные художники России. Родились в Ленинграде в семье художников Георгия Траугота и Веры Яновой. Они занимались скульптурой, живописью, станковой графикой. Но больше всего творческих сил художники вложили в книжную графику. Первые книги задумывались и создавались совместно с отцом, отсюда и коллективный псевдоним Г.А.В. (Георгий, Александр, Валерий) Траугот.

15 и 16 января - 14.00

Мероприятие «День былинного богатыря Ильи Муромца». Гости узнают жизнеописание богатыря, о его ратных подвигах, а также предстоит разговор о великом русском живописце Викторе Васнецове, для которого картины с сюжетами из истории, былин и сказок Древней Руси стали главными в творчестве. Во время творческого задания «Русский богатырь» участники пофантазируют над созданием эскиза памятника былинному богатырю в технике пастели. (6+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).

До 5 февраля

Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?». (6+)

Там же вы найдёте видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).

15 января

Начнёт работу выставка изданий о народном искусстве России «Живописная Россия» (до 30 января).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

15 января - 12.00

Финансовая игра «Drive your life». (6+)

16 января - 12.00

Первая встреча нового проекта «Будем книжками дружить» центра чтения «Читай и познавай». В рамках проекта дети познакомятся со сказками и традициями народов, проживающих на территории Мурманска и области. Рассказывать самые мудрые, самые добрые сказки своей страны будут представители национальных общин и диаспор. Это поможет лучше понять культуру народа, воспитать уважительное отношение к людям другой национальности. Первая встреча пройдет с представителями еврейской общины города Мурманска. (6+)

16 января - 13.00

Мастер-класс по созданию бумажной аппликации «Полярная сова». (6+)

16 января - 16.00

Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает волонтёров и всех любителей поэзии, творческую молодёжь на тёплый домашний ламповый вечер. (6+)

18 января - 17.00

Театральная встреча из цикла «Полёты во времени». Юных читателей ждёт игровая познавательная программа «Театр средних веков»: странствующие актеры, бродячие музыканты, ярмарки, шуты и настоящие чудеса. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 17 января - 19.00 Фламенко. Оживляя полотна. 18 января - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+) 18 января - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+) 19 января - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+) 19 января - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

15 января – 11.00

«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.

16 января - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00

Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

23 января - 14.00

«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.

23 января - 18.00

Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

15 января – 17.00

Акция «В театр всей семьёй». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

16 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

19 января – 19.00

Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

20 января – 19.00

пгт. Мурмаши

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

21 января – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

22 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

29 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

30 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

30 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

15 января – 19.00

«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

16 января – 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

16 января – 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)

19 и 20 января – 19.00

Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.

22 января – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

23 января – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

23 января – 19.00

«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)

29 января – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 января – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

30 января – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

15 января - 15.00

Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», фольклорного ансамбля «Беломорье» и ансамбля украинской песни «Джерела» «Рождественские встречи». (6+)

15 января - 16.00

Концерт клуба авторской песни «Пять углов» «По следам Нового года». (12+)

16 января - 15.00

Концерт ансамбля народной песни «Любава» «Под сиянием рождественской звезды». (6+)

ОНЛАЙН:

Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

14 января

Откроются выставки: Натальи Ермаковой «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля). Автор занимается изготовлением искусственных цветов уже 25 лет: сначала делала их из ткани, затем стала экспериментировать с материалами.

Лидии Кабардиной «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля). В экспозицию выставки вошла 21 работа автора, выполненная в техниках вышивки гладью, лентами, бисером, крестиком и блэкворк.

15 января - 15.00

Торжественное открытие выставки живописи, графики и коллажа учащихся отделения художественно-постановочной работы детской театральной школы города Мурманска «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»). В экспозиции представлены творческие работы, посвященные театральной тематике: эскизы костюмов и афиш.

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

15 января - 16.00

Урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)

19 января - 15.00

Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

14 января - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

14 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

14 января - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

14 января - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+).

15 января - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

15 января - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

15 января - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

15 января - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

15 января - 17.00

«Розетта». (12+)

15 января - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

15 января - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

16 января - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

16 января - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 января - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

16 января - 16.00

«Зрение». (12+)

16 января - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

16 января - 18.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

16 января - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

18 января - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

18 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

18 января - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

18 января - 19.15

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

19 января - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

19 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

19 января - 18.30

«Розетта». (12+)

19 января - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

20 января - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

20 января - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

20 января - 18.30

«Зрение». (12+)

20 января - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК