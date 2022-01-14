АФИША
г.МУРМАНСК
14-16 января
В центре Мурманска пройдёт гастрофестиваль «Вкус Арктики». Объединенная команда рестораторов и шеф-поваров представит меню арктической кухни, в котором широко используются продукция местных производителей и дары Баренцева моря.
г.Мурманск, ул. Воровского.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Ночь перед Рождеством» (до 16 января); «Заполярье-2021» (до 23 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 23 января); «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
14 января
Начнёт работу выставка «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта). В экспозиции представлены живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Братья Александр Георгиевич (род. в 1931) и Валерий Георгиевич (1936-2009) Трауготы, заслуженные художники России. Родились в Ленинграде в семье художников Георгия Траугота и Веры Яновой. Они занимались скульптурой, живописью, станковой графикой. Но больше всего творческих сил художники вложили в книжную графику. Первые книги задумывались и создавались совместно с отцом, отсюда и коллективный псевдоним Г.А.В. (Георгий, Александр, Валерий) Траугот.
15 и 16 января - 14.00
Мероприятие «День былинного богатыря Ильи Муромца». Гости узнают жизнеописание богатыря, о его ратных подвигах, а также предстоит разговор о великом русском живописце Викторе Васнецове, для которого картины с сюжетами из истории, былин и сказок Древней Руси стали главными в творчестве. Во время творческого задания «Русский богатырь» участники пофантазируют над созданием эскиза памятника былинному богатырю в технике пастели. (6+)
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).
До 5 февраля
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?». (6+)
Там же вы найдёте видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).
15 января
Начнёт работу выставка изданий о народном искусстве России «Живописная Россия» (до 30 января).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
15 января - 12.00
Финансовая игра «Drive your life». (6+)
16 января - 12.00
Первая встреча нового проекта «Будем книжками дружить» центра чтения «Читай и познавай». В рамках проекта дети познакомятся со сказками и традициями народов, проживающих на территории Мурманска и области. Рассказывать самые мудрые, самые добрые сказки своей страны будут представители национальных общин и диаспор. Это поможет лучше понять культуру народа, воспитать уважительное отношение к людям другой национальности. Первая встреча пройдет с представителями еврейской общины города Мурманска. (6+)
16 января - 13.00
Мастер-класс по созданию бумажной аппликации «Полярная сова». (6+)
16 января - 16.00
Центр добровольческих инициатив «Наше дело» приглашает волонтёров и всех любителей поэзии, творческую молодёжь на тёплый домашний ламповый вечер. (6+)
18 января - 17.00
Театральная встреча из цикла «Полёты во времени». Юных читателей ждёт игровая познавательная программа «Театр средних веков»: странствующие актеры, бродячие музыканты, ярмарки, шуты и настоящие чудеса. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
17 января - 19.00
Фламенко. Оживляя полотна.
18 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)
18 января - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
19 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
19 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
15 января – 11.00
«Новогодняя погремушка». Для самых маленьких. Камерный зал.
16 января - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Андрей Истомин. Солист Граф Муржа, г.Москва. Концертный зал.22 января - 17.00
Квинтет четырёх. Ансамбль русских народных инструментов, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
23 января - 14.00
«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
15 января – 17.00
Акция «В театр всей семьёй». «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
16 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
19 января – 19.00
Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
20 января – 19.00
пгт. Мурмаши
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
21 января – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
22 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
29 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
30 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
30 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
15 января – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
16 января – 12.00
«Вот такие чудеса!». С. Маршак. Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)
16 января – 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев, инсценировка Ю. Сергиенко. История неповторимой любви. (12+)
19 и 20 января – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.
22 января – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
23 января – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
23 января – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
15 января - 15.00
Концерт хора ветеранов «Встреча друзей», фольклорного ансамбля «Беломорье» и ансамбля украинской песни «Джерела» «Рождественские встречи». (6+)
15 января - 16.00
Концерт клуба авторской песни «Пять углов» «По следам Нового года». (12+)
16 января - 15.00
Концерт ансамбля народной песни «Любава» «Под сиянием рождественской звезды». (6+)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
14 января
Откроются выставки: Натальи Ермаковой «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля). Автор занимается изготовлением искусственных цветов уже 25 лет: сначала делала их из ткани, затем стала экспериментировать с материалами.
Лидии Кабардиной «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля). В экспозицию выставки вошла 21 работа автора, выполненная в техниках вышивки гладью, лентами, бисером, крестиком и блэкворк.
15 января - 15.00
Торжественное открытие выставки живописи, графики и коллажа учащихся отделения художественно-постановочной работы детской театральной школы города Мурманска «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»). В экспозиции представлены творческие работы, посвященные театральной тематике: эскизы костюмов и афиш.
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
15 января - 16.00
Урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)
19 января - 15.00
Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
14 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
14 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
14 января - 18.30
«Призрак Вселенной». (12+)
14 января - 19.15
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+).
15 января - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
15 января - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
15 января - 14.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
15 января - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
15 января - 17.00
«Розетта». (12+)
15 января - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
15 января - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
16 января - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
16 января - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 января - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
16 января - 16.00
«Зрение». (12+)
16 января - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
16 января - 18.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
16 января - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
18 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
18 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
18 января - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
18 января - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
19 января - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
19 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
19 января - 18.30
«Розетта». (12+)
19 января - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
20 января - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
20 января - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
20 января - 18.30
«Зрение». (12+)
20 января - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!». (0+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК размещено видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от образцового самодеятельного фольклорного коллектива «Золотица». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
По 31 января
На выставочной площадке Апатитского Дворца культуры работает традиционная выставка «От Рождества до Рождества». Своё творчество представили члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея М», а та же художники студий «MART» (г. Апатиты), «Акварель» (г. Кировск), «Этюд» (г. Апатиты) и рисовальных классов Александра Терещука (г. Апатиты). На выставке зрители могут увидеть живопись и графику, выполненную в различных техниках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
14 января - 16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы за настольной игрой «Каркассон». Это стратегически-экономическая игра немецкого стиля, где участники становятся феодальными правителями одной из провинций средневековой Франции и им предстоит расширять свои владения, строить города и монастыри, прокладывать дороги и не забывать мудро управлять своими подданными, ведь именно они приносят вам успех в соперничестве с соседями. В ходе игры постепенно составляется карта средневековой страны с городами, полями, дорогами и монастырями, при этом принцип немного напоминает домино (или пазл). (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
14 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «Just Dance». Участники тусовки поговорят о танцевальной культуре и познакомятся с очень молодым и популярным стилем танца «Just Dance». (16+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
14 января - 17.00
Студия 3D- рисования. Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6
12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Домик Бабы-Яги». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе VK: https://vk.com/apatitylibr (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча волонтёров команды «БМВ». Ребята обсудят темы и формат будущих мероприятий, которые будут проводиться в библиотеке. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 13.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает горожан в парк на улице Пушкина, где состоится фольклорный праздник «Святки-колядки». Жителей города ждет встреча со сказочными персонажами – Бабой Ягой и Зимушкой, игры, гадания, хороводы. (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 15.00
В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки ребят 6-8 лет ждёт новый цикл познавательных занятий «Откроем тайны науки и техники». На первом занятии «Чудо-магнит» ребята познакомятся с понятием «магнит», узнают, откуда появилось такое название, исследуют свойства магнита и примут участие в игре-эксперименте «Золотой ключик». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
15 января - 17.00
Мастер-класс по плетению «Балаклава». Молодёжное пространство «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки приглашает на мастер-класс по плетению балаклавы. Участники мастер-класса обучатся основам плетения и смогут сплести самостоятельно модный аксессуар. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 13.00
Клуб «Модное рукоделие». Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Изготовление свечей». Занятие проводится по предварительной записи по тел.+7900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января -15.00
Студия чтения «Бабушкины сказки». Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей и родителей посетить студию чтения «Бабушкины сказки». Ребята познакомятся со сказкой «Колокольчик», примут участие в мастер-классе «Колокольчик» и отведают угощение от бабушки. (4+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 15.00
Городская детско-юношеская библиотека приглашает на занятие литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Клер Буйе «Что у волка на обед» и сделают аппликацию «Огород». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
16 января - 15.00
Центральная библиотека и ЛИТО «Хибины» приглашают на Рождественские встречи. Для гостей прозвучат стихи, песни, посвященные самому волшебному времени года – зиме, Рождеству и Новому году. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает молодёжь в студию ораторского мастерства «Цицерон». На занятиях проводится речевой тренинг на дикцию, артикуляцию, речевое дыхание и т.п. Участники узнают о предмете изучения риторики, философах и знаменитых ораторах древности и современности, познакомятся с видами и принципами построения публичной речи. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 18.00
Центральная библиотека приглашает ребят старше 12 лет на увлекательные настольные игры. Для любителей настолок более 30 самых современных и популярных настольных игр, среди которых «Манчкин», «Дженга», «Шакал. Остров сокровищ», «Ticket to Ride», «Имаджинариум», «Экивоки», «Доббль», «Alias», «Каркассон» и другие. Вход свободный. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
16 января - 18.00
Заседание молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». Центральная библиотека приглашает жителей города Апатиты независимо от возраста принять участие в первом заседании молодёжного дискуссионного клуба «Кино и книги». В уютной атмосфере кинозала библиотеки любители интеллектуального кино и чтения смогут познакомиться с новинками мировой литературы и кинематографа, а также обсудить волнующие их темы, касающиеся различных сфер жизни общества. Спикер встречи опытный психолог Ирина Сергеевна Гулецкая. (12+)
Посещать мероприятия Дворца культуры допускается зрителям только с QR-кодом или при наличии ПЦР-теста, с предоставлением документа позволяющим идентифицировать его личность. При входе во Дворец культуры будет проводиться термометрия и контроль масочного режима.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
18 января - 15.00
Студия развития речи «Говорилка» приглашает ребят от 7 до 10 лет на занятия по развитию речи. В программе занятий. упражнения на развитие дыхания, голоса, дикции и интонации. Занятия проводятся в игровой форме. (6+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. Сектор художественной литературы центральной городской библиотеки.
18 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Ребят ждёт мастер-класс по рисованию бабочки в технике монография. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
18 января - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в творческий клуб «Шпулька». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить современную бытовую швейную машину, научатся быстро и качественно выполнять любые швейные операции. обмётывание срезов и петель, стачивание деталей и застрачивание подогнутого края, пришивание пуговиц, штопку и вышивание. Занятия в клубе помогут правильно снимать мерки, делать выкройки, шить различные виды одежды и предметы быта. Бесплатно. Запись на первое занятие клуба по телефону 8900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки». Участников ждёт знакомство с филиппинской сказкой «Цапля и буйвол» и мастер-класс по созданию цаплю из соленого теста. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 января - 18.00
Книжный клуб «Книги&Кофе» приглашает всех книголюбов и книгочеев в гости на первую встречу в новом году по теме «Чтение в пижаме». Участников встречи ждет знакомство с книгами для отдыха и неспешного чтения. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1,
сектор художественной и детской литературы.
19 января - 19.00
Центральная городская библиотека и квартет «Эрмитаж» приглашают на праздничный концерт «Крещенские узоры». В исполнении участников квартета - Людмилы Артиевой, Евгении Никифоровой, Натальи Сажиной и Николая Баданина - прозвучат знакомые и любимые песни о зиме. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
20 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей на очередное занятие в арт-студию «Хобби-микс» на мастер-класс по плетению браслетов из лент и шнура. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
20 января - 18.00
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в мастерскую народного костюма «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить крой и пошив нагрудного круглого сарафана. Запись на первое занятие клуба по телефону +7900-943-87-37. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
21 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. Участников ждёт знакомство с серией настольных игр-приключений «Шерлок Холмс, детектив-консультант», где они узнают детали дела и, вооружившись адресным справочником, отправятся путешествовать по карте викторианского Лондона и по страницам книги дела, ведь каждому адресу соответствует свой кусочек истории. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
21 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдёт мастер-класс по созданию СПА-средства - бомбочки для ванной. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
21 января - 17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Снеговик». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900-943-87-37 либо в группе «VK»: https.//vk.com/apatitylibr
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
21 января - 18.00
Женский клуб «Девичник» приглашает на встречу с Татьяной Дегтярёвой, которая расскажет о «Женском календаре зимы» и всё, что с этим связано – оздоровительные процедуры, женские обряды и др. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1», сектор художественной и детской литературы.
22 января - 13.00
«Академия субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки приглашает на познавательное занятие «Компас, четыре части света». Ребята узнают, что такое компас, из чего он состоит, как он помогает ориентироваться в пространстве кораблям и человеку. Затем примут участие в эксперименте «Компас – чудо приборчик, или найди клад». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 12.00
В центральной городской библиотеке пройдёт встреча в клубе «Цветоводы Хибин» на тему. «Почва – основной компонент для выращивания растений». Подходящая почва – главное условие для хорошего роста и развития растений. Научный сотрудник ПАБСИ КНЦ РАН Наталья Владимировна Салтан расскажет о питательном статусе почв, применении минеральных и органических удобрений, подскажет, как самостоятельно определить тип почвы для выращивания растений. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 января - 14.00
Библиотека семейного чтения приглашает всех желающих на просмотр фильма «Жила была девочка», снятого в 1944 г. режиссёром В. Эйсымонтом. Это история о двух маленьких блокадницах осажденного Ленинграда - 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы войны. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
23 января - 14.00
В центральной городской библиотеке пройдет встреча в ретрокинозале на Пушкина. Участники встречи познакомятся с творчеством известной актрисы Татьяны Божок и посмотрят лирическую комедию «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 декабря - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Тамары Николаевой «Про собаку, у которой не было имени» и сделают рисунок «Мой верный друг». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 15.00
Приглашаем на большой сольный концерт иллюзиониста «Jason». Мы с командой̆ вложили огромное количество сил и времени, чтобы первое в моей карьере настолько масштабное мероприятие могло состояться.
Мы собрали трюки старой̆ школы иллюзий, которые никогда не выйдут из моды, но при этом так же свежи в современной подаче. Три акта фокусов старой и новой школы.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 января - 19.00
Концерт Ярослава Сумишевского «Избранное». Ярослав Сумишевский – основатель интернет-проектов «Народный Махор», «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную сеть своим талантом.
Часто Ярослава Сумишевского называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием. Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна.
Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами сотни городов. Неизменно все концерты Ярослава проходят с аншлагами, в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.
Камерный формат площадки создаст атмосферу уютного концерта для своих самых преданных поклонников. На концерте прозвучат те композиции, которыми особенно дорожит артист. Безусловно, не обойдется и без сюрпризов. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!». (0+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)
Также размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию ёлочной игрушки. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.