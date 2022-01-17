АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Свет и тени художника мира» (до 23 января); «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта).
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье», посвященная 300-летию прокуратуры России (до 31 января).
До 5 февраля
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?». (6+)
Там же вы найдёте видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января); выставка изданий о народном искусстве России «Живописная Россия» (до 30 января).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
18 января - 17.00
Театральная встреча из цикла «Полёты во времени». Юных читателей ждёт игровая познавательная программа «Театр средних веков»: странствующие актеры, бродячие музыканты, ярмарки, шуты и настоящие чудеса. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
17 января - 19.00
Фламенко. Оживляя полотна.
18 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько «Сказки бабушки Зимы». (4+)
18 января - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (3+)
19 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
19 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 января - 14.00
«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
19 января – 19.00
Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
20 января – 19.00
пгт. Мурмаши
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
21 января – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
22 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
29 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
30 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
30 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
19 и 20 января – 19.00
Премьера. «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) Малая сцена.
22 января – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
23 января – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
23 января – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
Сюжет рубрики «ВКонтакте» «Переходим на личности» знакомит с хормейстером заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Колбасы - Андреем Серовым. (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: Натальи Ермаковой «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); Лидии Кабардиной «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля); выставка живописи, графики и коллажа учащихся отделения художественно-постановочной работы детской театральной школы города Мурманска «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
19 января - 15.00
Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
18 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
18 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
18 января - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
18 января - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).
19 января - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
19 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
19 января - 18.30
«Розетта». (12+)
19 января - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
20 января - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
20 января - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
20 января - 18.30
«Зрение». (12+)
20 января - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе музейно-выставочного комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи театрализованных представлений «Чудесное превращение!» и «Новогодний космотур!». (0+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее открыты выставки: начнет живопись и графика Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 20 февраля); «Русские красавицы» (до 6 февраля); «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК размещено видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от образцового самодеятельного фольклорного коллектива «Золотица». (0+)
На странице городского выставочного зала «ВКонтакте» размещён большой сборник зимних серий «Смешарики». (6+)
Там же вы найдёте мастер-класс по созданию рукавички из пластилина и записи любимых мультфильмов про Новый год. (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).
г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
По 31 января
На выставочной площадке Апатитского Дворца культуры работает традиционная выставка «От Рождества до Рождества». Своё творчество представили члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея М», а та же художники студий «MART» (г. Апатиты), «Акварель» (г. Кировск), «Этюд» (г. Апатиты) и рисовальных классов Александра Терещука (г. Апатиты). На выставке зрители могут увидеть живопись и графику, выполненную в различных техниках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
18 января - 15.00
Студия развития речи «Говорилка» приглашает ребят от 7 до 10 лет на занятия по развитию речи. В программе занятий. упражнения на развитие дыхания, голоса, дикции и интонации. Занятия проводятся в игровой форме. (6+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. Сектор художественной литературы центральной городской библиотеки.
18 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей в школу рисования «Давайте рисовать!». Ребят ждёт мастер-класс по рисованию бабочки в технике монография. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
18 января - 16.30
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в творческий клуб «Шпулька». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить современную бытовую швейную машину, научатся быстро и качественно выполнять любые швейные операции. обмётывание срезов и петель, стачивание деталей и застрачивание подогнутого края, пришивание пуговиц, штопку и вышивание. Занятия в клубе помогут правильно снимать мерки, делать выкройки, шить различные виды одежды и предметы быта. Бесплатно. Запись на первое занятие клуба по телефону 8900-943-87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Аленушкины сказки». Участников ждёт знакомство с филиппинской сказкой «Цапля и буйвол» и мастер-класс по созданию цаплю из соленого теста. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
19 января - 18.00
Книжный клуб «Книги&Кофе» приглашает всех книголюбов и книгочеев в гости на первую встречу в новом году по теме «Чтение в пижаме». Участников встречи ждет знакомство с книгами для отдыха и неспешного чтения. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1,
сектор художественной и детской литературы.
19 января - 19.00
Центральная городская библиотека и квартет «Эрмитаж» приглашают на праздничный концерт «Крещенские узоры». В исполнении участников квартета - Людмилы Артиевой, Евгении Никифоровой, Натальи Сажиной и Николая Баданина - прозвучат знакомые и любимые песни о зиме. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
20 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает детей на очередное занятие в арт-студию «Хобби-микс» на мастер-класс по плетению браслетов из лент и шнура. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
20 января - 18.00
Центральная городская библиотека приглашает всех желающих в мастерскую народного костюма «Во всех ты, душенька, нарядах хороша!». Под руководством опытного мастера участники смогут освоить крой и пошив нагрудного круглого сарафана. Запись на первое занятие клуба по телефону +7900-943-87-37. (16+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
21 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. Участников ждёт знакомство с серией настольных игр-приключений «Шерлок Холмс, детектив-консультант», где они узнают детали дела и, вооружившись адресным справочником, отправятся путешествовать по карте викторианского Лондона и по страницам книги дела, ведь каждому адресу соответствует свой кусочек истории. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
21 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдёт мастер-класс по созданию СПА-средства - бомбочки для ванной. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
21 января - 17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Снеговик». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900-943-87-37 либо в группе «VK»: https.//vk.com/apatitylibr
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
21 января - 18.00
Женский клуб «Девичник» приглашает на встречу с Татьяной Дегтярёвой, которая расскажет о «Женском календаре зимы» и всё, что с этим связано – оздоровительные процедуры, женские обряды и др. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1», сектор художественной и детской литературы.
22 января - 13.00
«Академия субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки приглашает на познавательное занятие «Компас, четыре части света». Ребята узнают, что такое компас, из чего он состоит, как он помогает ориентироваться в пространстве кораблям и человеку. Затем примут участие в эксперименте «Компас – чудо приборчик, или найди клад». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 12.00
В центральной городской библиотеке пройдёт встреча в клубе «Цветоводы Хибин» на тему. «Почва – основной компонент для выращивания растений». Подходящая почва – главное условие для хорошего роста и развития растений. Научный сотрудник ПАБСИ КНЦ РАН Наталья Владимировна Салтан расскажет о питательном статусе почв, применении минеральных и органических удобрений, подскажет, как самостоятельно определить тип почвы для выращивания растений. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 января - 14.00
Библиотека семейного чтения приглашает всех желающих на просмотр фильма «Жила была девочка», снятого в 1944 г. режиссёром В. Эйсымонтом. Это история о двух маленьких блокадницах осажденного Ленинграда - 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы войны. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
23 января - 14.00
В центральной городской библиотеке пройдет встреча в ретрокинозале на Пушкина. Участники встречи познакомятся с творчеством известной актрисы Татьяны Божок и посмотрят лирическую комедию «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 декабря - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдет очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Тамары Николаевой «Про собаку, у которой не было имени» и сделают рисунок «Мой верный друг». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 15.00
Приглашаем на большой сольный концерт иллюзиониста «Jason». Мы с командой̆ вложили огромное количество сил и времени, чтобы первое в моей карьере настолько масштабное мероприятие могло состояться.
Мы собрали трюки старой̆ школы иллюзий, которые никогда не выйдут из моды, но при этом так же свежи в современной подаче. Три акта фокусов старой и новой школы.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 января - 19.00
Концерт Ярослава Сумишевского «Избранное». Ярослав Сумишевский – основатель интернет-проектов «Народный Махор», «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную сеть своим талантом.
Часто Ярослава Сумишевского называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием. Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна.
Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами сотни городов. Неизменно все концерты Ярослава проходят с аншлагами, в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.
Камерный формат площадки создаст атмосферу уютного концерта для своих самых преданных поклонников. На концерте прозвучат те композиции, которыми особенно дорожит артист. Безусловно, не обойдется и без сюрпризов. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
18 января - 18.00
Награждение победителей и призёров конкурсов «Новогодняя маска» и «Символ года». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!» и мастер-класс по созданию куклы Коляда. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)
Также размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию елочной игрушки. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.