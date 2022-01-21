АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Заполярье-2021» (до 23 января); «Анатолий Шаковец. Офорты. Из собрания музея. Памяти художника» (до 23 января); «Автограф на память» (до 6 февраля); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
21 января - 15.00
Путешествие по музею «Всем ART!». В программе: посещение выставки «Заполярье», интерактивной площадки «Умная гостиная», необычная фотосессия с возможностью выиграть приз. (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: Свет и тени художника мира» (до 23 января); «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г. А. В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
22 января - 14.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (6+)
22 января - 16.00
Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!», посвященная Эдуарду Мане. (16+)
23 января - 14.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды». (6+)
23 января - 16.00
Экскурсия по выставке «Свет и тени художника мира. Графика Рембрандта». (16+)
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
26 января - санитарный день.
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье» (до 31 января); «Мир вокруг нас» (до 31 января).
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
22 января - 14.00
Продолжается демонстрация учебных программ. «Великая Отечественная война в Заполярье». (12+)
22 января - 15.00
Продолжается демонстрация учебных программ. «История освоения и развития Арктики». (16+)
23 января - 14.00
Продолжается демонстрация учебных программ. «История Мурманска». (16+)
23 января - 15.00
Продолжается демонстрация учебных программ. «Природа Мурманской области». (6+)
До 5 февраля
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)
Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Живописная Россия» (до 30 января); «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).
22 января - 14.00
Заседание Мурманского телевизионного клуба «Литературное кафе в Мурманске: увлекательное путешествие в историю 80-х». (12+)
22 января - 15.3 0
Встреча любителей коллективного пения «Пойте вместе с нами». (12+)
22 января - 16.00
Презентация книги Юлии Боднарюк «Шестой этаж без лифта». (12+)
22 января - 18.00
Искусствовед Виктория Лазарева прочитает лекцию «Искусство средних веков». (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
22 января - 13.00
Творческий мастер-класс по правополушарному рисованию. (6+)
22 января - 16.00
Занятие, посвященное управлению временем, «Тайм-менеджмент для волонтеров». (12+)
23 января - 12.00
На площадке перед зданием библиотеки состоится веселая игровая программа «Снежная кутерьма». (6+)
23 января - 14.00
В рамках заседания книжного клуба «Что хотел сказать автор?» состоится обсуждение книги Али Бенджамин «Доклад о медузах». (12+)
23 января - 15.00
В Музее С.А. Есенина состоится встреча сообщества «Книжный гурман» для поклонников серьезного литературного чтения. (12+)
25 января - 12.3 0
Встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить». (6+)
25 января - 17.00
Театральная встреча из цикла «Полеты во времени». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
21 января -19.00
#ОткрытаяСцена. «QuestoTrio» и Екатерина Ефремова. «Старые весы». (12+)
22 января - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Кошкин дом». (4+)
22 января - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов Агнии Барто «Барто пожаловать». (2+)
23 января - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Ганса Кристина Андерсена «Снежная королева». (5+)
23 января - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
28 января -19.00
Сергей Харламов «Горькая память войны» | 7+
29 января - 11.00 и 13.3
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
29 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
30 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
30 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди». (2+)
4 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена НеТеатр «Три девушки в гневе». (18+)
5 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Умка». (4+)
5 февраля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 февраля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)
6 февраля - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
11 февраля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
12 февраля - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
12 февраля - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки И. Зартайской «Подарок для мышки». (3+)
13 февраля - 11.00 и 13.30
Фёдор Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)
13 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
18 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
20 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
25 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Эшелон». (12+)
26 февраля - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
27 февраля - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
27 февраля - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
23 января - 14.00
«Приключения Чиполлино». Музыкально-литературная композиция по сказке Джанни Родари. Камерный зал.
23 января - 18.00
Моноспектакль «...Ай да сукин сын!». Константин Райкин. Концертный зал.
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
19 января – 19.00
Пушкинская карта. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
20 января – 19.00
пгт. Мурмаши
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
21 января – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
22 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
29 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
30 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
30 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
22 января – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
23 января – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
23 января – 19.00
«Шампанского!...». А. Чехов. Маленькие комедии. (16+)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
22 января - 16.00
Концерт ансамбля народной песни «Любава» «Ты промчи меня, зима!». (0+)
23 января - 15.00
Концерт ансамбля танца «Сполохи». Выступление пройдёт с участием хореографических коллективов: «Мастерок» (Североморск), «Калинка» и «Гном» (Оленегорск), ансамбля танца «Северок» (Мурманск). (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена запись новогоднего представления «Настоящая история Зимнего царства». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: «Север и не только» (до 14 февраля); «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля); «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
21 января - 15.00
26 января - 17.00
Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)
23 января - 15.00
Урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
21 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
21 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
21 января - 18.30
«Призрак Вселенной». (12+)
21 января - 19.15
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
22 января - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
22 января - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
22 января - 14.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
22 января - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
22 января - 17.00
«Розетта». (12+)
22 января - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
22 января - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
23 января - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
23 января - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
23 января - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
23 января - 16.00
«Зрение». (12+)
23 января - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
23 января - 18.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
23 января - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
25 января - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
25 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
25 января - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
25 января - 19.15
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
26 января - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
26 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
26 января - 18.30
«Розетта». (12+)
26 января - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
27 января - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
27 января - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
27 января - 18.30
«Зрение». (12+)
27 января - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе музейно-выставочного комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи театрализованных представлений «Чудесное превращение!» и «Новогодний космотур!». (0+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее открыты выставки: начнет живопись и графика Вероники Вологжанниковой «РАЗНОвидности» (до 20 февраля); «Русские красавицы» (до 6 февраля); «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК размещено видеопоздравление с Новым годом и Рождеством от образцового самодеятельного фольклорного коллектива «Золотица». (0+)
На странице городского выставочного зала «ВКонтакте» размещён большой сборник зимних серий «Смешарики». (6+)
Там же вы найдёте мастер-класс по созданию рукавички из пластилина и записи любимых мультфильмов про Новый год. (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).
г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
По 31 января
На выставочной площадке Апатитского Дворца культуры работает традиционная выставка «От Рождества до Рождества». Своё творчество представили члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея М», а та же художники студий «MART» (г. Апатиты), «Акварель» (г. Кировск), «Этюд» (г. Апатиты) и рисовальных классов Александра Терещука (г. Апатиты). На выставке зрители могут увидеть живопись и графику, выполненную в различных техниках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
21 января - 16.00
Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. Участников ждёт знакомство с серией настольных игр-приключений «Шерлок Холмс, детектив-консультант», где они узнают детали дела и, вооружившись адресным справочником, отправятся путешествовать по карте викторианского Лондона и по страницам книги дела, ведь каждому адресу соответствует свой кусочек истории. (12+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
21 января - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдёт мастер-класс по созданию СПА-средства - бомбочки для ванной. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
21 января - 17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Снеговик». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900-943-87-37 либо в группе «VK»: https.//vk.com/apatitylibr
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
21 января - 18.00
Женский клуб «Девичник» приглашает на встречу с Татьяной Дегтярёвой, которая расскажет о «Женском календаре зимы» и всё, что с этим связано – оздоровительные процедуры, женские обряды и др. (16+)
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1», сектор художественной и детской литературы.
22 января - 13.00
«Академия субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки приглашает на познавательное занятие «Компас, четыре части света». Ребята узнают, что такое компас, из чего он состоит, как он помогает ориентироваться в пространстве кораблям и человеку. Затем примут участие в эксперименте «Компас – чудо приборчик, или найди клад». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 12.00
В центральной городской библиотеке пройдёт встреча в клубе «Цветоводы Хибин» на тему. «Почва – основной компонент для выращивания растений». Подходящая почва – главное условие для хорошего роста и развития растений. Научный сотрудник ПАБСИ КНЦ РАН Наталья Владимировна Салтан расскажет о питательном статусе почв, применении минеральных и органических удобрений, подскажет, как самостоятельно определить тип почвы для выращивания растений. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 января - 14.00
Библиотека семейного чтения приглашает всех желающих на просмотр фильма «Жила была девочка», снятого в 1944 г. режиссёром В. Эйсымонтом. Это история о двух маленьких блокадницах осажденного Ленинграда - 7-летней Настеньки и 5-летней Катеньки, перенёсших наравне со взрослыми все тяготы войны. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
23 января - 14.00
В центральной городской библиотеке пройдет встреча в ретрокинозале на Пушкина. Участники встречи познакомятся с творчеством известной актрисы Татьяны Божок и посмотрят лирическую комедию «Дамы приглашают кавалеров». (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
23 декабря - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдет очередная встреча в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся с книгой Тамары Николаевой «Про собаку, у которой не было имени» и сделают рисунок «Мой верный друг». (0+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
23 января - 15.00
Приглашаем на большой сольный концерт иллюзиониста «Jason». Мы с командой̆ вложили огромное количество сил и времени, чтобы первое в моей карьере настолько масштабное мероприятие могло состояться.
Мы собрали трюки старой̆ школы иллюзий, которые никогда не выйдут из моды, но при этом так же свежи в современной подаче. Три акта фокусов старой и новой школы.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 января - 19.00
Концерт Ярослава Сумишевского «Избранное». Ярослав Сумишевский – основатель интернет-проектов «Народный Махор», «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную сеть своим талантом.
Часто Ярослава Сумишевского называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием. Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна.
Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами сотни городов. Неизменно все концерты Ярослава проходят с аншлагами, в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.
Камерный формат площадки создаст атмосферу уютного концерта для своих самых преданных поклонников. На концерте прозвучат те композиции, которыми особенно дорожит артист. Безусловно, не обойдется и без сюрпризов. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!» и мастер-класс по созданию куклы Коляда. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работает рубрика «Спокойной ночи, ковдорчата». (0+)
Также размещены мастер-классы: «Поморские козули» и по созданию елочной игрушки. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.