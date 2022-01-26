АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Автограф на память» (до 6 февраля); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г. А. В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
26 января - санитарный день.
Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье» (до 31 января); «Мир вокруг нас» (до 31 января).
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
До 5 февраля
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)
Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Живописная Россия» (до 30 января); «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Книги для новогоднего вдохновения» (до 14 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
25 января - 12.3 0
Встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить». (6+)
25 января - 17.00
Театральная встреча из цикла «Полеты во времени». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
28 января -19.00
Сергей Харламов «Горькая память войны» | 7+
29 января - 11.00 и 13.3
Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)
29 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)
30 января - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
30 января - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди». (2+)
4 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена НеТеатр «Три девушки в гневе». (18+)
5 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Умка». (4+)
5 февраля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 февраля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)
6 февраля - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
11 февраля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
12 февраля - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
12 февраля - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки И. Зартайской «Подарок для мышки». (3+)
13 февраля - 11.00 и 13.30
Фёдор Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)
13 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
18 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
20 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
25 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Эшелон». (12+)
26 февраля - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
27 февраля - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
27 февраля - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
29 января - 17.00
«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.
30 января - 17.00
Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
29 января - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)
30 января – 12.00
Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
30 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)
3 февраля – 13.30
Акция «Театр - школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. (6+)
4 февраля – 19.00
г. Кандалакша
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
5 февраля – 12.00
г. Кандалакша
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
6 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
9 февраля – 19.00
Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
10 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
11 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
12 февраля – 18.00
г.Кировск
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
12 февраля – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
13 февраля – 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
13 февраля – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
17 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
18 февраля – 18.00
пгт. Мурмаши
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
18 февраля – 19.00
Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
23 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
25 февраля – 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
27 февраля – 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
29 января – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
30 января – 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)
30 января – 19.00
«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
6 февраля – 18.00
Творческий союз ансамбля солистов «Орфей» и оркестра русских народных инструментов «Полярис» неоднократно дарил мурманчанам зрителям свои прекрасные выступления, и этот раз не станет исключением. (12+)
12 февраля – 17.00
«Folk&Rock». Позитивный заряд, незабываемые эмоции и отличное настроение от концерта гарантированы
12 февраля
«Кадетские игры» пройдут в Мурманске. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена запись новогоднего представления «Настоящая история Зимнего царства». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: «Север и не только» (до 14 февраля); «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля); «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
26 января - 17.00
Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
26 января - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
26 января - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
26 января - 18.30
«Розетта». (12+)
26 января - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
27 января - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
27 января - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
27 января - 18.30
«Зрение». (12+)
27 января - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работает выставка «Я вижу… чувствую… пишу…», в сообществе комплекса размещены виртуальные экспозиции: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе музейно-выставочного комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи театрализованных представлений «Чудесное превращение!» и «Новогодний космотур!». (0+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
27 января - 17.00
Спектакль Мурманского областного драматического театра «Золотой цыпленок». (6+)
п.Зверосовхоз, ул.Зелёная, 14. Дом культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «Русские красавицы» (до 6 февраля), «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта). Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
На странице городского выставочного зала «ВКонтакте» размещён большой сборник зимних серий «Смешарики». (6+)
Там же вы найдёте мастер-класс по созданию рукавички из пластилина и записи любимых мультфильмов про Новый год. (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры
Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).
г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
По 31 января
На выставочной площадке Апатитского Дворца культуры работает традиционная выставка «От Рождества до Рождества». Своё творчество представили члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея М», а та же художники студий «MART» (г. Апатиты), «Акварель» (г. Кировск), «Этюд» (г. Апатиты) и рисовальных классов Александра Терещука (г. Апатиты). На выставке зрители могут увидеть живопись и графику, выполненную в различных техниках.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 января -16.00
В библиотеке семейного чтения приглашает детей в арт-студию «Хобби-микс», где пройдёт мастер-класс по созданию рамки для фотографий из картона и ярких пуговиц. (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
27 января -17.30
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята познакомятся с книгой Татьяны Устиновой «Я скунс» и нарисуют скунса. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
27 января - 19.00
Концерт Ярослава Сумишевского «Избранное». Ярослав Сумишевский – основатель интернет-проектов «Народный Махор», «Народный Хит», «Квартирник онлайн», участник шоу Первого канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную сеть своим талантом.
Часто Ярослава Сумишевского называют «феноменом» или «Народным Артистом Интернета». обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием. Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна.
Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами сотни городов. Неизменно все концерты Ярослава проходят с аншлагами, в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.
Камерный формат площадки создаст атмосферу уютного концерта для своих самых преданных поклонников. На концерте прозвучат те композиции, которыми особенно дорожит артист. Безусловно, не обойдется и без сюрпризов. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 января -11.00
В рамках библиодесанта «Был город - фронт, была блокада» городская детско-юношеская библиотека проведёт цикл уроков мужества в МБОУ СОШ №10, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В течение 900 дней многомиллионный город жил и боролся с врагом, выстоял и победил. Об этом и многих других фактах тяжёлой жизни блокадного города узнают школьники 5-11-х классов на уроках мужества. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
28 января -17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «В стиле Jazz». Участники поговорят об истории возникновения и развития джаза. Слушая самые известные джазовые композиции, гости праздника обсудят место этого музыкального направления в современном мире. (16+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
28 января -18.00
В центральной библиотеке состоится торжественное подведение итогов конкурса творческих работ «Символ года-2022», на который было предоставлено более семидесяти работ. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
28 января -16.00
Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. Участников ждет знакомство с детективной настольной игрой «Шерлок Холмс, детектив-консультант. Убийства на Темзе и другие расследования». (14+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
28 января -17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Снегирь». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе «VK»: https://vk.com/apatitylibr (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
29 января -15.00
В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки состоится очередное занятие «Магнит вокруг нас». Ребята узнают, какие существуют виды магнитов, изучат область их применения, познакомятся с магнитными книжками-игрушками и создадут своими руками магнитную игру «Рыбалка». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
29 января -17.00
В центральной городской библиотеке в рамках цикла «Умная среда» состоится лекция на тему: «Археология Кольского Заполярья». Спикер встречи - Марк Михайлович Шахнович, кандидат исторических наук, археолог, научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона ФИЦ КНЦ РАН.
Напоминаем о соблюдении масочного режима, наличии сертификата и QR-кода.
г.Апатиты, ул. Пушкина 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
29 января -17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча любителей настольных игр. Участники встречи научатся играть в популярную карточную игру «Uno», цель которой – первым сбросить все карты. Гости посоревнуются в скорости и отлично проведут время. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
29 января -17.00
На центральной площади города Апатиты состоится шоу-конкурс «Бешеная пила». Всего за 90 минут на глазах у публики художники-скульпторы с помощью бензопил и других подручных инструментов вырежут из бесформенных ледяных глыб оригинальные полутораметровые ледовые композиции.
Приглашаем всех жителей и гостей города на незабываемое представление.
Шоу-конкурс «Бешеная пила» проходит при поддержки администрации г. Апатиты, экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» г. Кировск, Отдела по культуре и делам молодёжи г. Апатиты и Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова. (6+)
г.Апатиты, площадь Ленина.
30 января -13.00
Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Мыловарение». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900-94- 87-37. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
30 декабря в 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Елены Мамонтовой «Ника возвращается» и примут участие в мастер-классе «Торт» в технике пластилинографии. (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
30 января
Апатитский городской Дворец культуры приглашает на V юбилейный фестиваль «Зимняя жара». Фестиваль начинался как встреча старых друзей в восточном стиле. Со временем приобрёл много новых друзей и открыл множество возможностей. Задача фестиваля состоит в том, чтобы создать условия для развития творческих способностей у разных возрастных групп и возможности объединить все возраста на одной площадке.
В фестивале могут принимать участие любительские танцевальные коллективы, а также вокальные коллективы по приглашению организаторов. Фестиваль проводится по номинациям: соло, дуэты, малые формы, ансамбли.
В этом году в фестивале будет представлены стиль фламенко от студии восточного танца «Сафура», студия восточного танца «Амани» продемонстрирует трайбл в стиле болливуд, неизменный участник студия восточного танца «Шафран» и их секретное оружие., шоу-группа «Экспрессия» представит новую композицию, цыганские танцы от шоу-группы «Рада» совместно шоу-группой «Колдовское зелье» Апатиского Дворца культуры и ещё много новых композиций от других коллективов.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
27 января - 18.00
Спектакль «Я ещё не хочу умирать» в постановке Детского театрального коллектива «ARTист» (бывш. «Импульс»), режиссёр - Ксения Тельминова-Мицевич. (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!» и мастер-класс по созданию куклы Коляда. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины»; «Северный калейдоскоп».
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Спокойной ночи, ковдорчата» и «Волшебное детское кино». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.