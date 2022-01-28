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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автограф на память» (до 6 февраля); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

28 января - 17.00

Торжественное открытие выставки живописных и графических работ Виталия Бубенцова «Нарисую солнце» (до 27 февраля). Посетители увидят более двадцати женских портретов, созданных художником в разные годы.

2 февраля

Начнут работу выставки: выставка одной картины самодеятельной художницы Надежды Жилиной из цикла «С днем рождения, художник!» (до 20 февраля) и «Северный цифровой путь» (до 27 февраля). Она организована в рамках международного фестиваля «Инверсия» (12+) и представляет работы художников Северо-Запада России.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

27 января - 17.00

Торжественное открытие художественно-культурологической выставки «Выжившие» (до 27 февраля). Будут представлены экспонаты из собрания петербургского искусствоведа, коллекционера Андрея Маевского: картины, архивные материалы, документы, фотографии.

29 января - 16.00

Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!», посвященная жизни и творчеству известного русского пейзажиста, деятеля культуры, графика, мастера литографии и офорта, академика и профессора Ивана Шишкина (16+).

29 и 30 января - 14.00

Встреча клуба выходного дня «Вместе в музей», приуроченная к 140-летию со дня рождения автора сказочных повестей о Винни-Пухе Алана Милна. (6+)

30 января - 16.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (6+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По техническим причинам центральный вход музея закрыт. Посетители могут войти с правой стороны здания.

Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Птицы. Технология совершенства» (до 31 января); «Андрей Дмитриевич Сахаров - человек эпохи» (до 31 января); «На страже закона в Заполярье» России (до 31 января); «Мир вокруг нас» (до 31 января); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля).

29 января - 14.00

Продолжается демонстрация учебных программ. «История Кольского края». (12+)

29 января - 15.00

Продолжается демонстрация учебных программ. «История освоения и развития Арктики». (16+)

30 января - 14.00

Продолжается демонстрация учебных программ. «Природа Мурманской области». (6+)

30 января - 15.00

Продолжается демонстрация учебных программ. «История Мурманска». (16+).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

До 5 февраля

Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)

Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живописная Россия» (до 30 января); «Поэма огня» (до 30 января); «Библиотекарь рекомендует…» (до 30 января); «Новые книги по искусству» (до 30 января); «Золотой глаз России» (до 30 января); «Кольский Север в новых изданиях» (до 30 января); «Мастера психологического триллера» (до 30 января); «Сделано в Англии» (до 30 января); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 января); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 января); «Литературный календарь» (до 30 января); «Север: легенда и быль» (до 30 января); «Новые книги - новые встречи» (до 30 января); «Занимательно о физике» (до 30 января); «Свидание вслепую» (до 31 января); «Встречайте новинки!» (до 31 января); «Новогодний серпантин» (до 31 января).

1 февраля

Начнут работу выставки: «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля).

27 января - 19.30

Первый интеллектуальный командный турнир «Brainshaker», организованный Информационным центром по атомной энергии (ИЦАЭ). Команды, которые в течение года сыграют минимум в трех играх, попадут в региональный рейтинг и получат возможность сыграть в федеральной суперигре. (12+)

29 января - 12.00-22.00

День новой книги. (12+)

29 января - 18.00

Лекция «Искусство Возрождения». Гостям предстоит знакомство с живописью эпохи проторенессанса, творчеством Сандро Боттичелли, Рафаэля, Микеланджело, Леонардо, великих венецианцев, Рогира ван дер Вейдена, Дюрера. Ведущий - искусствовед Виктория Лазарева. (12.00)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

29 января - 12.00 и 14.00

Занятия хобби-клуба «Мастерим, что хотим». Участники сделают забавную аппликацию из цветной бумаги и картона в виде волшебного единорога. (6+)

30 января - 13.00

Мастер-класс по созданию композиции «Воробей, сидящий на ветке». (6+)

30 января - 13.00

В мультимедийном зале начнётся литературный праздник, приуроченный к традиционным Рубцовским чтениям. (6+)

30 января - 14.00

Познавательно-игровая программа «Головоломка». (6+)

31 января - санитарный день.

3 февраля - 12.20

Открытие выставки норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

28 января -19.00

Сергей Харламов «Горькая память войны» | 7+

29 января - 11.00 и 13.3

Пётр Васильев, по сказке Альфа Прёйсена «Плотник Андерсен и Рождественский гном». (4+)

29 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина. «Ёлочка с иголочки». (2+)

30 января - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

30 января - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси – лебеди». (2+)

4 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена НеТеатр «Три девушки в гневе». (18+)

5 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Умка». (4+)

5 февраля - 15.30 17.00

Корней Чуковский. «Телефон». (3+)

6 февраля - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)

6 февраля - 15.30 и 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

11 февраля - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)

12 февраля - 11.00 и 13.30

Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)

12 февраля - 15.30 и 17.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки И. Зартайской «Подарок для мышки». (3+)

13 февраля - 11.00 и 13.30

Фёдор Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)

13 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

18 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)

19 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

19 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

20 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)

20 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

25 февраля - 19.00

Пётр Васильев «Эшелон». (12+)

26 февраля - 11.00 и 13.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

27 февраля - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

27 февраля - 15.30 и 17.00

Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

29 января - 17.00

«Назад в мультики». Джазовый оркестр «Doody band». Концертный зал.

30 января - 17.00

Константин Алексеев (фортепиано), г.Москва. Концертный зал.

5 февраля - 18.00

Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

13 февраля - 17.00

«Vivat, Франция!».  «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

29 января - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

30 января – 12.00

Премьера. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

30 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях (16+)

3 февраля – 13.30

Акция «Театр - школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. (6+)

4 февраля – 19.00

г. Кандалакша

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

5 февраля – 12.00

г. Кандалакша

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

6 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

9 февраля – 19.00

Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

10 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)

11 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

12 февраля – 18.00

г.Кировск

Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

12 февраля – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)

13 февраля – 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

13 февраля – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

17 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

18 февраля – 18.00

пгт. Мурмаши

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)

18 февраля – 19.00

Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

23 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)

25 февраля – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 февраля – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

29 января – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

30 января – 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (0+)

30 января – 19.00

«Под одной крышей». Л. Разумовская. Трагикомедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

29 января - 15.00

Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы». В его рамках состоится концерт, на котором участники представят творческие номера, отражающие культуру своего народа. (6+)

3 февраля - 17.00

Совместный электроакустический концерт австрийской художницы и перкуссионистки Катарины Эрнст и дуэта звуковых художников Кристиана Коби из Швейцарии и Бориса Шершенкова из России. (16+)

6 февраля – 18.00

Творческий союз ансамбля солистов «Орфей» и оркестра русских народных инструментов «Полярис» неоднократно дарил мурманчанам зрителям свои прекрасные выступления, и этот раз не станет исключением. (12+)

12 февраля – 17.00

«Folk&Rock». Позитивный заряд, незабываемые эмоции и отличное настроение от концерта гарантированы

12 февраля

«Кадетские игры» пройдут в Мурманске. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена запись новогоднего представления «Настоящая история Зимнего царства». (0+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»); «Север и не только» (до 14 февраля); «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля).

29 января – 18.00-21.00

Культурно-образовательная акция «Сказки гуляют по свету». (6+). В программе:

18.00 - мастер-классы по художественной росписи «Жар-птица» от Татьяны Трыханкиной и по свит-дизайну «Аленький цветочек» от Натальи Ермаковой (12+);

19.30 - интерактивный музыкальный спектакль-мастер-класс «Про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост» (6+) по мотивам сказки Д. Мамина-Сибиряка;

19.30 - 20.00 - лекция о сказке в изобразительном искусстве «Сказки гуляют по свету» от искусствоведа Ольги Чеховой (12+);

20.00 - 21.00 - лекция - мастер-класс по книжной иллюстрации от художницы Марины Мосиной (12+). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

29 января - 14.00

Экскурсия по выставке «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму». (12+)

30 января - 14.00

Урок по ткачеству «В поле выросла рубашка...». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

28 января - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

28 января - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

28 января - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

28 января - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

29 января - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

29 января - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

29 января - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

29 января - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

29 января - 17.00

«Розетта». (12+)

29 января - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

29 января - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

30 января - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

30 января - 16.00

«Зрение». (12+)

30 января - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

30 января - 18.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работает выставка «Я вижу… чувствую… пишу…», в сообществе комплекса размещены виртуальные экспозиции: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.

ОНЛАЙН:

В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)

В сообществе музейно-выставочного комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи театрализованных представлений «Чудесное превращение!» и «Новогодний космотур!». (0+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «Русские красавицы» (до 6 февраля), «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта). Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

На странице городского выставочного зала «ВКонтакте» размещён большой сборник зимних серий «Смешарики». (6+)

Там же вы найдёте мастер-класс по созданию рукавички из пластилина и записи любимых мультфильмов про Новый год. (0+).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

В Кировском городском Дворце культуры продолжает работу ретро-выставка «Советский Новый год» (до 31 января).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры

Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?»  и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)

Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...»  из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)

г.АПАТИТЫ

По 31 января

На выставочной площадке Апатитского Дворца культуры работает традиционная выставка «От Рождества до Рождества». Своё творчество представили члены любительского объединения профессиональных и самодеятельных художников «Галерея М», а та же художники студий «MART» (г. Апатиты), «Акварель» (г. Кировск), «Этюд» (г. Апатиты) и рисовальных классов Александра Терещука (г. Апатиты). На выставке зрители могут увидеть живопись и графику, выполненную в различных техниках.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

28 января -11.00

В рамках библиодесанта «Был город - фронт, была блокада» городская детско-юношеская библиотека проведёт цикл уроков мужества в МБОУ СОШ №10, посвященных 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В течение 900 дней многомиллионный город жил и боролся с врагом, выстоял и победил. Об этом и многих других фактах тяжёлой жизни блокадного города узнают школьники 5-11-х классов на уроках мужества. (6+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

28 января -17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет арт-тусовка «В стиле Jazz». Участники поговорят об истории возникновения и развития джаза. Слушая самые известные джазовые композиции, гости праздника обсудят место этого музыкального направления в современном мире. (16+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

28 января -18.00

В центральной библиотеке состоится торжественное подведение итогов конкурса творческих работ «Символ года-2022», на который было предоставлено более семидесяти работ. (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

28 января -16.00

Клуб настольных игр «Логово дракона». Библиотека семейного чтения приглашает молодых людей интересно провести вечер пятницы. Участников ждет знакомство с детективной настольной игрой «Шерлок Холмс, детектив-консультант. Убийства на Темзе и другие расследования». (14+)

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

28 января -17.00

Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут игрушку «Снегирь». Занятие проводится по предварительной записи по тел.: +7900 943 87 37 либо в группе «VK»: https://vk.com/apatitylibr (6+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

29 января -15.00

В «Академии субботних знаний» городской детско-юношеской библиотеки состоится очередное занятие «Магнит вокруг нас». Ребята узнают, какие существуют виды магнитов, изучат область их применения, познакомятся с магнитными книжками-игрушками и создадут своими руками магнитную игру «Рыбалка». (6+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

29 января -17.00

В центральной городской библиотеке в рамках цикла «Умная среда» состоится лекция на тему: «Археология Кольского Заполярья». Спикер встречи - Марк Михайлович Шахнович, кандидат исторических наук, археолог, научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц-региона ФИЦ КНЦ РАН.

Напоминаем о соблюдении масочного режима, наличии сертификата и QR-кода.

г.Апатиты, ул. Пушкина 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

29 января -17.00

В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча любителей настольных игр. Участники встречи научатся играть в популярную карточную игру «Uno», цель которой – первым сбросить все карты. Гости посоревнуются в скорости и отлично проведут время. (12+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

29 января -17.00

На центральной площади города Апатиты состоится шоу-конкурс «Бешеная пила». Всего за 90 минут на глазах у публики художники-скульпторы с помощью бензопил и других подручных инструментов вырежут из бесформенных ледяных глыб оригинальные полутораметровые ледовые композиции.

Приглашаем всех жителей и гостей города на незабываемое представление.

Шоу-конкурс «Бешеная пила» проходит при поддержки администрации г. Апатиты, экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» г. Кировск, Отдела по культуре и делам молодёжи г. Апатиты и Апатитского городского Дворца культуры имени Егорова. (6+)

г.Апатиты, площадь Ленина.

30 января -13.00

Клуб «Модное рукоделие» центральной библиотеки приглашает на мастер-класс «Мыловарение». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900-94- 87-37. (12+)

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

30 декабря в 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Елены Мамонтовой «Ника возвращается» и примут участие в мастер-классе «Торт» в технике пластилинографии. (6+)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.

30 января

Апатитский городской Дворец культуры приглашает на V юбилейный фестиваль «Зимняя жара». Фестиваль начинался как встреча старых друзей в восточном стиле. Со временем приобрёл много новых друзей и открыл множество возможностей. Задача фестиваля состоит в том, чтобы создать условия для развития творческих способностей у разных возрастных групп и возможности объединить все возраста на одной площадке.

В фестивале могут принимать участие любительские танцевальные коллективы, а также вокальные коллективы по приглашению организаторов. Фестиваль проводится по номинациям: соло, дуэты, малые формы, ансамбли.

В этом году в фестивале будет представлены стиль фламенко от студии восточного танца «Сафура», студия восточного танца «Амани» продемонстрирует трайбл в стиле болливуд, неизменный участник студия восточного танца «Шафран» и их секретное оружие., шоу-группа «Экспрессия» представит новую композицию, цыганские танцы от шоу-группы «Рада» совместно шоу-группой «Колдовское зелье» Апатиского Дворца культуры и ещё много новых композиций от других коллективов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» продолжают работу рубрики: «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)

Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!» и мастер-класс по созданию куклы Коляда. (6+)

пгт.НИКЕЛЬ

Историко-краеведческий музей Печенгского района приглашает на выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK», «На страже Родины»; «Северный калейдоскоп».

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

ОНЛАЙН:

В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)

г.КОВДОР

В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Спокойной ночи, ковдорчата» и «Волшебное детское кино». (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

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