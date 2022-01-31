АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Автограф на память» (до 6 февраля); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); выставка живописных и графических работ Виталия Бубенцова «Нарисую солнце» (до 27 февраля).
2 февраля
Начнут работу выставки: выставка одной картины самодеятельной художницы Надежды Жилиной из цикла «С днем рождения, художник!» (до 20 февраля) и «Северный цифровой путь» (до 27 февраля). Она организована в рамках международного фестиваля «Инверсия» (12+) и представляет работы художников Северо-Запада России.
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Уроки живописи» (до 30 января); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года); «Выжившие» (до 27 февраля).
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
По техническим причинам центральный вход музея закрыт. Посетители могут войти с правой стороны здания.
Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 28 февраля).
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
До 5 февраля
Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)
В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)
Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)
Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
1 февраля
Начнут работу выставки: «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
31 января - санитарный день.
3 февраля - 12.20
Открытие выставки норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
4 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена НеТеатр «Три девушки в гневе». (18+)
5 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Умка». (4+)
5 февраля - 15.30 17.00
Корней Чуковский. «Телефон». (3+)
6 февраля - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+)
6 февраля - 15.30 и 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
11 февраля - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+)
12 февраля - 11.00 и 13.30
Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+)
12 февраля - 15.30 и 17.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки И. Зартайской «Подарок для мышки». (3+)
13 февраля - 11.00 и 13.30
Фёдор Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+)
13 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
18 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
20 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
25 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Эшелон». (12+)
26 февраля - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
27 февраля - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
27 февраля - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
5 февраля - 18.00
Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
13 февраля - 17.00
«Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал.
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
3 февраля – 13.30
Акция «Театр - школе». «Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. (6+)
4 февраля – 19.00
г. Кандалакша
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
5 февраля – 12.00
г. Кандалакша
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
6 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
9 февраля – 19.00
Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)
10 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
11 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
12 февраля – 18.00
г.Кировск
Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)
12 февраля – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+)
13 февраля – 12.00
Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
13 февраля – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
17 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
18 февраля – 18.00
пгт. Мурмаши
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
18 февраля – 19.00
Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
23 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
25 февраля – 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
27 февраля – 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
5 февраля - 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+)
6 февраля - 12.00
«Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+)
6 февраля - 19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
12 февраля - 19.00
«Призрак замка К*». Трагикомедия. По мотивам рассказа О. Уальда «Кентервильское приведение». (12+)
13 февраля - 12.00
«Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+)
16 февраля - 19.00
17 февраля - 19.00
«Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
19 февраля - 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)
20 февраля - 12.00
«Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
20 февраля - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)
26 февраля - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
27 февраля - 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+)
27 февраля - 19.00
«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
3 февраля - 17.00
Совместный электроакустический концерт австрийской художницы и перкуссионистки Катарины Эрнст и дуэта звуковых художников Кристиана Коби из Швейцарии и Бориса Шершенкова из России. (16+)
6 февраля – 18.00
Творческий союз ансамбля солистов «Орфей» и оркестра русских народных инструментов «Полярис» неоднократно дарил мурманчанам зрителям свои прекрасные выступления, и этот раз не станет исключением. (12+)
12 февраля – 17.00
«Folk&Rock». Позитивный заряд, незабываемые эмоции и отличное настроение от концерта гарантированы
12 февраля
«Кадетские игры» пройдут в Мурманске. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена запись новогоднего представления «Настоящая история Зимнего царства». (0+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыты выставки: «Театральная палитра» (до 2 февраля, ГДК «Арктика»); «Север и не только» (до 14 февраля); «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работает выставка «Я вижу… чувствую… пишу…», в сообществе комплекса размещены виртуальные экспозиции: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе ЦДМ опубликована запись новогодней программы «Тролль-шоу». (0+)
В сообществе музейно-выставочного комплекса размещены виртуальные выставки: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи театрализованных представлений «Чудесное превращение!» и «Новогодний космотур!». (0+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «Русские красавицы» (до 6 февраля), «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает ретро-выставка фотоаппаратов и фототехники «Есть только миг…» (до 25 февраля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
г.МОНЧЕГОРСК
В городском выставочном зале работает экспозиция «Творческий взрыв» (до 10 февраля).
1 февраля - 17.00 и 19.00
Цирк «Вегас» представит программу «Мадагаскар». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
На странице городского выставочного зала «ВКонтакте» размещён большой сборник зимних серий «Смешарики». (6+)
Там же вы найдёте мастер-класс по созданию рукавички из пластилина и записи любимых мультфильмов про Новый год. (0+).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В ГДК продолжают работу выставки: «Советский Новый год» (до 31 января) и «Ниточка к ниточке, куколка к куколке» (до 26 февраля).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).
г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» проходят конкурс-загадка «А был ли тигр?» и интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление «Сказка на моем окне-2022». (0+)
Там же выложена запись фильма «Белая ночь - Солнышка дочь, как нам тебя не любить...» из юбилейного цикла «Кировчане на кинопленке». (12+)
г.АПАТИТЫ
2 февраля - 19.00
Спектакль «Девушка в подарок». Роли исполнят: Александр Тютин, Николай Бендера, Елена Антонова, Александр Лымарев и Мария Дудкевич. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись программы «Морские легенды: северные конвои». (12+)
Там же работают рубрики: «Сказка идет к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК продолжает работу фотовыставка «Сталинградский репортаж» (до 12 февраля).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
3 февраля - 19.00
Спектакль «Девушка в подарок». Роли исполнят: Александр Тютин, Николай Бендера, Елена Антонова, Александр Лымарев и Мария Дудкевич. (12+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись представления «Новогодний детектив, или Чудеса под Новый год». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
1 февраля - 19.00
Спектакль «Девушка в подарок». Роли исполнят: Александр Тютин, Николай Бендера, Елена Антонова, Александр Лымарев и Мария Дудкевич. (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
3 февраля - 17.00 и 19.00
Цирк «Вегас» представит программу «Мадагаскар». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «Металлург» размещена запись вечера романса с Сергеем Филатовым. (6+)
Там же можно посмотреть музыкальную программу «Примите наши поздравления!» и мастер-класс по созданию куклы Коляда. (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея.
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ОНЛАЙН:
В группе историко-краеведческого музея Печенгского района размещены видеоматериалы из патриотической экспедиции. (6+)
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» появилась новая рубрика «Культурная Россия», продолжают работу «Спокойной ночи, ковдорчата» и «Волшебное Детское Кино». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.