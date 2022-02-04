г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Автограф на память» (до 6 февраля); «Открытки по искусству» из цикла выставок «Старые открытки» (до 6 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); выставка живописных и графических работ Виталия Бубенцова «Нарисую солнце» (до 27 февраля); выставка одной картины самодеятельной художницы Надежды Жилиной из цикла «С днём рождения, художник!» (до 20 февраля) и «Северный цифровой путь» (до 27 февраля).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года); «Выжившие» (до 27 февраля).

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

По техническим причинам центральный вход музея закрыт. Посетители могут войти с правой стороны здания.

Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 28 февраля).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

До 5 февраля

Стартовал проект «Север сказочный». Он направлен на популяризацию поморской культуры среди школьников Мурманской области, знакомство юного поколения с поморским фольклором, музейными коллекциями. (6+)

В рамках проекта будет проведён одноименный конкурс. Юным участникам предлагают проявить творческие способности и создать иллюстрации к одной из поморских сказок: «Бабка и белый медведь», «Беседа семужки с другими рыбами», «Про Царь-жернов», «Царь морских просторов». (6+)

Предусмотрены номинации: «Сказочный герой», «Север сказочный», «Лучшая обложка». Работы принимаются до 5 февраля.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)

Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки: «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 4 февраля - 19.00 #ОткрытаяСцена НеТеатр «Три девушки в гневе». (18+) 5 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Умка». (4+) 5 февраля - 15.30 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 6 февраля - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов «Золотой ключик». (5+) 6 февраля - 15.30 и 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 11 февраля - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам произведения А.С. Пушкина «Маленькие трагедии». (16+) 12 февраля - 11.00 и 13.30 Эдуард Успенский. «Зима в Простоквашино». (5+) 12 февраля - 15.30 и 17.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки И. Зартайской «Подарок для мышки». (3+) 13 февраля - 11.00 и 13.30 Фёдор Шевяков, по мотивам саамского народного эпоса «Саамская сказка». (3+) 13 февраля - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+) 18 февраля - 19.00 #ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+) 19 февраля - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+) 20 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+) 20 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 25 февраля - 19.00 Пётр Васильев «Эшелон». (12+) 26 февраля - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) 27 февраля - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+) 27 февраля - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 5 февраля - 18.00 Владимир Лебедев (бас), г.Санкт-Петербург. Концертмейстер Марина Николя, г.Санкт-Петербург. Концертный зал. 13 февраля - 17.00 «Vivat, Франция!». «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева. Концертный зал. 20 февраля - 14.00 «Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 20 февраля - 20.00 «Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 4 февраля – 19.00 г. Кандалакша «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+) 5 февраля – 12.00 г. Кандалакша «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 6 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+) 9 февраля – 19.00 Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+) 10 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 11 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+) 12 февраля – 18.00 г.Кировск Мужской состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+) 12 февраля – 19.00 «Сочельник в Манхэттене». В. Денисов, комедийный детектив в двух действиях. (16+) 13 февраля – 12.00 Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) 13 февраля – 19.00 «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+) 17 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+) 18 февраля – 18.00 пгт. Мурмаши «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+) 18 февраля – 19.00 Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+) 23 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 25 февраля – 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 27 февраля – 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 5 февраля - 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Комедия. (16+) 6 февраля - 12.00 «Волшебное зеркало». Сказка учёного кота. (0+) 6 февраля - 19.00 «Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+) 12 февраля - 19.00 «Призрак замка К*». Трагикомедия. По мотивам рассказа О. Уальда «Кентервильское приведение». (12+) 13 февраля - 12.00 «Приключения Буратино». По мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». (6+) 16 февраля - 19.00 17 февраля - 19.00 «Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+) 19 февраля - 19.00 «Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+) 20 февраля - 12.00 «Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+) 20 февраля - 19.00 «Туман над заливом». Мурманская история. (12+) 26 февраля - 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 февраля - 12.00 «Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+) 27 февраля - 19.00 «Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 6 февраля – 18.00 Творческий союз ансамбля солистов «Орфей» и оркестра русских народных инструментов «Полярис» неоднократно дарил мурманчанам зрителям свои прекрасные выступления, и этот раз не станет исключением. (12+) 12 февраля – 17.00 «Folk&Rock». Позитивный заряд, незабываемые эмоции и отличное настроение от концерта гарантированы 12 февраля «Кадетские игры» пройдут в Мурманске. Заявки принимаются до 4 февраля 2022 года. ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещена запись новогоднего представления «Настоящая история Зимнего царства». (0+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыты выставки: «Север и не только» (до 14 февраля); «Как прекрасен мир цветов» (до 14 февраля); «Я вам волшебный мир открою» (до 14 февраля).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму» (до 14 февраля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работает выставка «Я вижу… чувствую… пишу…», в сообществе комплекса размещены виртуальные экспозиции: новогодних открыток советского периода из фондового собрания и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мороз и солнце; день чудесный!».