АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Памяти Надежды Жилиной» (до 20 февраля); «Нарисую солнце» (до 27 февраля); «Северный цифрой путь» (до 27 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Выжившие» (до 27 февраля); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г. А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).
До 1 марта
Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены записи фильмов военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино»: «Ленинградская молитва», «Ёлка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб», «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Введены ограничения по проведению мероприятий и экскурсий в связи с эпидемиологической ситуацией. До конца февраля отменяются мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии и мероприятия по предварительной записи на этот месяц не принимаются. Музей можно посетить самостоятельно, без экскурсионного обслуживания с условиями соблюдения социальной дистанции полтора метра и масочного режима.
Продолжают работу выставки: «На страже закона в Заполярье» (до 28 февраля); «Мир вокруг нас» (до 28 февраля); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорная экскурсия по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
До 17 февраля
Стартует онлайн-голосование музейного конкурса рисунков «Север сказочный». Оно продлится до 17 февраля включительно. Юные участники и их группа поддержки смогут активно голосовать за лучшие художественные работы. Имена победителей будут объявлены 22 февраля. Лучших определят с помощью онлайн-голосования и по оценкам жюри.
В сообществе «ВКонтакте» возобновила работу рубрика «Послеобедье». (12+)
Там же продолжают работу: «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)
Кроме того, в группе размещены записи фильмов военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино»: «Ленинградская молитва»), «Ёлка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб», «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Работают выставки: «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля); «Мастера психологического триллера» (до 27 февраля); «Сделано в Японии» (до 27 февраля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 27 февраля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 27 февраля); «Литературный календарь. Февраль» (до 27 февраля); «Север: легенда и быль» (до 27 февраля); «Занимательно об изобретениях» (до 27 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 27 февраля); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Дмитрий Никифорович Кайгородов» (до 27 февраля); «Сontemporary art: искусство понимания» (до 27 февраля); «Новые книги - новые встречи» (до 27 февраля); «Воображаемый атлас» (до 27 февраля); «Белая Арктика» (до 27 февраля); «Встречайте новинки!» (до 27 февраля).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля); выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).
16-28 февраля
Фотосушка «Мой любимый питомец». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся фотографии, итоги будут подведены на закрытии фотовыставки. (6+)
16 февраля - 16.30
Встреча с другом и партнером библиотеки - руководителем отдела культуры Мурманской епархии Тимофеем Пискуновым. Он расскажет об историко-просветительских экспедициях «Из века в век», проходивших летом 2020 и 2021 годов. (6+)
17 февраля - 11.00
Традиционные «Краеведческие премьеры». Будет представлен краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2021 году: книги о войне в Заполярье, об Арктике, книги Олега Бундура, Александра Рыжова (Александр Руж), Надежды Большаковой. Писатель, поэт и журналист Дмитрий Коржов покажет свои литературные новинки. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
18 февраля - 19.00
#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)
19 февраля - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)
20 февраля - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
20 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
25 февраля - 19.00
Пётр Васильев «Эшелон». (12+)
26 февраля - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 февраля - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)
27 февраля - 11.00 и 13.30
Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)
27 февраля - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
20 февраля - 14.00
«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
20 февраля - 20.00
«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
17 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
18 февраля – 18.00
пгт. Мурмаши
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
18 февраля – 19.00
Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)
23 февраля – 19.00
«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
25 февраля – 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
27 февраля – 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
2 марта - 19.00
«Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+)
2 марта - 19.00
г.Полярные зори
Женский состав
«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+)
3 марта - 12.00
г.Полярные зори
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)
3 марта - 19.00
«Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+)
4 марта - 15.00
г.Заполярный
«Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+)
4 марта - 19.00
г.Заполярный
«Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+)
5 марта - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
6 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)
7 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)
8 марта - 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
10 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)
12 марта - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
13 марта - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
25 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)
26 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
27 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)
30 марта - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
31 марта - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
17 февраля - 19.00
«Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)
19 февраля - 19.00
«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)
20 февраля - 12.00
«Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)
20 февраля - 19.00
«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)
26 февраля - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
27 февраля - 12.00
«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+)
27 февраля - 19.00
«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
До 21 февраля
Сотрудники Дворца приглашают мужчин-военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств принять участие в новом конкурсе «Герои северных широт». Мужчинам предстоит пройти три конкурсных этапа: спортивно-тактическую игру «Пейнтбол», кулинарное состязание и творческое задание. Заявки принимаются до 21 февраля.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Открыта выставка «МногоГранность» (до 24 февраля).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
16 февраля - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 февраля - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
16 февраля - 18.30
«Розетта». (12+)
16 февраля - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
17 февраля - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
17 февраля - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
17 февраля - 18.30
«Зрение». (12+)
17 февраля - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Лапландия - саамов колыбель» (до 3 марта); выставка живописи и графики Анны Кирсановой (до 3 марта). (6+)
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи: отчетного концерта «20 лет - полет нормальный» народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши» и театрализованного представления «Чудесное превращение!». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.ЗВЕРОСОВХОЗ
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает ретро-выставка фотоаппаратов и фототехники «Есть только миг…» (до 25 февраля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В ГДК продолжает работ выставка «Ниточка к ниточке, куколка к куколке» (до 26 февраля).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).
г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
17 февраля - 19.00
концерт скрипичной музыки. (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
16-23 февраля
Онлайн-конкурс чтецов «Это гордое слово «защитник». (6+)
г.АПАТИТЫ
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены записи: мастер-класса по созданию саамского мяча-паала, воспоминаний Татьяны Огоньковой о блокадном детстве «Дети войны и Победы», программы «Морские легенды: Северные конвои» и шоу-конкурса «Бешеная пила». (12+)
Там же работают рубрики: «Изучаем саамский язык», «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (12+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК продолжают работу фотовыставки: «Сталинградский репортаж» (до 12 февраля); «Легенды народов саами» (25 февраля).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» в рамках военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино» размещены фильмы о блокаде Ленинграда: «Ленинградская молитва», «Елка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб» (6+), «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
пгт.НИКЕЛЬ
В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея.
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуски проекта «История саамов». Там же появилась новая рубрика «Культурная Россия», продолжают работу «Спокойной ночи, ковдорчата» и «Волшебное детское кино». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.