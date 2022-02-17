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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Надежды Жилиной» (до 20 февраля); «Нарисую солнце» (до 27 февраля); «Северный цифрой путь» (до 27 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Выжившие» (до 27 февраля); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г. А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря 2022 года); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены записи фильмов военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино»: «Ленинградская молитва», «Ёлка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб», «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Введены ограничения по проведению мероприятий и экскурсий в связи с эпидемиологической ситуацией. До конца февраля отменяются мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии и мероприятия по предварительной записи на этот месяц не принимаются. Музей можно посетить самостоятельно, без экскурсионного обслуживания с условиями соблюдения социальной дистанции полтора метра и масочного режима.

Продолжают работу выставки: «На страже закона в Заполярье» (до 28 февраля); «Мир вокруг нас» (до 28 февраля); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорная экскурсия по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» возобновила работу рубрика «Послеобедье». (12+)

Там же продолжают работу: «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». Там же вы найдете видео мастер-класса по созданию шоколадницы и узнаете, как нарисовать котика и тигра. (6+)

Кроме того, в группе размещены записи фильмов военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино»: «Ленинградская молитва»), «Ёлка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб», «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Работают выставки:  «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля); «Мастера психологического триллера» (до 27 февраля); «Сделано в Японии» (до 27 февраля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 27 февраля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 27 февраля); «Литературный календарь. Февраль» (до 27 февраля); «Север: легенда и быль» (до 27 февраля); «Занимательно об изобретениях» (до 27 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 27 февраля); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Дмитрий Никифорович Кайгородов» (до 27 февраля); «Сontemporary art: искусство понимания» (до 27 февраля); «Новые книги - новые встречи» (до 27 февраля); «Воображаемый атлас» (до 27 февраля); «Белая Арктика» (до 27 февраля); «Встречайте новинки!» (до 27 февраля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля); выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

17-28 февраля

Фотосушка «Мой любимый питомец». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся фотографии, итоги будут подведены на закрытии фотовыставки. (6+)

17 февраля - 11.00

Традиционные «Краеведческие премьеры». Будет представлен краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2021 году: книги о войне в Заполярье, об Арктике, книги Олега Бундура, Александра Рыжова (Александр Руж), Надежды Большаковой. Писатель, поэт и журналист Дмитрий Коржов покажет свои литературные новинки. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

18 февраля - 19.00

#ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)

19 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+)

19 февраля - 15.30 и 17.00

Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+)

20 февраля - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+)

20 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)

25 февраля - 19.00

Пётр Васильев «Эшелон». (12+)

26 февраля - 11.00 и 13.30

Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)

26 февраля - 15.30 и 17.00

Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+)

27 февраля - 11.00 и 13.30

Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+)

27 февраля - 15.30 и 17.00

Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

20 февраля - 14.00

«Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

20 февраля - 20.00

«Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

17 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

18 февраля – 18.00

пгт. Мурмаши

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)

18 февраля – 19.00

Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

23 февраля – 19.00

«Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)

25 февраля – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 февраля – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

2 марта - 19.00

«Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+)

2 марта - 19.00

г.Полярные зори

Женский состав

«Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+)

3 марта - 12.00

г.Полярные зори

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

3 марта - 19.00

«Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+)

4 марта - 15.00

г.Заполярный

«Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+)

4 марта - 19.00

г.Заполярный

«Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+)

5 марта - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

6 марта - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)

7 марта - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)

8 марта - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

10 марта - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)

12 марта - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

13 марта - 19.00

«Пушкинская карта»

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

25 марта - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)

26 марта - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)

27 марта - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)

30 марта - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)

31 марта - 13.30

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)

17 февраля - 19.00

«Любовь». Л. Петрушевская. Свадебная история с оркестром. (12+)

19 февраля - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

20 февраля - 12.00

«Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

20 февраля - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

26 февраля - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

27 февраля - 12.00

«Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+)

27 февраля - 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

До 21 февраля

Сотрудники Дворца приглашают мужчин-военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств принять участие в новом конкурсе «Герои северных широт». Мужчинам предстоит пройти три конкурсных этапа: спортивно-тактическую игру «Пейнтбол», кулинарное состязание и творческое задание. Заявки принимаются до 21 февраля.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка «МногоГранность» (до 24 февраля).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это все она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

17 февраля - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

17 февраля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

17 февраля - 18.30

«Зрение». (12+)

17 февраля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Лапландия - саамов колыбель» (до 3 марта); выставка живописи и графики Анны Кирсановой (до 3 марта). (6+)

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе районного центра культуры «ВКонтакте» опубликованы записи: отчетного концерта «20 лет - полет нормальный» народного самодеятельного коллектива ансамбля русских народных инструментов «Русские наигрыши» и театрализованного представления «Чудесное превращение!». (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

п.ЗВЕРОСОВХОЗ

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись «Новогоднего огонька-2021». Вы услышите любимые музыкальные хиты в исполнении солистов дома культуры. (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «РАЗНОвидности» (до 20 февраля), «История города и флота» (до 30 апреля) и «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта).

Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает ретро-выставка фотоаппаратов и фототехники «Есть только миг…» (до 25 февраля).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

В ГДК продолжает работ выставка «Ниточка к ниточке, куколка к куколке» (до 26 февраля).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

Открыта выставка «85 снежных зим», которая расскажет о лавинах и «Снежной службе» (до 21 февраля).

г.Кировск, просп.Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

17 февраля - 19.00

Концерт скрипичной музыки. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

17-23 февраля

Онлайн-конкурс чтецов «Это гордое слово «защитник». (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

17 февраля - 13.35

День спонтанного проявления доброты. Привлечение внимания подростков и молодёжи к необходимости проявлять доброту, расширение кругозора. (6+)

https.//vk.com/msc_apatity

17 февраля - 15.00

Дни патриотической книги. Видеоурок памяти «Святой витязь земли русской». Об Александре Невском - великом русском правителе, полководце и мыслителе. (6+)

https.//vk.com/apatitylibr

17 февраля - 16.00

Онлайн-экскурс «Полярные экспедиции на Северный полюс». Об Арктике и исследователях Севера. (12+)

https.//vk.com/apatitygdub

17 февраля - 17.00

Виртуальная книжная выставка «Книги с секретами». Знакомство с книгами из фонда библиотеки. (6+)

https.//vk.com/apatitygdub

17 февраля - 18.00

«Краеведческие премьеры». книги для молодёжи. Книги для молодёжи молодой, мурманской писательницы Юлии Боднарюк «Перебежчик» и «Вираж». (12+)

https.//vk.com/gladinalibrary

18 февраля - 15.00

Дни патриотической книги. Видеоурок памяти «Герои 1812 года». Урок о солдатах и офицерах Российской армии в годы Отечественной войны 1812 года. (12+)

https.//vk.com/apatitylibr

18 февраля - 16.00

Познавательная онлайн-студия «Потомучка». Онлайн-занятие «Почему цветы красивые?». О многообразии цветов. (6+)

https.//vk.com/apatitygdub

18 февраля - 18.00

«Краеведческие премьеры». видеообзор одной книги. Представляем вниманию читателей книгу Надежды Большаковой «Россыпью», которая состоит из трёх частей. «Восхищение, «Откровение», «Благодарение». (12+)

https.//vk.com/gladinalibrary

18 февраля - 18.05

Цикл «КЛАН». музыкальная семья. Быковы – Павловы. Видеоцикл о семье музыкантов Быковых-Павловых (часть 7). (12+)

https.//vk.com/gladinalibrary

19 февраля - 14.35

Памятный день – отмена крепостного права в России. Патриотическое воспитание подростков и молодёжи. (12+)

https.//vk.com/msc_apatity

19 февраля - 15.00

«Возвращение к истокам». Онлайн-экскурс «Оренбургский пуховый платок». История возникновения народного промысла по изготовлению оренбургского пухового платка. (6+)

https.//vk.com/club161708821

20 февраля - 16.00

Книжная онлайн-выставка «Мир фэнтези». Выставка книг в жанре фэнтези для молодёжи. (16+)

https.//vk.com/apatitygdub

20 февраля - 19.00

«Совиные истории». читаем перед сном. Кукольный спектакль «Петушок и два мышонка». (6+)

https.//vk.com/apatitygdub

23 февраля - 15.00

Онлайн-концерт «Защитники во все времена», посвящённый Дню защитника Отечества. В программе прозвучат песни, посвященные героям праздника, а также будут представлены яркие и колоритные танцы. (12+)

https.//vk.com/dkapatity

***

В сообществе «ВКонтакте» размещены записи: мастер-класса по созданию саамского мяча-паала, воспоминаний Татьяны Огоньковой о блокадном детстве «Дети войны и Победы», программы «Морские легенды: Северные конвои» и шоу-конкурса «Бешеная пила». (12+)

Там же работают рубрики: «Изучаем саамский язык», «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (12+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В фойе ГДК продолжают работу фотовыставки: «Сталинградский репортаж» (до 12 февраля); «Легенды народов саами» (25 февраля).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» в рамках военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино» размещены фильмы о блокаде Ленинграда: «Ленинградская молитва», «Елка в блокадном Ленинграде», «Блокадный хлеб» (6+), «Девочка из блокадного Ленинграда», а также две документальные ленты «Жить и не плакать», «Блокада. Жизнь. Искусство». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)

пгт.НИКЕЛЬ

В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея.

пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.КОВДОР

В ГДК работают выставки: «От пера до пишущей машинки» и «Ковдорский район: история и современность».

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуски проекта «История саамов». Там же появилась новая рубрика «Культурная Россия», продолжают работу «Спокойной ночи, ковдорчата» и «Волшебное детское кино». (6+)

г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.

 

 

 

 

 

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