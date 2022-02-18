г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Надежды Жилиной» (до 20 февраля); «Нарисую солнце» (до 27 февраля); «Северный цифрой путь» (до 27 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

18 февраля - 18.00

Творческая встреча «Линия жизни в искусстве» с заслуженным художником Российской Федерации Виталием Бубенцовым. (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Выжившие» (до 27 февраля); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

19 и 20 февраля - 12.00

По предварительной записи пройдут встречи семейного клуба выходного дня «Вместе в музей. Темы: «Профессия - экскурсовод» и «День былинного богатыря Ильи Муромца». (6+)

20 февраля - 16.00

В рамках видеоабонемента «Историческая ретроспектива: от Петра I до наших дней» состоится показ документального фильма «Романовы. Фильм второй. Федор Алексеевич. Софья Алексеевна» (Россия, 2013 г.). (12+)

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

ОНЛАЙН:

22 февраля - 15.00

Онлайн-лекция «Художественная толерантность: ностальгия по эксперту» в рамках цикла встреч и просветительских мероприятий «Поговорим об искусстве». Её проведёт заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея Борис Столяров. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

23 февраля - выходной день.

Введены ограничения по проведению мероприятий и экскурсий в связи с эпидемиологической ситуацией. До конца февраля отменяются мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии и мероприятия по предварительной записи на этот месяц не принимаются. Музей можно посетить самостоятельно, без экскурсионного обслуживания с условиями соблюдения социальной дистанции полтора метра и масочного режима.

До конца февраля отменены мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии не принимаются, но музей можно посетить самостоятельно. (16+)

Продолжают работу выставки: «На страже закона в Заполярье» России (до 28 февраля); «Мир вокруг нас» (до 28 февраля); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля); «История семьи - история города» (до 28 февраля); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+)

22 и 24 февраля

Сбор макулатуры, батареек и «крышечек надежды». Можно принести книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Впервые на базе музея будут приниматься батарейки.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)

Кроме того, в группе размещены записи документального фильма «Саамы Кольского полуострова» (Россия, 2013 г.), а также стихов саамской поэтессы Эли Галкиной, которые читает член совета Фонда саамского наследия и развития Нина Афанасьева.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воображаемый атлас» (до 27 февраля); «Белая Арктика» (до 27 февраля); «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля); «Мастера психологического триллера» (до 27 февраля); «Сделано в Японии» (до 27 февраля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 27 февраля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 27 февраля); «Литературный календарь. Февраль» (до 27 февраля); «Север: легенда и быль» (до 27 февраля); «Занимательно об изобретениях» (до 27 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 27 февраля); «Сontemporary art: искусство понимания» (до 27 февраля); «Новые книги - новые встречи» (до 27 февраля); «Встречайте новинки!» (до 27 февраля).

18 февраля - 18.00

«Виниловый вечер» - новый цикл мероприятий, посвященный музыкальным направлениям и уникальной коллекции винила из фонда мурманской научки. На первой встрече гости будут слушать джаз. Жемчужина музыкального собрания - раритетная виниловая пластинка с легендарными композициями Коулмена Хокинса, выпущенная фирмой «Мелодия» в 1957 году. Также будет представлен виниловый диск «Луи Армстронг - Элла Фицджеральд» 1991 года. (12+)

19 февраля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху», в это же время начнётся встреча Мурманского телевизионного клуба, в рамках которого состоится премьерный показ фильма «МОНОЛОГ - Сергей Гронский». Автор идеи и режиссер - Андрей Сычев. (12+)

19 февраля - 15.00

Первая публичная лекция Российского исторического общества в 2022 году «Мурманск в начале войны». Её прочитает журналист, один из авторов книги «Мурманск в огне» Андрей Кирошко. (12+)

19 февраля - 15.30

Встреча любителей коллективного пения «Пойте вместе с нами». Гости услышат и споют новые поморские песни вместе с фольклорной мастерской «Лад» из Междуречья. (12+)

22 февраля

Откроется выставка из фонда редких книг «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля); выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

18-28 февраля

Фотосушка «Мой любимый питомец». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся фотографии, итоги будут подведены на закрытии фотовыставки. (6+)

19 февраля - 12.00

Финансовая игра Drive your life. (6+)

19 февраля - 15.00

Мастер-класс по рисованию «Цветовые эксперименты». (6+)

20 февраля - 12.00

Очередная встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить». (6+)

20 февраля - 13.00

Турнир по чтению вслух «Не бойся - говори». (12+)

20 февраля - 13.00

Мастер-класс по созданию поздравительной открытки. (6+)

20 февраля - 16.00

Встреча с руководителем отдела культуры Мурманской епархии Тимофеем Пискуновым. (6+)

23 февраля - выходной.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 18 февраля - 19.00 #ОткрытаяСцена Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев «Чудо в перьях». (4+) 19 февраля - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам сказок Х.-К. Андерсена «Сказки для принцесс». (5+) 20 февраля - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.-К. Андерсена «Снежная королева». (5+) 20 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 25 февраля - 19.00 Пётр Васильев «Эшелон». (12+) 26 февраля - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) 27 февраля - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+) 27 февраля - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 20 февраля - 14.00 «Когда папа был маленьким». Концерт для детей и их родителей. Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. 20 февраля - 20.00 «Бал во время чумы». По мотивам рассказа Э.По «Маска красной смерти». Музыкальная гостиная. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 18 февраля – 18.00 пгт. Мурмаши «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+) 18 февраля – 19.00 Малая сцена. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+) 23 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 25 февраля – 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 27 февраля – 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 2 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 2 марта - 19.00 г.Полярные зори Женский состав «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+) 3 марта - 12.00 г.Полярные зори «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 3 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 4 марта - 15.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 4 марта - 19.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 5 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 6 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 7 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 8 марта - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 10 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 12 марта - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 13 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 19 февраля - 19.00 «Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+) 20 февраля - 12.00 «Мечта кота Леопольда. Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+) 20 февраля - 19.00 «Туман над заливом». Мурманская история. (12+) 26 февраля - 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 февраля - 12.00 «Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+) 27 февраля - 19.00 «Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) До 21 февраля Сотрудники Дворца приглашают мужчин-военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств принять участие в новом конкурсе «Герои северных широт». Мужчинам предстоит пройти три конкурсных этапа: спортивно-тактическую игру «Пейнтбол», кулинарное состязание и творческое задание. Заявки принимаются до 21 февраля. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «МногоГранность» (до 24 февраля); «Арт-Декор» (до 16 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

18 февраля

Откроется выставка работ членов любительских клубных объединений Мурманской области «Заполярный город». Цикл выставок «КлубОК» (до 20 марта). Экспозиция объединена темой «Заполярный город». Гости увидят работы, выполненные участниками клубов, профессиональными и самодеятельными художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства региона.

19 февраля - 11.00

День открытых дверей клуба вышитой картины «Северяночка», который пройдет в рамках выставки работ членов любительских клубных объединений Мурманской области «Заполярный город». Цикл выставок «КлубОК». (6+)

20 февраля - 13.00

День открытых дверей клуба «Художественная роспись». Для гостей будет проведена экскурсия по выставке, состоится мастер-класс «Изображение пейзажа методом тампонирования». (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

18 и 22 февраля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

18 и 22 февраля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

18 и 22 февраля - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

18 и 22 февраля - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

19 февраля - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

19 февраля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

19 февраля - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

19 февраля - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

19 февраля - 17.00

«Розетта». (12+)

19 февраля - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

19 февраля - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+).

20 февраля - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

20 февраля - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 февраля - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

20 февраля - 16.00

«Зрение». (12+)

20 февраля - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

20 февраля - 18.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

20 февраля - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК