г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Нарисую солнце» (до 27 февраля); «Северный цифрой путь» (до 27 февраля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Выжившие» (до 27 февраля); «Блюдечко с голубой каемкой» (до 27 февраля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

До 1 марта

Сотрудники музея приглашают северян принять участие в творческом конкурсе «Петр Великий. К 350-летию первого российского императора». Темы работ: «Образ Петра Первого в коллекции Русского музея и музеях, на базе которых открыты представительства Государственного Русского музея», «Петр Великий и Санкт-Петербург», «Петр Первый в отечественной и мировой истории». Предусмотрены номинации: «Рисунок», «Плакат», «Стихотворение», «Мультфильм» (анимация, видеоролик). Работы принимаются до 1 марта 2022 года. (6+)

ОНЛАЙН:

22 февраля - 15.00

Онлайн-лекция «Художественная толерантность: ностальгия по эксперту» в рамках цикла встреч и просветительских мероприятий «Поговорим об искусстве». Её проведёт заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея Борис Столяров. (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

23 февраля - выходной день.

Введены ограничения по проведению мероприятий и экскурсий в связи с эпидемиологической ситуацией. До конца февраля отменяются мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии и мероприятия по предварительной записи на этот месяц не принимаются. Музей можно посетить самостоятельно, без экскурсионного обслуживания с условиями соблюдения социальной дистанции полтора метра и масочного режима.

До конца февраля отменены мастер-классы по рисованию, ежедневные экскурсии. Заявки на экскурсии не принимаются, но музей можно посетить самостоятельно. (16+)

Продолжают работу выставки: «На страже закона в Заполярье» России (до 28 февраля); «Мир вокруг нас» (до 28 февраля); «Тропики Заполярья» (до 28 февраля); «История семьи - история города» (до 28 февраля); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+)

22 и 24 февраля

Сбор макулатуры, батареек и «крышечек надежды». Можно принести книги, журналы, в том числе глянцевые, газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. Впервые на базе музея будут приниматься батарейки.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)

Кроме того, в группе размещены записи документального фильма «Саамы Кольского полуострова» (Россия, 2013 г.), а также стихов саамской поэтессы Эли Галкиной, которые читает член совета Фонда саамского наследия и развития Нина Афанасьева.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Воображаемый атлас» (до 27 февраля); «Белая Арктика» (до 27 февраля); «Библиотекарь рекомендует: Дарья Беляева» (до 27 февраля); «Наука в лицах» (до 27 февраля); «Мастера психологического триллера» (до 27 февраля); «Сделано в Японии» (до 27 февраля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 27 февраля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 27 февраля); «Литературный календарь. Февраль» (до 27 февраля); «Север: легенда и быль» (до 27 февраля); «Занимательно об изобретениях» (до 27 февраля); «Возвращение к здоровью? Это возможно» (до 27 февраля); «Сontemporary art: искусство понимания» (до 27 февраля); «Новые книги - новые встречи» (до 27 февраля); «Встречайте новинки!» (до 27 февраля).

22 февраля

Откроется выставка из фонда редких книг «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Работает выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля); выставка норвежского фотографа Торгрима Халвари «100 саамских портретов», которая приурочена к Международному дню саамов (до 28 февраля).

21-28 февраля

Фотосушка «Мой любимый питомец». Каждый посетитель может проголосовать за понравившиеся фотографии, итоги будут подведены на закрытии фотовыставки. (6+)

23 февраля - выходной.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 25 февраля - 19.00 Пётр Васильев «Эшелон». (12+) 26 февраля - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 февраля - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина «Ёлочка с иголочки». (2+) 27 февраля - 11.00 и 13.30 Никита Шмитько, по мотивам румынской сказки «Сказки бабушки Зимы». (4+) 27 февраля - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов «В лесу родилась ёлочка». (2+) 4 марта - 19.00 Открытая сцена. «Три девушки в гневе». (18+) 5 марта - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 5 марта - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 6 марта - 11.00 и 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 6 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 12 марта - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 13 марта - 11.00 и 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 13 марта - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А.Барто. «Барто пожаловать». (3+) 18 марта – 19.00 Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 марта - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 19 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 20 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 20 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 26 марта - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 марта - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Умка». (6+) 27 марта - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 23 февраля - 17.00 «Моцарт и Сальери». Музыкально-драматическая фантазия на тему трагедии А.С. Пушкина. Камерный зал. 26 февраля - 18.00 «Cherchez la femme». Ансамбль «Серенада». Музыкальная гостиная. 27 февраля - 16.00 «Дорожные песни бардов». Проект «БАРД-ВАГОН». Юбилейный тур. Концертный зал. 27 февраля - 19.00 «Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе. 6 марта - 16.00 «Не сотвори себе кумира». Автор-исполнитель Юрий Хабаров (г.Санкт-Петербург). Музыкальная гостиная. 6 марта - 18.00 «Мистический орган». Анна Орлова (орган), Германия. Концертный зал. 7 марта - 14.00 «Путешествие в детство». «Arctic-brass». Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал. 7 марта - 17.00 «Романса трепетный орнамент». Камерный зал. 8 марта - 17.00 «Любовные истории». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал. 12 марта - 18.00 Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал. 13 марта - 11.00 «Милой мамочке». Концерт для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. 13 марта - 17.00 «Музыкальные открытия Вены». Фестиваль «Музыкальное приношение». «SHEPHERD TRIO». Концертный зал. 19 марта - 18.00 «Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал. 20 марта - 17.00 «Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал. 20 марта - 19.00 «Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе. 27 марта - 17.00 «Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 23 февраля – 19.00 «Пушкинская карта». «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 25 февраля – 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 27 февраля – 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 2 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 2 марта - 19.00 г.Полярные зори Женский состав «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+) 3 марта - 12.00 г.Полярные зори «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 3 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 4 марта - 15.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 4 марта - 19.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 5 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 6 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 7 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 8 марта - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 10 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 12 марта - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 13 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 26 февраля - 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+) 27 февраля - 12.00 «Морозко». Ю. Сергиенко. Зимняя сказка. (6+) 27 февраля - 19.00 «Кто-то должен уйти». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) До 21 февраля Сотрудники Дворца приглашают мужчин-военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств принять участие в новом конкурсе «Герои северных широт». Мужчинам предстоит пройти три конкурсных этапа: спортивно-тактическую игру «Пейнтбол», кулинарное состязание и творческое задание. Заявки принимаются до 21 февраля.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «МногоГранность» (до 24 февраля); «Арт-Декор» (до 16 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря); выставка работ членов любительских клубных объединений Мурманской области «Заполярный город». Цикл выставок «КлубОК» (до 20 марта).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

22 февраля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

22 февраля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

22 февраля - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

22 февраля - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК