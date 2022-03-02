г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка одной картины, посвященная 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

2 марта

Откроется выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А. С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко «Поэты России» (до 10 апреля). Посетители увидят 11 портретов русских поэтов, составляющих гордость русской литературы.

3 марта

Начнёт работу выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля). Гостей ждёт большая инсталляция по пьесе Шекспира «Гамлет» (12+), живописные и графические произведения, скульптура, исторические материалы.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Г. А. В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря 2022 года); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря 2022 года).

2 марта

Откроется выставка «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая). Посетители увидят живопись, графику, декоративно-прикладное искусство из собрания музея - работы профессиональных и самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства.

3 марта

Начнёт работу экспозиция, посвященная 85-летию графика, живописца, члена Союза художников СССР Татьяны Ковригиной (до 24 апреля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).

ОНЛАЙН:

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+).

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Открыта выставка артефактов времен Великой Отечественной войны (до 15 мая).

3 марта - 11.00

Открытие выставки «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля). Экспозиция посвящена не только литературным юбилеям писателей Норвегии (П. К. Асбьернсен, Т. Эгнер), Финляндии (Р. Ниемеля), Швеции (А. Линдгрен), но и достопримечательностям, выдающимся людям этих стран. Один из разделов выставки будет посвящен коренному народу саами, живущему на севере Финляндии, Норвегии и Швеции.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 4 марта - 19.00 Открытая сцена. «Три девушки в гневе». (18+) 5 марта - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Колобок». (4+) 5 марта - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Телефон». (3+) 6 марта - 11.00 и 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 6 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 12 марта - 11.00 и 13.30 Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+) 12 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 13 марта - 11.00 и 13.30 Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+) 13 марта - 15.30 и 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А.Барто. «Барто пожаловать». (3+) 18 марта – 19.00 Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 марта - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 19 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 20 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 20 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 26 марта - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 марта - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Умка». (6+) 27 марта - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 6 марта - 16.00 «Не сотвори себе кумира». Автор-исполнитель Юрий Хабаров (г.Санкт-Петербург). Музыкальная гостиная. 6 марта - 18.00 «Мистический орган». Анна Орлова (орган), Германия. Концертный зал. 7 марта - 14.00 «Путешествие в детство». «Arctic-brass». Руководитель Сергей Горбатюк. Концертный зал. 7 марта - 17.00 «Романса трепетный орнамент». Камерный зал. 8 марта - 17.00 «Любовные истории». Квартет «АРТ СИНЕМА». Концертный зал. 12 марта - 18.00 Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал. 13 марта - 11.00 «Милой мамочке». Концерт для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. 13 марта - 17.00 «Музыкальные открытия Вены». Фестиваль «Музыкальное приношение». «SHEPHERD TRIO». Концертный зал. 19 марта - 18.00 «Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал. 20 марта - 17.00 «Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал. 20 марта - 19.00 «Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе. 27 марта - 17.00 «Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 2 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 2 марта - 19.00 г.Полярные зори Женский состав «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в 1 действии. (6+) 3 марта - 12.00 г.Полярные зори «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 3 марта - 19.00 «Научи меня жить». Гастроли (г. Москва). Моноспеклакль. (16+) 4 марта - 15.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 4 марта - 19.00 г.Заполярный «Прибайкальская кадриль». Премьера. (16+) 5 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 6 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 7 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 8 марта - 19.00 «...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 10 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+) 12 марта - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 13 марта - 19.00 «Пушкинская карта» «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 5 марта – 19.00 «Призрак замка К*». Трагикомедия по мотивам рассказа О. Уайльда «Кентервильское приведение». (12+) 6 марта – 15.00 Премьера. «Любовь». Свадебная история с оркестром. Малая сцена. (12+) 12 марта – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+) 13 марта – 12.00 «Приключения Буратино». А Шарапко, по мотивам сказки А. Толстого. (6+) 13 марта – 19.00 «Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+) 19 марта – 19.00 «Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+) 20 марта – 12.00 «Кот в сапогах». Н. Шувалов, сказка. (6+) 20 марта – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+) 26 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 12.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 6 марта - 14.00 В преддверии этого замечательного события в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова состоится концерт, посвященный Международному женскому Дню. В этот день на сцену выйдут юные артисты из детских самодеятельных коллективов заполярной «Кировки». Участники ансамблей подарят представительницам прекрасного пола хореографические, вокальные и цирковые номера, положительные эмоции и хорошее настроение. 7 марта - 16.00 Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится концерт «Весна идёт, весне дорогу!» клуба авторской песни «Пять углов». Весна – пора пробуждения природы, праздничное, восторженное состояние души и попытка начать что-то новое. Пожалуй, нет человека, который не любил бы весну. Ведь именно в это время года так хочется гулять по улицам, смеяться, радоваться жизни, заново влюбиться, надеть яркий шарфик и дышать полной грудью! Специально для тех, кто влюблен в весну участники клуба «Пять углов» подготовили свой концерт, где гости «Кировки» услышат подборку весенних песен: «Март» (Р.Другалёв), «Ночной разговор» (Н.Колычев, муз. А. Базанов), «Ждущая» (И.Поливцева, муз. А. Базанов), «Пристань» (В.Попов), «Говорите, я молчу» (А. Дольский), «Моя звезда» (И.Аненский), «Весеннее танго» (Л.Иванова, муз. В. Миляев ) и многие другие. 12 марта - 18.00 Состоится показ спектакля «Враг народа», который мурманчанам представят актеры Арктического театра. Написанная почти 140 лет назад пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена, как и полагается хорошей литературе, существует вне времени и остается острой, несмотря на прошедшие года. В маленьком норвежском курортном городке построена водолечебница, которая тут же становится центром притяжения туристов со всей Скандинавии. Городок расцветает. Однако его безмятежному будущему угрожает курортный врач Томас Стокман, который обнаруживает серьезную ошибку, допущенную при строительстве водолечебницы. В решение проблемы вовлечены не только мэр, городской совет и общественность, но также и зрители спектакля, которые высказываются здесь и сейчас. 20 марта - 14.00 Состоится концерт «Весна – красна! Приди весна!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год. На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения. 26 марта - 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Арт-Декор» (до 16 марта); «Под кистью распускаются цветы» (до 17 марта); фотовыставка Дмитрия Дешевых, Александра Меркушева, Виталия Новикова, Ирины Прокопчук и Александра Рогачева «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Заполярный город» (до 20 марта); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря 2022 года).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК