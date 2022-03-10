АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: выставка членов Академии Бессмертных Художников и других художников «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); выставка Марии Тюлюновой «Цветы и другие истории» (до 10 апреля).
10 марта - 12.00
Интерактивная экскурсия «Жанры живописи» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII-XXI веков». (6+)
До 18 марта
Стартовала акция «Следуй за мной в музей». Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: экспозиция, посвященная 85-летию графика, живописца, члена Союза художников СССР Татьяны Ковригиной (до 24 апреля); «Г.А.В. ТРАУГОТ» (до 13 марта); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 16 марта); «История семьи - история города» (до 16 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).
ОНЛАЙН:
Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+).
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля); «За кулисами детства» (до 23 марта).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Открыта выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля). Экспозиция посвящена не только литературным юбилеям писателей Норвегии (П. К. Асбьёрнсен, Т. Эгнер), Финляндии (Р. Ниемеля), Швеции (А. Линдгрен), но и достопримечательностям, выдающимся людям этих стран. Один из разделов выставки будет посвящен коренному народу саами, живущему на севере Финляндии, Норвегии и Швеции.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
12 марта - 11.00 и 13.30
Андрей Усачёв «По разным странам с балаганом». (4+)
12 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
13 марта - 11.00 и 13.30
Петер Асбьёрнсен и Йорген Му. «Королевские зайцы». (4+)
13 марта - 15.30 и 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А.Барто. «Барто пожаловать». (3+)
18 марта – 19.00
Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 марта - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
19 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
20 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
20 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
26 марта - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
27 марта - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
12 марта - 18.00
Аарон Майерс (вокал), США и трио Сергея Васильева. Фестиваль «Музыкальное приношение». Концертный зал.
13 марта - 11.00
«Милой мамочке». Концерт для малышей. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
13 марта - 17.00
«Музыкальные открытия Вены». Фестиваль «Музыкальное приношение». «SHEPHERD TRIO». Концертный зал.
19 марта - 18.00
«Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал.
20 марта - 17.00
«Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал.
20 марта - 19.00
«Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.
27 марта - 17.00
«Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
10 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Премьера. Малая сцена. (16+)
12 марта - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
13 марта - 19.00
«Пушкинская карта»
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)
25 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)
26 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
27 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)
30 марта - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
31 марта - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
12 марта – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)
13 марта – 12.00
«Приключения Буратино». А Шарапко, по мотивам сказки А. Толстого. (6+)
13 марта – 19.00
«Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+)
19 марта – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
20 марта – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалов, сказка. (6+)
20 марта – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+)
26 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 12.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
12 марта - 18.00
Состоится показ спектакля «Враг народа», который мурманчанам представят актеры Арктического театра. Написанная почти 140 лет назад пьеса норвежского драматурга Генрика Ибсена, как и полагается хорошей литературе, существует вне времени и остается острой, несмотря на прошедшие года. В маленьком норвежском курортном городке построена водолечебница, которая тут же становится центром притяжения туристов со всей Скандинавии. Городок расцветает. Однако его безмятежному будущему угрожает курортный врач Томас Стокман, который обнаруживает серьезную ошибку, допущенную при строительстве водолечебницы. В решение проблемы вовлечены не только мэр, городской совет и общественность, но также и зрители спектакля, которые высказываются здесь и сейчас.
20 марта - 14.00
Состоится концерт «Весна – красна! Приди весна!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год. На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения.
26 марта - 15.00
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни.
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Выставка мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева «Дуальность».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Арт-Декор» (до 16 марта); «Под кистью распускаются цветы» (до 17 марта); «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Заполярный город» (до 20 марта); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
10 марта - 15.00
Экскурсия по выставке «Заполярный город». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
10 марта - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
10 марта - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
10 марта - 18.30
«Зрение». (12+)
10 марта - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Живопись Ивана Ворона» (до 20 марта); «Вальс цветов» (до 7 апреля); выставка графики Оксаны Короленко, Татьяны Болтушкиной и Татьяны Шороховой (до 24 марта); «Красота по-советски» (до 3 апреля).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.КОЛА
В музее истории города работает выставка «Каменная летопись кольских саамов» (до 28 марта).
г.Кола, ул.Победы, 7. Музей истории г.Кола.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта), «Смешанные чувства» (до 7 апреля) и «История города и флота» (до 30 апреля).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Дмитрия Дулича «Военные канатные дороги противника. Боевой опыт применения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает выставка оленегорского художника Владимира Смазнова «Очарованья миг» (до 9 апреля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В группе ЦКиД «ВКонтакте» размещены: мастер-класс по созданию подарка для папы «Фоторамка», документальный фильм «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 20-летнему юбилею фестиваля солдатской песни. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» начался конкурс «65 творческих лет», посвященный предстоящему юбилею ДК. Необходимо сделать поздравительную открытку из любых материалов (карандаш, фломастер, гуашь, бусины и пр.), техника исполнения, размер, вид и форма не имеет значения. Работы принимаются до 13 марта. (6+)
г.АПАТИТЫ
10 марта - 12.00
Деловая игра по профориентации «Атлас профессий». В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет профориентационная игра для старшеклассников, которая направлена на расширение кругозора ребят в области мира профессий, пробуждение интереса к содержательным сторонам профессиональной деятельности. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
10 марта - 16.00
Арт-студия «Хобби-микс». Библиотека семейного чтения приглашает детей на занятие в арт-студии «Хобби-микс», где ребята научатся мастерить объёмную поделку «Бабочка». (6+)
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».
10 марта - 17.30.
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить арт-студию «Брусничка». Ребята прослушают литовскую сказку «Как старик на зайце верхом ехал» и посетят мастер–класс «Зайчик». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
10 марта - 18.00
Центральная библиотека приглашает на встречу «Осторожно, мошенники!». Специалисты Сбербанка расскажут, как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи средств с банковской карты, о распространённых способах кражи денег у граждан и методах борьбы с ними, а также о распространившихся случаях мошеннических действий, связанных с неправомерным использованием имени Сбербанка. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
11 марта - 15.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет командная игра «Битва хакеров» для школьников, направленная на профилактику кибербуллинга. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
11 марта - 17.00
В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдёт мастер-класс «Основы Instagram». Волонтёры библиотеки расскажут участникам, как оформлять профиль и ленту в Инстаграме, чтобы получать всё больше новых комментариев и лайков, зачем нужны хештеги и как ими пользоваться. (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
11 марта - 17.00
Библиотека на Пушкина приглашает ребят 6-12 лет на творческий мастер-класс по рисованию 3D-ручками. Участники создадут украшение для одежды – брошь «Стрекоза». Занятие проводится по предварительной записи по тел. +7900 943-87-37 либо в группе VK. https.//vk.com/apatitylibr
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 марта - 12.00-15.00
Центральная библиотека приглашает на выставку-ярмарку фиалок, глоксиний, бегоний, стрептокарпусов, пеларгоний. На выставке можно полюбоваться цветущими растениями, а понравившиеся – купить. (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 марта - 13.00
Встреча активных семей «FamilyTime». В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча активных семей города. Для родителей был проведён мастер-класс по плетению из бумажной лозы. (16+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
12 марта - 15.00
«Академия субботних знаний» детско-юношеской библиотеке приглашает ребят на познавательное занятие «Изобретение бумаги». Участники узнают, когда и где была изобретена бумага, какие у нее свойства, а также примут участие в опыте «Сильная бумага». (6+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
12 марта - 15.00
Городская детско-юношеская библиотека совместно с волонтерами проведут на улице Дзержинского акцию «Потребитель, знай свои права!». Волонтёры напомнят прохожим об основных положениях закона РФ «О защите прав потребителей», расскажут, как научиться грамотно вести себя в типичных потребительских ситуациях. Ребята раздадут горожанам памятки «Грамотный потребитель». (12+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
12 марта - 15.00
«Школа диабета» Центральной городской библиотеки приглашает на встречу по теме «Диагностика сахарного диабета. Определение уровня глюкозы в крови с помощью глюкометра». Участников научат пользоваться компактными глюкометрами, правильно вести дневник наблюдений за своим состоянием, чтобы выводы оказались правильными и полезными для дальнейшего лечения. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 марта - 17.00
Сектор художественной и детской литературы ЦГБ приглашает детей посетить студию чтения «КниГав». Ребята прочитают собаке книгу по ролям, отгадают загадки и ответят на вопросы викторины «Собаки в литературе». (6+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
12 марта - 17.00
Игротека «GamesDay». В молодёжном пространстве «СОПКИ» детско-юношеской библиотеки пройдет встреча любителей словесной игры «Крокодил». Участники встречи научатся играть в игру, построенную на ассоциативном мышлении и посоревнуются в умении строить логические цепочки. (18+)
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС Городская детско-юношеская библиотека.
12 марта - 18.00
Центральная библиотека приглашает горожан на мастер-класс по изготовлению игрушки-тигренка в технике сухого валяния. Для участия в мастер-классе необходимо принести. шерсть оранжевого цвета, немного чёрной, белой, (глазки для тигрёнка), иглы №36 (грубые) и № 40 (тонкие), губку, клей «Момент-кристалл» прозрачный, моно-нить или тонкую леску, иглу для закрепления усов, две монетки. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
13 марта - 12.00
Клуб «Цветоводы Хибин». Библиотека на Пушкина приглашает на очередную встречу в клубе «Цветоводы Хибин» на тему «Душистые многолетние и однолетние растения у нас в саду». Научные сотрудники ПАБСИ КНЦ РАН Святковская Е.А. и Тростенюк Н.Н. расскажут об особенностях выращивания и ухода за душистыми многолетними и однолетними растениями на северной даче. (12+)
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
13 марта - 15.00
В городской детско-юношеской библиотеке пройдёт занятие в литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Дети познакомятся с книгой Маши Рубасовой «Шёл по городу Луна» и примут участие в мастер-классе по рисованию акварелью звёздного неба.
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».
ОНЛАЙН:
В ГДК стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица - 2022». Она должна соответствовать народным традициям, быть высотой не менее 1,5 метра, иметь устойчивую подставку. (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены записи: воспоминания Татьяны Дмитриевны Огоньковой о блокадном детстве «Дети войны и Победы».
Там же работают рубрики: «Изучаем саамский язык», «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+)
13 марта
В Детской школе им. Л.М. Буркова в дистанционном формате состоится ХII открытый городской конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианного и хорового отделений ДМШ и ДШИ «Северное сияние». Конкурс является учебно-методическим мероприятием, способствует пропаганде классической и современной музыки, расширению кругозора учащихся, воспитанию художественного вкуса, совершенствованию учебного репертуара, стимулирует рост технического, исполнительского и педагогического мастерства. Организаторы конкурса выражают надежду на укрепление творческих связей между учащимися и преподавателями фортепианных и хоровых отделений ДМШ и ДШИ, на расширение профессиональной ориентации среди выпускников учреждений дополнительного образования.
Задачи конкурса. выявлять одаренных детей, способствовать росту и развитию творческой индивидуальности учащихся, дать возможность всем желающим добиться успехов в музыкальном соревновании и научиться творчески общаться в музыкальной среде. Цели конкурса. популяризация детского фортепианного исполнительства, пропаганда классической и современной музыки, распространение передового педагогического опыта.
Дата проведения конкурса. 13 марта 2022 года. Результаты. на странице ДМШ им. Л.М. Буркова: https.//vk.com/dmshburkovaapatity
До 21 марта
В сообществе ГДК «ВКонтакте» началась акция «Лес, полный чудес», проводимая в рамках Международного дня леса. Нужно нарисовать лес, в котором вы гуляете, собираете грибы и ягоды или даже встречаете сказочных жителей. Работы принимаются до 21 марта. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работает выставка детских рисунков «Сказки северного сияния» (до 15 марта). Там же можно познакомиться с экспозицией «Интерьерное искусство как способ самовыражения» (до 25 марта). Открыт конкурс-выставка художественно-прикладного творчества «АРТ-галерея» (до 25 марта).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» вы найдёте видео «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Можно ли избавиться от вредных привычек», «Страна Закония». (12+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
пгт.НИКЕЛЬ
В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея.
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
г.КОВДОР
В ГДК работают выставки: «Весна идёт! Весне дорогу!» (до 10 марта).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещён очередной выпуск программы «Культурная Россия», посвященный Александровской слободе, а также тест на знание фактов о белом медведе. (6+)