АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
Стартовала акция «Следуй за мной в музей» (0+). Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз.
16 марта - 12.00
Интерактивная экскурсия «Жанры живописи» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII - XXI веков». (6+)
17 марта - 15.00
Мастер-класс по изготовлению цветочного украшения в технике оплавленные лепестки «Прикосновение нежности». (12+)
До 18 марта
Стартовала акция «Следуй за мной в музей». Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 16 марта); «История семьи - история города» (до 16 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 16 марта).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+).
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).
17 марта - 19.30
Разговор о несерьёзных вещах с серьёзными людьми состоится 17 марта в сети Информационных центров по атомной энергии. Public Talk «Города на проводе: мемология» в формате телемоста соединит три города: Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург. Мурманск представит блогер Дмитрий Качалов, который приоткроет завесу тайны и объяснит, из чего состоит формула мема, который понравится нужной целевой аудитории, что помогает мему распространиться по всему Интернету и как создать запоминающуюся смешную картинку. Про тонкости региональных мемов из Санкт-Петербурга расскажет Валерий Ефремов – доктор филологических наук, профессор и заведующий кафедрой русского языка Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Он выделит лингвистические характеристики мемов и пояснит, как сплав текста и визуального образа создаёт комический эффект. О чём на самом деле пишут британские учёные и как нам понимать научные мемы, объяснит Валериан Юров, PhD Университета Колумбия-Миссури (США), кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. Канта.
В перерывах между выступлениями спикеров зрителям будет предложено разгадать смысл различных научных мемов, а также попытаться определить их региональную принадлежность. Кроме того, в каждом городе у зрителей будет возможность задать вопросы спикерам из других городов и проголосовать за самый смешной мем вечера. По окончании вечера каждый зритель получит сертификат о прохождении основ мемологии и узнает секрет создания успешного мема.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/1958789/
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Открыта выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля). Экспозиция посвящена не только литературным юбилеям писателей Норвегии (П. К. Асбьёрнсен, Т. Эгнер), Финляндии (Р. Ниемеля), Швеции (А. Линдгрен), но и достопримечательностям, выдающимся людям этих стран. Один из разделов выставки будет посвящен коренному народу саами, живущему на севере Финляндии, Норвегии и Швеции.
17 марта - 10.00
Открытие комплексной тематической выставки «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России. В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Особое место занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги, созданные в номинации «Мой сильный маленький народ». Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков. (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
18 марта – 19.00
Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+)
19 марта - 11.00 и 13.30
Корней Чуковский. «Бармалей». (4+)
19 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
20 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
20 марта - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
26 марта - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
27 марта - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
19 марта - 18.00
«Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал.
20 марта - 17.00
«Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал.
20 марта - 19.00
«Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе.
27 марта - 17.00
«Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
25 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)
26 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
27 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)
30 марта - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
31 марта - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
19 марта – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
20 марта – 12.00
«Кот в сапогах». Н. Шувалов, сказка. (6+)
20 марта – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+)
26 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 12.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
15 марта – 12.45
Министр культуры Ольга Обухова примет участие в работе круглого стола «Зачем нам волонтёры культуры?». Мероприятие пройдет в рамках регионального обучающего воркшопа для руководителей волонтёрских центров «Волонтёры культуры: создаём сообщество вместе».
В числе спикеров: Чибис Евгения Владимировна – руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области; Брилин Максим Олегович – главный специалист отдела по развитию добровольческого движения государственного областного бюджетного учреждения молодёжной политики «Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодежных движений»; Фролова Дарья Юрьевна (г. Рязань) – заведующий сектором проектной деятельности отдела организационно-методической деятельности государственного бюджетного учреждения культуры «Библиотека имени Горького»; Заболотских Наталья Владимировна (г. Петрозаводск) – сотрудник отдела развития и проектной деятельности Национального музея Республики Карелия.
20 марта - 14.00
Состоится концерт «Весна – красна! Приди весна!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год. На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения.
26 марта - 15.00
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни.
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Выставка мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева «Дуальность» (до 22 марта).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Арт-Декор» (до 16 марта); «Под кистью распускаются цветы» (до 17 марта); «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Заполярный город» (до 20 марта); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
16 марта - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Птицы весны». (6+)
17 марта - 15.00
Экскурсия по выставке «Заполярный город». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
15 марта - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
15 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
15 марта - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
15 марта - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
16 марта - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
16 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
16 марта - 18.30
«Розетта». (12+)
16 марта - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Живопись Ивана Ворона» (до 20 марта), «Графика Оксаны Короленко, Татьяны Болтушкиной и Татьяны Шороховой» (до 24 марта), «Красота по-советски» (до 3 апреля), «Вальс цветов» (до 7 апреля).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.КОЛА
В музее истории города работает выставка «Каменная летопись кольских саамов» (до 28 марта).
г.Кола, ул.Победы, 7. Музей истории г.Кола.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
п.Зверосовхоз
В ДК продолжает работу выставка работ «Женский образ» клуба «Палитра» (до 19 марта).
п.Зверосовхоз, ул.Зелёная, 14. Дом культуры.
До 20 марта
Проходит открытый дистанционный конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Цветущая весна» (до 20 марта).
п.Зверосовхоз, ул.Зелёная, 14. Дом культуры.
ОНЛАЙН:
15 марта - 12.00
Онлайн-викторина «Цифровые финансовые услуги». Группа ДК «ВКонтакте». (12+)
п.Зверосовхоз, ул.Зелёная, 14. Дом культуры.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В городском историко-краеведческом музее продолжают работу выставки: «Юбилей собирает друзей» (до 20 марта), «Сумма разностей» (до 22 марта), «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта), «Смешанные чувства» (до 7 апреля) и «История города и флота» (до 30 апреля).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Дмитрия Дулича «Военные канатные дороги противника. Боевой опыт применения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает выставка оленегорского художника Владимира Смазнова «Очарованья миг» (до 9 апреля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В группе ЦКиД «ВКонтакте» размещены: мастер-класс по созданию подарка для папы «Фоторамка», документальный фильм «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 20-летнему юбилею фестиваля солдатской песни. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В ДК продолжает работу выставка учениц студии «Вдохновение».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» начался конкурс «65 творческих лет», посвященный предстоящему юбилею ДК. Необходимо сделать поздравительную открытку из любых материалов (карандаш, фломастер, гуашь, бусины и пр.), техника исполнения, размер, вид и форма не имеет значения. Работы принимаются до 13 марта. (6+)
г.АПАТИТЫ
В Городском ДК продолжают работу выставки «Женщины и цветы» (до 10 апреля) и «Россия - щедрая душа!» (до 20 марта).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В ГДК стартовал конкурс на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица - 2022». Она должна соответствовать народным традициям, быть высотой не менее 1,5 метра, иметь устойчивую подставку. (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены записи: воспоминания Татьяны Дмитриевны Огоньковой о блокадном детстве «Дети войны и Победы».
Там же работают рубрики: «Изучаем саамский язык», «Сказка идёт к вам в гости», «Мультвикторина», «Читаем сказки дома». (6+)
До 21 марта
В сообществе ГДК «ВКонтакте» началась акция «Лес, полный чудес», проводимая в рамках Международного дня леса. Нужно нарисовать лес, в котором вы гуляете, собираете грибы и ягоды или даже встречаете сказочных жителей. Работы принимаются до 21 марта. (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работает выставка детских рисунков «Сказки северного сияния» (до 15 марта).
Там же можно познакомиться с экспозициями выставки «Интерьерное искусство как способ самовыражения» (до 25 марта), конкурса-выставки художественно-прикладного творчества «АРТ-галерея» (до 25 марта) и фотовыставки «Трогательная ферма» (до 31 марта).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» вы найдёте видео «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Можно ли избавиться от вредных привычек», «Страна Закония». (12+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности - на сайте ДК «Металлург». (6+)
пгт.НИКЕЛЬ
В историко-краеведческом музее Печенгского района работает выставка саамского рукоделия «Северный калейдоскоп» (до 28 февраля). В экспозиции представлены работы саамских мастеров из фондов ГОБУ «Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества» и музея.
пгт.Никель, Печенгская ул., 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
г.КОВДОР
В фойе городского Дворца культуры по 26 марта проходят мини-выставки «Широкая Масленица» и «Красота весны», посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещён очередной выпуск программы «Культурная Россия», посвященный Александровской слободе, а также тест на знание фактов о белом медведе. (6+)