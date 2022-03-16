г.МУРМАНСК

18 марта – 14.00

На площади Пять Углов пройдёт мероприятие, посвященное Дню воссоединения Крыма с Россией. Свои выступления представят участники творческих коллективов учреждений города.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

Стартовала акция «Следуй за мной в музей» (0+). Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз.

16 марта - 12.00

Интерактивная экскурсия «Жанры живописи» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVIII - XXI веков». (6+)

17 марта - 15.00

Мастер-класс по изготовлению цветочного украшения в технике оплавленные лепестки «Прикосновение нежности». (12+)

До 18 марта

Стартовала акция «Следуй за мной в музей». Все желающие могут сделать снимки на фоне картин, разместить их в «Инстаграме» с хештегом #следуйзамнойвмузей и отметить на фото официальный аккаунт музея @artmus_murman. Акция продлится до 18 марта. Победитель получит приз. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

Работают бесконтактные игровые программы: «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (12+).

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

17 марта - 19.30

Разговор о несерьёзных вещах с серьёзными людьми состоится 17 марта в сети Информационных центров по атомной энергии. Public Talk «Города на проводе: мемология» в формате телемоста соединит три города: Мурманск, Калининград и Санкт-Петербург. Мурманск представит блогер Дмитрий Качалов, который приоткроет завесу тайны и объяснит, из чего состоит формула мема, который понравится нужной целевой аудитории, что помогает мему распространиться по всему Интернету и как создать запоминающуюся смешную картинку. Про тонкости региональных мемов из Санкт-Петербурга расскажет Валерий Ефремов – доктор филологических наук, профессор и заведующий кафедрой русского языка Российского Государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Он выделит лингвистические характеристики мемов и пояснит, как сплав текста и визуального образа создаёт комический эффект. О чём на самом деле пишут британские учёные и как нам понимать научные мемы, объяснит Валериан Юров, PhD Университета Колумбия-Миссури (США), кандидат физико-математических наук, доцент-исследователь Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ им. И. Канта.

В перерывах между выступлениями спикеров зрителям будет предложено разгадать смысл различных научных мемов, а также попытаться определить их региональную принадлежность. Кроме того, в каждом городе у зрителей будет возможность задать вопросы спикерам из других городов и проголосовать за самый смешной мем вечера. По окончании вечера каждый зритель получит сертификат о прохождении основ мемологии и узнает секрет создания успешного мема.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/1958789/

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Открыта выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля). Экспозиция посвящена не только литературным юбилеям писателей Норвегии (П. К. Асбьёрнсен, Т. Эгнер), Финляндии (Р. Ниемеля), Швеции (А. Линдгрен), но и достопримечательностям, выдающимся людям этих стран. Один из разделов выставки будет посвящен коренному народу саами, живущему на севере Финляндии, Норвегии и Швеции.

17 марта - 10.00

Открытие комплексной тематической выставки «Краски народов России», которая организована в рамках Года культурного наследия народов России. В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Особое место занимают работы лауреатов Международного конкурса детской рукописной книги, созданные в номинации «Мой сильный маленький народ». Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 18 марта – 19.00 Открытая сцена. Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Романса трепетные звуки». (12+) 19 марта - 11.00 и 13.30 Корней Чуковский. «Бармалей». (4+) 19 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 20 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) 20 марта - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 26 марта - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 марта - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Умка». (6+) 27 марта - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 19 марта - 18.00 «Сплошное сердце». Музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству В. Маяковского. Камерный зал. 20 марта - 17.00 «Музыкальные столицы Европы. Лейпциг – Москва – Париж». Алексей Шмитов (орган), Москва. Концертный зал. 20 марта - 19.00 «Primavera de amor». Ансамбль «Ударная компания». Арт-кафе. 27 марта - 17.00 «Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 19 марта – 19.00 «Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+) 20 марта – 12.00 «Кот в сапогах». Н. Шувалов, сказка. (6+) 20 марта – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+) 26 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 12.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 20 марта - 14.00 Состоится концерт «Весна – красна! Приди весна!» ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки». С каждым днём в северном Мурманске становится всё светлее и солнечнее, а это значит, что скоро и в Заполярье придёт весна. Настроение от этой мысли улучшается, хочется петь, танцевать, заряжать окружающих своей положительной энергией и счастьем. Так и «Горенка» с «Потешенками» готовы поделиться успехами, которых достигли за прошедший год. На концерте гости «Кировки» узнают про календарный праздник Сороки, поиграют в народные игры, научатся народным танцам, а участники коллективов исполнят для всех собравшихся лирические, обрядовые, плясовые народные и авторские песни. Дети готовятся к концерту и ждут всех, чтобы подарить частичку своего хорошего настроения. 26 марта - 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни. Центр современного искусства «21А» (г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58) Выставка мурманских художников Марии Михайленко и Юрия Шачнева «Дуальность» (до 22 марта). Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Под кистью распускаются цветы» (до 17 марта); «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Заполярный город» (до 20 марта); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

16 марта - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Птицы весны». (6+)

17 марта - 15.00

Экскурсия по выставке «Заполярный город». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

16 марта - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

16 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

16 марта - 18.30

«Розетта». (12+)

16 марта - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК