АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
24 марта - 15.00
Мастер-класс по изготовлению цветочного украшения в технике оплавленные лепестки «Прикосновение нежности». (12+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: живопись и графика Фёдора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь» (до 17 апреля); «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 26 марта); «История семьи - история города» (до 26 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 26 марта).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
Работают бесконтактные игровые программы «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (16+)
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д.Н. Кайгородов» (до 30 апреля).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Открыта комплексная тематическая выставка «Краски народов России». В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков.
В библиотеке продолжает работу выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 марта - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
27 марта - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
27 марта - 17.00
«Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
25 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)
26 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
27 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)
30 марта - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
31 марта - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
26 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 12.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
В фойе Дворца продолжает работу выставка «Дом там, где мы» саамского художника Якова Яковлева (до 17 апреля).
26 марта - 15.00
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён очередной выпуск рубрики «Переходим на личности». Гость - ведущий методист по фольклору, хормейстер ансамбля народной песни «Горенка» Юлия Серова. (6+)
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Продолжает работу выставка «Дуальность» (до 22 марта).
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Цвета Арктики» (ГДЦ «Арктика», до 23 марта); выставка творческих работ Антонины Карабановой «В память о человеке, любящем Север» (до 7 апреля).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
23 марта - 16.00
Экскурсия по выставке «Заполярный город». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
23 марта - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
23 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
23 марта - 18.30
«Розетта». (12+)
23 марта - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Графика Оксаны Короленко, Татьяны Болтушкиной и Татьяны Шороховой» (до 24 марта), «Красота по-советски» (до 3 апреля), «Вальс цветов» (до 7 апреля).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.КОЛА
В музее истории города работает выставка «Каменная летопись кольских саамов» (до 28 марта).
г.Кола, ул.Победы, 7. Музей истории г.Кола.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжают работу выставки: «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта), «Смешанные чувства» (до 7 апреля) и «История города и флота» (до 30 апреля).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
23 марта
Начнут работу выставки живописи и графики участников студии изобразительного искусства «Ультрамарин» «Вместе» (до 24 апреля) и живописи Ивана Ворона «Обрывки времени» (до 24 апреля). (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Дмитрия Дулича «Военные канатные дороги противника. Боевой опыт применения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает выставка оленегорского художника Владимира Смазнова «Очарованья миг» (до 9 апреля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В группе ЦКиД «ВКонтакте» размещены: мастер-класс по созданию подарка для папы «Фоторамка», документальный фильм «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», посвященный 20-летнему юбилею фестиваля солдатской песни. (6+)
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В ДК продолжает работу выставка учениц студии «Вдохновение».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
24 марта - 19.00
Творческий вечер «Меж двух небес...» писателя, поэта, барда, члена Союза писателей России, члена Тверского содружества писателей Владимира Юринова. (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.АПАТИТЫ
В Городском ДК продолжает работу выставка «Женщины и цветы» (до 10 апреля).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
24 марта - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
24 марта - 14.00
«Хорошие фильмы». (6+)
24 марта - 16.00
«Хорошие фильмы. Викторина». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работают выставки: «Интерьерное искусство как способ самовыражения» (до 25 марта), конкурса-выставки художественно-прикладного творчества «АРТ-галерея» (до 25 марта), и «Трогательная ферма» (до 31 марта).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
23 марта - 12.00
Интерактивный кукольный спектакль «Девочка-варежка». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
23 марта - 14.00
Молодёжный поэтический вечер «Поэзией едины». (12+)
24 марта - 10.30
Мастер-класс «Кукла-марионетка» и познавательно-развлекательная программа «Где мы с тобой актёры». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
24 марта - 19.00
Комедийный спектакль «Нюра Чапай». (16+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» вы найдёте видео «Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты», «Можно ли избавиться от вредных привычек», «Страна Закония». (12+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности - на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
В фойе городского Дворца культуры по 26 марта проходят мини-выставки «Широкая Масленица» и «Красота весны», посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещён очередной выпуск программы «Культурная Россия», посвященный Александровской слободе, а также тест на знание фактов о белом медведе. (6+)