г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

25 марта - 12.00

Интерактивное мероприятие для детей «Под созвездием Большой Медведицы». (6+)

26 марта - 16.00

Тематическое мероприятие «Весеннее пробуждение». (6+)

31 марта - 12.00

Музейный урок «Группа «Арктика». Гости узнают о художественном освоении северных просторов. Творческое наследие группы «Арктика» стало иллюстративным и историческим материалом, повествующим о развитии исследования полярных земель. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Путешествие длиною в жизнь» (до 17 апреля); «Точка росы-2022» (до 18 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

26 марта - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «В гостях у Федоры Егоровны», приуроченное к 140-летию Корнея Чуковского. (6+)

27 марта - 13.00

Мероприятие с мастер-классом «Язык цветов» по выставке «Когда в саду цветет сирень...». (12+)

27 марта - 16.00

Мероприятие с мастер-классом «Тайны фарфора». (6+)

27 марта - 16.00

В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись» состоится показ фильма «Платок узорный. Узорное вязание». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 31 марта); «История семьи - история города» (до 31 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 31 марта).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

27 марта - 15.00

Автобусная экскурсия по городу «Мурманск - ворота в Арктику». (6+)

По 10 апреля

В музее ждут работы на экологический конкурс «На Севере Жить!». Он проводится по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Онлайн-голосование состоится с 16 по 26 апреля, имена победителей будут объявлены 5 мая. Призеров ждут дипломы и памятные подарки. (6+)

ОНЛАЙН:

Работают бесконтактные игровые программы «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (16+)

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3 D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).

25 марта - 14.00

Виниловая встреча «Советский бард-рок». (18+)

26 марта - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

26 марта - 18.00

Вечер настольных игр. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Открыта комплексная тематическая выставка «Краски народов России». В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков (до 3 апреля).

В библиотеке продолжает работу выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля).

26 марта - 12.00

Первый межрегиональный слёт лучших читателей Северо-Западного федерального округа «Читай под северным сиянием». (6+)

26 марта - 20.30

Международная экологическая акция «Час Земли»: гости молодёжного центра «БиблиоДвиж» выключат свет и в атмосфере полумрака послушают и расскажут разные истории. (12+)

27 марта - 12.00

Встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить», тема - «Молдова - страна легенд и музыки». (6+)

27 марта - 13.00

Мастер-класс «Симпатичная медуза». (6+)

27 марта - 14.00

Детский литературный праздник, посвященный 140-летию со дня рождения знаменитого поэта К.И. Чуковского «Слава комарам и добрым докторам!». (0+)

27 марта - 16.00

«Семейное волонтёрство». (6+)

27 марта - 17.00

Втреча клуба любителей комиксов «Как читать Корто Мальтезе». (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 26 марта - 11.00 и 13.30 Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+) 26 марта - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 марта - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев. «Умка». (6+) 27 марта - 15.30 и 17.00 Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 27 марта - 17.00 «Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 25 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+) 26 марта - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 27 марта - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+) 30 марта - 19.00 «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+) 31 марта - 13.30 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093) 26 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 12.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 27 марта – 19.00 Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) В фойе Дворца продолжает работу выставка «Дом там, где мы» саамского художника Якова Яковлева (до 17 апреля). 26 марта - 15.00 Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни. 27 марта - 18.00 Юбилейный концерт «От «Вернисажа» с любовью». (6+) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещён очередной выпуск рубрики «Переходим на личности». Гость - ведущий методист по фольклору, хормейстер ансамбля народной песни «Горенка» Юлия Серова. (6+) Центр современного искусства «21А» (г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58) 25 марта - 18.00 Лекция Артура Чеха «Что такое NFT-искусство?». (18+) 25 марта - 19.30 Премьера документального фильма Павла Плеханова «Дуальность», рассказывающего об одноименной выставке Марии Михайленко и Юрия Шачнева. (18+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Цвета Арктики» (до 30 марта); «В память о человеке, любящем Север» (до 7 апреля); «Эстетика натюрморта» (до 20 апреля).

26 марта - 14.00

Мастер-класс по созданию броши-значка из полимерной глины «Морошка на листочке». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

25 марта - 17.00

Торжественное открытие выставки «Флорийская мозаика» (до 24 апреля). Будут представлены работы членов Союза мастеров флористической живописи и графики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Перми, Йошкар-Олы, Североморска, Брянска, Белгорода, Ейска, республик Беларусь и Украины.

25 марта - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Весны дыханье». (6+)

30 марта - 16.00

Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла...». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.

25 марта - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

25 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

26 марта - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

26 марта - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

26 марта - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

26 марта - 16.00

«В глубины Вселенной». (12+)

26 марта - 17.00

«Розетта». (12+)

26 марта - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

26 марта - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

27 марта - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

27 марта - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 марта - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

27 марта - 16.00

«Зрение». (12+)

27 марта - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

27 марта - 18.00

«Далекие миры». (12+)

27 марта - 19.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

29 марта - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

29 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

29 марта - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

29 марта - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

30 марта - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

30 марта - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

30 марта - 18.30

«Розетта». (12+)

30 марта - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+).

31 марта - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

31 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

31 марта - 18.30

«Зрение». (12+)

31 марта - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК