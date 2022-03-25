АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Гамлет». Свободная фантазия на тему…» (Санкт-Петербург, до 3 апреля); «Поэты России» (до 10 апреля); «Цветы и другие истории» (до 10 апреля); «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
25 марта - 12.00
Интерактивное мероприятие для детей «Под созвездием Большой Медведицы». (6+)
26 марта - 16.00
Тематическое мероприятие «Весеннее пробуждение». (6+)
31 марта - 12.00
Музейный урок «Группа «Арктика». Гости узнают о художественном освоении северных просторов. Творческое наследие группы «Арктика» стало иллюстративным и историческим материалом, повествующим о развитии исследования полярных земель. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Грани творчества» (до 3 апреля); «Экслибрис» (до 3 апреля); «Путешествие длиною в жизнь» (до 17 апреля); «Точка росы-2022» (до 18 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
26 марта - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «В гостях у Федоры Егоровны», приуроченное к 140-летию Корнея Чуковского. (6+)
27 марта - 13.00
Мероприятие с мастер-классом «Язык цветов» по выставке «Когда в саду цветет сирень...». (12+)
27 марта - 16.00
Мероприятие с мастер-классом «Тайны фарфора». (6+)
27 марта - 16.00
В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись» состоится показ фильма «Платок узорный. Узорное вязание». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Тропики Заполярья» (до 31 марта); «История семьи - история города» (до 31 марта); «Памяти саамской поэтессы Ираиды Владимировны Виноградовой. К 85-летию со дня рождения» (до 31 марта).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
27 марта - 15.00
Автобусная экскурсия по городу «Мурманск - ворота в Арктику». (6+)
По 10 апреля
В музее ждут работы на экологический конкурс «На Севере Жить!». Он проводится по номинациям: «Красивая Арктика», «Чистый город», «Экологический плакат» по четырем возрастным категориям: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-13 лет, 14-16 лет. Онлайн-голосование состоится с 16 по 26 апреля, имена победителей будут объявлены 5 мая. Призеров ждут дипломы и памятные подарки. (6+)
ОНЛАЙН:
Работают бесконтактные игровые программы «Раскрась рукавичку», Краеведческий диктант, исторический квест «Цвет Победы», игра «Заполярное царство». (16+)
В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Музыкальный киоск», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дамский роман: вчера и сегодня» (до 31 марта); «Сделано в Азии» (до 31 марта); «Встречайте новинки» (до 31 марта); «Слово для души» (до 31 марта); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 31 марта); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 31 марта); «Литературный календарь. Март» (до 31 марта); «Север: легенда и быль» (до 31 марта); «Выбор читателей: лучшее и худшее» (до 31 марта); «Новые книги - новые встречи» (до 31 марта); «Занимательно о математике» (до 31 марта); «3 D: для души, для дома, для досуга» (до 31 марта); «Душа, открытая природе: натуралист и популяризатор Д. Н. Кайгородов» (до 30 апреля).
25 марта - 14.00
Виниловая встреча «Советский бард-рок». (18+)
26 марта - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
26 марта - 18.00
Вечер настольных игр. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
Открыта комплексная тематическая выставка «Краски народов России». В экспозиции будет представлено более 100 различных материалов: официальные документы, книги, некоторые из них в миниатюрном формате, книги-квесты, фотоальбомы, библиографические издания, путеводители по России. Дополнит основную часть комплексной выставки экспозиция за стеклом «Палитра ремесел», в которой можно увидеть кукол в исторических костюмах Х - ХVII веков (до 3 апреля).
В библиотеке продолжает работу выставка «БезГраничная Скандинавия» (до 3 апреля).
26 марта - 12.00
Первый межрегиональный слёт лучших читателей Северо-Западного федерального округа «Читай под северным сиянием». (6+)
26 марта - 20.30
Международная экологическая акция «Час Земли»: гости молодёжного центра «БиблиоДвиж» выключат свет и в атмосфере полумрака послушают и расскажут разные истории. (12+)
27 марта - 12.00
Встреча в рамках проекта «Будем книжками дружить», тема - «Молдова - страна легенд и музыки». (6+)
27 марта - 13.00
Мастер-класс «Симпатичная медуза». (6+)
27 марта - 14.00
Детский литературный праздник, посвященный 140-летию со дня рождения знаменитого поэта К.И. Чуковского «Слава комарам и добрым докторам!». (0+)
27 марта - 16.00
«Семейное волонтёрство». (6+)
27 марта - 17.00
Втреча клуба любителей комиксов «Как читать Корто Мальтезе». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
26 марта - 11.00 и 13.30
Валерий Баджи, по мотивам русской народной сказки «Снегурушка». (4+)
26 марта - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 марта - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев. «Умка». (6+)
27 марта - 15.30 и 17.00
Сергей Харламов. «В лесу родилась ёлочка». (2+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
27 марта - 17.00
«Музыкальный фейерверк». Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Ксения Жарко, Москва. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
25 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. (16+)
26 марта - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
27 марта - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Премьера. Подведение итогов конкурса «Приз зрительских симпатий». (16+)
30 марта - 19.00
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+)
31 марта - 13.30
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Акция «Театр – школе». Малая сцена. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093)
26 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 12.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
27 марта – 19.00
Премьера. «Вождь краснокожих». О Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
В фойе Дворца продолжает работу выставка «Дом там, где мы» саамского художника Якова Яковлева (до 17 апреля).
26 марта - 15.00
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех мурманчан и гостей города на концерт хора ветеранов «Встреча друзей» и ансамбля украинской песни «Джерела». Весна - необычайно красивое время года, как и сама жизнь: с ее радостью и печалью, встречами и расставаниями. Именно этому и будет посвящен концерт «Весна к нам на север приходит». Гости Дворца культуры услышат песни советских композиторов, украинских авторов, народные песни.
27 марта - 18.00
Юбилейный концерт «От «Вернисажа» с любовью». (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён очередной выпуск рубрики «Переходим на личности». Гость - ведущий методист по фольклору, хормейстер ансамбля народной песни «Горенка» Юлия Серова. (6+)
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
25 марта - 18.00
Лекция Артура Чеха «Что такое NFT-искусство?». (18+)
25 марта - 19.30
Премьера документального фильма Павла Плеханова «Дуальность», рассказывающего об одноименной выставке Марии Михайленко и Юрия Шачнева. (18+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Цвета Арктики» (до 30 марта); «В память о человеке, любящем Север» (до 7 апреля); «Эстетика натюрморта» (до 20 апреля).
26 марта - 14.00
Мастер-класс по созданию броши-значка из полимерной глины «Морошка на листочке». (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
25 марта - 17.00
Торжественное открытие выставки «Флорийская мозаика» (до 24 апреля). Будут представлены работы членов Союза мастеров флористической живописи и графики из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Перми, Йошкар-Олы, Североморска, Брянска, Белгорода, Ейска, республик Беларусь и Украины.
25 марта - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Весны дыханье». (6+)
30 марта - 16.00
Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла...». (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Показы проводятся при 50-процентном наполнении зала.
25 марта - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
25 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
26 марта - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
26 марта - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
26 марта - 14.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
26 марта - 16.00
«В глубины Вселенной». (12+)
26 марта - 17.00
«Розетта». (12+)
26 марта - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
26 марта - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
27 марта - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
27 марта - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
27 марта - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
27 марта - 16.00
«Зрение». (12+)
27 марта - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
27 марта - 18.00
«Далекие миры». (12+)
27 марта - 19.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
29 марта - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
29 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
29 марта - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
29 марта - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
30 марта - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
30 марта - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
30 марта - 18.30
«Розетта». (12+)
30 марта - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+).
31 марта - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
31 марта - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
31 марта - 18.30
«Зрение». (12+)
31 марта - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В музейно-выставочном комплексе работают выставки: «Красота по-советски» (до 3 апреля), «Вальс цветов» (до 7 апреля).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.КОЛА
В музее истории города работает выставка «Каменная летопись кольских саамов» (до 28 марта).
г.Кола, ул.Победы, 7. Музей истории г.Кола.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжают работу выставки: «Лоскутный мир Надежды Маркиной» (до 27 марта), «Смешанные чувства» (до 7 апреля) и «История города и флота» (до 30 апреля); выставки живописи и графики участников студии изобразительного искусства «Ультрамарин» «Вместе» (до 24 апреля) и живописи Ивана Ворона «Обрывки времени» (до 24 апреля).
Для тех, кто не может приехать в Полярный, в сообществе музея размещена ссылка на виртуальный тур по залам.
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
26 марта - 12.00
Начало работы мобильного планетария «Полярис». (0+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
27 марта - 11.00
Интерактивная лекция к 110-летию русских арктических экспедиций Седова, Брусилова, Русанова и к 120-летию со дня рождения писателя Каверина. (12+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Дмитрия Дулича «Военные канатные дороги противника. Боевой опыт применения в Заполярье в годы Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» работает выставка оленегорского художника Владимира Смазнова «Очарованья миг» (до 9 апреля).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
25 марта - 11.00
Мультфильм «Огрики». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 марта - 15.00
Вечер «Мой родной и любимый городок Заполярный» (музейно-выставочный зал «У Оленьей горы», посвященный 65-летию преобразования поселка Оленья в город Оленегорск. (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
31 марта - 18.30
Спектакль «Все мальчишки дураки!». В постановке по одноименной пьесе Ксении Драгунской «Все мальчишки дураки!» участвуют образцовый самодеятельный коллектив молодежный театр «Ленинградский проспект» и детский театр-студия «Ладошки». (6+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
26 марта - 17.00
Кукольный спектакль «Лисичкины проделки». (0+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
26 марта - 17.00
Квиз-девичник для мам «Сияй». (18+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
26 марта - 18.00
Концерт Афины и коллектива «Братья славяне». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
27 марта - 15.00
Спектакль «Собачье сердце». (16+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В ДК продолжает работу выставка учениц студии «Вдохновение».
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
26 марта - 12.00
Мастер-класс «Экосумка с джинсовой аппликацией». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
25 марта - 19.00
26 марта - 11.00
Онлайн-викторина «Дворец: вчера, сегодня, завтра». (6+)
г.АПАТИТЫ
В Городском ДК продолжает работу выставка «Женщины и цветы» (до 10 апреля).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
25 марта - 19.00
Концерт Афины и коллектива «Братья славяне». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
26 марта - 16.00
Концертная программа вокальной группы хора ветеранов «От сердца к сердцу» «Люди, улыбнитесь миру!». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 марта - 14.00
Сказочное представление «Однажды в театре». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
27 марта - 17.00
Прямая трансляция праздничного концерта «Музыкальный фейерверк» в рамках фестиваля классической музыки «Музыкальное приношение». (6+)
ОНЛАЙН:
25 марта - 11.00
«Памятная дата. История». (0+)
28 марта - 10.00
«События. Народный календарь». (6+)
29 марта - 11.00
«Памятная дата. История». (6+)
30 марта - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работают выставки: «Интерьерное искусство как способ самовыражения» (до 25 марта), конкурса-выставки художественно-прикладного творчества «АРТ-галерея» (до 25 марта), и «Трогательная ферма» (до 31 марта).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
25 марта - 12.00
Мастер-класс «Птица-марионетка». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
25 марта - 12.00
Познавательно-развлекательная программа «Где мы с тобой актёры». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
25 марта - 15.00
Развлекательная программа «Вся жизнь - театр». (12+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
25 марта - 18.00
Сольный концерт фокусника-иллюзиониста Джейсона. (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает фотовыставка «Япония многоликая». (6+).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 марта - 16.00
Концерт участников клуба самодеятельной песни «Усы тюленя Григория» «Натаяло». (6+)
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
27 марта - 17.00
В рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию города Кандалакши, концерт Фомы Егорыча. (18+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности - на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
В фойе городского Дворца культуры по 26 марта проходят мини-выставки «Широкая Масленица» и «Красота весны», посвященная Международному женскому дню 8 Марта.
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
26 марта - 13.00
Гала-концерт фестиваля-конкурса «Виктория-2022». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
26 марта - 17.00
Творческий вечер, посвященный 55-летию народного театра «В кругу друзей». (6+).
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
27 марта - 16.00
Отчётный концерт ансамбля танца «Морошка» «Близкие люди». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «ВКонтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00. (6+)