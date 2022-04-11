г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 105-летию со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской» (до 17 апреля); «К 90-летию Завена Аршакуни» (до 1 мая); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).

13 апреля - 12.00

Экскурсия «Тайна женского образа» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». (6+)

13 апреля - 15.00

Мероприятие «Какие бывают музеи». (6+).

14 апреля

Открытие выставки «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня). Центральный экспонат - работа легендарного живописца, мастера пейзажной живописи, педагога и крупного благотворителя Архипа Ивановича Куинджи «Ночь на Днепре» из собрания Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Также будут представлены произведения художников, входивших в Общество имени А. И. Куинджи: А.Н. Бенуа, И.И. Бродского, В.К. Бялыницкого-Бирули, Н.Н. Дубовского, В.И. Зарубина, К.Я. Крыжицкого, П.С. Ксидиаса, Е.И. Столицы, В.

В.Н. Федоровича.

ОНЛАЙН:

14 апреля - 16.00

Интерактивное мероприятие «Во что играли в старину» с мастер-классом «Птичка-веснянка». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Путешествие длиною в жизнь» (до 17 апреля); «Точка росы-2022» (до 18 апреля); «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); выставка художника-костореза, члена Союза художников России Ильи Хабарова «Образ рукотворный» (до 29 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение» (до 26 апреля); «Притяжение Арктики» (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

12 апреля

Интерактивная площадка «Звёздная планета детства», посвященная Всемирному дню авиации и космонавтики. (6+)

12 апреля - 14.00

Мастер-класс по созданию объёмной открытки в смешанной технике с использованием вторсырья «Звёздный спецназ». (6+)

12 апреля - 15.00

Мастер-класс по рисованию гуашью «Звёздам навстречу». (6+)

12 апреля - 16.30

Аквагрим «Просто космос». (0+)

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В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье», который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!» (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи» (до 30 апреля); «Занимательно о генетике» (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья» (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 30 апреля); «Фантастические миры» (до 30 апреля); «Сделано в Азии» (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель» (до 30 апреля); «Встречайте новинки!» (до 30 апреля); «Север: легенда и быль» (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 апреля); «Жизнь - это…» (до 30 апреля).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

11 апреля - 16.00

Встреча с Лизой Титовой, координатором добровольцев регионального отделения национального общества «Российский Красный Крест» в Мурманской области. (12+)

12 апреля - 13.30

Показ социального спектакля «Сказка о человечности». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

15 апреля - 19.00

«Женитьба». Опера «Женитьба» по одноименной комедии Н.В. Гоголя – одно из самых значительных сочинений выдающегося русского композитора А.Т. Гречанинова. Она была создана в 1946 году, но исполнялась лишь дважды, за рубежом. В год 200-летия Гоголя «совершенно невероятное событие» (авторское определение жанра «Женитьбы») впервые прозвучало на российской сцене Детского музыкального театра. Композитор бережно сохранил и текст комедии, и историю трогательной Агафьи Тихоновны и незадачливых ее женихов. Яркость характеров, динамизм сюжета, непревзойденный гоголевский язык, и, конечно, вдохновенное исполнение солистами театра делают спектакль особенно интересным для подростков и молодёжи. (12+)

16 апреля - 11.00

«Кошкин дом». (6+)

16 апреля - 13.00

«Теремок». В спектакле перед зрителями возникнет чудо-теремок, в котором поселятся такие обаятельные герои, как Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Петушок и Ежик. Именно здесь их враги. Волк, Медведь и Лиса — постараются захватить теремок… И только дружба и помощь маленьких зрителей позволят добрым силам победить. Наверное, не случайно крупнейшие композиторы мира так часто обращались и обращаются к сказочным сюжетам, на основе которых создаются произведения большой оперной формы для широкой аудитории. Вот и в детской сказочной опере Александра Кулыгина, адресованной самым маленьким слушателям, есть и арии, и дуэты, и ансамбли… (0+)

16 апреля – 18.00

17 апреля - 11.00

17 апреля - 15.30

«Волшебник изумрудного города». Мюзикл Игоря Якушенко – один из самых любимых зрителями спектаклей нашего театра. В нем рассказывается о путешествии за счастьем и мечтой маленькой девочки Дороти и ее друзей – собачки Тотошки, Железного Дровосека и Соломенного Чучела. Их путешествие полно опасностей. злая колдунья строит им козни на каждом шагу, в Голубом и Желтом королевствах они едва ни сбиваются с пути, да и в самом Изумрудном городе их ждут сплошные сюрпризы, но, конечно же, все окончится хорошо. (7+)

22 апреля - 19.00

«Несколько дней из жизни господина де Мольера». Автор идеи, заслуженный артист РФ Сергей Репин. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь кукол - перчаточные и тростевые. А великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю своим очарованием и реалистичностью. Вы переживете вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной интересной творческой жизни. Музыка XV-XVI века подчеркнет атмосферу тех далеких времен. В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Сергей Репин, Денис Дмитриев, Иван Песнев, Лилия Федосенко, Елизавета Досаева. (16+)

23 апреля - 11.00

23 апреля - 13.30

«Умка». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс! В спектакле заняты. Сергей Репин, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева. (5+)

23 апреля - 15.30

23 апреля - 17.00

«Телефон». К.И. Чуковский – классик детской литературы. Помните. «…одеяло убежало…», «…добрый доктор Айболит…» и др. Приходите в нашу «волшебную библиотеку» со своим малышом, и мы вспомним эти стихи вместе. Только там всё время будет звонить «Телефон». В спектакле заняты. Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева. (0+)

24 апреля - 11.00

24 апреля - 13.30

«Королевские зайцы». Спектакль поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного? Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль! Спектакль «Королевские зайцы» принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри». (6+)

24 апреля - 15.30

24 апреля - 17.00

«Теремок». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серенький бочок! Этих зверят мы знаем с самого детства, они – герои множества афоризмов и цитат. В спектакле Петра Васильева «Теремок» маленьких зрителей ждут любимые сказочные персонажи, красочные декорации, ну и конечно-же самые простые истины о дружбе и взаимопомощи. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Татьяна Смирнова, Артем Мясников. (3+)

29 апреля - 19.00

«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+)

30 апреля - 11.00

30 апреля - 13.30

«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)

30 апреля - 15.30

30 апреля - 17.00

«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

16 апреля - 11.00

«Тянем-потянем». Музыкальная программа для малышей. Камерный зал.

17 апреля - 17.00

«Барокко. золотой век гобоя». Мурманский филармонический оркестр. Концертный зал.

19 апреля - 18.00

«Заезжий музыкант». Виртуальный зал. Вечер в честь Булата Окуджавы. Концертный зал.

21 апреля - 19.00

Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр Валерий Гергиев. Московский пасхальный фестиваль. Концертный зал.

23 апреля - 18.00

Трио имени А. Хачатуряна, Москва-Ереван. Концертный зал.

24 апреля - 17.00

«Пасхальный перезвон». Даниэль Зарецкий (орган), Александр Лемешев (стеклянная арфа), г.Санкт-Петербург.

30 апреля - 18.00

«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

7 мая - 17.00

«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.

21 мая - 18.00

«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

13 апреля - 19.00

Малая сцена. «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. (16+)

14 апреля - 18.00

г. Оленегорск. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

14 апреля - 19.00

«12 мюзиклов». г. Москва.

16 апреля - 12.00

Малая сцена. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

16 апреля - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. (16+)

17 апреля - 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». Н. Большакова по мотивам сказок северных народов. (6+)

17 апреля - 19.00

Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

20 апреля - 18.00

«Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

22 апреля - 18.00

г. Мончегорск. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+)

23 апреля - 19.00

Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+)

24 апреля - 19.00

«Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+)

27 апреля - 18.30

г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

29 апреля - 19.00

Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».

30 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

30 апреля - 19.00

«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

16 апреля - 19.00

«Кто-то должен уйти». В. Красногоров, служебная комедия. (12+)

17 апреля - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка, по мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

17 апреля - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин, комедия. (16+)

23 апреля - 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

30 апреля - 19.00

1 мая - 19.00

2 мая – 19.00

Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В фойе Дворца продолжает работу выставка «Дом там, где мы» саамского художника Якова Яковлева (до 17 апреля).

13 апреля – 16.00-18.30

Российский актёр Антон Богданов, известный по сериалу «Реальные пацаны», представит в Мурманске свой фильм «Нормальный только я». Комедия, в которой наравне с обычными актерами играют дети с ограниченными возможностями, стала дебютной работой Богданова как режиссёра в полном метре, он также выступил соавтором сценария и сыграл одну из главных ролей. В картине также снялись известные российские актёры Максим Виторган, Константин Хабенский и Ольга Лерман.

Северяне смогут увидеть фильм 13 апреля в рамках программы Международного форума искусства и кино «Северный характер: ИНКультура». Киноленту можно будет посмотреть в фестивальном зале Дворца культуры им. С.М. Кирова.

25 апреля - 19.00

Комедия «Подыскиваю жену недорого».

Сделать правильный выбор в браке — это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что. Он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты. Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь. люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено… К счастью для нашего героя все заканчивается хорошо!

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В сообществе «ВКонтакте» размещен очередной выпуск рубрики «Переходим на личности». Гость - звукооператор Дмитрий Викторович. (0+)