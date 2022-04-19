г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни» (до 1 мая); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); «Архип Куинджи. Четвёртое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня).

20 апреля

Начнёт работу выставка «Плакат молодых художников». (до 15 мая)

20 апреля - 12.00 и 15.00

Интерактивное мероприятие для детей «Под созвездием Большой Медведицы». (6+)

20 апреля - 15.00

Мероприятие «Какие бывают музеи». (6+)

20 апреля - 17.00

Экскурсия «Тайна женского образа» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «К 85-летию Татьяны Ковригиной» (до 24 апреля); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

20 апреля - 17.00

Торжественное открытие выставки «Анна Векслер» (до 22 мая). Будет представлено декоративно-прикладное искусство из собрания музея, а также графические работы и научные труды автора. Центральное место займут гобелены, выполненные в технике ручного ткачества на раме.

21 апреля - 11.30

В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Леонардо да Винчи. «Святая Анна с Мадонной и младенцем Христом» (Россия, 2012 г. и дискуссия «Презентация о жизни и творчестве Леонардо да Винчи». (16+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение» (до 26 апреля); «Притяжение Арктики» (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещен новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье», который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (6+)

До 21 апреля

Музейный инфоцентр «Серебряного ожерелья» и RussiaTravel.club запустили конкурс на лучший вопрос о музеях Северо-Запада для суперигры. Задания можно присылать на адрес office@naito-russia.ru (тема - письма: «Конкурс вопросов»).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!» (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи» (до 30 апреля); «Занимательно о генетике» (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья» (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 30 апреля); «Фантастические миры» (до 30 апреля); «Сделано в Азии» (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель» (до 30 апреля); «Встречайте новинки!» (до 30 апреля); «Север: легенда и быль» (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 апреля); «Жизнь - это…» (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца» - живопись и графика Анны Крисановой (до 20 мая).

21 апреля – 19.30

В зале-трансформере состоится телемост «Путеводитель по галактике: Земля» соединит Мурманск, Санкт-Петербург и Калининград. Информационные центры по атомной энергии (ИЦАЭ) приглашают всех желающих посетить уникальную планету и убедиться в её уникальности на телемосте «Путеводитель по галактике: Земля» между Санкт-Петербургом, Мурманском и Калининградом. Чем примечателен межгалактический туризм для инопланетян? Почему им стоит прилететь именно на Землю? Спикеры телемоста расскажут про уникальность атмосферы, биосферы и гидросферы планеты. Также зрителей ждут интерактивы перед каждым выступлением, которые помогут им узнать больше о третьей планете Солнечной системы.

Желающие могут прийти на мероприятие в своём инопланетном облике. Автор самого оригинального наряда получит научно-популярную книгу.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке: https://icae-murmansk.timepad.ru/event/2001998/

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 22 апреля - 19.00 «Несколько дней из жизни господина де Мольера». Автор идеи, заслуженный артист РФ Сергей Репин. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь кукол - перчаточные и тростевые. А великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю своим очарованием и реалистичностью. Вы переживете вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной интересной творческой жизни. Музыка XV-XVI века подчеркнет атмосферу тех далеких времен. В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Сергей Репин, Денис Дмитриев, Иван Песнев, Лилия Федосенко, Елизавета Досаева. (16+) 23 апреля - 11.00 23 апреля - 13.30 «Умка». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Жанр спектакля «Умка» режиссер обозначает как «заполярное веселье». На полярной станции оказались советские полярники – красноносые, бородатые клоуны, которые с тоски устраивают представление. Затем им встречается мальчик и медведь. Медведь становится провожатым для мальчика в мир дикой северной природы, а мальчик объясняет медведю, что такое современный технический прогресс! В спектакле заняты. Сергей Репин, Денис Савельев, Иван Песнев, Валерия Песнева. (5+) 23 апреля - 15.30 23 апреля - 17.00 «Телефон». К.И. Чуковский – классик детской литературы. Помните. «…одеяло убежало…», «…добрый доктор Айболит…» и др. Приходите в нашу «волшебную библиотеку» со своим малышом, и мы вспомним эти стихи вместе. Только там всё время будет звонить «Телефон». В спектакле заняты. Денис Дмитриев, Лилия Федосенко, Иван Песнев, Валерия Песнева. (0+) 24 апреля - 11.00 24 апреля - 13.30 «Королевские зайцы». Спектакль поставлен по сказке знаменитых норвежских писателей Петера Кристена Асбьернсена и Йоргена Му. Насыщенный юмором, динамичный сюжет рассказывает детям о необычных приключениях братьев-лентяев Петра, Поля и Эспена и о том, как важно не оставаться равнодушным к чужим невзгодам. Кто из трех братьев сумеет пасти 99 любимых зайцев короля и не потерять ни одного? Кто из них получит волшебный подарок, наговорит целую бочку небылиц, женится на принцессе и получит в придачу половину королевства? Об этом вы узнаете, посмотрев спектакль! Спектакль «Королевские зайцы» принимал участие в IV Международном театральном фестивале для детей и юношества «Тарарам» в городе Котлас Архангельской области в 2016 году. По итогам фестиваля «Королевские зайцы» стали победителями в номинации «Лучший спектакль фестиваля по мнению детского жюри». (6+) 24 апреля - 15.30 24 апреля - 17.00 «Теремок». Режиссёр-постановщик. Пётр Васильев. Мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка и волчок-серенький бочок! Этих зверят мы знаем с самого детства, они – герои множества афоризмов и цитат. В спектакле Петра Васильева «Теремок» маленьких зрителей ждут любимые сказочные персонажи, красочные декорации, ну и конечно-же самые простые истины о дружбе и взаимопомощи. В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Татьяна Смирнова, Артем Мясников. (3+) 29 апреля - 19.00 «Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+) 30 апреля - 11.00 30 апреля - 13.30 «Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+) 30 апреля - 15.30 30 апреля - 17.00 «Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 19 апреля - 18.00 «Заезжий музыкант». Виртуальный зал. Вечер в честь Булата Окуджавы. Концертный зал. 21 апреля - 19.00 Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижёр Валерий Гергиев. Московский пасхальный фестиваль. Концертный зал. 23 апреля - 18.00 Трио имени А. Хачатуряна, Москва-Ереван. Концертный зал. 24 апреля - 17.00 «Пасхальный перезвон». Даниэль Зарецкий (орган), Александр Лемешев (стеклянная арфа), г.Санкт-Петербург. 30 апреля - 18.00 «Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал. 7 мая - 17.00 «Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал. 8 мая - 17.00 «Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал. 21 мая - 18.00 «Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 20 апреля - 18.00 «Пушкинская карта». Акция «Театр – школе». «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. (16+) 22 апреля - 18.00 г. Мончегорск. «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (0+) 23 апреля - 19.00 Малая сцена. Женский состав. «Две дамочки в сторону севера». Пьер Нотт, чёрная комедия в одном действии. (16+) 24 апреля - 19.00 «Пушкинская карта». «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. (16+) 27 апреля - 18.30 г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+) 29 апреля - 19.00 Малая сцена. «Прибайкальская кадриль». 30 апреля - 12.00 «Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 30 апреля - 19.00 «...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 23 апреля - 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+) 30 апреля - 19.00 1 мая - 19.00 2 мая – 19.00 Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 25 апреля - 19.00 Комедия «Подыскиваю жену недорого». Сделать правильный выбор в браке — это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что. Он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты. Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется, что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь. люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено… К счастью для нашего героя все заканчивается хорошо! ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены: выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко, лекция от любительского объединения ДК астрономический клуб «Орион». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Эстетика натюрморта» (до 20 апреля); «Приближая весну» (до 21 апреля, ГДЦ «Арктика»); «Третье изменение. Мурманск» (до 4 мая).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Флорийская мозаика» (до 24 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставочный проект «Безмолвие белого» (до 22 апреля). (18+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

19 апреля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

19 апреля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

19 апреля - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

19 апреля - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

20 апреля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

20 апреля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

20 апреля - 18.30

«Розетта». (12+)

20 апреля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

21 апреля - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

21 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

21 апреля - 18.30

«Призрак». (12+)

21 апреля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)