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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни». (до 1 мая); «Терминал 51». (до 8 мая); «Плакат молодых художников». (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники». (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Анна Векслер». (до 22 мая); «Многоликая Териберка». (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…». (до 29 мая); «Образ рукотворный». (до 29 мая); «Старая квартира». (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2». (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.». (до 31 декабря);  фотовыставка «Героический Севастополь» из собрания Мультимедиа Арт Музея. (г.Москва) (до 22 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики». (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

27 и 28 апреля

Сбор макулатуры, пластиковых крышечек и батареек. Посетители смогут принести книги, журналы. (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), а также «крышечки надежды» - пластиковые крышки от бутылок и упаковок. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!». (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи». (до 30 апреля); «Занимательно о генетике». (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья». (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла». (до 30 апреля); «Фантастические миры». (до 30 апреля); «Сделано в Азии». (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель». (до 30 апреля); «Встречайте новинки!». (до 30 апреля); «Север: легенда и быль». (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай». (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира». (до 30 апреля); «Жизнь - это…». (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца». (до 20 мая).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

29 апреля - 19.00

«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+)

30 апреля - 11.00

30 апреля - 13.30

«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)

30 апреля - 15.30

30 апреля - 17.00

«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

30 апреля - 18.00

«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.

7 мая - 17.00

«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.

21 мая - 18.00

«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

27 апреля - 18.30

г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)

29 апреля - 19.00

Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».

30 апреля - 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)

30 апреля - 19.00

«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

30 апреля - 19.00

1 мая - 19.00

2 мая – 19.00

Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)

Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Третье изменение. Мурманск». (до 4 мая).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря);

28 апреля - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

26 апреля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

26 апреля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

26 апреля - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

26 апреля - 19.15

«В глубины Вселенной». (12+)

27 апреля - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 апреля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

27 апреля - 18.30

«Розетта». (12+)

27 апреля - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

28 апреля - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

28 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

28 апреля - 18.30

«Призрак». (12+)

28 апреля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)

В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

Г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее продолжают работу выставки: «История города и флота» (до 30 апреля), «К юбилею Ивана Ворона» (до 30 апреля), «Настроение такое...» (до 30 апреля), «Моё Заполярье» (до 29 мая)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

***

Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

ОНЛАЙ:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).

Г.МОНЧЕГОРСК

В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК «Вконтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

Г.КИРОВСК

В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (0+)

г.АПАТИТЫ

До 29 апреля

Проходит акция «Бездомный ангел», во время которой можно помочь, подарив приюту: крупы, сухой корм, любые консервы, сухари, ошейники, карабины, витамины для собак. (6+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Подарки для бездомных собак принимают в кабинете №6 с 14.00 до 19.00.

ОНЛАЙН:

26 апреля - 10.00

«События. Народный календарь». (6+)

26 апреля - 11.00

«Знаменательная дата. Художник». (16+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В фойе ГДК работает фотовыставка: «Гагарин звёздный и земной» (до 30 апреля).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

26 апреля - 14.00

Митинг памяти «Чернобыль: это не должно повториться».  (6+)

г.Полярные Зори, площадь перед памятным знаком.

27 апреля

Открытие конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

27 апреля - 19.00

Концерт вокального ансамбля «Орферион». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

27 апреля – 9 мая

Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

г.Полярные Зори, улицы города.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

ОНЛАЙН:

В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)

Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)

г.КОВДОР

ОНЛАЙН:

В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.

пгт.Печенга

Открыта выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной. (до 24 мая)

пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».

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