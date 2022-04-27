АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни». (до 1 мая); «Терминал 51». (до 8 мая); «Плакат молодых художников». (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники». (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (до 31 декабря).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Анна Векслер». (до 22 мая); «Многоликая Териберка». (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…». (до 29 мая); «Образ рукотворный». (до 29 мая); «Старая квартира». (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2». (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.». (до 31 декабря); фотовыставка «Героический Севастополь» из собрания Мультимедиа Арт Музея. (г.Москва) (до 22 мая).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики». (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
27 и 28 апреля
Сбор макулатуры, пластиковых крышечек и батареек. Посетители смогут принести книги, журналы. (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), а также «крышечки надежды» - пластиковые крышки от бутылок и упаковок. (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)
Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)
Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!». (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи». (до 30 апреля); «Занимательно о генетике». (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья». (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла». (до 30 апреля); «Фантастические миры». (до 30 апреля); «Сделано в Азии». (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель». (до 30 апреля); «Встречайте новинки!». (до 30 апреля); «Север: легенда и быль». (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай». (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира». (до 30 апреля); «Жизнь - это…». (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца». (до 20 мая).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
29 апреля - 19.00
«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней?». (12+)
30 апреля - 11.00
30 апреля - 13.30
«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)
30 апреля - 15.30
30 апреля - 17.00
«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)
1 мая - 13.30
Премьера. Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
1 мая - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
2 мая - 13.30
Николай Шувалов, «Золотой ключик». (5+)
2 мая - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский, «Муха – Цокотуха». (3+)
6 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, «Эшелон». (12+)
7 мая - 11.00
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
7 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
8 мая - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
8 мая - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
10 мая - 13.30
Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+)
10 мая - 17.00
Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+)
13 мая - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
14 мая - 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
14 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
15 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 мая - 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
20 мая - 19.00
Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+)
21 мая - 13.30
Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+)
21 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
22 мая - 11.00
Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+)
22 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)
28 мая - 13.30
Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)
28 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
29 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
29 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
30 апреля - 18.00
«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
7 мая - 17.00
«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.
21 мая - 18.00
«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
27 апреля - 18.30
г. Заозёрск. «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. (12+)
29 апреля - 19.00
Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».
30 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
30 апреля - 19.00
«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
1 мая - (12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (16+)
1 мая - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)
2 мая - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
3 мая - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
4 мая - 19.00
Концерт Марины Девятовой «Русская народная!». Гастроли (г. Москва). (16+)
5 мая - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
6 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
7 мая - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
7 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
8 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)
8 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+)
11 мая - 18.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
12 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
13 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
13 мая - 19.00
г. Заполярный
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
14 мая - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
15 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
18 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
19 мая - 19.00
п. Междуречье
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
19 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
20 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
21 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
22 мая - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 15.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 19.00
«Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+)
25 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
26 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
1 июня - 12.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 июня - 15.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
30 апреля - 19.00
1 мая - 19.00
2 мая – 19.00
Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжает работу выставка «Третье изменение. Мурманск». (до 4 мая).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря);
28 апреля - 17.00
Торжественное открытие выставки живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
27 апреля - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
27 апреля - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
27 апреля - 18.30
«Розетта». (12+)
27 апреля - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
28 апреля - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
28 апреля - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)
28 апреля - 18.30
«Призрак». (12+)
28 апреля - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
Г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжают работу выставки: «История города и флота» (до 30 апреля), «К юбилею Ивана Ворона» (до 30 апреля), «Настроение такое...» (до 30 апреля), «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
Г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «Вконтакте» размещено видео праздничного концерта, посвященного 100-летию Московской филармонии с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета, Даниила Трифонова, Анне-Софи Муттер, Ильдара Абдразакова и других звёзд. (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
Г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (0+)
г.АПАТИТЫ
До 29 апреля
Проходит акция «Бездомный ангел», во время которой можно помочь, подарив приюту: крупы, сухой корм, любые консервы, сухари, ошейники, карабины, витамины для собак. (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Подарки для бездомных собак принимают в кабинете №6 с 14.00 до 19.00.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работает фотовыставка: «Гагарин звёздный и земной» (до 30 апреля).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 апреля
Открытие конкурса-выставки декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 апреля - 19.00
Концерт вокального ансамбля «Орферион». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 апреля – 9 мая
Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
г.Полярные Зори, улицы города.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.
пгт.Печенга
Открыта выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной. (до 24 мая)
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».