г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни». (до 1 мая); «Терминал 51». (до 8 мая); «Плакат молодых художников». (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники». (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». (до 31 декабря).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Анна Векслер». (до 22 мая); «Многоликая Териберка». (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…». (до 29 мая); «Образ рукотворный». (до 29 мая); «Старая квартира». (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2». (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.». (до 31 декабря); фотовыставка «Героический Севастополь» из собрания Мультимедиа Арт Музея. (г.Москва) (до 22 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики». (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

28 апреля

Сбор макулатуры, пластиковых крышечек и батареек. Посетители смогут принести книги, журналы. (в том числе глянцевые), газеты, тетради, бумагу, списанные архивы, картонные коробки, упаковки из-под сухих продуктов и вещей. (коробки из-под круп, косметических средств и т. д.), а также «крышечки надежды» - пластиковые крышки от бутылок и упаковок. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделать выбор - наш долг и наше право!». (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи». (до 30 апреля); «Занимательно о генетике». (до 30 апреля); «2:0 в пользу здоровья». (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла». (до 30 апреля); «Фантастические миры». (до 30 апреля); «Сделано в Азии». (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель». (до 30 апреля); «Встречайте новинки!». (до 30 апреля); «Север: легенда и быль». (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай». (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира». (до 30 апреля); «Жизнь - это…». (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца». (до 20 мая).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 29 апреля - 19.00 «Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+) 30 апреля - 11.00 30 апреля - 13.30 «Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+) 30 апреля - 15.30 30 апреля - 17.00 «Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+) 1 мая - 13.30 Премьера. Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+) 1 мая - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 2 мая - 13.30 Николай Шувалов, «Золотой ключик». (5+) 2 мая - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский, «Муха – Цокотуха». (3+) 6 мая - 15.30 и 17.00 Пётр Васильев, «Эшелон». (12+) 7 мая - 11.00 Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+) 7 мая - 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+) 8 мая - 11.00 и 13.30 Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+) 8 мая - 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 10 мая - 13.30 Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+) 10 мая - 17.00 Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+) 13 мая - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 14 мая - 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+) 14 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 15 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+) 15 мая - 17.00 Корней Чуковский «Телефон». (3+) 20 мая - 19.00 Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+) 21 мая - 13.30 Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+) 21 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) 22 мая - 11.00 Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+) 22 мая - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 мая - 19.00 #ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+) 28 мая - 13.30 Корней Чуковский, «Бармалей». (4+) 28 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 29 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+) 29 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 30 апреля - 18.00 «Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал. 7 мая - 17.00 «Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал. 8 мая - 17.00 «Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал. 21 мая - 18.00 «Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 29 апреля - 19.00 Малая сцена. «Прибайкальская кадриль». 30 апреля - 12.00 «Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 30 апреля - 19.00 «...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 1 мая - (12.00 «Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (16+) 1 мая - 19.00 «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+) 2 мая - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 3 мая - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 4 мая - 19.00 Концерт Марины Девятовой «Русская народная!». Гастроли (г. Москва). (16+) 5 мая - 19.00 «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 6 мая - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 7 мая - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+) 7 мая - 19.00 «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+) 8 мая - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+) 8 мая - 19.00 «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+) 11 мая - 18.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+) 12 мая - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 13 мая - 19.00 «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+) 13 мая - 19.00 г. Заполярный «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+) 14 мая - 12.00 «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+) 14 мая - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 15 мая - 19.00 «Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+) 18 мая - 19.00 «Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+) 19 мая - 19.00 п. Междуречье «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+) 19 мая - 19.00 «Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+) 20 мая - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 21 мая - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 22 мая - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 22 мая - 15.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 22 мая - 19.00 «Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+) 25 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 26 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 1 июня - 12.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) 1 июня - 15.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 30 апреля - 19.00 1 мая - 19.00 2 мая – 19.00 Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжает работу выставка «Третье изменение. Мурманск». (до 4 мая).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря);

28 апреля - 17.00

Торжественное открытие выставки живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

28 апреля - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

28 апреля - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

28 апреля - 18.30

«Призрак». (12+)

28 апреля - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)