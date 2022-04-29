АФИША
г.МУРМАНСК
6-9 мая
Программа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (6+)
6 мая - 10.00-13.00
Общегородская Вахта памяти.
6 мая - 10.00-10.20
Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.
6 мая - 10.40-10.50
Церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной командиру дивизиона подводных лодок Северного флота М.И. Гаджиеву.
6 мая - 11.00-11.20
Церемония возложения цветов к братским могилам (Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища).
6 мая - 12.00-12.45
Митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1).
Жилой район Абрам-Мыс
6 мая - 12.00
Митинг «Памяти павших в войне» (Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО).
6 мая - 15.00
Концертная программа, посвященная Дню Великой Победы (ул. Лесная, 39).
7 мая - 9.00-16.00
Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы.
7 мая - 10.30
Митинг у мемориала воинам Полярной дивизии (1447 километр автодороги Р-21 «Кола»).
9 мая - 9.00-9.50
Площадь Пять Углов. Радиоконцерт с исполнением песен о Великой Отечественной войне.
9 мая - 10.00-10.40
Парад войск Мурманского гарнизона.
9 мая - 10.40-11.30
Шествие «Бессмертного полка», жителей и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
9 мая - 12.00
Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Митинг, церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», воздушный военный парад.
9 мая - 12.00
Спортивные мероприятия. Старт участников легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова (памятник А. Бредову).
9 мая - 12.00
Старт дошкольников - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт -просп. Ленина, 69, финиш - у памятника А. Бредову).
9 мая - 12.15
Старт ветеранов - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт от памятника пограничникам Арктики, финиш -у памятника А. Бредову).
9 мая - 12.45-13.00
Награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты (на площадке перед входом в гостинично-деловой центр «Арктика» со стороны проспекта Ленина).
9 мая - 13.00-14.00
Соревнования по роллер-спорту на проспекте Ленина (от гостинично-делового центра «Арктика» до ул. Профсоюзов)
9 мая - 13.00-14.00
«Рекорд победы», интерактивная площадка «Юкигассен», силовой экстрим (просп. Ленина - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов).
Октябрьский округ (сценическая площадка перед гостинично-деловым центром «Арктика»)
9 мая - 10.40-10.50
Видеоконцерт песен Победы.
9 мая - 12.00-14.00
Работа стилизованной сценической площадки «Борт военного грузовика»: программа от клуба авторской песни «Пять углов», интерактивная площадка «Давайте споем!», флешмоб «Синий платочек».
9 мая - 12.00-14.00
Работа игровых площадок. Шатер-караоке «Споёмте, друзья!», викторина, спортивные соревнования.
9 мая - 14.00-16.00
Большой гала-концерт «Марш победителей» с участием творческих коллективов города.
9 мая - 14.15
Концертный блок ансамбля песни и танца «Россия».
9 мая - 15.30
Выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.
В финальной части программы состоятся массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».
Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семёновского озера)
9 мая - 12.00
Песни военных лет.
9 мая - 13.00
Фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», театрализованный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца», викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти», флешмоб «Знамя Победы». Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
9 мая - 11.00-14.00
Мастер-класс «И взлетели в небеса белые голуби».
9 мая - 10.45-11.15
Концертная программа «Фронтовой привал» (фойе ДК).
9 мая - 11.00-12.00
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
9 мая - 11.30-11.50
Митинг «Имена, застывшие в граните».
9 мая - 12.00-13.30
Квест-игра «Победа в сердце каждого из нас».
9 мая - 12.00-13.00
Праздничный концерт «Салют, Победа!».
Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Первомайский округ (проспект Кольский, 101)
9 мая - 12.00
Песни военных лет.
9 мая - 12.30
Театрализованный концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» «Мы не забудем вас Герои!», выступление клуба служебного собаководства «Цербер», всероссийский флэшмоб «День Победы».
Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Район Абрам-Мыс (площадь перед Мемориалом воинам 1-го корпуса ПВО)
9 мая - 20.00
Песни военных лет.
9 мая - 21.00
Фестиваль патриотической песни под открытым небом «Под звёздами военного салюта», выступление творческих коллективов.
9 мая - 22.00
Праздничный салют.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни» (до 1 мая); «Терминал 51» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
30 апреля - 16.00
Тематическое занятие «Пасхальная неделя». Гости познакомятся с пасхальными традициями и живописными полотнами, посвященными Светлому празднику. В завершение каждый участник сделает пасхальный сувенир. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Анна Векслер» (до 22 мая); «Героический Севастополь» до 22 мая); «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).
29 апреля - 17.00
Торжественное открытие выставки живописных и графических работ Николая Ковалева, посвященная 85-летию со дня рождения автора (до 22 мая).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики» (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая); «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая).
28 и 29 апреля, 1, 5 и 6 мая - выходной день;
30 апреля музей работает - с 11.00 до 17.00;
2-4 мая - с 11.00 до 18.00.
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)
Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)
Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Красота ненаглядная» (до 30 апреля); «Сделать выбор - наш долг и наше право!» (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи» (до 30 апреля); «Занимательно о генетике» (до 30 апреля); «2 : 0 в пользу здоровья» (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 30 апреля); «Фантастические миры» (до 30 апреля); «Сделано в Азии» (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель» (до 30 апреля); «Встречайте новинки!» (до 30 апреля); «Север: легенда и быль» (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 апреля); «Жизнь - это…» (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца» (до 20 мая).
30 апреля - 12.00-21.00
День новой книги. (12+)
30 апреля - 17.00
Заседание клуба любителей чтения «Переплет». Книголюбы обсудят роман российского писателя Сергея Шаргунова «Свои». (16+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
29 апреля - 13.00
Праздник юных писателей, в рамках которого состоится церемония награждения победителей юбилейного XXV Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». (6+)
30 апреля - 13.00
Мастер-класс с элементами английского языка «Чудо-дерево». (6+)
30 апреля - 16.00
Тренинг «Творчество как часть развития». (6+)
30 апреля библиотека работает с 11.00 до 17.00;
молодёжный центр «БиблиоДвиж» - с 12.00 до 18.00;
1, 2 и 3 мая - выходные праздничные дни;
4 и 5 мая библиотека работает в обычном режиме.
ОНЛАЙН:
2 - 9 мая
Сотрудники отдела электронных ресурсов представят в разделе библиотечного сайта «Живая медиатека» подборку ссылок на платформе Sway (6+). Материалы посвящены памяти героев Великой Отечественной войны и всех, кто сражался с захватчиками.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
29 апреля - 19.00
«Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+)
30 апреля - 11.00
30 апреля - 13.30
«Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+)
30 апреля - 15.30
30 апреля - 17.00
«Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+)
1 мая - 13.30
Премьера. Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+)
1 мая - 15.30 и 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+)
2 мая - 13.30
Николай Шувалов, «Золотой ключик». (5+)
2 мая - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский, «Муха – Цокотуха». (3+)
6 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, «Эшелон». (12+)
7 мая - 11.00
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
7 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
8 мая - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
8 мая - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
10 мая - 13.30
Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+)
10 мая - 17.00
Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+)
13 мая - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
14 мая - 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
14 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
15 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 мая - 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
20 мая - 19.00
Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+)
21 мая - 13.30
Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+)
21 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
22 мая - 11.00
Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+)
22 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)
28 мая - 13.30
Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)
28 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
29 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
29 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
30 апреля - 18.00
«Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал.
7 мая - 17.00
«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.
21 мая - 18.00
«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
29 апреля - 19.00
Малая сцена. «Прибайкальская кадриль».
30 апреля - 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+)
30 апреля - 19.00
«...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+)
1 мая - (12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (16+)
1 мая - 19.00
«Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+)
2 мая - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
3 мая - 19.00
«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+)
4 мая - 19.00
Концерт Марины Девятовой «Русская народная!». Гастроли (г. Москва). (16+)
5 мая - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
6 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
7 мая - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
7 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
8 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)
8 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+)
11 мая - 18.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
12 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
13 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
13 мая - 19.00
г. Заполярный
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
14 мая - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
15 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
18 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
19 мая - 19.00
п. Междуречье
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
19 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
20 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
21 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
22 мая - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 15.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 19.00
«Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+)
25 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
26 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
1 июня - 12.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 июня - 15.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
30 апреля - 19.00
1 мая - 19.00
2 мая – 19.00
Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
29 апреля - 19.00
Концерт «На Севере Весна» ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В программу включены песни о северном крае, Северном флоте, произведения поэтов и композиторов Кольского Заполярья. Кроме того, в концерте примет участие детская студия ансамбля. (6+)
30 апреля - 17.00
Концерт-презентация учебного пособия «Вокальная и хоровая музыка композиторов Кольского Заполярья». Это совместный проект Анны Гришко, Михаила Черниговского и заполярных композиторов. В концерте примут участие ансамбли русских народных инструментов «Русские потешки» из ДК и НТ им. С.М. Кирова и «Русские наигрыши» из Кольского районного Центра культуры, хоровой коллектив Детской музыкальной школы № 5, студенческий оркестр русских народных инструментов Мурманского колледжа искусств, исполнители Михаил Козырев, Наталья Капитанова. Ольга Полигова, Ирина Мирошник. (6+)
1 мая - 14.00
Спектакль по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Постановку представят актеры детско-юношеского театрального коллектива «Крылья» из города Гаджиево. (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Третье изменение. Мурманск» (до 4 мая); «Могут руки людей сделать чудо любое» (до 18 мая); «Творческая мастерская» (ГДЦ «Арктика», до 23 мая).
29 апреля - 17.30
Встреча авторского лектория «Цветы, цветы, цветы..!». Тема - «Цветочный декор в костюмах разных эпох». (6+)
30 апреля - 13.00
Тематическое занятие «Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвященное Международному дню книги. (6+)
30 апреля - 16.00
Лекция «Леонардо да Винчи» из цикла «Знакомьтесь, художник!». (12+)
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря); выставка живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).
30 апреля - 13.00
Музейный урок «В поле выросла рубашка...». (6+)
4 и 6 мая - 14.00
Цикл мастер-классов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Участники создадут предметы, подобные тем, что делали люди в подарок для фронтовиков в годы войны, чтобы поддержать их боевой дух: кисет, коробочку для писем, платок. (6+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
29 апреля - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
29 апреля - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
29 апреля - 18.30
«Зрение»,19.15 - «Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+) 30 апреля - 12.30
«Как Месяц к Солнцугости ходил». (12+)
30 апреля - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (6+)
30 апреля - 14.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
30 апреля - 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
30 апреля - 17.00
«Розетта». (12+)
30 апреля - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
30 апреля - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Продолжают работу экспозиции: «Живопись Александра Макарова» (до 11 мая), «Роднополис» (до 15 мая), «Цветы и другие истории» (до 15 мая).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
1 мая
Откроется выставка «Война участвует во мне» (до 26 мая).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжают работу выставки: «История города и флота» (до 30 апреля), «К юбилею Ивана Ворона» (до 30 апреля), «Настроение такое...» (до 30 апреля), «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
30 апреля и 1 мая
Будет работать музей «Фокус». В программе: эксперименты «На кухне, «Вода», «Воздух», азот-шоу и многое другое. (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Продолжается всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы можно получить:
29 апреля - посёлок Высокий, школа №13,
5 мая - Оленегорск, школа №7,
5 мая - 17.00 - Оленегорск, двор музыкальной школы,
6 мая - 13.00 - Оленегорская коррекционная школа.
9 мая - 11.00
Сбор «Бессмертного полка».
г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. ДК.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК ЦКиД «Полярная звезда».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
2 мая - 15.00
Открытый городской фестиваль хореографического творчества «Мончегорск, ты в танцах? Да!». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Юбилей у друзей». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
29 апреля - 14.00
Концерт вокального ансамбля «Золотое сердце» и Надежды Чуйкиной (клуб «Родник», 12+).
30 апреля - 12.00
Мастер-класс «Чехол-кошелек для мобильного телефона». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
30 апреля -17.00
Спектакль драматического театра «Кураж» «Истина в вине». (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
1 мая - 15.00
Цирковое шоу «Невероятные приключения шахматных фигур». (0+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
5 мая - 19.00
Спектакль «Привет с фронта» драматического театра Северного флота. (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (0+)
г.АПАТИТЫ
До 29 апреля
Проходит акция «Бездомный ангел», во время которой можно помочь, подарив приюту: крупы, сухой корм, любые консервы, сухари, ошейники, карабины, витамины для собак. (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова. Подарки для бездомных собак принимают в кабинете №6 с 14.00 до 19.00.
29 апреля - 18.00
Спектакль «Фуня». На сцену выйдут участники театральной студии творческого развития личности «Метод» совместно с актерами народного театра-студии «Диалог». (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
30 апреля - 17.00
Концерт в жанре музыкального спектакля «Мы - на связи!» с участием шоу-группы «Колдовское зелье», коллективов «Эрмитаж», «Рапсодия», «До Мажор», а также танцевальных групп «Заполярье», «Pulse» и «Параллель». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
1 мая
Начнут работу выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (до 1 июня), и отчётная экспозиция «Не учись безделью, а учись рукоделью» студии «Иван да Марья» (до 30 мая).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
1 мая - 14.00
Православный фестиваль «Пасхальная радость». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.
2 мая - 15.00
Концерт «Ветер перемен…» ансамбля танца «Ангажемент». (0+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК работают выставки: фотовыставка «Гагарин звёздный и земной» (до 30 апреля); конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
30 апреля - 13.00
Областной конкурс современной хореографии «Танцевальный контакт». (0+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
30 апреля
Откроется художественная выставка из Североморска «Метаморфозы Севера» (до 30 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры, выставочный зал.
30 апреля – 9 мая
На улицах города проходит всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
До 3 мая
В ГДК продолжается приём рисунков и поделок в любых техниках на конкурс ко Дню Победы «Весна 1945 года». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
30 апреля - 12.00
Мастер-класс «Древо жизни» по изготовлению оберега из джутового шпагата. (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
30 апреля - 18.00
Большой сольный концерт фокусника-иллюзиониста Jason. (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
29 апреля - 10.30
Спортивно-развлекательная программа «Культурная зарядка». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
29 апреля - 16.00
Игровая программа «Птички-синички». (0+).
г.Ковдор, сквер «Детский».
30 апреля - 11.30
Акция «Культурный субботник». (0+)
г.Ковдор, памятный знак и мемориальный комплекс «Защитникам Заполярья».
1 мая - 26.00
Юбилейный концерт «Ветер перемен» народного самодеятельного коллектива эстрадного танца «Вдохновение». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.
пгт.Печенга
В историко-краеведческом музее продолжают работу авторская выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной (до 24 мая) и экспозиция «По следам минувшей войны» (до 30 мая), на которой представлены предметы военного периода из фондов музея и никельского поискового отряда «Омега».
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».
с.Ловозеро
30 апреля - 13.00-18.00
Открытие фестиваля «Сила саамских традиций». Вход на фестиваль бесплатный. В программе: кулинарный поединок «Северная кухня», площадка «Мой помощник», мастер-классы по плетению из корней деревьев, ткачество на бердо, вышивка бисером, шитьё из рыбьей кожи, лепка с выпеканием), орнаментальное вязание, шитье из сукна, валяние, ручное плетение, выжигание, резьба по рогу и кости.
Во время фестиваля в Ловозерском центре развития досуга и культуры пройдут экскурсии по выставке «Древними тропами Кольского Севера». (12+)
с.Ловозеро, ул.Советская, 30. площадка перед отделом истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея.