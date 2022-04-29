г.МУРМАНСК

6-9 мая

Программа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (6+)

6 мая - 10.00-13.00

Общегородская Вахта памяти.

6 мая - 10.00-10.20

Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

6 мая - 10.40-10.50

Церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной командиру дивизиона подводных лодок Северного флота М.И. Гаджиеву.

6 мая - 11.00-11.20

Церемония возложения цветов к братским могилам (Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища).

6 мая - 12.00-12.45

Митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1).

Жилой район Абрам-Мыс

6 мая - 12.00

Митинг «Памяти павших в войне» (Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО).

6 мая - 15.00

Концертная программа, посвященная Дню Великой Победы (ул. Лесная, 39).

7 мая - 9.00-16.00

Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы.

7 мая - 10.30

Митинг у мемориала воинам Полярной дивизии (1447 километр автодороги Р-21 «Кола»).

9 мая - 9.00-9.50

Площадь Пять Углов. Радиоконцерт с исполнением песен о Великой Отечественной войне.

9 мая - 10.00-10.40

Парад войск Мурманского гарнизона.

9 мая - 10.40-11.30

Шествие «Бессмертного полка», жителей и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

9 мая - 12.00

Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Митинг, церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», воздушный военный парад.

9 мая - 12.00

Спортивные мероприятия. Старт участников легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова (памятник А. Бредову).

9 мая - 12.00

Старт дошкольников - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт -просп. Ленина, 69, финиш - у памятника А. Бредову).

9 мая - 12.15

Старт ветеранов - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт от памятника пограничникам Арктики, финиш -у памятника А. Бредову).

9 мая - 12.45-13.00

Награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты (на площадке перед входом в гостинично-деловой центр «Арктика» со стороны проспекта Ленина).

9 мая - 13.00-14.00

Соревнования по роллер-спорту на проспекте Ленина (от гостинично-делового центра «Арктика» до ул. Профсоюзов)

9 мая - 13.00-14.00

«Рекорд победы», интерактивная площадка «Юкигассен», силовой экстрим (просп. Ленина - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов).

Октябрьский округ (сценическая площадка перед гостинично-деловым центром «Арктика»)

9 мая - 10.40-10.50

Видеоконцерт песен Победы.

9 мая - 12.00-14.00

Работа стилизованной сценической площадки «Борт военного грузовика»: программа от клуба авторской песни «Пять углов», интерактивная площадка «Давайте споем!», флешмоб «Синий платочек».

9 мая - 12.00-14.00

Работа игровых площадок. Шатер-караоке «Споёмте, друзья!», викторина, спортивные соревнования.

9 мая - 14.00-16.00

Большой гала-концерт «Марш победителей» с участием творческих коллективов города.

9 мая - 14.15

Концертный блок ансамбля песни и танца «Россия».

9 мая - 15.30

Выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

В финальной части программы состоятся массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».

Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семёновского озера)

9 мая - 12.00

Песни военных лет.

9 мая - 13.00

Фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», театрализованный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца», викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти», флешмоб «Знамя Победы». Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

9 мая - 11.00-14.00

Мастер-класс «И взлетели в небеса белые голуби».

9 мая - 10.45-11.15

Концертная программа «Фронтовой привал» (фойе ДК).

9 мая - 11.00-12.00

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

9 мая - 11.30-11.50

Митинг «Имена, застывшие в граните».

9 мая - 12.00-13.30

Квест-игра «Победа в сердце каждого из нас».

9 мая - 12.00-13.00

Праздничный концерт «Салют, Победа!».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Первомайский округ (проспект Кольский, 101)

9 мая - 12.00

Песни военных лет.

9 мая - 12.30

Театрализованный концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» «Мы не забудем вас Герои!», выступление клуба служебного собаководства «Цербер», всероссийский флэшмоб «День Победы».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Район Абрам-Мыс (площадь перед Мемориалом воинам 1-го корпуса ПВО)

9 мая - 20.00

Песни военных лет.

9 мая - 21.00

Фестиваль патриотической песни под открытым небом «Под звёздами военного салюта», выступление творческих коллективов.

9 мая - 22.00

Праздничный салют.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «К 90-летию Завена Аршакуни» (до 1 мая); «Терминал 51» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

30 апреля - 16.00

Тематическое занятие «Пасхальная неделя». Гости познакомятся с пасхальными традициями и живописными полотнами, посвященными Светлому празднику. В завершение каждый участник сделает пасхальный сувенир. (6+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Анна Векслер» (до 22 мая); «Героический Севастополь» до 22 мая); «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

29 апреля - 17.00

Торжественное открытие выставки живописных и графических работ Николая Ковалева, посвященная 85-летию со дня рождения автора (до 22 мая).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики» (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая); «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая).

28 и 29 апреля, 1, 5 и 6 мая - выходной день;

30 апреля музей работает - с 11.00 до 17.00;

2-4 мая - с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Красота ненаглядная» (до 30 апреля); «Сделать выбор - наш долг и наше право!» (до 30 апреля); «Новые книги - новые встречи» (до 30 апреля); «Занимательно о генетике» (до 30 апреля); «2 : 0 в пользу здоровья» (до 30 апреля); «Космос: от Аристотеля до Хаббла» (до 30 апреля); «Фантастические миры» (до 30 апреля); «Сделано в Азии» (до 30 апреля); «Литературный календарь: апрель» (до 30 апреля); «Встречайте новинки!» (до 30 апреля); «Север: легенда и быль» (до 30 апреля); «Книги-билингвы: читай и язык изучай» (до 30 апреля); «Шедевры мировой литературы на языках мира» (до 30 апреля); «Жизнь - это…» (до 30 апреля); «Полярная ночь и немного солнца» (до 20 мая).

30 апреля - 12.00-21.00

День новой книги. (12+)

30 апреля - 17.00

Заседание клуба любителей чтения «Переплет». Книголюбы обсудят роман российского писателя Сергея Шаргунова «Свои». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

29 апреля - 13.00

Праздник юных писателей, в рамках которого состоится церемония награждения победителей юбилейного XXV Международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера». (6+)

30 апреля - 13.00

Мастер-класс с элементами английского языка «Чудо-дерево». (6+)

30 апреля - 16.00

Тренинг «Творчество как часть развития». (6+)

30 апреля библиотека работает с 11.00 до 17.00;

молодёжный центр «БиблиоДвиж» - с 12.00 до 18.00;

1, 2 и 3 мая - выходные праздничные дни;

4 и 5 мая библиотека работает в обычном режиме.

ОНЛАЙН:

2 - 9 мая

Сотрудники отдела электронных ресурсов представят в разделе библиотечного сайта «Живая медиатека» подборку ссылок на платформе Sway (6+). Материалы посвящены памяти героев Великой Отечественной войны и всех, кто сражался с захватчиками.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 29 апреля - 19.00 «Песня жаворонка». #ОткрытаяСцена QuestTrio и Екатерина Ефремова «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, как не лелеять воспоминания о ней? (12+) 30 апреля - 11.00 30 апреля - 13.30 «Колдунья с улицы Муфтар». Эта история о семейных ценностях и о том, что внешний мир не всегда дружелюбен. Эту сказку мы наполним яркими цветами, узнаваемыми персонажами и фантастической музыкой, ведь последняя магия, что у нас осталась - это музыка. Этот спектакль будет интересен не только детям, потому что в сказочном мире герои сталкиваются с вполне бытовыми проблемами, а за ширмой выдуманных событий скрывается большая человеческая проблема! (6+) 30 апреля - 15.30 30 апреля - 17.00 «Сказка о глупом мышонке». Режиссёр-постановщик Эдуард Гайдай. В спектакле заняты: Кристина Романова, Мария Неумоина, Ольга Федорова, Алексей Мельник. Возраст аудитории. «Спи, Мышонок, сладко-сладко!», - убаюкивают неугомонного малыша на разные голоса приглашённые няни. Встреча с каждой гостьей-отдельная занятная история. А уж когда к кроватке подобралась сладкоголосая Кошка, тут и вовсе не до сна, впору ноги уносить. Кто в этой сказке глупый, а кто умный и находчивый, зрители узнают в конце истории. Но в любом случае нас ждёт счастливый финал! (0+) 1 мая - 13.30 Премьера. Ахим Вопоп, по мотивам сказки П. Грипари в переводе М. Яснова «Колдунья с улицы Муфтар». (6+) 1 мая - 15.30 и 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Маша и медведь». (2+) 2 мая - 13.30 Николай Шувалов, «Золотой ключик». (5+) 2 мая - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский, «Муха – Цокотуха». (3+) 6 мая - 15.30 и 17.00 Пётр Васильев, «Эшелон». (12+) 7 мая - 11.00 Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+) 7 мая - 17.00 Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+) 8 мая - 11.00 и 13.30 Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+) 8 мая - 17.00 Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+) 10 мая - 13.30 Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+) 10 мая - 17.00 Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+) 13 мая - 19.00 Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+) 14 мая - 13.30 Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+) 14 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 15 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+) 15 мая - 17.00 Корней Чуковский «Телефон». (3+) 20 мая - 19.00 Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+) 21 мая - 13.30 Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+) 21 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) 22 мая - 11.00 Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+) 22 мая - 15.30 и 17.00 Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 27 мая - 19.00 #ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+) 28 мая - 13.30 Корней Чуковский, «Бармалей». (4+) 28 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 29 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+) 29 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 30 апреля - 18.00 «Хорошее настроение». Духовой оркестр. Дирижёр Сергей Горбатюк. Концертный зал. 7 мая - 17.00 «Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал. 8 мая - 17.00 «Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал. 21 мая - 18.00 «Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 29 апреля - 19.00 Малая сцена. «Прибайкальская кадриль». 30 апреля - 12.00 «Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (6+) 30 апреля - 19.00 «...Будем жить как Боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в двух действиях. (16+) 1 мая - (12.00 «Летучий корабль». В. Ткачук, музыкальная сказка. (16+) 1 мая - 19.00 «Тартюф». Ж.-Б. Мольер, комедия в двух действиях. «Пушкинская карта». (12+) 2 мая - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 3 мая - 19.00 «Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. «Пушкинская карта». (16+) 4 мая - 19.00 Концерт Марины Девятовой «Русская народная!». Гастроли (г. Москва). (16+) 5 мая - 19.00 «Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+) 6 мая - 19.00 «Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+) 7 мая - 12.00 «Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+) 7 мая - 19.00 «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+) 8 мая - 12.00 «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+) 8 мая - 19.00 «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+) 11 мая - 18.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+) 12 мая - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 13 мая - 19.00 «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+) 13 мая - 19.00 г. Заполярный «Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+) 14 мая - 12.00 «Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+) 14 мая - 19.00 «Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+) 15 мая - 19.00 «Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+) 18 мая - 19.00 «Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+) 19 мая - 19.00 п. Междуречье «Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+) 19 мая - 19.00 «Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+) 20 мая - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 21 мая - 19.00 «Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+) 22 мая - 12.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 22 мая - 15.00 «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+) 22 мая - 19.00 «Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+) 25 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 26 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 1 июня - 12.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) 1 июня - 15.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 30 апреля - 19.00 1 мая - 19.00 2 мая – 19.00 Премьера. «Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин (инсценировка А. Шарапко). История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 29 апреля - 19.00 Концерт «На Севере Весна» ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота. В программу включены песни о северном крае, Северном флоте, произведения поэтов и композиторов Кольского Заполярья. Кроме того, в концерте примет участие детская студия ансамбля. (6+) 30 апреля - 17.00 Концерт-презентация учебного пособия «Вокальная и хоровая музыка композиторов Кольского Заполярья». Это совместный проект Анны Гришко, Михаила Черниговского и заполярных композиторов. В концерте примут участие ансамбли русских народных инструментов «Русские потешки» из ДК и НТ им. С.М. Кирова и «Русские наигрыши» из Кольского районного Центра культуры, хоровой коллектив Детской музыкальной школы № 5, студенческий оркестр русских народных инструментов Мурманского колледжа искусств, исполнители Михаил Козырев, Наталья Капитанова. Ольга Полигова, Ирина Мирошник. (6+) 1 мая - 14.00 Спектакль по пьесе Ульриха Хуба «У ковчега в восемь». Постановку представят актеры детско-юношеского театрального коллектива «Крылья» из города Гаджиево. (6+) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Третье изменение. Мурманск» (до 4 мая); «Могут руки людей сделать чудо любое» (до 18 мая); «Творческая мастерская» (ГДЦ «Арктика», до 23 мая).

29 апреля - 17.30

Встреча авторского лектория «Цветы, цветы, цветы..!». Тема - «Цветочный декор в костюмах разных эпох». (6+)

30 апреля - 13.00

Тематическое занятие «Сказочный мир Г.Х. Андерсена», посвященное Международному дню книги. (6+)

30 апреля - 16.00

Лекция «Леонардо да Винчи» из цикла «Знакомьтесь, художник!». (12+)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря); выставка живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).

30 апреля - 13.00

Музейный урок «В поле выросла рубашка...». (6+)

4 и 6 мая - 14.00

Цикл мастер-классов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Участники создадут предметы, подобные тем, что делали люди в подарок для фронтовиков в годы войны, чтобы поддержать их боевой дух: кисет, коробочку для писем, платок. (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

29 апреля - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

29 апреля - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

29 апреля - 18.30

«Зрение»,19.15 - «Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+) 30 апреля - 12.30

«Как Месяц к Солнцугости ходил». (12+)

30 апреля - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

30 апреля - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

30 апреля - 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

30 апреля - 17.00

«Розетта». (12+)

30 апреля - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

30 апреля - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)