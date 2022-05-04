АФИША
г.МУРМАНСК
6-9 мая
Программа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (6+)
6 мая - 10.00-13.00
Общегородская Вахта памяти.
6 мая - 10.00-10.20
Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.
6 мая - 10.40-10.50
Церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной командиру дивизиона подводных лодок Северного флота М.И. Гаджиеву.
6 мая - 11.00-11.20
Церемония возложения цветов к братским могилам (Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища).
6 мая - 12.00-12.45
Митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1).
Жилой район Абрам-Мыс
6 мая - 12.00
Митинг «Памяти павших в войне» (Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО).
6 мая - 15.00
Концертная программа, посвященная Дню Великой Победы (ул. Лесная, 39).
7 мая - 9.00-16.00
Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы.
7 мая - 10.30
Митинг у мемориала воинам Полярной дивизии (1447 километр автодороги Р-21 «Кола»).
9 мая - 9.00-9.50
Площадь Пять Углов. Радиоконцерт с исполнением песен о Великой Отечественной войне.
9 мая - 10.00-10.40
Парад войск Мурманского гарнизона.
9 мая - 10.40-11.30
Шествие «Бессмертного полка», жителей и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
9 мая - 12.00
Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Митинг, церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», воздушный военный парад.
9 мая - 12.00
Спортивные мероприятия. Старт участников легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова (памятник А. Бредову).
9 мая - 12.00
Старт дошкольников - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт -просп. Ленина, 69, финиш - у памятника А. Бредову).
9 мая - 12.15
Старт ветеранов - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт от памятника пограничникам Арктики, финиш -у памятника А. Бредову).
9 мая - 12.45-13.00
Награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты (на площадке перед входом в гостинично-деловой центр «Арктика» со стороны проспекта Ленина).
9 мая - 13.00-14.00
Соревнования по роллер-спорту на проспекте Ленина (от гостинично-делового центра «Арктика» до ул. Профсоюзов)
9 мая - 13.00-14.00
«Рекорд победы», интерактивная площадка «Юкигассен», силовой экстрим (просп. Ленина - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов).
Октябрьский округ (сценическая площадка перед гостинично-деловым центром «Арктика»)
9 мая - 10.40-10.50
Видеоконцерт песен Победы.
9 мая - 12.00-14.00
Работа стилизованной сценической площадки «Борт военного грузовика»: программа от клуба авторской песни «Пять углов», интерактивная площадка «Давайте споем!», флешмоб «Синий платочек».
9 мая - 12.00-14.00
Работа игровых площадок. Шатер-караоке «Споёмте, друзья!», викторина, спортивные соревнования.
9 мая - 14.00-16.00
Большой гала-концерт «Марш победителей» с участием творческих коллективов города.
9 мая - 14.15
Концертный блок ансамбля песни и танца «Россия».
9 мая - 15.30
Выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.
В финальной части программы состоятся массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».
Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семёновского озера)
9 мая - 12.00
Песни военных лет.
9 мая - 13.00
Фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», театрализованный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца», викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти», флешмоб «Знамя Победы». Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)
9 мая - 11.00-14.00
Мастер-класс «И взлетели в небеса белые голуби».
9 мая - 10.45-11.15
Концертная программа «Фронтовой привал» (фойе ДК).
9 мая - 11.00-12.00
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
9 мая - 11.30-11.50
Митинг «Имена, застывшие в граните».
9 мая - 12.00-13.30
Квест-игра «Победа в сердце каждого из нас».
9 мая - 12.00-13.00
Праздничный концерт «Салют, Победа!».
Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Первомайский округ (проспект Кольский, 101)
9 мая - 12.00
Песни военных лет.
9 мая - 12.30
Театрализованный концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» «Мы не забудем вас Герои!», выступление клуба служебного собаководства «Цербер», всероссийский флэшмоб «День Победы».
Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.
Район Абрам-Мыс (площадь перед Мемориалом воинам 1-го корпуса ПВО)
9 мая - 20.00
Песни военных лет.
9 мая - 21.00
Фестиваль патриотической песни под открытым небом «Под звёздами военного салюта», выступление творческих коллективов.
9 мая - 22.00
Праздничный салют.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Терминал 51» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Анна Векслер» (до 22 мая); «Героический Севастополь» до 22 мая); «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря); живописные и графические работы Николая Ковалева, посвященные 85-летию со дня рождения автора (до 22 мая).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики» (до 6 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая); «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая).
4 мая музей работает - с 11.00 до 18.00;
5 и 6 мая - выходной день.
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)
Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)
Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка: «Полярная ночь и немного солнца» (до 20 мая).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
4 и 5 мая - библиотека работает в обычном режиме.
ОНЛАЙН:
4-9 мая
Сотрудники отдела электронных ресурсов представят в разделе библиотечного сайта «Живая медиатека» подборку ссылок на платформе Sway (6+). Материалы посвящены памяти героев Великой Отечественной войны и всех, кто сражался с захватчиками.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
6 мая - 15.30 и 17.00
Пётр Васильев, «Эшелон». (12+)
7 мая - 11.00
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
7 мая - 17.00
Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)
8 мая - 11.00 и 13.30
Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)
8 мая - 17.00
Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)
10 мая - 13.30
Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+)
10 мая - 17.00
Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+)
13 мая - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
14 мая - 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
14 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
15 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 мая - 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
20 мая - 19.00
Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+)
21 мая - 13.30
Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+)
21 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
22 мая - 11.00
Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+)
22 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)
28 мая - 13.30
Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)
28 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
29 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
29 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
7 мая - 17.00
«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.
8 мая - 17.00
«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.
21 мая - 18.00
«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
4 мая - 19.00
Концерт Марины Девятовой «Русская народная!». Гастроли (г. Москва). (16+)
5 мая - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков, драматическая история в двух действиях. (16+)
6 мая - 19.00
«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)
7 мая - 12.00
«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)
7 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)
8 мая - 12.00
«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)
8 мая - 19.00
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+)
11 мая - 18.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
12 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
13 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
13 мая - 19.00
г. Заполярный
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
14 мая - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
15 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
18 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
19 мая - 19.00
п. Междуречье
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
19 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
20 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
21 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
22 мая - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 15.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 19.00
«Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+)
25 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
26 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
1 июня - 12.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 июня - 15.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
7 мая – 15.00 и 19.00
«Тёркин. Кто же он такой?». А Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)
8 мая – 12.00
«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)
8 мая – 19.00
«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)
11-16 мая
Театральный фестиваль «Арктическая сцена».
12 мая – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток. Сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
14 мая – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
15 мая -12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри. Инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
15 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Могут руки людей сделать чудо любое» (до 18 мая); «Творческая мастерская» (ГДЦ «Арктика», до 23 мая).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла». (до 26 декабря); выставка живописи Дмитрия Каргина «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая).
4 и 6 мая - 14.00
Цикл мастер-классов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Участники создадут предметы, подобные тем, что делали люди в подарок для фронтовиков в годы войны, чтобы поддержать их боевой дух: кисет, коробочку для писем, платок. (6+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Продолжают работу экспозиции: «Живопись Александра Макарова» (до 11 мая), «Роднополис» (до 15 мая), «Цветы и другие истории» (до 15 мая); «Война участвует во мне» (до 26 мая).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжает работу выстава «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
Продолжается всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы можно получить:
5 мая - Оленегорск, школа №7,
5 мая - 17.00 - Оленегорск, двор музыкальной школы,
6 мая - 13.00 - Оленегорская коррекционная школа.
9 мая - 11.00
Сбор «Бессмертного полка».
г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. ДК.
г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК ЦКиД «Полярная звезда».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Юбилей у друзей». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
5 мая - 19.00
Спектакль «Привет с фронта» драматического театра Северного флота. (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (0+)
г.АПАТИТЫ
Работает выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (до 1 июня), и отчётная экспозиция «Не учись безделью, а учись рукоделью» студии «Иван да Марья» (до 30 мая).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В фойе ГДК конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
Работает художественная выставка из Североморска «Метаморфозы Севера» (до 30 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры, выставочный зал.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
ОНЛАЙН:
В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)
Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)
г.КОВДОР
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.
пгт.Печенга
В историко-краеведческом музее продолжают работу авторская выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной (до 24 мая) и экспозиция «По следам минувшей войны» (до 30 мая), на которой представлены предметы военного периода из фондов музея и никельского поискового отряда «Омега».
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».