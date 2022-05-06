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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

6-9 мая

Программа мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. (6+)

6 мая - 10.00-13.00

Общегородская Вахта памяти.

6 мая - 10.00-10.20

Церемония возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Анатолию Бредову.

6 мая - 10.40-10.50

Церемония возложения цветов к мемориальной доске, посвященной командиру дивизиона подводных лодок Северного флота М.И. Гаджиеву.

6 мая - 11.00-11.20

Церемония возложения цветов к братским могилам (Верхнеростинское шоссе, территория Мурманского городского кладбища).

6 мая - 12.00-12.45

Митинг, церемония возложения цветов к памятнику воинам Полярной дивизии (просп. Героев-североморцев, 76 корп. 1).

Жилой район Абрам-Мыс

6 мая - 12.00

Митинг «Памяти павших в войне» (Мемориал воинам 1-го корпуса ПВО).

6 мая - 15.00

Концертная программа, посвященная Дню Великой Победы (ул. Лесная, 39).

7 мая - 9.00-16.00

Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей общественных ветеранских организаций Мурманска в Долину Славы.

7 мая - 10.30

Митинг у мемориала воинам Полярной дивизии (1447 километр автодороги Р-21 «Кола»).

9 мая - 9.00-9.50

Площадь Пять Углов. Радиоконцерт с исполнением песен о Великой Отечественной войне.

9 мая - 10.00-10.40

Парад войск Мурманского гарнизона.

9 мая - 10.40-11.30

Шествие «Бессмертного полка», жителей и гостей города к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

9 мая - 12.00

Мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Митинг, церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», воздушный военный парад.

9 мая - 12.00

Спортивные мероприятия. Старт участников легкоатлетической эстафеты памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова (памятник А. Бредову).

9 мая - 12.00

Старт дошкольников - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт -просп. Ленина, 69, финиш - у памятника А. Бредову).

9 мая - 12.15

Старт ветеранов - участников легкоатлетического Пробега Мира (старт от памятника пограничникам Арктики, финиш -у памятника А. Бредову).

9 мая - 12.45-13.00

Награждение победителей и призеров легкоатлетической эстафеты (на площадке перед входом в гостинично-деловой центр «Арктика» со стороны проспекта Ленина).

9 мая - 13.00-14.00

Соревнования по роллер-спорту на проспекте Ленина (от гостинично-делового центра «Арктика» до ул. Профсоюзов)

9 мая - 13.00-14.00

«Рекорд победы», интерактивная площадка «Юкигассен», силовой экстрим (просп. Ленина - от ул. Воровского до ул. Профсоюзов).

Октябрьский округ (сценическая площадка перед гостинично-деловым центром «Арктика»)

9 мая - 10.40-10.50

Видеоконцерт песен Победы.

9 мая - 12.00-14.00

Работа стилизованной сценической площадки «Борт военного грузовика»: программа от клуба авторской песни «Пять углов», интерактивная площадка «Давайте споем!», флешмоб «Синий платочек».

9 мая - 12.00-14.00

Работа игровых площадок. Шатер-караоке «Споёмте, друзья!», викторина, спортивные соревнования.

9 мая - 14.00-16.00

Большой гала-концерт «Марш победителей» с участием творческих коллективов города.

9 мая - 14.15

Концертный блок ансамбля песни и танца «Россия».

9 мая - 15.30

Выступление ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

В финальной части программы состоятся массовое исполнение песни-гимна «День Победы», флешмоб «Знамя Победы».

Ленинский округ (сценическая площадка лодочной станции Семёновского озера)

9 мая - 12.00

Песни военных лет.

9 мая - 13.00

Фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин», театрализованный концерт «Набат войны нам вновь стучит в сердца», викторина «Дорогами памяти», флешмоб «География памяти», флешмоб «Знамя Победы». Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Жилой район Росляково (площадь перед зданием Дома культуры «Судоремонтник»)

9 мая - 11.00-14.00

Мастер-класс «И взлетели в небеса белые голуби».  

9 мая - 10.45-11.15

Концертная программа «Фронтовой привал» (фойе ДК).

9 мая - 11.00-12.00

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

9 мая - 11.30-11.50

Митинг «Имена, застывшие в граните».

9 мая - 12.00-13.30

Квест-игра «Победа в сердце каждого из нас».

9 мая - 12.00-13.00

Праздничный концерт «Салют, Победа!».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Первомайский округ (проспект Кольский, 101)

9 мая - 12.00

Песни военных лет.

9 мая - 12.30

Театрализованный концерт творческих коллективов Дома культуры «Первомайский» «Мы не забудем вас Герои!», выступление клуба служебного собаководства «Цербер», всероссийский флэшмоб «День Победы».

Для гостей праздника будет работать полевая кухня и выездная торговля.

Район Абрам-Мыс (площадь перед Мемориалом воинам 1-го корпуса ПВО)

9 мая - 20.00

Песни военных лет.

9 мая - 21.00

Фестиваль патриотической песни под открытым небом «Под звёздами военного салюта», выступление творческих коллективов.

9 мая - 22.00

Праздничный салют.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

9, 10 и 11 мая - музей не работает.

Продолжают работу выставки: «Терминал 51» (до 8 мая); «Плакат молодых художников» (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

5 мая - 15.00

Тематическое занятие «Победный май» с мастер-классом по изготовлению открытки. (6+)

6 мая - 12.00

Тематическое занятие «Салют Победы» с мастер-классом в смешанной технике. (6+)

6 мая - 15.00

Тематическое занятие «Победный май» с мастер-классом по изготовлению открытки. (6+)

11 мая - 15.00

Музейное занятие «Сохраненная красота: судьба музейных собраний во время Великой Отечественной войны». (12+)

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Анна Векслер» (до 22 мая); «Живопись и графика Николая Ковалева» (до 22 мая); «Героический Севастополь» до 22 мая); «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX - XXI вв.» (до 31 декабря).

6 мая - 15.00

Мероприятие «Герои Севастополя» по выставке «Героический Севастополь». (6+)

6 мая - 17.00

Показ фильма Александра Сокурова «Франкофония» о судьбе музейной коллекции во время фашистской оккупации (16+).

7 мая - 13.00

Занятие «Строки, опаленные войной. Повествование о работе полевой почты в годы Великой Отечественной войны». (12+)

7 мая - 15.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира». (12+)

7 мая - 17.00

Показ советско-германского художественного фильма «Пять дней - пять ночей» о спасении воинами Красной армии сокровищ Дрезденской картинной галереи. (12+)

8 мая - 13.00

Занятие «Я рисовал мгновения войны». (6+)

8 мая - 17.00

Экскурсия по выставке «Героический Севастополь». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

6 и 9 мая - выходной день.

7 мая - музей работает с 11.00 до 18.00.

8 мая - с 11.00 до 17.00.

Продолжают работу выставки: «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

7 мая - 12.00

Урок-экскурсия «От Мурманска до Берлина». Гости рассмотрят фотоальбом советского фотокорреспондента Евгения Халдея, который был издан Мурманским книжным издательством в 1979 году. (6+)

7 и 8 мая

Кинопоказы Майского фестиваля правильного кино. Просмотры бесплатные. (12+)

7 мая - 15.00

«28 панфиловцев». (12+)

8 мая - 12.00

Документальный фильм «Навеки с небом»), рассказывающий о 30-х годах прошлого века - времени бурного развития советской авиации. (12+)

8 мая - 15.00

Музейное занятие «Война. Победа. Память». Будут демонстрироваться фотографии о рождении города, о разных этапах его развития, об основных занятиях жителей города-труженика из фондов музея и видеофильм «Мурманск в годы Великой Отечественной войны». (6+)

Ежедневно в 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещён новый выпуск видеоблога «Удивительное Заполярье» который рассказывает о редких видах сов, обитающих на Кольском Севере. (6+)

Там же опубликованы видеосюжеты казахских блогеров, посетивших музей. (12+)

Продолжают работу рубрики «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ» «Пух и перья». (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Полярная ночь и немного солнца» (до 20 мая); «Великие битвы Великой Отечественной» (до 31 мая); «Нюрнбергский процесс: уроки истории» (до 31 мая); «Окна в мир родной речи» (до 31 мая); «Занимательно о русском языке» (до 31 мая); «Пионерии первый отряд» (до 31 мая); «Загадки истории» (до 31 мая); «Сделано в Южной Европе» (до 31 мая); «Север: легенда и быль» (до 31 мая); «О святом и прекрасном» (до 31 мая); «Звучи, саамская речь!» (до 31 мая); «Праздник на все времена» (до 31 мая).

6 - 14 мая

Неделя военно-исторической книги. Будет представлена художественная литература, мемуары, публицистика, историко-документальная, научно-популярная литература из фонда библиотеки. Также в программе викторина «Набат памяти», посвящённая героизму миллионов советских людей, познавательная игра «Великая война, Великая Победа», эксперт-батл «Героический». (12+)

6 - 14 мая

Информационная акция «Победный май». Сотрудники библиотеки окажут помощь в поиске сведений в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, помогут в оцифровке семейных архивов: писем, фотографий, открыток военного времени. (12+)

Посетители библиотеки ознакомятся с коллекцией «Сохраняя память о войне» в электронной библиотеке «Кольский Север». (12+)

6 мая - 18.00

Публичная лекция «Мурманск в начале войны». (12+)

7 мая, 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)

7 мая - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «…И ляжет на душу добро…». (16+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

7 мая - 13.00

Творческая встреча с актрисой Кировского театра кукол Марией Михалевой и артистом Театра живых кукол «2+КУ» Енотом. (6+)

7 мая - 14.00

Ежегодный фестиваль «Один день в Хогвартсе». (6+)

7 мая - 16.00

Показ спектакля по пьесе Владимира Захарова «Автостоп». (16+)

8 мая - 13.00

Встреча юных «мастерят». (6+)

10 мая - 11.00

На аллее Писателей перед зданием библиотеки состоится церемония открытия памятного мемориального бюста Михаилу Орешете. (6+).

ОНЛАЙН:

До 9 мая

Сотрудники отдела электронных ресурсов представят в разделе библиотечного сайта «Живая медиатека» подборку ссылок на платформе Sway. Материалы посвящены памяти героев Великой Отечественной войны и всех, кто сражался с захватчиками. (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

6 мая - 15.30 и 17.00

Пётр Васильев, «Эшелон». (12+)

7 мая - 11.00

Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)

7 мая - 17.00

Светлана Озерская, по мотивам стихов А. Барто «Барто пожаловать». (3+)

8 мая - 11.00 и 13.30

Сергей Харламов, «Горькая память войны». (7+)

8 мая - 17.00

Тамара Волынкина, по мотивам русской народной сказки «Гуси-лебеди». (2+)

10 мая - 13.30

Турбьерн Эгнер, «Кариус и Бактериус». (4+)

10 мая - 17.00

Николай Шувалов, «Красная Шапочка». (3+)

13 мая - 19.00

Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)

14 мая - 13.30

Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)

14 мая - 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)

15 мая - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+)

15 мая - 17.00

Корней Чуковский «Телефон». (3+)

20 мая - 19.00

Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+)

21 мая - 13.30

Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+)

21 мая - 17.00

Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)

22 мая - 11.00

Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+)

22 мая - 15.30 и 17.00

Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

27 мая - 19.00

#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)

28 мая - 13.30

Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)

28 мая - 17.00

Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)

29 мая - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена  «Гадкий утёнок». (5+)

29 мая - 17.00

Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

7 мая - 17.00

«Песни эпохи, песни любви». Альберт Жалилов, г.Санкт-Петербург. Партия фортепиано - Михаил Егиазарьян, г.Москва. Концертный зал.

8 мая - 17.00

«Если б не было войны...». Концерт артистов филармонии. Концертный зал.

21 мая - 18.00

«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

6 мая - 19.00

«Прибайкальская кадриль». Малая сцена. (16+)

7 мая - 12.00

«Чиполлино». По сказке Джанни Родари. (6+)

7 мая - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. «Пушкинская карта». (12+)

8 мая - 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (6+)

8 мая - 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. (12+)

11 мая - 18.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. Открытие Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)

12 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)

13 мая - 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)

13 мая - 19.00

г. Заполярный

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)

14 мая - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)

14 мая - 19.00

«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)

15 мая - 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)

18 мая - 19.00

«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)

19 мая - 19.00

п. Междуречье

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)

19 мая - 19.00

«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)

20 мая - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

21 мая - 19.00

«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)

22 мая - 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

22 мая - 15.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

22 мая - 19.00

«Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+)

25 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

26 мая - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

1 июня - 12.00

Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

1 июня - 15.00

Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

7 мая – 15.00 и 19.00

«Тёркин. Кто же он такой?». А Твардовский. Спектакль-концерт. (12+)

8 мая – 12.00

«Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+)

8 мая – 19.00

«Такая долгая война». С. Бартохова. Драма. (12+)

11-16 мая

Театральный фестиваль «Арктическая сцена».

12 мая – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток. Сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

14 мая – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

15 мая -12.00

«Вождь краснокожих». О. Генри. Инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)

15 мая – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)

21 мая – 19.00

«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)

22 мая - 12.00

«Приключения Буратино». А. Шарапко. По мотивам сказки А. Толстого. Театральная сказка. (6+)

22 мая - 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

28 мая – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

29 мая – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

29 мая – 12.00

«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

8 мая - 18.00

Концерт ансамбля солистов «Орфей» и оркестра русских народных инструментов «Полярис» «Музыка кино». (12+)

10 мая - 15.00

Концерт ансамбля танца «Радость». В программе - долгожданные премьеры и номера «Золотого фонда» известного в Мурманской области и за ее пределами хореографического коллектива. (6+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)

Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Могут руки людей сделать чудо любое» (до 18 мая); «Творческая мастерская» (ГДЦ «Арктика», до 23 мая).

6 мая

Открытие выставки «Разноцветная планета» (до 30 июня), на которой будут представлены работы участников изостудии «Волшебная палитра».

8 мая - 15.00

Мероприятие «Сердца, опаленные войной». (6+)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

6 мая - 14.00

Цикл мастер-классов, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне. Участники создадут предметы, подобные тем, что делали люди в подарок для фронтовиков в годы войны, чтобы поддержать их боевой дух: кисет, коробочку для писем, платок. (6+)

8 мая - 13.00

Демонстрационный мастер-класс «Искусство наброска». (6+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Продолжает работу выставка Вероники Вологжанниковой «отПЕЧАТок» (до 22 мая).

7 мая - 18.00

Региональный отборочный этап чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Особенность конкурса в том, что участники не знают, что им предстоит читать: это могут быть различные инструкции или поэтические произведения. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

6 мая - 12.30 и 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

6 мая - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

6 мая - 14.30 и 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

6 мая - 16.30

«Вода - чудо природы». (6+)

6 мая - 18.30

«Зрение». (12+)

7 мая - 12.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (12+)

7 мая - 13.30

«Приключения Виктора и Гару». (12+)

7 мая - 14.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

7 мая - 16.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)

7 мая - 17.00

«Розетта». (12+)

7 мая - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

8 мая - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

8 мая - 13.30

«Космонавтика для детей». (6+)

8 мая - 14.30

«Вода - чудо природы». (6+)

8 мая - 16.00

«Зрение». (12+)

8 мая - 17.00

«В глубины Вселенной». (12+)

8 мая - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)

8 мая - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)

11 мая - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

11 мая - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

11 мая - 18.30

«Розетта». (12+)

11 мая - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)

В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

Продолжают работу экспозиции: «Живопись Александра Макарова» (до 11 мая), «Роднополис» (до 15 мая), «Цветы и другие истории» (до 15 мая); «Война участвует во мне» (до 26 мая).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.

г.ПОЛЯРНЫЙ

В музее продолжает работу выставка «Моё Заполярье» (до 29 мая)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

***

Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

6 мая - 16.00

Лекция Дмитрия Ермолаева «Петсамо-Киркенесская наступательная операция в кинематографе». (12+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

7 мая - 10.00

Телемост «Объединенный памятью маршала». К 125-летию Героя Советского Союза Кирилла Мерецкова. (12+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

8 мая - 12.00 и 14.00

Однодневная интерактивная выставка «Память храним». В экспозиции представлены находки, обнаруженные участниками поисковых отрядов на местах военных действий в Заполярье. Гости смогут подержать в руках солдатские каски, осколки мин, гранаты, саперные лопатки, котелки, фляги и другие предметы быта советского воина. Во время работы выставки поисковики расскажут о прошедших экспедициях, о деятельности по идентификации погибших солдат и о наиболее интересных находках. (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

9 мая - 12.00

Интерактивная площадка «Страницы Победы». Также в этот день в музее - День открытых дверей. (6+)

г.Полярный, площадь Капитанов.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны». (12+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

Продолжается всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы можно получить:

6 мая - 13.00 - Оленегорская коррекционная школа.

9 мая - 11.00

Сбор «Бессмертного полка».

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. ДК.

г.Оленегорск, Ленинградский проспект, 5. МУК ЦКиД «Полярная звезда».

6 мая - 17.00

Конкурс художественного слова «Через века помните!». (6+).

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. ДК.

7 мая - 12.00

Митинг и возложение цветов у мемориальной доски Защитникам Заполярья. (6+).

г.Оленегорск. Железнодорожный вокзал.

8 мая - 20.00

Патриотическая акция «Огонь памяти». (6+)

г.Оленегорск. Монумент Могила неизвестного солдата.

9 мая - 11.50

Шествие «Бессмертного полка». (6+)

г.Оленегорск, ул. Строительная.

9 мая - 12.00

Митинг на Центральной площади города. (6+)

9 мая - 13.00

Возложение цветов к могиле неизвестного солдата. (6+)

9 мая - 14.00

Праздничное гулянье с концертной программой «День радости! День гордости! День славы!». (6+)

г.Оленегорск. Центральная площадь.

ОНЛАЙ:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).

г.МОНЧЕГОРСК

В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Юбилей у друзей». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

7 мая - 15.00

Фестиваль хоровых коллективов образовательных организаций «Песни войны и Победы». (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

8 мая - 15.00

Праздничный концерт коллективов ГДК «Славим Победу!». (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

9 мая - 12.00

Празднование Победы (6+):

12.00 - митинг на воинских захоронениях (16-й км);

12.10 - построение колонны «Бессмертного полка» (просп. Ленина);

13.00 - митинг и возложение цветов к памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

13.30 - в Театральном дворике ГДК - интерактивные площадки и солдатская каша.

10 мая - 12.00

Мастер-класс «Экосумка с джинсовой аппликацией». (6+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

10 мая - 15.00

Открытый городской фестиваль по брейк-дансу «Майский джем-2022». (6+).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)

г.АПАТИТЫ

Работает выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (до 1 июня), и отчётная экспозиция «Не учись безделью, а учись рукоделью» студии «Иван да Марья» (до 30 мая).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

6 мая

Гастроли театра Северного флота:

11.00 - спектакль «Айболит». (6+)

19.00 - спектакль «Привет с фронта!». (12+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

9 мая - 9.30

На площади Ленина - празднование 77-й годовщины Великой Победы. В программе: легкоатлетическая эстафета и пробег, шествие «Бессмертного полка», акция «Чтобы знали, чтобы помнили», работа интерактивных площадок, а также кинопоказ фильмов (кинотеатр «Полярный»). (12+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В ГДК продолжают работу конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая), «Метаморфозы Севера» (до 30 мая) и фотовыставка «Счастье по-русски» (до 31 мая).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

6 мая - 16.00

Легкоатлетический пробег. (6+)

г.Полярные Зори, улицы города.

6 мая - 18.00

Танцплощадка «Майский вальс» и солдатская каша. (6+)

г.Полярные Зори, площадь Героев-Лётчиков.

7 мая - 13.00

Концерт с участием аккордеонистов «Братья Бондаренко» «Минувших лет живая память». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

9 мая - 9.45

Музыкальная композиция «Это слава её в веках». (6+)

г.Полярные Зори, площадь Героев-Лётчиков.

9 мая - 10.15

«Бессмертный полк». (6+)

г.Полярные Зори, улицы города.

9 мая - 11.00

Митинг и возложение цветов. (6+)

г.Полярные Зори, памятный знак.

9 мая - 12.15

Концертная программа «Минувших лет живая память». (6+)

г.Полярные Зори, Центральная площадь.

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» размещена запись постановки «Красная шапочка» самодеятельного коллектива театра-студии «Необычайные звёзды». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».

7 мая - 16.00

Торжественный вечер-концерт «Это надо помнить! Это забывать нельзя!». (6+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

9 мая – 9.00

Радиоконцерт «От героев былых времен». (6+)

9 мая - 10.00

Шествие «Бессмертного полка». (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая - 11.00

Митинг памяти. (6+)

г.Кандалакша, городской воинский мемориал.

9 мая - 12.00

Старт легкоатлетической эстафеты и автопробега. (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая - 13.00

На аллее Дружбы - танцевальная площадка и обзорная экскурсия по историческим местам. (6+)

г.Кандалакша, алея Дружбы.

9 мая - 14.00

Массовое гулянье. (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

9 мая - 14.00 и 15.00

Представление кукольного театра «Русские мальчишки». (6+)

г.Кандалакша, Центральная площадь.

ОНЛАЙН:

В сообществе «Вконтакте» ДК «Металлург» размещён онлайн-мастер-класс «Как оформить сладкий презент для детей». (0+)

Стартовал конкурс работ самодеятельных художников и фотографов «Кандалакшская палитра». Он проходит в рамках проекта «Открываем городу сердца», посвященного 505-летию Кандалакши. Подробности – на сайте ДК «Металлург». (6+)

г.КОВДОР

ОНЛАЙН:

В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.

пгт.Печенга

В историко-краеведческом музее продолжают работу авторская выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной (до 24 мая) и экспозиция «По следам минувшей войны» (до 30 мая), на которой представлены предметы военного периода из фондов музея и никельского поискового отряда «Омега».

пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».

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