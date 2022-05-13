АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Плакат молодых художников» (до 15 мая); «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года).
13 мая - 17.00
Торжественное открытие выставки «Необычайное чаепитие у Шляпника» (Санкт-Петербург, до 28 августа). Гости увидят историческую коллекцию шляп ХХ века из собрания крупнейшего шляпного мастера Марины Седовой. Также будет представлен европейский, российский и советский фарфор конца XIX века по 1970-е годы XX века из собрания Андрея Маевского.
13 мая - 18.00
Лекция Марины Седовой «DIOR и экстравагантность китайского дворника». (12+)
14 мая - 12.00
Мастер-класс «Как из салфетки за 30 рублей сделать шляпку за 500 долларов». (16+)
14 мая - 16.00
Праздничный вечер «Пусть поколения знают», посвященный Дню Победы. (6+)
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Анна Векслер» (до 22 мая); «Живопись и графика Николая Ковалева» (до 22 мая); «Героический Севастополь» (до 22 мая); «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…». (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).
14 мая - 13.00
Музейное занятие «Волшебное кружево». (6+)
14 мая - 16.00
Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!» «Алексей Кондратьевич Саврасов». (16+)
15 мая - 13.00
Занятие «День скульптуры в музее». (6+)
15 мая - 15.00
Экскурсия по выставке «Когда в саду цветет сирень...». (6+)
15 мая - 16.00
В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись» состоится показ фильма «Кружева Рязанщины. Кружевная сказка». (12+)
19 мая - 16.00
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Арт-проектор» состоится показ фильма «Рафаэль Санти. «Мадонна в кресле», а также дискуссия «Презентация о жизни и творчестве Рафаэля Санти». (16+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики» (до 26 мая); «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).
Ежедневно в 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
14 мая - 15.00
Музейное занятие «Морем живём - морем кормимся» в рамках просветительского проекта «Праздник на пороге». Посетителям расскажут об основных занятиях поморов, о воспитании детей, о поморском доме, игрушках. Гости познакомятся с предметами поморского быта из фондового собрания музея: валек, рубель, чесалка для льна и др. Специалист расскажет, чем «нагнетали» сундуки, из чего состояло девичье приданое. (6+)
15 мая – 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ: «История освоения и развития Арктики». (16+)
15 мая - 14.30
Демонстрация учебных интерактивных программ: «Природа Мурманской области». (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы.
Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Полярная ночь и немного солнца» (до 20 мая); «Великие битвы Великой Отечественной» (до 31 мая); «Нюрнбергский процесс: уроки истории» (до 31 мая); «Окна в мир родной речи» (до 31 мая); «Занимательно о русском языке» (до 31 мая); «Пионерии первый отряд» (до 31 мая); «Загадки истории» (до 31 мая); «Сделано в Южной Европе» (до 31 мая); «Север: легенда и быль» (до 31 мая); «О святом и прекрасном» (до 31 мая); «Звучи, саамская речь!» (до 31 мая); «Праздник на все времена» (до 31 мая)
До 14 мая
Неделя военно-исторической книги. Будет представлена художественная литература, мемуары, публицистика, историко-документальная, научно-популярная литература из фонда библиотеки. Также в программе викторина «Набат памяти», посвященная героизму миллионов советских людей, познавательная игра «Великая война, великая Победа», эксперт-баттл «Героический». (12+)
До 14 мая
Продолжится информационная акция «Победный май». Сотрудники библиотеки окажут помощь в поиске сведений в электронных базах данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, помогут в оцифровке семейных архивов: писем, фотографий, открыток военного времени. Посетители библиотеки ознакомятся с коллекцией «Сохраняя память о войне» в электронной библиотеке «Кольский Север». (12+)
14 мая - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху». (12+)
15 мая - 16.00
Концерт «Назад в будущее» ансамбля солистов «Ренессанс» дворца культуры «Судоремонтник». Прозвучат песни из советских кинофильмов. (12+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
14 мая - 14.00
Мастер-класс «Перелетные птицы». (6+)
15 мая - 14.00
Встреча участников книжного клуба «Что хотел сказать автор?». Тема обсуждения - книга «Трудно быть Богом» Аркадия и Бориса Стругацких. (12+)
18 мая - 13.00
Литературно-познавательный час «Страна Пионерия!». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
13 мая - 19.00
Пётр Васильев, по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова». (16+)
14 мая - 13.30
Софья Прокофьева, Генрих Сапгир, по мотивам сказки Л. Толстого «Три медведя». (3+)
14 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
15 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Г.К. Андерсена «Снежная королева». (5+)
15 мая - 17.00
Корней Чуковский «Телефон». (3+)
20 мая - 19.00
Пётр Васильев, «Маленькие трагедии». (16+)
21 мая - 13.30
Самуил Маршак, «Кошкин дом». (4+)
21 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
22 мая - 11.00
Андрей Усачёв, «По разным странам с балаганом». (4+)
22 мая - 15.30 и 17.00
Владимир Сутеев, «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
27 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)
28 мая - 13.30
Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)
28 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
29 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
29 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
21 мая - 18.00
«Jazz'n'roll». Даниил Крамер и трио Дениса Мажукова. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
13 мая - 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+)
13 мая - 19.00
г. Заполярный
«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. (12+)
14 мая - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков, музыкальная сказка. (6+)
14 мая - 19.00
«Игра». Э. Шеффер, детектив в одном действии. Малая сцена. (16+)
15 мая - 19.00
«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. В программе Международного театрального фестиваля «Арктическая сцена». (16+)
18 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
19 мая - 19.00
п. Междуречье
«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. (18+)
19 мая - 19.00
«Лебединое озеро». П.И. Чайковский, «Moscow State Ballet». Гастроли (г. Москва). (16+)
20 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
21 мая - 19.00
«Маскарад». М.Ю. Лермонтов, мистическая драма. «Пушкинская карта». (16+)
22 мая - 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 15.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)
22 мая - 19.00
«Пигмалион». Бернард Шоу, «Пигмалион». Гастроли (г. Москва). (12+)
25 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
26 мая - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
1 июня - 12.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 июня - 15.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
13-16 мая
Театральный фестиваль «Арктическая сцена».
12 мая – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток. Сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
14 мая – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
15 мая -12.00
«Вождь краснокожих». О. Генри. Инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
15 мая – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. Фантазия. (16+)
21 мая – 19.00
«Шампанского!..». А. Чехов. Маленькие комедии. (12+)
22 мая - 12.00
«Приключения Буратино». А. Шарапко. По мотивам сказки А. Толстого. Театральная сказка. (6+)
22 мая - 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)
28 мая – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
29 мая – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
29 мая – 12.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
15 мая - 15.00
Гала-концерт межрегионального фестиваля семейного творчества «Полярные звезды». Специальный гость - Стас Море. (г.Москва). (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Могут руки людей сделать чудо любое» (до 18 мая); «Творческая мастерская» (ГДЦ «Арктика», до 23 мая); «Разноцветная планета» (до 30 июня).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
13 мая - 14.00
Музейный урок «В поле выросла рубашка...». (6+)
19 мая - 14.00
Занятие с мастер-классом к 100-летию со дня основания всероссийской пионерской организации «Символы пионерской организации». (6+)
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Продолжает работу выставка Вероники Вологжанниковой «отПЕЧАТок» (до 22 мая).
13 мая - 19.00 -21.00
Впервые в Мурманской области - автор детективных романов, журналист, телеведущая, сценарист и переводчик Татьяна Устинова. Татьяна Витальевна - одна из самых популярных российских писателей-женщин. Тиражи её романов достигают 700 тысяч экземпляров, а суммарный тираж превысил 25 миллионов. Большая часть произведений Устиновой экранизирована, автор удостоена многочисленных наград.
Во время встречи Татьяна Витальевна расскажет о том, как рождается замысел произведения, как создаются характеры героев книг. Читатели узнают о творческих планах автора, о том, что она читает сама. Гости встречи смогут задать свои вопросы, а также получить автограф писателя. (18+)
14 мая - 18.00
Литературная фидбэк-сессия. (18+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.
13 мая - 16.30
«Вода - чудо природы». (6+)
13 мая - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
13 мая - 18.30
«Зрение». (12+)
13 мая - 19.15
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
14 мая - 12.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (12+)
14 мая - 13.30
«Приключения Виктора и Гару». (12+)
14 мая - 14.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
14 мая - 16.00
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
14 мая - 17.00
«Розетта». (12+)
14 мая - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
15 мая - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
15 мая - 13.30
«Космонавтика для детей». (6+)
15 мая - 14.30
«Вода - чудо природы». (6+)
15 мая - 16.00
«Зрение». (12+)
15 мая - 17.00
«В глубины Вселенной». (12+)
15 мая - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь». (12+)
15 мая - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной». (12+)
17 мая - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
17 мая - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
17 мая - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе». (12+)
17 мая - 19.15
«В глубины Вселенной». (12+)
18 мая - 16.30
«Космонавтика для детей». (6+)
18 мая - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
18 мая - 18.30
«Розетта». (12+)
18 мая - 19.15
«Энергия Вселенной». (12+)
19 мая - 16.30
«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)
19 мая - 17.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (12+)
19 мая - 18.30
«Призрак Вселенной». (12+)
19 мая - 19.15
«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
Продолжают работу экспозиции: «Роднополис» (до 15 мая), «Цветы и другие истории» (до 15 мая); «Война участвует во мне» (до 26 мая).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжает работу выставка «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
21 мая - 16.00
Мастер-класс по живописи с Катериной Ковбар. (18+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» опубликованы выпуски подкастов «Давным-давно была война», фильм «1418 дней подвига», рассказывающий о роли культуры и деятельности драматического театра Северного флота в годы войны, запись лекции сотрудника Государственного архива Мурманской области Дмитрия Ермолаева «Петсамо-Киркенесская операция в советском кинематографе». (12+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
20 мая - 18.00
Конкурс художественного слова «Солнечный зайчик». (0+)
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 1. ДК «Горняк».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
В выставочном зале ГЦК работает выставка кукол Натальи Князевой «Кукольный мир» (до 20 мая).
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись праздничного концерта «Юбилей у друзей». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
14 мая - 16.30
Творческая встреча с писателем Татьяной Устиновой. (18+)
г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.
19 мая - 15.00
Литературно-музыкальная гостиная «Свет и добро святых Кирилла и Мефодия». (6+)
г.Кировск, просп.Ленина, 9а. Клуб «Родник».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)
г.АПАТИТЫ
Работает выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (до 1 июня), и отчётная экспозиция «Не учись безделью, а учись рукоделью» студии «Иван да Марья» (до 30 мая).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
15 мая - 15.00
Юбилейный концерт клуба «Счастливые родители». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
18 мая - 18.00
Юбилейный концерт «Расписная карусель» ансамбля народной песни и танца «Забава». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
19 мая - 19.00
Выступление балета Аллы Духовой «TODES». (6+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены иллюстрированные рассказы Надежды Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт, «Игрушка военного времени». (6+)
Там же можно посмотреть виртуальную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы» талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники сообщества могут принять участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». (6+)
14 мая - 10.00
«Загадки города». (12+)
14 мая - 11.00
«Знаменательная дата. Художник». (6+)
18 мая - 10.00
«Памятная дата. История». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК продолжают работу конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества «Весна 1945 года» (до 24 мая), «Метаморфозы Севера» (до 30 мая) и фотовыставка «Счастье по-русски» (до 31 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
13 мая - 18.00
Молодёжная дискотека. (12+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
14 мая - 16.00
Показ коллекции одежды по эскизам победителей III Международного конкурса «Атом-кутюр 2021». (12+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео концерта «Минувших лет живая память». (6+)
Там же опубликовано видео - документальный сериал «Собаки Победы», который создан киностудией «Жираф» в память о четвероногих героях войны, сражавшихся за Победу вместе с людьми во время Великой Отечественной войны. (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает первая персональная выставка студента Кандалакшского индустриального колледжа Антона Филиппенко «Любовь к искусству» (до 24 мая).
г.Кандалакша, ул.Первомайская, 32. Городской Культурный Центр «Нива».
14 мая - 12.00
Мастер-класс «Ведучка» - изготовление традиционной обережной куклы-скрутки. (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
14 мая - 14.00
Уличный фотоквест «Город. Мгновение. Память». (12+)
г.Кандалакша, улицы города.
15 мая - 15.00
Концерт «Мечта о танце» ансамбля танца «Юность» и хореографического коллектива «Маленькая страна». (0+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
18 мая - 19.00
Концерт «Молодость и джаз» ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещена запись мини-концерта народного самодеятельного коллектива «Ансамбль русских народных инструментов «Забава». (6+)
г.КОВДОР
14 мая - 17.00
Отчётный концерт народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Душа России» «Пой, звени, моя Россия». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
15 мая - 15.00
Семейный квест «Ключи от счастья». (0+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В группе ГДК «Вконтакте» возобновила работу еженедельная рубрика «Волшебное Детское Кино». Она выходит каждую среду в 19.00.
пгт.Печенга
В историко-краеведческом музее продолжают работу: авторская выставка «Лоскутные мотивы» Надежды Маркиной. (до 24 мая) и экспозиция «По следам минувшей войны». (до 30 мая), на которой представлены предметы военного периода из фондов музея и никельского поискового отряда «Омега».
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» опубликован документальный фильм «Люди как Скалы. Мустатунтури». Режиссёр - Виталий Кузнецов. (16+)
с.ЛОВОЗЕРО
15 мая - 18.00
Встреча с писателем Татьяной Устиновой. (18+)
Ловозерская сельская библиотека - центр семейного чтения.