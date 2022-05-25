г.МУРМАНСК

25 мая

На площади Пять Углов состоится городской праздник «Последний звонок».

14.30 - откроется торжество массовым флешмобом школьных знамён и праздничным шоу под открытым небом. Для выпускников и гостей праздника выступят творческие коллективы Мурманска.

Впервые в истории право дать «Последний звонок» будет предоставлено сразу трём парам обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска. Трель колокольчиков разнесётся по всей площади Пять Углов. Завершится торжество праздничным вальсом.

16.00 - будет организован бесплатный трансфер от площади Пять Углов до Долины Уюта, где на территории бетонного скейт-парка и верхней площадке спорткомплекса состоится фестиваль молодёжных субкультур.

18.00 - в Долине Уюта стартует open air. Заряжать отличным настроением в этот вечер будет команда талантливых мурманских диджеев, а также хедлайнеры праздника – московский дуэт «S-BROTHER-S».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники» (до 19 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника» (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

25 мая

Откроется выставка «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…» (календарь PIRELLI 2017 Питера Линдберга и ретроспектива всех изданий за 50 лет) Экспонаты представлены мультимедиа Арт Музеем, г.Москва (до 26 июня).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Многоликая Териберка» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…» (до 29 мая); «Образ рукотворный» (до 29 мая); «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря).

25 мая - 18.00

Торжественное открытие персональной выставки графических работ Ашота Татевосяна «Штрих-нерв-душа» (до 5 июня).

26 мая

Начнёт работу выставка «Край, где смыкаются небо с землей…» (до 29 мая). Посетители увидят Арктику в творчестве мурманских художников.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики» (до 26 мая); «Не вернувшиеся с войны» (до 30 мая); «Во главе полярных караванов» (до 31 мая).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

25 мая - санитарный день.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Великие битвы Великой Отечественной» (до 31 мая); «Нюрнбергский процесс: уроки истории» (до 31 мая); «Окна в мир родной речи» (до 31 мая); «Занимательно о русском языке» (до 31 мая); «Пионерии первый отряд» (до 31 мая); «Загадки истории» (до 31 мая); «Сделано в Южной Европе» (до 31 мая); «Север: легенда и быль» (до 31 мая); «О святом и прекрасном» (до 31 мая); «Звучи, саамская речь!» (до 31 мая); «Праздник на все времена» (до 31 мая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

26 мая - 16.00

Тренинг с элементами лекции «Роль планирования для достижения цели». (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 27 мая - 19.00 #ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+) 28 мая - 13.30 Корней Чуковский, «Бармалей». (4+) 28 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 29 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+) 29 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 28 мая - 12.00 «Весенние потешки». Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. 29 мая - 17.00 «Такие разные сопрано». Людмила Лаврентьева, Маргарита Герасименко. Камерный зал. 29 мая - 17.00 «Золушка». «Сказки с оркестром». Концертный зал. 3 июня - 19.00 «Только для тебя». Вокальная группа «VIVA». Концертный зал. 7 июня - 19.00 «Людовико Эйнауди». Концертный зал. 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 25 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 26 мая - 19.00 «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+) 1 июня - 12.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) 1 июня - 15.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 28 мая – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 29 мая – 12.00 «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+) 29 мая – 12.00 «Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Разноцветная планета» (до 30 июня); выставка аутентичного оружия и справы казаков из частных коллекций членов Мурманского городского казачьего общества (до 20 июня).

25 мая

Начнёт работу выставка живописи и графики Александры Шван (ГДЦ «Арктика», до 23 июня).

25 мая - 14.00

Музейное занятие «День саамского слова». (6+)

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Голодный художник и его богатство» (до 29 мая); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.

25 мая - 16.30

«Космонавтика для детей». (6+)

25 мая - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

25 мая - 18.30

«Розетта». (12+)

25 мая - 19.15

«Энергия Вселенной». (12+)

26 мая - 16.30

«Кокомонг. Космическое приключение». (12+)

26 мая - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (12+)

26 мая - 18.30

«Призрак Вселенной». (12+)

26 мая - 19.15

«Возвращение на Луну. Навсегда». (12+)

г.КОЛА