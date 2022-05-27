г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Многоликая Териберка!» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…!» (до 29 мая); «Образ рукотворный!» (до 29 мая); «Штрих-нерв-душа!» (до 5 июня); «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря).

27 мая откроются выставки:

«Искусство на Север». В экспозиции - современное искусство из коллекции Андрея Малахова;

«Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля). Гости познакомятся со свадебной обрядностью и семейной культурой в северорусской традиции конца XIX - начала ХХ века». Будет представлено более 200 предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Архангельского краеведческого музея.

29 мая - 16.00

В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись!» состоится показ фильма «Реставрация старинных тканей. Костюм Русского Севера!». (12+)

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики!» (до 6 июня); «Не вернувшиеся с войны!» (до 6 июня); «Во главе полярных караванов!» (до 6 июня).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

28 мая - 14.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ: «История Кольского края!». (12+)

28 мая - 14.30

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ: «Природа Мурманской области!». (6+)

29 мая - 11.00

Автобусная экскурсия «Дорога памяти!» в Долину Славы. Участники познакомятся с трагической историей Великой Отечественной войны в Заполярье и посетят мемориальный комплекс. Экскурсия длится пять часов. (12+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Великие битвы Великой Отечественной!» (до 31 мая); «Нюрнбергский процесс: уроки истории!» (до 31 мая); «Окна в мир родной речи!» (до 31 мая); «Занимательно о русском языке!» (до 31 мая); «Пионерии первый отряд!» (до 31 мая); «Загадки истории!» (до 31 мая); «Сделано в Южной Европе!» (до 31 мая); «Север: легенда и быль!» (до 31 мая); «О святом и прекрасном!» (до 31 мая); «Звучи, саамская речь!» (до 31 мая); «Праздник на все времена!» (до 31 мая).

27 мая - 14.30

Церемония награждения победителей областного конкурса «Молодые, креативные, перспективные!». (16+)

27 мая - 19.00

Презентация книги мурманского писателя Никиты Остапчука «Вместе навсегда!». (16+)

28 мая - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху!». (12+)

28 мая - 14.00

Презентация проекта «Монологи заполярных творцов!». (12+)

28 мая - 18.00-23.00

«Библионочь-2022!». В программе: интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся!», мастер-классы по созданию народной куклы-оберега, значка из дерева и росписи сумки для покупок в народном стиле, чтение сказок Кольского Севера и поэтических произведений наших земляков, экскурсия по книгохранению, квиз «Про традиции!», виртуальная викторина о коренных жителях и животном мире Арктики, квест «Играем в библиотекаря!», а также звуки варгана и глюкофона, площадка караоке. (12+)

В течение всего вечера будет работать ярмарка мастеров и кафе «Ботаник!». (6+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

27 мая - 12.00

Весенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2022!», посвященный теме «Литература для детей». Библиотекари и волонтёры отправятся по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам. По ходу движения «книгобежцы» будут задавать прохожим вопросы о детских писателях, загадывать загадки о героях сказок и детских книг. Те, кто правильно ответят, получат в награду книгу и буклет о библиотеке. (6+)

28 мая - 13.00

Открытие фотовыставки «Цвета Арктики!» (до 30 июня).

28 мая - 17.00

«Игра в классики 2.0!». (12+)

28 мая - 17.00-21.00

Акция «Библиосумерки-2022!», в рамках которой гостей ждут театрализации, мастер-классы, народные игры и хороводы, интерактивные рассказы, квизы, викторины, литературные батлы и многое другое. (6+)

28 мая - 18.00

Иммерсивная игра «Слушай народ!». (12+)

28 мая - 19.00

Литературный перформанс «Батлы Есенин&Маяковский!». (12+)

28 мая - 20.00

Вечер страшных историй «Не приглашайте Винчестеров в гости!». (12+)

29 мая - 14.00

Детский пиратский праздник «В поисках сокровищ!». (6+)

29 мая - 14.00

Встреча клуба «28 петель Мурманск!». (12+)

30 мая - 17.00

Интерактивная командная игра «Благотворительность и волонтерство!». (12+)

1 июня - 10.30

Игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся!». (6+)

1 июня - 11.30

Мастер-класс «Любимое лакомство!». (6+)

1 июня - 12.00

Акция «Праздник детства!». (0+)

1 июня - 13.00

Весёлая мастерская «Счастье в детских ладонях!». (6+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 27 мая - 19.00 #ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+) 28 мая - 13.30 Корней Чуковский, «Бармалей». (4+) 28 мая - 17.00 Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+) 29 мая - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+) 29 мая - 17.00 Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 28 мая - 12.00 «Весенние потешки». Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал. 29 мая - 17.00 «Такие разные сопрано». Людмила Лаврентьева, Маргарита Герасименко. Камерный зал. 29 мая - 17.00 «Золушка». «Сказки с оркестром». Концертный зал. 3 июня - 19.00 «Только для тебя». Вокальная группа «VIVA». Концертный зал. 7 июня - 19.00 «Людовико Эйнауди». Концертный зал. 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 1 июня - 12.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) 1 июня - 15.00 Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 28 мая – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 29 мая – 12.00 «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+) 29 мая – 12.00 «Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 1 июня «Самый детский день!». (0+) 1 июня - 11.00 Интерактивные игровые площадки и познавательная программа с посещением живого уголка и зимнего сада. (6+) 1 июня - 12.00 Спектакль «Правдивая сказка о неправде и лжи!» от театра «Комедиограф». (6+) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: «Голодный художник и его богатство!» (до 29 мая); «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

28 мая - 22.00

Открытие выставочного проекта Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). Выставка представляет собой эстетичное сочетание фотографии, тканей и синего цвета, который стал лейтмотивом работ. Перформанс в исполнении Ольги Морозовой является неотъемлемой частью выставочного проекта и дополняет чувственную историю, заложенную автором и куратором проекта. (12+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.

27 мая -16.30

«Вода - чудо природы!». (6+)

27 мая - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)

27 мая - 18.30

«Зрение!». (12+)

27 мая - 19.15

«Удивительное путешествие по Солнечной системе!». (12+)

29 мая - 12.30

«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)

29 мая - 13.30

«Космонавтика для детей!». (6+)

29 мая - 14.30

«Вода - чудо природы!». (6+)

29 мая - 16.00

«Зрение!». (12+)

29 мая - 17.00

«В глубины Вселенной!». (12+)

29 мая - 18.00

«Далекие миры. Другая жизнь!». (12+)

29 мая - 19.00

«Майя. Наблюдатели Вселенной!». (12+)

30 мая - 16.30

«Вода - чудо природы!». (6+)

30 мая - 17.30

«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)

30 мая - 18.30

«Удивительное путешествие по Солнечной системе!». (12+)

30 мая - 19.15

«В глубины Вселенной!». (12+)

г.КОЛА