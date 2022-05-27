АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Многоликая Териберка!» (до 29 мая); «Когда в саду цветет сирень…!» (до 29 мая); «Образ рукотворный!» (до 29 мая); «Штрих-нерв-душа!» (до 5 июня); «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря).
27 мая откроются выставки:
«Искусство на Север». В экспозиции - современное искусство из коллекции Андрея Малахова;
«Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля). Гости познакомятся со свадебной обрядностью и семейной культурой в северорусской традиции конца XIX - начала ХХ века». Будет представлено более 200 предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Архангельского краеведческого музея.
29 мая - 16.00
В рамках видеоабонемента «Народное искусство. К своим истокам прикоснись!» состоится показ фильма «Реставрация старинных тканей. Костюм Русского Севера!». (12+)
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики!» (до 6 июня); «Не вернувшиеся с войны!» (до 6 июня); «Во главе полярных караванов!» (до 6 июня).
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
28 мая - 14.00
Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ: «История Кольского края!». (12+)
28 мая - 14.30
Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ: «Природа Мурманской области!». (6+)
29 мая - 11.00
Автобусная экскурсия «Дорога памяти!» в Долину Славы. Участники познакомятся с трагической историей Великой Отечественной войны в Заполярье и посетят мемориальный комплекс. Экскурсия длится пять часов. (12+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)
Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Великие битвы Великой Отечественной!» (до 31 мая); «Нюрнбергский процесс: уроки истории!» (до 31 мая); «Окна в мир родной речи!» (до 31 мая); «Занимательно о русском языке!» (до 31 мая); «Пионерии первый отряд!» (до 31 мая); «Загадки истории!» (до 31 мая); «Сделано в Южной Европе!» (до 31 мая); «Север: легенда и быль!» (до 31 мая); «О святом и прекрасном!» (до 31 мая); «Звучи, саамская речь!» (до 31 мая); «Праздник на все времена!» (до 31 мая).
27 мая - 14.30
Церемония награждения победителей областного конкурса «Молодые, креативные, перспективные!». (16+)
27 мая - 19.00
Презентация книги мурманского писателя Никиты Остапчука «Вместе навсегда!». (16+)
28 мая - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху!». (12+)
28 мая - 14.00
Презентация проекта «Монологи заполярных творцов!». (12+)
28 мая - 18.00-23.00
«Библионочь-2022!». В программе: интерактивная площадка «Морем живём, морем кормимся!», мастер-классы по созданию народной куклы-оберега, значка из дерева и росписи сумки для покупок в народном стиле, чтение сказок Кольского Севера и поэтических произведений наших земляков, экскурсия по книгохранению, квиз «Про традиции!», виртуальная викторина о коренных жителях и животном мире Арктики, квест «Играем в библиотекаря!», а также звуки варгана и глюкофона, площадка караоке. (12+)
В течение всего вечера будет работать ярмарка мастеров и кафе «Ботаник!». (6+)
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
27 мая - 12.00
Весенний всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2022!», посвященный теме «Литература для детей». Библиотекари и волонтёры отправятся по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам. По ходу движения «книгобежцы» будут задавать прохожим вопросы о детских писателях, загадывать загадки о героях сказок и детских книг. Те, кто правильно ответят, получат в награду книгу и буклет о библиотеке. (6+)
28 мая - 13.00
Открытие фотовыставки «Цвета Арктики!» (до 30 июня).
28 мая - 17.00
«Игра в классики 2.0!». (12+)
28 мая - 17.00-21.00
Акция «Библиосумерки-2022!», в рамках которой гостей ждут театрализации, мастер-классы, народные игры и хороводы, интерактивные рассказы, квизы, викторины, литературные батлы и многое другое. (6+)
28 мая - 18.00
Иммерсивная игра «Слушай народ!». (12+)
28 мая - 19.00
Литературный перформанс «Батлы Есенин&Маяковский!». (12+)
28 мая - 20.00
Вечер страшных историй «Не приглашайте Винчестеров в гости!». (12+)
29 мая - 14.00
Детский пиратский праздник «В поисках сокровищ!». (6+)
29 мая - 14.00
Встреча клуба «28 петель Мурманск!». (12+)
30 мая - 17.00
Интерактивная командная игра «Благотворительность и волонтерство!». (12+)
1 июня - 10.30
Игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеемся!». (6+)
1 июня - 11.30
Мастер-класс «Любимое лакомство!». (6+)
1 июня - 12.00
Акция «Праздник детства!». (0+)
1 июня - 13.00
Весёлая мастерская «Счастье в детских ладонях!». (6+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
27 мая - 19.00
#ОткрытаяСцена Бадри Цаава, «Сила разума». (16+)
28 мая - 13.30
Корней Чуковский, «Бармалей». (4+)
28 мая - 17.00
Пётр Васильев, по мотивам русской народной сказки «Теремок. (3+)
29 мая - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
29 мая - 17.00
Валдис Павловскис, «Лисёнок-плут». (3+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
28 мая - 12.00
«Весенние потешки». Автор и ведущая - Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.
29 мая - 17.00
«Такие разные сопрано». Людмила Лаврентьева, Маргарита Герасименко. Камерный зал.
29 мая - 17.00
«Золушка». «Сказки с оркестром». Концертный зал.
3 июня - 19.00
«Только для тебя». Вокальная группа «VIVA». Концертный зал.
7 июня - 19.00
«Людовико Эйнауди». Концертный зал.
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва.
Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
1 июня - 12.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
1 июня - 15.00
Благотворительный спектакль к Дню защиты детей «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
28 мая – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин. Инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
29 мая – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
29 мая – 12.00
«Кто-то должен уйти…». В. Красногоров. Служебная комедия. (12+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
1 июня
«Самый детский день!». (0+)
1 июня - 11.00
Интерактивные игровые площадки и познавательная программа с посещением живого уголка и зимнего сада. (6+)
1 июня - 12.00
Спектакль «Правдивая сказка о неправде и лжи!» от театра «Комедиограф». (6+)
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).
ОНЛАЙН:
На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: «Голодный художник и его богатство!» (до 29 мая); «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
28 мая - 22.00
Открытие выставочного проекта Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). Выставка представляет собой эстетичное сочетание фотографии, тканей и синего цвета, который стал лейтмотивом работ. Перформанс в исполнении Ольги Морозовой является неотъемлемой частью выставочного проекта и дополняет чувственную историю, заложенную автором и куратором проекта. (12+)
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.
27 мая -16.30
«Вода - чудо природы!». (6+)
27 мая - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)
27 мая - 18.30
«Зрение!». (12+)
27 мая - 19.15
«Удивительное путешествие по Солнечной системе!». (12+)
29 мая - 12.30
«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)
29 мая - 13.30
«Космонавтика для детей!». (6+)
29 мая - 14.30
«Вода - чудо природы!». (6+)
29 мая - 16.00
«Зрение!». (12+)
29 мая - 17.00
«В глубины Вселенной!». (12+)
29 мая - 18.00
«Далекие миры. Другая жизнь!». (12+)
29 мая - 19.00
«Майя. Наблюдатели Вселенной!». (12+)
30 мая - 16.30
«Вода - чудо природы!». (6+)
30 мая - 17.30
«Кокомонг. Космическое приключение!». (12+)
30 мая - 18.30
«Удивительное путешествие по Солнечной системе!». (12+)
30 мая - 19.15
«В глубины Вселенной!». (12+)
г.КОЛА
27 мая - 17.00
Дискотека для старшеклассников. (16+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
29 мая - 16.00
Трагикомедия «При чужих свечах» по мотивам одноименной пьесы Надежды Птушкиной от коллектива «Зрительский Театр!». (16+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В отделе прикладного творчества и народных ремёсел СМВК продолжают работу персональные выставки: «Алмазная мозаика Ирины Тригуб!». (до 16 июня) и «Живопись, графика и куклы Надежды Маринцевой!». (до 30 июня).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Североморский Музейно-выставочный комплекс.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга и молодёжи опубликован очередной выпуск «Влога5», который посвящён заброшенному аэродрому в Килпъявре. (6+)
пгт.МУРМАШИ
В городской библиотеке открыта выставка фарфоровых чашек из частной коллекции Веры Бойко (до 19 июня).
пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 7. Городская библиотека.
27 мая - 18.00
Сreative-кафе «Отчетный концерт бит-группы «Поток!». (16+)
пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».
г.ПОЛЯРНЫЙ
В музее продолжает работу выставка «Моё Заполярье» (до 29 мая)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
***
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» продолжается знакомство с серией подкастов «Давным-давно была война!». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
29 мая - 14.00
Праздник «Рисуем детство!». (6+)
г.Оленегорск, сквер Космонавтики.
Для ребят: развлекательный концерт, интерактив с весёлыми сказочными персонажами, «Школа Каляки-Маляки!», творческие станции по интересам, чудеса асфальтовой живописи, аттракционы, озорные соревнования «Велоходо-самокато-кросс!». (6+)
г.Оленегорск, проезжая часть напротив Дома культуры.
1 июня - 10.00
Работа передвижной областной детско-юношеской библиотеки. Библиотекари привезут море весёлых игр, интересные и забавные конкурсы, организуют хороводы, проведут мастер-класс «Летняя цветочная корзинка!» и почитают потешные детские книжки. (6+)
г.Оленегорск, площадка у детского сада №154.
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
28 мая - 17.00
Спектакль по мотивам пьесы Нины Гернет «Маленький тигренок!». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись концерта ансамбля песни и танца «Полянка!». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
В выставочном зале продолжает работу экспозиция «Кружево в интерьере» (до 28 мая).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
28 мая - 14.00
Мастер-класс по созданию тряпичной куклы «Весенний вальс!». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
29 мая - 12.00
Мастер-класс «Бумажный ангел!». (12+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
1 июня – 11.00
День защиты детей. Спектакль «Королевские зайцы!» от областного театра кукол. (6+)
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
1 июня - 12.00
«Воробьиная дискотека!». (6+)
г.Кировск, Театральный дворик ДК.
1 июня - 17.30
Детская велогонка. (6+)
г.Кировск, стадион «Горняк».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)
г.АПАТИТЫ
Работает выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы», посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (до 1 июня), и отчётная экспозиция «Не учись безделью, а учись рукоделью» студии «Иван да Марья» (до 30 мая).
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
28 мая - 16.00
Заключительная лекция весеннего сезона Научно-популярного лектория под эгидой главы города Апатиты. Заместитель гендиректора Кольского научного центра РАН Евгений Боровичев расскажет об экотуризме. Всех гостей ждет подарок - книга с экологическими маршрутами по территории Полярно-альпийского ботанического сада-института. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
29 мая - 16.00
Спектакль «Истина в вине» драматического театра «Кураж» из Кировска. (12+)
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.
1 июня - 12.00
Развлекательная программа «Цвет настроения-ЛЕТО!». Гостей ждут: выступления творческих коллективов ГДК, флешмобы, мастер-классы «Оригами!» и «Мандалы!». (6+)
г.Апатиты, парк «Огни города».
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены иллюстрированные рассказы Надежды Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт, «Игрушка военного времени». (6+)
Там же можно посмотреть виртуальную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы» талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники сообщества могут принять участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
В ГДК продолжают работу выставки: «Метаморфозы Севера» (до 30 мая) и фотовыставка «Счастье по-русски» (до 31 мая).
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
27 мая - 16.00
Открытый городской конкурс «Язык, объединивший Россию!». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
28 мая - 13.00
Фестиваль молодежных субкультур «Energy Atom Fest!». (6+)
г.Полярные Зори, скейт-парк у ФОКа.
1 июня - 17.00
Уличные гулянья «Большой праздник детства!». (Центральная площадь, 0+) Гостей ждут: развлекательная программа с танцевальным флешмобом, вернисаж «Цветолето», парад воздушных пузырей и сладкие угощения. (6+)
г.Полярные Зори, Центральная площадь.
2 июня - 19.00
Концерт вокальной группы «ViVA» «Только для тебя!». (6+)
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео концерта «Минувших лет живая память». (6+)
Там же опубликованы: документальный сериал «Собаки Победы» и показ коллекции «Примеряя время» по эскизам победителей III международного конкурса «Атом-кутюр». (6+)
г.КАНДАЛАКША
27 мая - 17.30
Открытие выездной фотовыставки от выставочного зала ГКЦ «Нива», посвященной памяти поэта Николая Колычева «Останусь строками, останусь песнями...!». (12+)
г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.
28 мая - 12.00
Мастер-класс по изготовлению оберега «Крестушки!». (12+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
28 мая - 15.00
Отчётный концерт детской вокальной студии «Ба-Ра-Бум!». (6+)
г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещены записи концертов: ансамбля русских народных инструментов «Забава!» и ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (0+)
г.КОВДОР
27 мая - 10.00
Программа «Привет, сосед!». (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
27 мая - 10.30
«Культурная зарядка!». (16+)
г.Ковдор, ул.Кошица, 6а. Молодёжный центр.
27 мая - 13.00
Программа, посвященная 84-летию Мурманской области. (6+)
г.Ковдор, Школьная улица, 2. Городской Дворец культуры.
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» работает рубрика «Пионеры-герои!». (6+)
пгт.ПЕЧЕНГА
В историко-краеведческом музее продолжает работу экспозиция «По следам минувшей войны». (до 30 мая), на которой представлены предметы военного периода из фондов музея и никельского поискового отряда «Омега».
пгт.Печенга, Печенгская ул., 1а. МБУ «Историко-краеведческий музей Печенгского муниципального округа».
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» опубликован документальный фильм «Люди как Скалы. Мустатунтури». Режиссёр - Виталий Кузнецов. (16+)
с.ЛОВОЗЕРО
29 мая - 14.00
«Планета детства!». В программе: выступление танцевального коллектива «Дивертисмент», ВИА «Эксперимент», Евгения Кондратьева. (6+)
с.Ловозеро, ул.Советская, 30. МБУ «Ловозерский ЦРДК».
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦРДК размещена виртуальная историческая фотовыставка члена Союза фотохудожников России Владимира Кузнецова «Краснощелье» из серии «Земляки».