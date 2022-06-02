г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Штрих-нерв-душа!» (до 5 июня); «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Притяжение Арктики!» (до 6 июня); «Не вернувшиеся с войны!» (до 6 июня); «Во главе полярных караванов!» (до 6 июня).

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

3 июня - 18.00

Библиотека продолжает цикл встреч «Виниловые вечера». В этот раз слушателям будет представлена фолк-музыка. На вечере состоится рассказ о фолк-музыке, обсуждение влияния литературы на это музыкальное направление и проникновение его в поп-культуру. Участники встречи послушают на виниле легендарных мэтров фолк-рока – Боба Дилана, Джоану Баэз, «The Dubliners». (18+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 3 июня - 19.00 Светлана Бобрицкая и гр. «Культурный код». «Эта встреча никем не воспета». (12+) 4 июня - 11.00 и 13.30 Ахим Вопоп. «Колдунья с улицы Муфтар». (6+) 4 июня - 17.00 Николай Шувалов. «Красная Шапочка». (3+) 5 июня - 15.30 и 17.00 Пётр Васильев. «Теремок». (3+) 11 июня - 11.00 и 13.30 Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+) 13 июня - 15.30 17.00 Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+) 18 июня - 11.00 и 13.30 Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+) 19 июня - 15.30 и 17.00 Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+) 25 июня - 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 25 июня - 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 26 июня - 11.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 26 июня - 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 3 июня - 19.00 «Только для тебя». Вокальная группа «VIVA». Концертный зал. 7 июня - 19.00 «Людовико Эйнауди». Концертный зал. 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 3 июня - 19.00 «Фуршет после премьеры». Премьера. Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 4 июня - 19.00 «Фуршет после премьеры». Премьера. Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 5 июня - 19.00 «Фуршет после премьеры». Премьера. Валентин Красногоров, чёрная комедия в 2-х действиях. (18+) 8 июня - 13.00 п. Междуречье «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 8 июня - 19.00 Гастроли (г. Санкт-Петербург). «Труффальдино из Бергамо». По пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ». (12+) 9 июня - 15.00 Гастроли (г. С-Петербург). «Конёк-Горбунок». По сказке Петра Ершова. (0+) 9 июня - 19.00 Гастроли (г. С-Петербург). «Собака на сене». Лопе-де-Вега «Собака на сене». (16+) 10 июня - 19.00 «Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+) 11 июня - 19.00 «Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+) 12 июня - 12.00 Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) 12 июня - 15.00 Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+) Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 4 июня – 15.00 и 19.00 «Тёркин. Кто же он такой?». А. Твардовский. Спектакль-концерт. (12+) 5 июня – 12.00 «Приключения Буратино». А. Шарапко, по мотивам сказки А. Толстого. Театральная сказка. (6+) 5 июня – 19.00 «Не всё коту Масленица». А. Островский. Комедия. (12+) 8 июня – 11.00 «Мечта кота Леопольда». По мотивам персонажей А. Хайта. Морская сказка. (6+) 10 июня – 11.00 «Вождь краснокожих». Премьера. О. Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+) 11 июня -19.00 «Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+) 12 июня – 12.00 «Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+) 12 июня – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 18 июня – 19.00 «Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+) 19 июня – 12.00 «Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+) 19 июня – 19.00 «Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+) 25 июня – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+) ЗАКРЫТИЕ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 26 июня – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 30 июня – 11.00 «Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).

ОНЛАЙН:

На сайте можно познакомиться с онлайн-выставкой «В объективе - Мурманск! Это всё она!».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка-проект Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). (12+)

г.КОЛА