АФИША
г.МУРМАНСК
Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня России
10 июня
В городских лагерях запланирована фотоакция «Любимый уголок Мурманска».
11 июня - 12.00-16.00
Праздник пройдёт на прилегающей территории «Венно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой. В программе концерт, выставка современного и исторического оружия, военной техники, мастер – класс и соревнования уличных спортсменов, показательные выступления гиревиков, спортивно-тактическая игра «Патриот» с применением оборудования для игры «Лазертаг», турнир по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета и традиционного лука. Гостей праздника ожидает каша на костре и чайная пауза.
12 июня - 11.00
У конгресс-отеля «Меридиан» будет работать детская игровая площадка с аттракционами, батутами, электромобилями.
12 июня - 12.00
На ул. Ленинградской и в сквере на ул. Ленинградской праздничную программу представит Управление ФСИН России по Мурманской области. В программе: торжественная церемония принятия присяги сотрудников УФСИН, выставка специальной техники и вооружения, торжественное прохождение маршем парадных расчётов, показательные выступления кинологов и специалистов Отдела специального назначения, роты почётного караула, музыкального ансамбля и полевая кухня.
В это же время на площади Пять Углов с 12.00 будут работать развлекательные интерактивные площадки: интеллектуальная игровая площадка «Кот учёный», интерактивная программа шатёр «Караоке», где будут звучать песни о Родине и о Северном крае в исполнении всех желающих, площадка «Русские витязи» с показательными выступлениями богатырей.
12.00
На ул. Воровского начнёт свою работу выездная торговля для детей и взрослых.
14.00-16.00
Состоится праздничный гала-концерт с участием лучших художественных коллективов города и Дворца культуры им. С.М. Кирова. В финале концертной программы выступит «Хор русской армии» из Санкт-Петербурга.
Также праздничные мероприятия пройдут 12 июня на площадках перед ДК «Судоремонтник» и ДК «Первомайский».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).
10 июня
«День России». Тематическое мероприятие с мастер-классом «Открытка к празднику».
12 июня
«День России». Тематическое мероприятие с мастер-классом «Открытка к празднику».
22 июня
«Дети войны». Посвящается Дню памяти и скорби.
До 2 июля
Мультимедийное пространство «Умная гостиная».
До 2 июля
Выставка и экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).
18 июня
«Когда Россия молодая мужала с гением Петра» по выставке «Петр, флот, Петербург». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. К 350-летию первого российского императора.
25 июня
«Мы помним», посвященное 22 июня – Дню памяти и скорби.
До 2 июля
Мастер-класс «Художественные промыслы России».
До 2 июля
Программа «День скульптуры в музее».
До 2 июля
Выставка «Скульптура XX–XXI веков».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
18 июня - 15.
Экскурсия «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».
До 19 июня
Автобусная экскурсия «Дорога памяти» в Долину Славы.
22 июня - 11.00
Мастер-класс «Свеча памяти».
26 июня - 13.00 и 15.00
Бесплатные обзорные экскурсии по музею.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)
Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: выставочный проект «River of emotions» (до 16 июня); художественная выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).
9-30 июня
Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».
9-14 июня
Квиз «Россия – Родина моя!».
11 и 22 июня - 19.00
Цикл встреч «Литмастерская».
11 июня
Познавательная программа «День защиты детей».
15, 18 и 25 июня - 19.00
Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».
17 июня - 18.00
Библиотека продолжает цикл встреч «Виниловые вечера». В этот раз слушателям будет представлена фолк-музыка. На вечере состоится рассказ о фолк-музыке, обсуждение влияния литературы на это музыкальное направление и проникновение его в поп-культуру. Участники встречи послушают на виниле легендарных мэтров фолк-рока – Боба Дилана, Джоану Баэз, «The Dubliners». (18+)
25 июня - 12.00-20.00
День возвращенной книги.
25 июня - 12.00-20.00
День новой книги.
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
10 июня – 10.30
Как домовёнок Кузя царевну Несмеяну рассмешил: игровая программа.
12 июня
Рождён в России: виртуальное путешествие.
12 июня – 11.00
Удивительные факты о России: слайд-шоу.
22 июня – 14.00
Информ-досье: «За маршем – марш, за боем – новый бой!».
22 июня
Давайте, люди никогда об этом не забудем: историко-познавательная викторина.
30 июня
И этот мир способен изменить ТЫ!: интерактивный кодекс здоровья молодёжи.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
11 июня - 11.00 и 13.30
Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)
13 июня - 15.30 17.00
Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)
18 июня - 11.00 и 13.30
Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)
19 июня - 15.30 и 17.00
Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)
25 июня - 13.30
Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)
25 июня - 17.00
Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)
26 июня - 11.00
Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)
26 июня - 13.30
Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва.
Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)
9 июня - 15.00
Гастроли (г. С-Петербург). «Конёк-Горбунок». По сказке Петра Ершова. (0+)
9 июня - 19.00
Гастроли (г. С-Петербург). «Собака на сене». Лопе-де-Вега «Собака на сене». (16+)
10 июня - 19.00
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)
11 июня - 19.00
«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)
12 июня - 12.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
12 июня - 15.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
18 июня - 12.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
18 июня - 15.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
19 июня - 12.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
19 июня - 15.00
Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)
23 июня - 19.00
«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
24 июня - 19.00
«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+)
Закрытие 83-го театрального сезона.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)
10 июня – 11.00
«Вождь краснокожих». Премьера. О. Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)
11 июня -19.00
«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)
12 июня – 12.00
«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)
12 июня – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
18 июня – 19.00
«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)
19 июня – 12.00
«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)
19 июня – 19.00
«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)
25 июня – 19.00
«Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+)
Закрытие 87-го театрального сезона
26 июня – 19.00
«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)
30 июня – 11.00
«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
10 июня - 10.00, 11.00 и 12.00
«Символы России. Познавательная программа».
11 июня - 16.00
Фестиваль «Мурманские хоровые ассамблеи». «Земля Русская святая».
11 июня - 19.00
«Жениться интересно только по любви». Спектакль драматического театра «Комедиограф».
14 июня - 19.00
Гастрольное мероприятие - Спектакль Е. Гришковца «Монолог-концерт».
17 и 18 июня
«Беломорье», IX Межрегиональный фестиваль фольклора.
22 июня - 11.00
«На севере – помнят», акция.
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)
Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
10 июня
«Символ России – флаг». Мероприятие с мастер-классом.
16 июня
«Лето. Солнце. Счастье». Мероприятие с мастер-классом.
22 июня
«День памяти и скорби». Культурно-просветительское мероприятие.
24 июня
«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.
24 июня
«Куклы учат, куклы греют, куклы душу берегут». Обереги на Руси. Вепсская кукла.
29 июня
«Усатый-полосатый». Мероприятие с мастер-классом.
30 июня
«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.
До 2 июля
Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работает выставка-проект Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). (12+)
9-16 июня
Экскурсии по выставке «Река эмоций/River of emotions». Кураторский проект Натальи Хидой.
12, 18 и 26 июня
Серия мастер-классов в проекте «Крафт».
19 июня - 10 июля
Выставка работ Натальи Романенко «Рыбов».
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.
9 июня - 16.30
Кокомонг. Космическое приключение.
9 июня - 18.30
Призрак Вселенной.
10 июня - 16.30
Вода чудо природы.
10 июня - 18.30
Зрение.
10 июня - 19.15
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
11 июня - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил
11 июня - 13.30
Приключения Виктора и Гару.
11 июня - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
11 июня - 17.00
Розетта.
11 июня - 18.00
Далекие миры — другая жизнь?
11 июня - 19.00
Майя. Наблюдатели Вселенной
12 июня - 12.30
Кокомонг. Космическое приключение.
12 июня - 13.30
Космонавтика для детей.
12 июня 14.30
Вода чудо природы.
12 июня - 17.00
В глубины Вселенной.
12 июня - 19.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
14 июня - 16.30
Вода чудо природы.
14 июня - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
14 июня - 18.30
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
14 июня - 19.15
В глубины вселенной.
15 июня - 16.30
Космонавтика для детей.
15 июня - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
15 июня - 18.30
Розетта.
15 июня 19.50
Энергия Вселенной.
г.КОЛА
ОНЛАЙН:
В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)
В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)
г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
В отделе прикладного творчества и народных ремёсел СМВК продолжают работу персональные выставки: «Алмазная мозаика Ирины Тригуб!». (до 16 июня) и «Живопись, графика и куклы Надежды Маринцевой!». (до 21 июня).
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
9-10 июня
Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Зверушка из бумажной втулки».
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
9-11 июня
Творческая мастерская «Мастерим и играем», посвященная Дню России – «Тряпичная кукла».
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
14-18 июня
Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Весёлые помпоны».
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
21 июня-1 июля
Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Игрушка оригами»
ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
ОНЛАЙН:
В группе Центра досуга и молодёжи опубликован очередной выпуск «Влога5», который посвящён заброшенному аэродрому в Килпъявре. (6+)
пгт.МУРМАШИ
В городской библиотеке открыта выставка фарфоровых чашек из частной коллекции Веры Бойко (до 19 июня).
пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 7. Городская библиотека.
г.ПОЛЯРНЫЙ
Открыты выставки: отчётная выставка выпускников ДШИ г. Полярный «Так зажигаются звёзды» (по 3 июля); выставка из фондов МОХМ «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» (по 3 июля).
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)
г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.
8 июня
Открывается выставка из фондов ГИКМ, посвященная 85-летию газеты «Краснофлотец» (по 3 июля).
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» продолжается знакомство с серией подкастов «Давным-давно была война!». (6+)
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).
г.МОНЧЕГОРСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись концерта ансамбля песни и танца «Полянка!». (6+)
г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.
г.КИРОВСК
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)
г.АПАТИТЫ
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены иллюстрированные рассказы Надежды Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт, «Игрушка военного времени». (6+)
Там же можно посмотреть виртуальную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы» талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники сообщества могут принять участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». (6+)
г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео концерта «Минувших лет живая память». (6+)
Там же опубликованы: документальный сериал «Собаки Победы» и показ коллекции «Примеряя время» по эскизам победителей III международного конкурса «Атом-кутюр». (6+)
г.КАНДАЛАКША
Работает выездная фотовыставка от выставочного зала ГКЦ «Нива», посвященная памяти поэта Николая Колычева «Останусь строками, останусь песнями...!». (12+)
г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.
ОНЛАЙН:
В сообществе ДК «ВКонтакте» размещены записи концертов: ансамбля русских народных инструментов «Забава!» и ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (0+)
г.КОВДОР
ОНЛАЙН:
В сообществе ГДК «ВКонтакте» работает рубрика «Пионеры-герои!». (6+)
пгт.ПЕЧЕНГА
ОНЛАЙН:
В сообществе музея «ВКонтакте» опубликован документальный фильм «Люди как Скалы. Мустатунтури». Режиссёр - Виталий Кузнецов. (16+)
с.ЛОВОЗЕРО
ОНЛАЙН:
В сообществе ЦРДК размещена виртуальная историческая фотовыставка члена Союза фотохудожников России Владимира Кузнецова «Краснощелье» из серии «Земляки».