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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Праздничные мероприятия, посвящённые празднованию Дня России

10 июня

В городских лагерях запланирована фотоакция «Любимый уголок Мурманска».

11 июня - 12.00-16.00

Праздник пройдёт на прилегающей территории «Венно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота», расположенного в районе посёлка Кильдинстрой. В программе концерт, выставка современного и исторического оружия, военной техники, мастер – класс и соревнования уличных спортсменов, показательные выступления гиревиков, спортивно-тактическая игра «Патриот» с применением оборудования для игры «Лазертаг», турнир по стрельбе из пневматической винтовки, пистолета и традиционного лука. Гостей праздника ожидает каша на костре и чайная пауза.

12 июня праздничная программа мероприятий:

В 11.00 - возле ГДЦ «Меридиан» откроется детская игровая площадка. Для маленьких мурманчан будут работать батуты, карусели, электромобили.

В 12.00 - на улице Воровского начнёт работу выездная торговля.

В 12:00 - на улице Ленинградской стартует праздничная программа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области: торжественная церемония принятия присяги сотрудниками УФСИН; выставка специальной техники и вооружения; марш парадных расчётов; показательные выступления кинологов; выступление роты почетного караула; полевая кухня.

С 12.00 - на площади Пять углов для мурманчан организована развлекательная программа: этническая выставка старинного русского быта; спортивная программа «Родной двор, родной город»; интеллектуальная игровая площадка «Кот учёный»; шатёр «Караоке»; интерактивная площадка «Русские витязи»; аквагрим.

В 14.00 - начнётся праздничный гала-концерт.

14.00–14.15 – пролог праздника «Когда я слышу гимн России».

14.15–14.55 — выступление лучших творческих коллективов города и Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова;

15.00–15.45 — выступление вокального коллектива «Хор Русской Армии» (г. Санкт-Петербург).

***

Также праздничные мероприятия пройдут 12 июня на площадках перед ДК «Судоремонтник» и ДК «Первомайский».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Архип Куинджи. Четвертое полнолуние. Ученики и поклонники!» (до 19 июня); «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

10 июня

«День России». Тематическое мероприятие с мастер-классом «Открытка к празднику».

12 июня

«День России». Тематическое мероприятие с мастер-классом «Открытка к празднику».

22 июня

«Дети войны». Посвящается Дню памяти и скорби.

До 2 июля

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

До 2 июля

Выставка и экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

11 июня – 14.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится мероприятие «День скульптуры в музее» в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей».

18 июня

«Когда Россия молодая мужала с гением Петра» по выставке «Петр, флот, Петербург». Графика из собрания В.Г. Беликова. Москва. К 350-летию первого российского императора.

25 июня

«Мы помним», посвященное 22 июня – Дню памяти и скорби.

До 2 июля

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

До 2 июля

Программа «День скульптуры в музее».

До 2 июля

Выставка «Скульптура XX–XXI веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

18 июня - 15.

Экскурсия «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945».

До 19 июня

Автобусная экскурсия «Дорога памяти» в Долину Славы.

22 июня - 11.00

Мастер-класс «Свеча памяти».

26 июня - 13.00 и 15.00

Бесплатные обзорные экскурсии по музею.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: выставочный проект «River of emotions» (до 16 июня); художественная выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

10-30 июня

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

10-14 июня

Квиз «Россия – Родина моя!».

11 и 22 июня - 19.00

Цикл встреч «Литмастерская».

11 июня

Познавательная программа «День защиты детей».

15, 18 и 25 июня - 19.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

17 июня - 18.00

Библиотека продолжает цикл встреч «Виниловые вечера». В этот раз слушателям будет представлена фолк-музыка. На вечере состоится рассказ о фолк-музыке, обсуждение влияния литературы на это музыкальное направление и проникновение его в поп-культуру. Участники встречи послушают на виниле легендарных мэтров фолк-рока – Боба Дилана, Джоану Баэз, «The Dubliners». (18+)

25 июня - 12.00-20.00

День возвращенной книги.

25 июня - 12.00-20.00

День новой книги.

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

10 июня – 10.30

Как домовёнок Кузя царевну Несмеяну рассмешил: игровая программа.

12 июня

Рождён в России: виртуальное путешествие.

12 июня – 11.00

Удивительные факты о России: слайд-шоу.

22 июня – 14.00

Информ-досье: «За маршем – марш, за боем – новый бой!».

22 июня

Давайте, люди никогда об этом не забудем: историко-познавательная викторина.

30 июня

И этот мир способен изменить ТЫ!: интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

11 июня - 11.00 и 13.30

Николай Шувалов. «Золотой ключик». (5+)

13 июня - 15.30 17.00

Владимир Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?». (2+)

18 июня - 11.00 и 13.30

Пётр Васильев, по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». (5+)

19 июня - 15.30 и 17.00

Корней Чуковский. «Муха – Цокотуха». (3+)

25 июня - 13.30

Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+)

25 июня - 17.00

Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+)

26 июня - 11.00

Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+)

26 июня - 13.30

Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

10 сентября - 14.00

«Вредные советы». Ансамбль «Лёгкие люди». Концертный зал.

11 сентября - 17.00

«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

17 сентября - 18.00

А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва.

Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.

18 сентября - 17.00

«Абрикосовый джаз». Аргишти (армянский дудук), г.Санкт-Петербург. Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha)

10 июня - 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)

11 июня - 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. (16+)

12 июня - 12.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

12 июня - 15.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

18 июня - 12.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

18 июня - 15.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 июня - 12.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 июня - 15.00

Акция «В театр всей семьёй». «Золотой цыплёнок». Малая сцена. В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

23 июня - 19.00

«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот.  (16+)

24 июня - 19.00

«По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот.  (16+)

Закрытие 83-го театрального сезона.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/)

10 июня – 11.00

«Вождь краснокожих». Премьера. О. Генри, инсценировка З. Сагалова. История одного похищения. (6+)

11 июня -19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

12 июня – 12.00

«Айболит». К. Чуковский. Музыкальная сказка с приключениями. (6+)

12 июня – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

18 июня – 19.00

«Страсти по-итальянски». Спектакль-фантазия артистов Драматического театра Северного флота. (16+)

19 июня – 12.00

«Кошкин дом». С. Маршак. Очень важная сказка. (0+)

19 июня – 19.00

«Туман над заливом». И. Шток, сценическая редакция А. Шарапко. Мурманская история. (12+)

25 июня – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+)

Закрытие 87-го театрального сезона

26 июня – 19.00

«Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+)

30 июня – 11.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

10 июня - 10.00, 11.00 и 12.00

«Символы России. Познавательная программа».

11 июня - 13.00

В фестивальном зале Мурманского областного Дворца культуры им. С.М. Кирова российский хоровой дирижёр Ольга Косибород поделится своим опытом со всеми, кто интересуется музыкой.

11 июня - 16.00

Фестиваль «Мурманские хоровые ассамблеи». «Земля Русская святая».

11 июня - 19.00

«Жениться интересно только по любви». Спектакль драматического театра «Комедиограф».

14 июня - 19.00

Гастрольное мероприятие - Спектакль Е. Гришковца «Монолог-концерт».

17 и 18 июня

«Беломорье», IX Межрегиональный фестиваль фольклора.

22 июня - 11.00

«На севере – помнят», акция.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+)

Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Аутентичное оружие и справа казаков!» (до 20 июня); «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

10 июня

«Символ России – флаг». Мероприятие с мастер-классом.

16 июня

«Лето. Солнце. Счастье». Мероприятие с мастер-классом.

22 июня

«День памяти и скорби». Культурно-просветительское мероприятие.

24 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

24 июня

«Куклы учат, куклы греют, куклы душу берегут». Обереги на Руси. Вепсская кукла.

29 июня

«Усатый-полосатый». Мероприятие с мастер-классом.

30 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

До 2 июля

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка-проект Наталии Хидой «Река эмоций/River of emotions!» (до 16 июня). (12+)

10-16 июня

Экскурсии по выставке «Река эмоций/River of emotions». Кураторский проект Натальи Хидой.

12, 18 и 26 июня

Серия мастер-классов в проекте «Крафт».

19 июня - 10 июля

Выставка работ Натальи Романенко «Рыбов».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

Обращаем внимание, что показы пройдут при 50-процентном наполнении зала.

10 июня - 16.30

Вода чудо природы.

10 июня - 18.30

Зрение.

10 июня - 19.15

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

11 июня - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил

11 июня - 13.30

Приключения Виктора и Гару.

11 июня - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

11 июня - 17.00

Розетта.

11 июня - 18.00

Далекие миры — другая жизнь?

11 июня - 19.00

Майя. Наблюдатели Вселенной

12 июня - 12.30

Кокомонг. Космическое приключение.

12 июня - 13.30

Космонавтика для детей.

12 июня 14.30

Вода чудо природы.

12 июня - 17.00

В глубины Вселенной.

12 июня - 19.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

14 июня - 16.30

Вода чудо природы.

14 июня - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

14 июня - 18.30

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

14 июня - 19.15

В глубины вселенной.

15 июня - 16.30

Космонавтика для детей.

15 июня - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

15 июня - 18.30

Розетта.

15 июня 19.50

Энергия Вселенной.

г.КОЛА

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» музея опубликован новый подкаст «Три дома и церковь». (6+)

В группе Кольского районного центра культуры вы найдете запись праздничного концерта «С любовью к женщине», публикации конкурсных выступлений призеров открытого районного конкурса чтецов «Живое слово», посвященного Году культурного наследия народов России, серию мастер-классов «Саамские украшения» от народного самодеятельного коллектива студии декоративно-прикладного творчества «Гармония». (6+)

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел СМВК продолжают работу персональные выставки: «Алмазная мозаика Ирины Тригуб!». (до 16 июня) и «Живопись, графика и куклы Надежды Маринцевой!». (до 21 июня).

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

10 июня

Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Зверушка из бумажной втулки».

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

10 и 11 июня

Творческая мастерская «Мастерим и играем», посвященная Дню России – «Тряпичная кукла».

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

14-18 июня

Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Весёлые помпоны».

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

21 июня-1 июля

Творческая мастерская «Мастерим и играем» - «Игрушка оригами»

ЗАТО г.Североморск, ул. Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

ОНЛАЙН:

В группе Центра досуга и молодёжи опубликован очередной выпуск «Влога5», который посвящён заброшенному аэродрому в Килпъявре. (6+)

пгт.МУРМАШИ

В городской библиотеке открыта выставка фарфоровых чашек из частной коллекции Веры Бойко (до 19 июня).

пгт.Мурмаши, ул. Энергетиков, 7. Городская библиотека.

г.ПОЛЯРНЫЙ

Открыты выставки: отчётная выставка выпускников ДШИ г. Полярный «Так зажигаются звёзды» (по 3 июля); выставка из фондов МОХМ «Плакаты войны. На пути к Великой Победе» (по 3 июля); из фондов ГИКМ, посвященная 85-летию газеты «Краснофлотец» (по 3 июля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

Проводятся экскурсии к стеле Город воинской славы и мемориалу «Морская душа». (6+)

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» продолжается знакомство с серией подкастов «Давным-давно была война!». (6+)

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

ОНЛАЙ:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).

г.МОНЧЕГОРСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГЦК «ВКонтакте» размещена запись концерта ансамбля песни и танца «Полянка!». (6+)

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.КИРОВСК

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «Вконтакте» опубликована запись уникального юбилейного шоу, посвященного 65-летию Дворца. (6+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещены иллюстрированные рассказы Надежды Коровашковой о посылках, которые жители тыла отправляли на фронт, «Игрушка военного времени». (6+)

Там же можно посмотреть виртуальную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Цветы Победы» талантливых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники сообщества могут принять участие в акции «Мы за здоровый образ жизни!». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» размещено видео концерта «Минувших лет живая память». (6+)

Там же опубликованы: документальный сериал «Собаки Победы» и показ коллекции «Примеряя время» по эскизам победителей III международного конкурса «Атом-кутюр». (6+)

г.КАНДАЛАКША

Работает выездная фотовыставка от выставочного зала ГКЦ «Нива», посвященная памяти поэта Николая Колычева «Останусь строками, останусь песнями...!». (12+)

г.Кандалакша, ул.Питео, 2. Городская библиотека №3.

ОНЛАЙН:

В сообществе ДК «ВКонтакте» размещены записи концертов: ансамбля русских народных инструментов «Забава!» и ансамбля джазовой музыки «Jazz time» и молодёжной группы «КВИН». (0+)

г.КОВДОР

ОНЛАЙН:

В сообществе ГДК «ВКонтакте» работает рубрика «Пионеры-герои!». (6+)

пгт.ПЕЧЕНГА

ОНЛАЙН:

В сообществе музея «ВКонтакте» опубликован документальный фильм «Люди как Скалы. Мустатунтури». Режиссёр - Виталий Кузнецов. (16+)

с.ЛОВОЗЕРО

ОНЛАЙН:

В сообществе ЦРДК размещена виртуальная историческая фотовыставка члена Союза фотохудожников России Владимира Кузнецова «Краснощелье» из серии «Земляки».

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Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
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