г.МУРМАНСК

25–26 июня

В Мурманске отмечают День молодёжи

В этом году праздник будет отмечаться два дня. На территории Морского вокзала (Портовый проезд, 25) состоится первый круглосуточный форум для молодежи «Крайний Север – бескрайние возможности».

Программа форума:

10.00 – 12.00 – нетворкинг, информационные пространства от молодёжных местных и областных организаций, молодёжных советов предприятий и волонтерских движений;

12.00 – 12.20 – торжественное открытие;

12.30 – 21.00 – мастер-классы и лекции по секциям;

21.00 – 7.00 – party-zone, игровая зона, открытый микрофон, диджей-сеты, интерактивная выставка «Чудеса науки», значкодел, мастер-класс «Делаем авторские футболки и кружки со своим дизайном», аквагрим-зона, выступление хедлайнера - популярного хип-хоп исполнителя SLAME;

7.00 – 8.00 – арктическая зарядка от участника «Танцы на ТНТ».

26 июня - 11.00-21.00

Для участия в работе некоторых площадок необходимо зарегистрироваться на сайте: https://youthday.ru/city/murmansk

Площадка на ул. Воровского:

11.00-21.00 - работа фудкорта;

13.00-19.00 - турнир по летнему юкигассену;

14.00-19.00 - работа тематической площадки «Пространство добра»: гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, проверить здоровье, посмотреть видеоролики социальной рекламы, а также поучаствовать в благотворительной и экологической акциях.

Площадь перед зданием «ГДЦ «Меридиан»:

12.00-19.00 - турнир по стритболу.

Сквер на ул. Ленинградской:

12.00-20.00 – фестивали уличной культуры «Двигатель» и «Кардо»;

14.00-19.00 – работа интерактивных площадок, работа тематической площадки «Пространство креатива»: творческие мастер-классы, акция «Фотосушка».

Деловой центр «Арктика»:

11.00-19.00 – на 1-м этаже ярмарка вакансий. Мурманчане смогут ознакомиться с выставкой предприятий, организаций, молодежных пространств, а также пройти блиц-опросы и послушать выступления работодателей.

11.00-16.00 - работа тематической площадки «Пространство возможностей»: участников ждут воркшопы, лекции, практикумы, нетворкинг и многое другое.

Центральный сквер:

14.00-19.00 - работа тематической площадки «Пространство дружбы»: интерактивные игры для молодых семей, аквагрим, саамский футбол, настольные игры и мастер-классы. Также на площадке разместится переносное жилище саамов - кувакса, загон с оленями и гигантская матрешка.

Площадь Пять Углов:

12.00-21.00 – работа зоны видеоконтента и активации «Видео-спинер». Мурманчане смогут сделать селфи в режиме Slow motion с охватом в 360 градусов;

14.00-19.00 – работа скейт-парка;

14.00-19.00 – соревнования по петанку;

С 15.00 - начало праздничной программы: розыгрыши и викторины для зрителей, выступление победителей фестиваля «Арктика талантов», показ моделей коллекции одежды, выступление победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Студенческая весна»;

17.30-19.30 - выступление молодеёных творческих коллективов города Мурманска («Арабика», «ДрамТамТам», «Почтовая служба Бангкока», PSYCHO, Firebloom, «СОК», «Джинсы», DS, Waka band);

19.30-19.40 – поздравление с Днём молодежи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Ксении Разуваевой;

19.40 – выступление хедлайнера фестиваля Вани Дмитриенко.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «2017. PIRELLI CALENDAR BY PETER LINDBERGH AND MORE…!» (до 26 июня); «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

До 2 июля

Мультимедийное пространство «Умная гостиная».

До 2 июля

Выставка и экскурсия по экспозиции «Отечественное изобразительное искусство XVII–XXI веков»

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Край, где смыкаются небо с землей…!» (до 29 июня); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

25 июня

«Мы помним», посвященное 22 июня – Дню памяти и скорби.

До 2 июля

Мастер-класс «Художественные промыслы России».

До 2 июля

Программа «День скульптуры в музее».

До 2 июля

Выставка «Скульптура XX–XXI веков».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

26 июня - 13.00 и 15.00

Бесплатные обзорные экскурсии по музею.

ОНЛАЙН:

В сообществе «ВКонтакте» размещена виртуальная выставка «Освобождение Европы», предоставленная Музеем Победы. (6+)

Там же продолжают работу рубрики: «История советского быта», «Послеобедье», «О художественных промыслах», «Рыбий жир», «Топонимы Мурмана», «Письма с фронта», «День в истории», «Знаете ли вы?», «Полуостров сокровищ», «Пух и перья». (12+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

24-30 июня

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

25 июня - 12.00-20.00

День возвращенной книги.

25 июня - 12.00-20.00

День новой книги.

25 июня - 19.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

30 июня

И этот мир способен изменить ТЫ!: интерактивный кодекс здоровья молодёжи.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru) 25 июня - 13.30 Самуил Маршак. «Кошкин дом». (4+) 25 июня - 17.00 Никита Шмитько. «Звёздочка». (3+) 26 июня - 11.00 Алексей Шульгач, по мотивам сказки Ирины Зартайской «Подарок для мышки». (2+) 26 июня - 13.30 Пётр Васильев, по произведению Сергея Аксакова «Аленький цветочек». (5+) Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Мурманский областной драматический театр (г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. https://modt.ru/afisha) 24 июня - 19.00 «По Волге до Херсона». Премьера. Нина Прибутковская, исторический анекдот. (16+) Закрытие 83-го театрального сезона. Драматический театр Северного флота (г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефон 528-093. https://teatrsf.ru/) 25 июня – 19.00 «Ботинки на толстой подошве». П. Гладили. Комедия. (16+) Закрытие 87-го театрального сезона 26 июня – 19.00 «Пиковая дама. Играем Пушкина». Премьера. А. Пушкин, инсценировка А. Шарапко. История, написанная мелом на зелёном сукне. (12+) 30 июня – 11.00 «Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+) Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 25 июня - 16.00 На крыльце областной «Кировки» состоится концерт «Вслед за песней позовут ребята» клуба авторской песни «Пять углов». Концерт посвящён открытию летнего туристического сезона. Перед зрителями откроется летний простор, с его путями и дорогами, где туристическая песня является самым сильным допингом для воодушевления на самые высокие достижения. Участники клуба «Пять углов» приглашают у импровизированного костра спеть песни известных авторов: Юрия Визбора, Ады Якушевой, Юлия Кима, Олега Митяева, Анатолия Киреева, Александра Суханова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого и многих других. Вход свободный. ОНЛАЙН: В сообществе «ВКонтакте» размещены выпуск рубрики «Переходим на личности» с балетмейстером ансамбля бального танца «ОНиОНА» Юлией Можейко. (6+) Лекция от любительского объединения ДК астрономического клуба «Орион». (6+) Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Живопись и графика Александры Шван!» (ГДЦ «Арктика», до 23 июня); «Разноцветная планета!» (до 30 июня).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

24 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

24 июня

«Куклы учат, куклы греют, куклы душу берегут». Обереги на Руси. Вепсская кукла.

29 июня

«Усатый-полосатый». Мероприятие с мастер-классом.

30 июня

«В поле выросла рубашка…». Музейный урок.

До 2 июля

Музейный урок по ткачеству «В поле выросла рубашка…».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).

26 июня

Серия мастер-классов в проекте «Крафт».

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

24 июня - 16.30

Вода - чудо природы.

24 июня - 18.30

Зрение.

24 июня - 19.15

Удивительное путешествие по Солнечной системе.