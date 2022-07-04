г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года).

4 июля - 15.00

Мастер-класс «Клубничный букет».

6 и 8 июля - 11.15

Мероприятие «Герои сказочной страны».

6 июля

Открытие выставки, посвящённой 135-летию со дня рождения русского и французского художника Марка Захаровича Шагала – одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.

8 июля, 15.00

Мероприятие «Всё дело в шляпе».

13 июля - 11.15

Тематический квест «Я иду искать!» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XXI веков».

13 июля - 14.30

Тематическое мероприятие «Дымковская игрушка».

14 июля - 11.15

Тематическое мероприятие «Прикоснись к истокам».

15 июля - 11.30

Тематическое мероприятие «Образ Петра в изобразительном искусстве» с мастер-классом «Парусник».

16 июля - 15.00

Мастер-класс «Летний вечер».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).

9 июля - 14.00

Мероприятие «День семьи, любви и верности». Встреча пройдёт в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей».

10 июля - 14.00

Мероприятие «Давайте поиграем». Встреча пройдёт на выставке «Советская игрушка» в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей».

17 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Чудо-гжель» на выставке «Художественные промыслы России».

23 июля - 16.00

«Иван Константинович Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».

24 июля - 14.00

Музейное урок «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея.

24 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Старая квартира». Из собрания МОКМ.

30 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков». Из собрания музея.

31 июля - 14.00

Тематическое мероприятие «Художник моря». К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

31 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «…Могущ и радостен как бой…». Графика из собрания В.Г. Беликова (г.Москва).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

9 июля - 13:00

Музейное занятие «Ловись, рыбка!».

15 июля – 17.00

Торжественное открытие выставки «Прыжок в прошлое».

16 июля – 15.00

Пешеходная экскурсия в центре Мурманска «Зелёный наряд города».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 29 июля — 16.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».

5 июля - 17.00

Презентация книги «Творцы и персонажи «великого арктического города». очерки по истории культуры Мурманска» профессора Павла Фёдорова.

6, 15, 20 и 27 июля - 18.00

«Литмастерская».

8 июля - 18.00

Творческая встреча с Александром Алексеевичем Грушиным.

9, 16, 23 и 30 июля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

9, 23 и 30 июля - 18.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

10 июля - 17.00

Просмотр фильма «Забриски Поинт» итальянского режиссёра Микеланджело Антониони.

16 июля - 15.00

Праздничная программа «Наш праздник - День Рыбака».

22 июля - 17.00

Открытие выставки «повседневность» художницы Киры Ширяевой.

24 июля - 17.00

Просмотр фильма «Бартон Финк».

30 июля

День новой книги.

30 июля - 15.00

Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».

30 июля - 18.30

Встреча «Читаем стихи Андрея Платонова».

31 июля - 17.00

Просмотр фильма «Простая история».

По 31 июля

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

По 31 июля

«Игротека в Научке» (настольные, интерактивные игры и игры на PS4).

В течение месяца

Программа планетария «Просто космос» (научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

5, 6 и 7 июля

«В поисках ромашки».

8 июля - 11.00 и 15.00

«Ромашка для семьи». Медиазнакомство с праздником, мастер-класс по изготовлению открытки с элементами английского языка.

20 июля

«Детство - это мы с тобою!». Интерактивная программа.

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

7 июля - 14.00

Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла…».

8 июля - 14.00

Мастер-класс «День Петра и Февронии».

13 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки».

15 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «День берегини».

22 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Усатый-полосатый».

27 июля - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Куклы учат, куклы греют, куклы душу греют. Обереги на Руси. Велесская кукла».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

4 июля - 11.00

Литературное путешествие «Карелия – России северный край».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

4 июля - 11.00

Час информации «Усатые - полосатые».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

4 июля - 11.00

Познавательный час «Волшебные краски хохломы».

п.г.т. Сафоново, ул. Панина, 68. Сафоновская городская библиотека-филиал.

4 июля - 14.30

Беседа, посвящённая Дню ВМФ с просмотром видеофильма из серии «Ударная сила».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 1. МБУК СМВК, зал Боевой Славы СФ.

5 июля - 10.30

Литературно - игровая программа «Сказочное чаепитие».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

5 июля - 10.30

Детская игровая программа «Лето на абордаж».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

5 июля - 11.00

Литературная игра-фантазия «Пыхтели, сопелки, ворчалки».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

5 июля - 11.00

Духовно-просветительская беседа «Любви и веры образы».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова,4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

5 июля - 11.30

Тематический час «Рассказ о русских святых».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

5 июля - 12.00

Детская игровая программа «Лето на абордаж».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

5 июля - 12.00

Библиоигра «Цифры в сказках».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

5 июля - 12.00

Кинолекторий «Судьба художника в кинематографе».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

5 июля - 14.00

Беседа - викторина «Только смелым покоряются моря…». Ко Дню ВМФ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 18.00

Встреча с гостем «Что такое битмейкинг».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

5 июля - 18.00

Деловые игры, развивающие коммуникационные навыки, умение принимать решения.1. «Взаперти». 2. «Минное поле».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

6 июля – 10.30

Игровая музыкальная программа «Караоке-битва».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

6 июля - 11.00

Устный журнал «Шоколадное настроение».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

6 июля - 11.00

Час досуга «Почитаем, поиграем, отдохнём. Время с пользой проведём».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 11.30

Беседа с показом видеофильма «Поморы – первопоселенцы, их быт и нравы», приурочена к традиционному празднику Поморской козули.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

6 июля - 12.00

Час поэзии «Лето в стихотворениях»

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

6 июля - 12.00

Игровая программа «Светофоркина и все, все, все…», в рамках безопасности правил дорожного движения.

пгт. Сафоново – малое. Площадка «Аллея героев».

6 июля – 12.00

Игровая музыкальная программа «Караоке-битва».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

6 июля - 12.00

Познавательный час «В компьютере новости – в книге жизнь».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

6 июля - 14.00

День весёлых затей «Веселье да забава – сердцу отрада».

нп.Щукозеро, ул. Агеева, 7а. Щукозёрская сельская библиотека.

6 июля - 15.00

Час духовности «Покровители любви и верности – Петр и Феврония».

ЗАТО г.Североморск, ул. Апакидзе, 6. Североморская сельская библиотека филиал- №3.

7 июля – 10.30

Экологическая викторина «Путешествие в удивительный мир природы».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

7 июля - 11.00

Познавательный час «Семья — единство помыслов и дел». Ко Дню семьи, любви и верности.

пгт. Сафоново, ул. Панина, 68. Сафоновская городская библиотека-филиал.

7 июля - 11.00

Квест-путешествие «Вокруг света».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 11.00

Литературная карусель «Под сенью Петра и Февронии».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 11.00

Мастер-класс «Черничное угощение»

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

7 июля - 11.00

Экологическое путешествие «С лукошком по лесным дорожкам».

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

7 июля - 12.00

Познавательная игровая программа «Знатоки рыбацких дел». Ко Дню рыбака.

ЗАТО г.Североморск, ул. Кирова, 2. Центральная городская библиотека им. Л. Крейна.

8 июля - 18.00

Развивающая беседа «Кто такой Стивен Кинг».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

7 июля - 12.00

Творческая мастерская для детей «Мастерим и играем».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

7 июля – 12.00

Экологическая викторина «Путешествие в удивительный мир природы».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи»

7 июля - 14.00

Творческая мастерская «Ромашка – символ семьи, любви и верности».

ЗАТО г.Североморск, ул. Флотских строителей, 5. Североморская городская библиотека - филиал №2.

7 июля - 15.00

Мастерская Кота Матроскина «Мы рисуем корабли». Ко Дню ВМФ.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Головко, 5. Центральная детская библиотека им. С. Михалкова.

7 июля - 15.00

Мастер – класс «Ромашковое поле».

ЗАТО г.Североморск, ул. Кортик, 14. Североморская городская библиотека – филиал №4.

8 июля – 10.30

Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

8 июля - 10.30

Познавательная программа «История одной вещи. Авторучка».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.

8 июля - 11.00

Литературно-игровая программа «В семье согласно, так идёт дело прекрасно». Ко Дню семьи, любви и верности.

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

8 июля – 12.00

Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».

ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».

9 июля - 11.00

Творческая мастерская «Такие разные игрушки. Глиняные фигурки».

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.

9 июля - 11.00

Библиомикс «Поделюсь впечатлениями с другом»

ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.

9 июля - 18.00

Тематический день: «День просмотра YouTube».

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

10 июля - 18.00

Интеллектуально-развлекательный квиз «Сдаём ЁГЭ»!

ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».

10 июля - 12.00

Беседа «Сказки о художниках. Художник и волшебная птица» (И. Айвазовский).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.