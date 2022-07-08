АФИША
г.МУРМАНСК
8 июля - 11.00
День семьи, любви и верности отметят в Росляково. Возле ДК «Судоремонтник» пройдёт развлекательная программа «Семь Я».
мкр. Росляково, ул. Заводская, 1. Площадка перед ДК «Судоремонтник».
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника!». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России!» (до 31 декабря 2022 года); к 135-летию со дня рождения русского и французского художника Марка Захаровича Шагала – одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.
8 июля - 11.15
Мероприятие «Герои сказочной страны».
8 июля, 15.00
Мероприятие «Всё дело в шляпе».
13 июля - 11.15
Тематический квест «Я иду искать!» по постоянной экспозиции «Отечественное изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII – XXI веков».
13 июля - 14.30
Тематическое мероприятие «Дымковская игрушка».
14 июля - 11.15
Тематическое мероприятие «Прикоснись к истокам».
15 июля - 11.30
Тематическое мероприятие «Образ Петра в изобразительном искусстве» с мастер-классом «Парусник».
16 июля - 15.00
Мастер-класс «Летний вечер».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: «Старая квартира!» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2!» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.!» (до 31 декабря); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…!» (до 17 июля).
Культурно-выставочный центр (Софьи Перовской, 3).
9 июля - 14.00
Мероприятие «День семьи, любви и верности». Встреча пройдёт в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей».
10 июля - 14.00
Мероприятие «Давайте поиграем». Встреча пройдёт на выставке «Советская игрушка» в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей».
17 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Чудо-гжель» на выставке «Художественные промыслы России».
23 июля - 16.00
«Иван Константинович Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».
24 июля - 14.00
Музейное урок «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея.
24 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «Старая квартира». Из собрания МОКМ.
30 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков». Из собрания музея.
31 июля - 14.00
Тематическое мероприятие «Художник моря». К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
31 июля - 17.30
Экскурсия по выставке «…Могущ и радостен как бой…». Графика из собрания В.Г. Беликова (г.Москва).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
9 июля - 13:00
Музейное занятие «Ловись, рыбка!».
15 июля – 17.00
Торжественное открытие выставки «Прыжок в прошлое».
16 июля – 15.00
Пешеходная экскурсия в центре Мурманска «Зелёный наряд города».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).
В течение месяца
Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
8, 12, 15, 19, 22, 26 29 июля — 16.00
Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».
8 июля - 18.00
Творческая встреча с Александром Алексеевичем Грушиным.
9, 16, 23 и 30 июля - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
9, 23 и 30 июля - 18.00
Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».
10 июля - 17.00
Просмотр фильма «Забриски Поинт» итальянского режиссёра Микеланджело Антониони.
15, 20 и 27 июля - 18.00
«Литмастерская».
16 июля - 15.00
Праздничная программа «Наш праздник - День Рыбака».
22 июля - 17.00
Открытие выставки «повседневность» художницы Киры Ширяевой.
24 июля - 17.00
Просмотр фильма «Бартон Финк».
30 июля
День новой книги.
30 июля - 15.00
Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».
30 июля - 18.30
Встреча «Читаем стихи Андрея Платонова».
31 июля - 17.00
Просмотр фильма «Простая история».
По 31 июля
Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».
По 31 июля
«Игротека в Научке» (настольные, интерактивные игры и игры на PS4).
В течение месяца
Программа планетария «Просто космос» (научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)
8 июля - 11.00 и 15.00
«Ромашка для семьи». Медиазнакомство с праздником, мастер-класс по изготовлению открытки с элементами английского языка. (6+)
8 июля - 16.00
Слово о любви. молодёжный поэтический проект «Лампа», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности. (12+)
20 июля
«Детство - это мы с тобою!». Интерактивная программа. (12+)
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
8 июля - 16.30
Вода - чудо природы.
8 июля - 18.30
Зрение.
8 июля - 19.15
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
9 июля - 13.30
Приключения Виктора и Гару.
9 июля - 19.00
Майя. Наблюдатели Вселенной.
9 июля - 18.00
Далекие миры — другая жизнь?
9 июля - 12.30
Как Месяц к Солнцу в гости ходил.
9 июля - 17.00
Розетта.
9 июля - 16.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
10 июля - 17.30
Кокомонг. Космическое приключение.
10 июля - 19.00
Удивительное путешествие по Солнечной системе.
10 июля - 19.15
В глубины Вселенной.
10 июля - 14.30
Вода - чудо природы.
10 июля - 13.30
Космонавтика для детей.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
8 июля - 14.00
Мастер-класс «День Петра и Февронии».
13 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «День косоворотки».
15 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «День берегини».
22 июля - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Усатый-полосатый».
27 июля - 11.00
Мероприятие с мастер-классом «Куклы учат, куклы греют, куклы душу греют. Обереги на Руси. Велесская кукла».
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работает выставка работ Натальи Романенко «Рыбов» (17 июля).
ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК
8 июля – 10.30
Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».
ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».
8 июля - 10.30
Познавательная программа «История одной вещи. Авторучка».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.
8 июля - 11.00
Литературно-игровая программа «В семье согласно, так идёт дело прекрасно». Ко Дню семьи, любви и верности.
ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.
8 июля – 12.00
Детская интеллектуальная программа Квиз «В мире Диснея».
ЗАТО г.Североморск, МБУК «Центр досуга молодёжи».
8 июля - 18.00
Развивающая беседа «Кто такой Стивен Кинг».
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».
9 июля - 11.00
Творческая мастерская «Такие разные игрушки. Глиняные фигурки».
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел.
9 июля - 11.00
Библиомикс «Поделюсь впечатлениями с другом»
ЗАТО г.Североморск, ул. Адмирала Сизова, 4. Североморская городская библиотека – филиал №1 им. Е. Гулидова.
9 июля - 18.00
Тематический день: «День просмотра YouTube».
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».
10 июля - 18.00
Интеллектуально-развлекательный квиз «Сдаём ЁГЭ»!
ЗАТО г.Североморск, ул. Морская, 10. Молодёжное пространство «СОПКИ».
10 июля - 12.00
Беседа «Сказки о художниках. Художник и волшебная птица» (И. Айвазовский).
ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Выставочный зал МБУК СМВК.
г.ОЛЕНЕГОРСК
В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).
г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».
ОНЛАЙ:
В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).