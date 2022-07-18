Появился ещё один способ подачи документов в программу «Свой дом в Арктике»Экспедиция для одарённых детей «Ледокол знаний» вернулась в Мурманск
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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Необычайное чаепитие у Шляпника». (до 28 августа); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря 2022 года); к 135-летию со дня рождения русского и французского художника Марка Захаровича Шагала – одного из самых известных представителей художественного авангарда ХХ века.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: «Старая квартира» (до 25 декабря); «Художественные промыслы России. Часть 2» (до 25 декабря); «Скульптура XX-XXI вв.» (до 31 декабря); «Искусство на Север» - современное искусство из коллекции Андрея Малахова; «Вила пава гнездышко…» (до 17 июля).

23 июля - 16.00

«Иван Константинович Айвазовский». Лекция из цикла «Знакомьтесь, художник!».

24 июля - 14.00

Музейное урок «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2». Из собрания музея.

24 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Старая квартира». Из собрания МОКМ.

30 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков». Из собрания музея.

31 июля - 14.00

Тематическое мероприятие «Художник моря». К 205-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.

31 июля - 17.30

Экскурсия по выставке «…Могущ и радостен как бой…». Графика из собрания В.Г. Беликова (г.Москва).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца

Экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

19, 22, 26 29 июля — 16.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большие».

20 и 27 июля - 18.00

«Литмастерская».

22 июля - 17.00

Открытие выставки «повседневность» художницы Киры Ширяевой.

23 и 30 июля - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

23 и 30 июля - 18.00

Фидбек-сессии в рамках проекта «Школа критики».

24 июля - 17.00

Просмотр фильма «Бартон Финк».

30 июля

День новой книги.

30 июля - 15.00

Презентация фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».

30 июля - 18.30

Встреча «Читаем стихи Андрея Платонова».

31 июля - 17.00

Просмотр фильма «Простая история».

По 31 июля

Познавательно-развлекательная программа «Лето с библиотекой».

По 31 июля

«Игротека в Научке» (настольные, интерактивные игры и игры на PS4).

В течение месяца

Программа планетария «Просто космос» (научно-популярные развлекательные программы для детей младшего и среднего школьного возраста).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https.//www.libkids51.ru/)

20 июля

«Детство - это мы с тобою!». Интерактивная программа. (12+)

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

10 сентября - 14.00

«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

11 сентября - 17.00

«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

17 сентября - 18.00

А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.

18 сентября - 17.00

«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.

18 сентября - 18.00

Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.

24 сентября - 12.00

«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

25 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

20 июля - 16.30

Космонавтика для детей.

20 июля - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

20 июля - 18.30

Розетта.

20 июля - 19.50

Энергия Вселенной.

21 июля - 16.30

Кокомонг. Космическое приключение.

21 июля - 18.30

Призрак Вселенной.

22 июля - 19.15

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

22 июля - 16.30

Вода - чудо природы.

22 июля - 18.30

Зрение.

23 июля - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

23 июля - 13.30

Приключения Виктора и Гару.

23 июля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

23 июля - 17.00

Розетта.

23 июля - 18.00

Далекие миры — другая жизнь?

23 июля - 19.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

24 июля - 12.30

Кокомонг. Космическое приключение.

24 июля - 17.00

В глубины Вселенной.

24 июля - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

24 июля - 18.30

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

24 июля - 19.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

24 июля - 19.15

В глубины Вселенной.

27 июля - 16.30

Космонавтика для детей.

27 июля - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

27 июля - 18.30

Розетта.

27 июля - 19.50

Энергия Вселенной.

28 июля - 16.30

Кокомонг. Космическое приключение.

28 июля - 18.30

Призрак Вселенной.

29 июля - 19.15

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

29 июля - 16.30

Вода - чудо природы.

29 июня - 18.30

Зрение.

30 июля - 13.30

Приключения Виктора и Гару.

30 июля - 19.00

Майя. Наблюдатели Вселенной.

30 июля - 18.00

Далекие миры — другая жизнь?

30 июля - 12.30

Как Месяц к Солнцу в гости ходил.

30 июля - 16.00

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

30 июля - 17.00

Розетта.

30 июля - 17.30

Кокомонг. Космическое приключение.

31 июля - 12.30

Кокомонг. Космическое приключение.

31 июля - 13.30

Космонавтика для детей.

31 июля - 14.30

Вода - чудо природы.

31 июля - 16.30

Вода - чудо природы

31 июля - 17.00

В глубины Вселенной.

31 июля - 18.30

Удивительное путешествие по Солнечной системе.

31 июля - 19.15

В глубины Вселенной.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

22 июля - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Усатый-полосатый».

27 июля - 11.00

Мероприятие с мастер-классом «Куклы учат, куклы греют, куклы душу греют. Обереги на Руси. Велесская кукла».

г.ОЛЕНЕГОРСК

В музейно-выставочном зале продолжает работу выставка «Узоры на подзорах!». (до 30 августа).

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 7. Музейно-выставочный зал «У Оленьей горы».

ОНЛАЙ:

В сообществе музея размещена запись лекции Александра Чапенко «Участие моряков Северного флота в боевых действиях на суше в начальный период Великой Отечественной войны» (12+).

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Людмила
07.07.22 14:20
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