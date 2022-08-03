г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» и «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков»; «Необычное чаепитие у Шляпника», «Пётр I». Проект «Персоны», «Звуки моря», «Кумиры российского кино», «Школа - традиции, современность».

3 августа - 11.00 и 16.00

Музейный квест «Я иду искать».

3 августа - 14.00

Мастер-класс «Летний вечер».

3 августа - 15.00

Мероприятие с мастер-классом «Дымковская игрушка».

5 августа - 11.00 и 15.00

Тематическое мероприятие «Образ Петра в изобразительном искусстве».

6 августа и 27 августа - 12.00

Пленэр «Природа – лучший художник!».

10 августа - 12.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Праздник лета – традиций древний свет», посвященное международному дню коренных народов.

10 августа - 14.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Все о кошках и котах».

11 августа - 14.30

Тематическое мероприятие «Святитель Николай Чудотворец».

12 августа - 11.15

19 августа - 11.00 и 14.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «В поисках сокровищ».

20 августа - 12.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвященное Дню флага.

24 августа - 11.00 и 15.00

26 августа - 11.00 и 15.00

Мастер-класс «Путешествуем по странам».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков», выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2», экспозиции «Старая квартира», «Советская игрушка XX века», «Личность. Творчество. Жизнь», «И с ним говорила морская волна», «…Могущ и радостен как бой…», «В мире красок».

6 августа - 16.00

Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

13 августа - 14.00

27 августа - 14.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

20 августа - 16.00

«Абрам Ефимович Архипов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».

21 августа - 14.00

«История флага России», посвящается Дню государственного флага Российской Федерации.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Прыжок в прошлое», «Не вернувшиеся с войны» и «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

В течение месяца:

3, 10, 17 и 24 августа - 15.00

Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».

6 августа - 12.00

Мастер-класс по рисованию «Портрет древнего человека».

7 августа - 15.00

Кинопоказ в рамках культурно-образовательной программы VIII молодёжного кинофестиваля короткометражных фильмов «Перерыв на кино».

17 августа - 14.00

Игровая программа «Угадай флаг».

20 августа - 13.00

Интерактивная площадка «Краски Заполярья».

21 августа - 15.00

Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику».

22 августа - 15.00

Познавательная программа к Дню флага России

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца:

экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

3, 6 и 20 августа - 18.00

Встреча из цикла «Литмастерская».

7 и 21 августа - 17.00

Клуб любителей чтения «Переплет».

7, 14, 21 и 28 августа - 17.00

Встреча проекта «Киноклуб».

10 августа - 18.00

Встреча из цикла «Литмастерская».

13 августа - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

13 и 17 августа - 18.00

Фидбек-сессия в рамках проекта «Школа критики».

16–23 августа

Квиз «Российский триколор». Ко дню Российского флага.

21 и 27 августа - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

3 августа - 11.00

Медиапрезентация с элементами викторины «Я живу в Заполярье».

4 августа - 11.00

Познавательный час «Животный мир Мурманской области».

4 августа - 16.00

Обучающий мастер-класс «Волонтёром культуры стать просто».

5 августа - 11.00

Познавательно-игровое занятие «Джани Родари».

5 августа - 12.00

Онлайн-викторина «Международный день светофора».

9 августа

Онлайн-чтение «Саамская народная сказка «Гирвас-озеро».

12 августа - 12.00

День Военно-воздушных сил России. Онлайн-тест.

14 августа - 13.00

Аудио-экскурсия «Памятник «Ждущей».

22 августа

Познавательная медиа презентация «Из истории российского флага».

В течение месяца по записи:

Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 3, 5 и 11 августа - 11.00 КВИЗ для подростков «Круче всех». 5 августа - 11.00 и 12.00 Познавательная программа «Дорогу пешеходу» к международному Дню светофора. 6 августа - 11.00 и 12.00 13 августа - 11.00 Конкурс рисунка на асфальте «Как с картинки». 12 августа, 11.00 Развлекательная программа для детей и подростков «РЕКомендуем». 16 августа - 11.00 Акция «Флаг моего государства», посвященная Дню Российского флага. 17 августа - 11.00 Игровая развлекательная программа «Зажигая лето!». К закрытию третьей смены летних оздоровительных лагерей. 20 августа - 14.00 Премьера Иммерсивного променада «Если город заговорит». 27 августа Развлекательная программа с показами лучших отечественных фильмов и мультфильмов «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети». В рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжают работу выставки: областная выставка кружева, орнаментального вязания, вышивки, макраме, золотого шитья «Золотая нить» (до 21 августа); «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

5 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «История игрушек».

10 августа - 14.00

Мероприятие с мастер-классом «Усатый – полосатый».

13 августа - 14.00

Видео лекторий «Народное искусство».

18 августа - 14.00

Музейный урок «В поле рубашка выросла…».

27 августа - 11.00

Начало работы выставки «Школа ремесел приглашает…».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка генеративного плаката «Обратная связь». На ней представлено порядка двадцати плакатов, созданных мурманским художником Юрием Шачневым в цифровом формате и напечатанных на глянцевой плакатной бумаге.

В обществе часто поднимается вопрос о противопоставлении природы и технологий. В выставочном проекте художник рассматривает взаимосвязь этих явлений через человека – как части природы и носителя технологической мысли. Серия работ стала результатом изучения и осмысления цифровой стороны изобразительного искусства. Среди экспонатов выставки зрители увидят и мультимедийный объект - он будет транслировать видео-арт и изменяться при взаимодействии с гостями выставки (по 28 августа).