АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» и «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков»; «Необычное чаепитие у Шляпника», «Пётр I». Проект «Персоны», «Звуки моря», «Кумиры российского кино», «Школа - традиции, современность».
19 августа - 11.00 и 14.30
Тематическое мероприятие с мастер-классом «В поисках сокровищ».
20 августа - 12.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Три цвета праздника», посвященное Дню флага.
24 августа - 11.00 и 15.00
26 августа - 11.00 и 15.00
Мастер-класс «Путешествуем по странам».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков», выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2», экспозиции «Старая квартира», «Советская игрушка XX века», «Личность. Творчество. Жизнь», «И с ним говорила морская волна», «…Могущ и радостен как бой…», «В мире красок».
20 августа - 16.00
«Абрам Ефимович Архипов». Лекция из цикла «Знакомьтесь. художник!».
21 августа - 14.00
«История флага России», посвящается Дню государственного флага Российской Федерации.
27 августа - 14.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Прыжок в прошлое», «Не вернувшиеся с войны» и «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».
Ежедневно - 13.00 и 15.00
Обзорные экскурсии по музею. (16+)
В течение месяца:
20 августа - 13.00
Интерактивная площадка «Краски Заполярья».
21 августа - 15.00
Автобусная экскурсия «Мурманск - ворота в Арктику».
22 августа - 15.00
Познавательная программа к Дню флага России.
24 августа - 15.00
Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).
В течение месяца:
экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
18–23 августа
Квиз «Российский триколор». Ко дню Российского флага.
20 августа - 18.00
Встреча из цикла «Литмастерская».
21 и 27 августа - 13.00
Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».
21 августа - 17.00
Клуб любителей чтения «Переплет».
21 и 28 августа - 17.00
Встреча проекта «Киноклуб».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
22 августа
Познавательная медиа презентация «Из истории российского флага».
В течение месяца по записи:
Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
20 августа - 14.00
Премьера Иммерсивного променада «Если город заговорит».
27 августа
Развлекательная программа с показами лучших отечественных фильмов и мультфильмов «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети». В рамках Всероссийской акции «Ночь кино».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжают работу выставки: областная выставка кружева, орнаментального вязания, вышивки, макраме, золотого шитья «Золотая нить» (до 21 августа); «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).
18 августа - 14.00
Музейный урок «В поле рубашка выросла…».
27 августа - 11.00
Начало работы выставки «Школа ремесел приглашает…».
Центр современного искусства «21А»
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)
Работает выставка генеративного плаката «Обратная связь». На ней представлено порядка двадцати плакатов, созданных мурманским художником Юрием Шачневым в цифровом формате и напечатанных на глянцевой плакатной бумаге.
В обществе часто поднимается вопрос о противопоставлении природы и технологий. В выставочном проекте художник рассматривает взаимосвязь этих явлений через человека – как части природы и носителя технологической мысли. Серия работ стала результатом изучения и осмысления цифровой стороны изобразительного искусства. Среди экспонатов выставки зрители увидят и мультимедийный объект - он будет транслировать видео-арт и изменяться при взаимодействии с гостями выставки (по 28 августа).