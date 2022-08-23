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Мурманская область. Арктика (16+)23.08.22 08:30

АФИША

г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» и «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков»; «Необычное чаепитие у Шляпника», «Пётр I». Проект «Персоны», «Звуки моря», «Кумиры российского кино», «Школа - традиции, современность».

24 августа - 11.00 и 15.00

26 августа - 11.00 и 15.00

Мастер-класс «Путешествуем по странам».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков», выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2», экспозиции «Старая квартира», «Советская игрушка XX века», «Личность. Творчество. Жизнь», «И с ним говорила морская волна», «…Могущ и радостен как бой…», «В мире красок».

27 августа - 14.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Прыжок в прошлое», «Не вернувшиеся с войны» и «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

В течение месяца:

24 августа - 15.00

Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжает работу выставка «Легенды Лапландии» (до 20 августа).

В течение месяца:

экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

23 августа

Квиз «Российский триколор». Ко дню Российского флага.

27 августа - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

28 августа - 17.00

Встреча проекта «Киноклуб».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца по записи:

Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)

10 сентября - 14.00

«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

11 сентября - 17.00

«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.

17 сентября - 18.00

А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.

18 сентября - 17.00

«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.

18 сентября - 18.00

Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.

24 сентября - 12.00

«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.

25 сентября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

27 августа

Развлекательная программа с показами лучших отечественных фильмов и мультфильмов «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети». В рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).

27 августа - 11.00

Начало работы выставки «Школа ремёсел приглашает…».

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

Работает выставка генеративного плаката «Обратная связь». На ней представлено порядка двадцати плакатов, созданных мурманским художником Юрием Шачневым в цифровом формате и напечатанных на глянцевой плакатной бумаге.

В обществе часто поднимается вопрос о противопоставлении природы и технологий. В выставочном проекте художник рассматривает взаимосвязь этих явлений через человека – как части природы и носителя технологической мысли. Серия работ стала результатом изучения и осмысления цифровой стороны изобразительного искусства. Среди экспонатов выставки зрители увидят и мультимедийный объект - он будет транслировать видео-арт и изменяться при взаимодействии с гостями выставки (по 28 августа).

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