г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» и «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков»; «Необычное чаепитие у Шляпника», «Пётр I». Проект «Персоны», «Звуки моря», «Кумиры российского кино», «Школа - традиции, современность».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков», выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2», экспозиции «Старая квартира», «Советская игрушка XX века», «Личность. Творчество. Жизнь», «И с ним говорила морская волна», «…Могущ и радостен как бой…», «В мире красок».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Прыжок в прошлое», «Не вернувшиеся с войны» и «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Ежедневно - 13.00 и 15.00

Обзорные экскурсии по музею. (16+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В течение месяца:

экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца по записи:

Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/) 27 августа Развлекательная программа с показами лучших отечественных фильмов и мультфильмов «Большие друзья на свете – кино, взрослые и дети». В рамках Всероссийской акции «Ночь кино». Перед Дворцом культуры им С.М. Кирова будет возведён уличный кинотеатр, где жители и гости города смогут бесплатно увидеть шедевры современного отечественного кинематографа. 17.30 - старт киноночи даст лента «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Это заключительная часть любимой многими трилогии о волшебных приключениях Ивана. В последней части все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу. Но в самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве. 19.00 - романтический киносеанс - «Пара из будущего» - фантастическая комедия, которая точно подогреет чувства влюбленных и заставит вновь убедиться в том, что любовь на всю жизнь существует. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка «Как рубашка в поле выросла!» (до 26 декабря).