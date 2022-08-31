АФИША
г.МУРМАНСК
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».
Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.
1 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие «День знаний в художественном музее», посвященное Дню знаний.
2 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «В начале жизни школу помню я», посвященное Дню знаний.
3 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Мир, который нужен мне», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
7 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие «Какие бывают музеи».
10 сентября - 16.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Потешный промысел». Глиняная игрушка.
14 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».
15 сентября - 11.15 и 15.00
Тематическое мероприятие «Есть в русском пейзаже особая нежность». По постоянной экспозиции.
16 сентября - 15.30
Тематическое мероприятие с мастер-классом «А над морем чайки кружат…».
23 сентября - 15.30
Тематическое мероприятие с мастер-классом «По страницам анимации».
23 сентября - 17.00
Открытие выставки «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.
30 сентября - 11.15
Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.
30 сентября - 15.00
Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)
Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября).
Со 2 сентября
Выставка «Наталья Корнилова». Графика. К 70-летию автора.
3 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «1 сентября – День знаний».
3 сентября - 16.00
«Константин Коровин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
4 сентября - 14.00
Тематическое мероприятие «Я художником родился».
С 7 сентября
Выставка «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника.
С 8 сентября
Выставка «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. пгт.Мурмаши.
9 сентября - 18.00
Открытие выставки «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.
10 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
10 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.
11 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Резная кость» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
11 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков» из собрания музея.
17 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
17 сентября - 16.00
Илья Ефимович Репин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».
18 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Чудо-гжель» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».
18 сентября - 16.00
Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».
21-29 сентября
Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.
24 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».
24 и 25 сентября - 16.00
Экскурсия по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.
25 сентября - 13.00
Тематическое мероприятие «Давайте поиграем» по выставке «Советская игрушка». Из частных коллекций.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентябр).
1 сентября- 09.00-17.00
Сбор макулатуры и пластиковых крышечек.
1 сентября - 15.00
Торжественная церемония вручения приза «Аметистовый кристалл» учащимся МБОУ г. Мурманска СОШ №23.
3 сентября - 11.00-18.00
День открытых дверей (бесплатное посещение музея).
3 сентября - 14.00
Демонстрация видеороликов об опасности терроризма и экстремизма к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
7, 14 и 21 сентября - 15.00
Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».
17 сентября - 15.00
Автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.
28 сентября - 17.00
Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».
В течение месяца:
с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.
Выставка «Не вернувшиеся с войны».
Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
В течение месяца:
экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В течение месяца по записи:
Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/)
10 сентября - 14.00
«Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
11 сентября - 17.00
«Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал.
17 сентября - 18.00
А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал.
18 сентября - 17.00
«Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал.
18 сентября - 18.00
Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал.
24 сентября - 12.00
«Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал.
25 сентября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.
Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)
Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».
4 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб вышитой картины «Северяночка», народный самодеятельный коллектив клуб лоскутного шитья «Татьянин день».
9 сентября - 14.00
Музейный урок по ткачеству «В поле рубашка выросла…».
11 сентября - 13.00
Открытое заседание народного самодеятельного коллектива клуба «Лоскутное шитье» в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…».
11 сентября - 13.00
Творческая встреча с Перепеч И.В., преподавателем курса «Куклы и игрушки в народном стиле» и «Волшебная ниточка».
15 сентября - 15.00
Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».
18 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Кружевница», народный самодеятельный коллектив клуб лоскутного шитья «Махаон».
18 сентября - 13.00
Творческая встреча с Черновой Е.А., преподавателем курса «Маленький ремесленник» и «Умелые ручки».
22 сентября - 14.00
Мероприятие с мастер-классом «Международный день мира».
25 сентября - 13.00
День открытых дверей в рамках работы выставки «Школа ремёсел приглашает…»: клуб «Природа и творчество+», клуб «Русская вышивка», клуб «Северная палитра».
29 сентября - 15.00
Мастер-класс в технике макраме «Волшебное перышко».
30 сентября - 17.00
Открытие выставки «В гармонии с природой 45 лет». Флористика и декупаж. Работы участников клуба «Природа и творчество». Мурманск.