г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

1 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «День знаний в художественном музее», посвященное Дню знаний.

2 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «В начале жизни школу помню я», посвященное Дню знаний.

3 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Мир, который нужен мне», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

7 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «Какие бывают музеи».

10 сентября - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Потешный промысел». Глиняная игрушка.

14 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».

15 сентября - 11.15 и 15.00

Тематическое мероприятие «Есть в русском пейзаже особая нежность». По постоянной экспозиции.

16 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «А над морем чайки кружат…».

23 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «По страницам анимации».

23 сентября - 17.00

Открытие выставки «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября).

Со 2 сентября

Выставка «Наталья Корнилова». Графика. К 70-летию автора.

3 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «1 сентября – День знаний».

3 сентября - 16.00

«Константин Коровин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

4 сентября - 14.00

Тематическое мероприятие «Я художником родился».

С 7 сентября

Выставка «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника.

С 8 сентября

Выставка «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. пгт.Мурмаши.

9 сентября - 18.00

Открытие выставки «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

10 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

10 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

11 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Резная кость» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

11 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков» из собрания музея.

17 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

17 сентября - 16.00

Илья Ефимович Репин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

18 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Чудо-гжель» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

18 сентября - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

21-29 сентября

Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.

24 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».

24 и 25 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

25 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Давайте поиграем» по выставке «Советская игрушка». Из частных коллекций.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентябр).

1 сентября- 09.00-17.00

Сбор макулатуры и пластиковых крышечек.

1 сентября - 15.00

Торжественная церемония вручения приза «Аметистовый кристалл» учащимся МБОУ г. Мурманска СОШ №23.

3 сентября - 11.00-18.00

День открытых дверей (бесплатное посещение музея).

3 сентября - 14.00

Демонстрация видеороликов об опасности терроризма и экстремизма к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

7, 14 и 21 сентября - 15.00

Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».

17 сентября - 15.00

Автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

28 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

В течение месяца:

экскурсии по выставке «Когда компьютеры были большие», выставка-нарратив «Перечитывая прошлое», экскурсии по выставке «Легенды Лапландии».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В течение месяца по записи:

Интеллект-викторина «Жили-были, хоровод водили», виртуальный тур по музеям «Территория культуры», медиа-путешествие «Самые необычные книги из прошлого и настоящего», игра о символах и символике Российской Федерации «От Кремля до матрешки» патриотическая игра «Уважая с детства. О символах российской государственности», познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб», виртуальный тур по городам воинской славы «Есть города, овеянные славой, их памятники – точно ордена…», интерактивная игра «Полезный разговор о вредных привычках», игровая программа «Лето моих рекордов», час знаний «Мое безопасное лето».

Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».