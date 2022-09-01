г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Постоянные экспозиции: «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России»; «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков».

Продолжают работу выставки: «Полотенце». Часть 2. Цикл выставок «Простые вещи». Из частных коллекций; «Звуки моря». Живопись Вячеслава Забелина. 1953-2016 гг.; «Кумиры российского кино». Фотовыставка из собрания музея; «Школа – традиции, современность». Печатная графика. Выставка работ преподавателей и учащихся ДХШ В.И. Воробья; «Галерея М». Объединение художников Апатиты-Кировск. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство.

1 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «День знаний в художественном музее», посвященное Дню знаний.

2 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «В начале жизни школу помню я», посвященное Дню знаний.

3 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Мир, который нужен мне», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

7 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие «Какие бывают музеи».

10 сентября - 16.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Потешный промысел». Глиняная игрушка.

14 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Путешествие по волшебному лесу».

15 сентября - 11.15 и 15.00

Тематическое мероприятие «Есть в русском пейзаже особая нежность». По постоянной экспозиции.

16 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «А над морем чайки кружат…».

23 сентября - 15.30

Тематическое мероприятие с мастер-классом «По страницам анимации».

23 сентября - 17.00

Открытие выставки «Франсиско Гойя. Сумерки и свет». Графика. Из собрания Государственного центрального музея современной истории России.

30 сентября - 11.15

Тематическое мероприятие «Доброе ремесло». Предметы быта из дерева.

30 сентября - 15.00

Тематическое мероприятие с мастер-классом «Что расскажет нам узор».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Телефоны: 815-2-99-43-57 и 815-2-99-43-58)

Продолжают работу выставки: постоянная тактильная экспозиция «Скульптура XX-XXI веков»; выставка из собрания музея «Художественные промыслы России. Часть 2»; выставка «Старая квартира». Из собрания Мурманского областного краеведческого музея; выставка «Советская игрушка XX века». Из частной коллекции; выставка «Сказочные мотивы в произведениях искусства» (до 29 сентября).

Со 2 сентября

Выставка «Наталья Корнилова». Графика. К 70-летию автора.

3 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «1 сентября – День знаний».

3 сентября - 16.00

«Константин Коровин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

4 сентября - 14.00

Тематическое мероприятие «Я художником родился».

С 7 сентября

Выставка «Херлуф Бидструп». Графика. Репродукции. К 110-летию со дня рождения художника.

С 8 сентября

Выставка «Александр Самоделов». Футуризм. Живопись. пгт.Мурмаши.

9 сентября - 18.00

Открытие выставки «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

10 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Что такое народное искусство» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

10 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Старая квартира» из собрания Мурманского областного краеведческого музея.

11 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Резная кость» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

11 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Скульптура XX-XXI веков» из собрания музея.

17 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Волшебное кружево» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

17 сентября - 16.00

Илья Ефимович Репин». Лекция из цикла «Знакомьтесь: художник!».

18 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Чудо-гжель» по выставке «Художественные промыслы России. Часть 2».

18 сентября - 16.00

Мастер-класс «Роспись фарфоровой посуды».

21-29 сентября

Выставка «Картины по русской истории». Из издания И. Кнебеля. Москва. 1908-1913. Постеры.

24 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «День скульптуры в музее».

24 и 25 сентября - 16.00

Экскурсия по выставке «Александр Самохвалов». Живопись и графика из собрания Государственного Русского музея.

25 сентября - 13.00

Тематическое мероприятие «Давайте поиграем» по выставке «Советская игрушка». Из частных коллекций.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка «Прыжок в прошлое» (до 21 сентябр).

1 сентября- 09.00-17.00

Сбор макулатуры и пластиковых крышечек.

1 сентября - 15.00

Торжественная церемония вручения приза «Аметистовый кристалл» учащимся МБОУ г. Мурманска СОШ №23.

3 сентября - 11.00-18.00

День открытых дверей (бесплатное посещение музея).

3 сентября - 14.00

Демонстрация видеороликов об опасности терроризма и экстремизма к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

7, 14 и 21 сентября - 15.00

Музейное занятие «Археологические находки» на базе выставки «Прыжок в прошлое».

17 сентября - 15.00

Автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

28 сентября - 17.00

Торжественное открытие выставки «Большой портрет для маленькой компании» из фондового собрания ГБУК города Москвы «Государственный Дарвиновский музей».

В течение месяца:

с. Ловозеро — работа «Школы саамских ремёсел» в территориальном отделе истории, культуры и быта кольских саамов.

Выставка «Не вернувшиеся с войны».

Выставка РОСФОТО «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-порт».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

1 сентября - 12.00 – 16.00

День первокурсника.

1–11 сентября - 12.00–16.00

Дни знаний для студентов Мурманского колледжа искусств.

2 сентября, 18.00

Открытие выставки живописи Илоны Голуды «B-Side».

3 сентября - 12.00

Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы».

3 сентября - 12.00

Квиз «Наш мир без террора».

3, 10, 17 и 24 сентября - 13.00

Неформальная экскурсия «Посмотри на город сверху».

3 и 7 сентября - 18.00

17, 21 и 28 сентября – 19.00

Встреча из цикла «Литмастерская».

4 сентября - 14.00

с. Ловозеро

Арктический литературный десант.

4, 11, 18 и 25 сентября - 17.00

Экскурсия по музею компьютерной техники «Когда компьютеры были большими».

4, 11 и 18 сентября - 17.00

25 сентября – 18.00

Встреча проекта «Киноклуб».

10 сентября - 17.00

Клуб любителей чтения «Переплёт».

10, 14 и 24 сентября - 18.00

Фидбек-сессия в рамках проекта «Школа критики».

16 сентября - 12.00 – 18.00

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

16, 23 и 30 сентября - 19.00

Встреча из цикла «Виниловый вечер».

17 и 24 сентября - 17.00

Курс «Основы графического дизайна».

18 сентября - 16.00

Экскурсия по книгохранению «За семью печатями, или Посторонним вход разрешён».

18 сентября - 17.00

Юмористический концерт «Литературный стендап».

24 сентября - 12.00 – 22.00

Познавательная программа «Всемирный день туризма».

24 сентября - 12.00 – 22.00

День новой книги.

24 и 25 сентября - 16.30

Мастер – класс по каллиграфии «Аз есмь».

25 сентября - 12.00 – 20.00

День возвращенной книги.

27 и 29 сентября - 18.00

Занятие проекта «Кинодел.Янг».

28 сентября - 13.00

Дискуссия «Кумиры и авторитеты» в рамках цикла мероприятий «Непростая тема».

29 сентября - 14.00

Международная акция «Литературный диктант».

29 сентября - 17.30

Публичная лекция Российского исторического общества в Мурманске «Судьбы советских военнопленных в трофейных немецких документах Великой Отечественной войны: по материалам архива УФСБ России по Мурманской области».

30 сентября – 18.00

Литературный праздник «День поэзии Заполярья».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

1 сентября - 12.00 Акция «Бегущая книга», приуроченная к Году культурного наследия России. 1 сентября По записи — Кольская азбука: познавательная лотерея на английском языке. По записи — Всё обо всём: онлайн-викторина. По записи — Самые необычные книги из прошлого и настоящего: медиа-путешествие. По записи — Жили-были, хоровод водили: познавательная викторина о традициях и обычаях народов России. По записи — Про парты, перья и тетрадки: экскурс в историю школьной жизни. По записи - «Ход конём»: интеллектуальная профориентационная игра. От самых забытых профессий до профессий будущего. 3 сентября - 12.00 Диктант Победы. 18 сентября - 14.00 День открытых дверей в Центре добровольческих инициатив «Наше дело». 25 сентября - 12.00 Ах, картошка, объедение! «Библионяня» - семейный клуб выходного дня. 28 сентября - 14.00 ЕИС «Добро.ру»: обучающий семинар для волонтёров-новичков. 30 сентября - 11.00 Открытие бюста Николаю Колычеву. 30 сентября По записи — День поэзии в Заполярье: поэтические странички. В течение месяца По записи — Медиаигра «Моя страна Россия». По записи — Познавательная игра «Овеянные славою флаг наш и герб». По записи — Познавательное мероприятие «Сокровища Терского берега». По записи — Весёлые уроки с книгой «Сказки Беломорья». По записи — Виртуальное путешествие по Мурманской области «Я живу в Заполярье». Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих (г.Мурманск, ул.Шевчеко, 26. Тел.: 53‑99-24, 53‑99-31) 1 сентября - в течение дня Выставка «Путешествие в страну знаний»: ко Дню знаний. 2 сентября - в течение дня Час досуга для детей «Я умный почемучка»: ко Дню знаний. 3 сентября - 14.00 Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». 3 сентября - в течение дня Выставка «Терроризм – угроза человечеству»: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 6 сентября - 14.00 Творческая встреча «Путь к успеху – через библиотеку» в рамках Всероссийской акции «Поделись своим знанием». 16 сентября - 12.00 и 14.30 Вечер воспоминаний из цикла «Как это было»: к 100-летию со дня образования СССР. 24 сентября - 11.00-18.00 День открытых дверей (Всемирный день туризма). 30 сентября - 10.30 Игра-путешествие для детей «В нашем городе морском»: ко Дню города Мурманска. 30 сентября - в течение дня Выставка детского рисунка «Город глазами детей»: ко Дню города Мурманска. Мурманская областная филармония (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/http://www.murmansound.ru/) 10 сентября - 14.00 «Вредные советы». Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал. 11 сентября - 17.00 «Осеннее настроение». Никита Болдырев (гитара), г.Москва и артисты филармонии. Концертный зал. 17 сентября - 18.00 А. Посикера (фагот), М. Штанько (гобой), Ф. Строганов (орган), г.Москва. Ведущая - музыковед Светлана Бобрицкая. Концертный зал. 18 сентября - 17.00 «Абрикосовый джаз». АРГИШТИ (армянский дудук), СПб. Концертный зал. 18 сентября - 18.00 Поговорим о соседях. Концерт-диалог. Солисты филармонии. Камерный зал. 24 сентября - 12.00 «Tervetulua - Добро пожаловать!». Первое занятие цикла «Кантеле - волшебное приключение». Камерный зал. 25 сентября - 17.00 Мурманский филармонический оркестр. Дирижёр Алан Кук, Австралия. Солисты. Д. Галахова (фортепиано), Д. Мизин, Г. Бояренцев (кларнет). Концертный зал. Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство на жилой палубе атомохода с мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье. Начинаются обзорные прогулки по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00 и 16.00. А посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» стартует в 13.00 и 15.00.

Записаться на экскурсию по легендарному атомному ледоколу «Ленин» можно по телефону +7(911) 345-67-77. Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Телефоны: 45-08-38; 45-08-60)

Продолжает работу выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, обучающихся и преподавателей Школы ремёсел «Школа ремёсел приглашает…».